شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

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صحيفة المرصد : تمكنت فتاة أميركية ، من سرقة سيارة الشرطة التي اعتقلتها بتهمة سرقة محل تجاري، وذلك رغم كونها مكبلة اليدين، وسارع رجال الشرطة بمطاردتها.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع “فوكس نيوز” الأميركي ، تكبيل الشرطة للفتاة الأميركية توشي سبونسلر بالأصفاد، ثم كيف فكت حزام الأمان داخل السيارة وانطلقت بالسيارة ليبدأ رجال الشرطة في ملاحقتها من جديد.

كما يظهر الفيديو تمكن رجال الشرطة في النهاية من القبض على الفتاة بعد مطاردة مثيرة على الطريق وتوقفها بعد اصطدام سيارة الشرطة التي تقودها خلال المطاردة.

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