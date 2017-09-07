الرابطة الخليجية للحقوق والحريات تطالب الحكومة القطرية بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم !

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صحيفة المرصد : حذرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات الحكومة القطرية من اعتقال الحجاح القطريين بعد عودتهم وطالبت بعدم التحقيق معهم بسبب التصريحات الإعلامية التي أشادوا فيها بخدمة الحجاج بالمملكة العربية السعودية وطالبت بضمان سلامة الحجاج.

وفي تصريح لوكالات الأنباء طالب الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية محمد نايف باهمية احترام قطر لحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج للمواطنين القطريين والمقيمين، فقد حاولت السلطات القطرية تسيس قضية الحج لكنها فشلت فشلا ذريع في استخدام حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية وإعلامية قطرية.

ودعت هايف قطر، إلى ضمان سلامة الججاج القطريين بعد عودتهم الي قطر وعدم اعتقالهم او التضيق عليهم والكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق وتدعم الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لتعزيز الوحدة ومحاربة الإرهاب.

وأكدت الرابطة أن الدول الـ4 تحاول قدر الإمكان عدم الإضرار بالمواطنين في دولة قطر، خاصة في القضايا المتعلقة بالتنقل، والتعليم والعلاج والعمل والتملك وربط ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في المملكة العربية السعودية.

وحذرت الرابطة من أن قطر بعدم الموافقة على مطالب الدول الـ4 فهي تعبر عن تخليها عن الحقوق التي وقعت على صونها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه المطالب من حق الدول الـ4 باعتبارها من أعمال السيادة التي تقرها القوانين الدولية.

ونوهت إلى أن تصريحات وزير خارجية السعودية عادل الجبير في المنامة بأن السعودية “ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام” صدقت والتزمت السعودية بتوفير افضل الخدمات للججاج القطريين واكبر دليل هذا الشريط الفيديو من مواطن حاج قطري يشيد بالحج هذا العام ٢٠١٧ بالسعودية:

بـ #الفيديو: قطري يوثق رحلته للحج هذا العام 2017 ويشكر الرعاية الخاصة من خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من #قطر. pic.twitter.com/5DC0MkSvX5 — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧

إن ضمان سلامة امن الحجاج القطريين بعد عودتهم من الحج هذا العام بالسعودية مسؤولية السلطات القطرية وستحمل الرابطة الخليجية للحقوق والحريات ومعها عدد من المنظمات العربية والدولية امام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الحكومة القطرية اي انتهاك لحقوق اي حاج قطري بعد عودته من السعودية وستطالب المجتمع الدولي والهييات الأممية باتخاد إجراءات رادعة لقطر وتوفير الحماية والحصانه لحجاج قطر.

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