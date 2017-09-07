الرئيسية / شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن
صحيفة المرصد : تمكنت فتاة أميركية ، من سرقة سيارة الشرطة التي اعتقلتها بتهمة سرقة محل تجاري، وذلك رغم كونها مكبلة اليدين، وسارع رجال الشرطة بمطاردتها.
ويظهر الفيديو الذي نشره موقع “فوكس نيوز” الأميركي ، تكبيل الشرطة للفتاة الأميركية توشي سبونسلر بالأصفاد، ثم كيف فكت حزام الأمان داخل السيارة وانطلقت بالسيارة ليبدأ رجال الشرطة في ملاحقتها من جديد.
كما يظهر الفيديو تمكن رجال الشرطة في النهاية من القبض على الفتاة بعد مطاردة مثيرة على الطريق وتوقفها بعد اصطدام سيارة الشرطة التي تقودها خلال المطاردة.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
12 - الفنكوش2017-09-07 19:33:39
4 - 2017-09-07 19:15:05 هذه الاجنبية اللي تمدحونها ليل نهار وتمجدونها ليل نهار،،،، نعم هذه هي بشحمها ولحمها لأن عندها الأستطاعه تفك نفسها لو من 100% رجال ونتي شايفه بعينك صرف النظر عن جريمتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - فايز العمري2017-09-07 19:32:31
عدم تواجد قلم الزيف لانه لايوجد طرف مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - تصدق عاد2017-09-07 19:32:13
ترى المره تخلغ الكلبشات بسهوله عظمها طري كا خلع الاساور من يدها . لكن الرجل صعب يفكها ’ يده عريضه,, مجربها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - الهاشمي2017-09-07 19:23:22
اللهم لابلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - محمد الجعيد2017-09-07 19:22:49
والله جيدة بس غبيه لو اقرب مكان رمت الدوريه فيه ونحاشت الدوريه فيها جهاز تتبع بيطرحونها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - خالد2017-09-07 19:17:41
الاشكال هذي مدموره من المخدرات ويمكن عليها قضايا مسجله من قبل قالت اهرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - مواطن يحب الهياط2017-09-07 19:16:05
اكيد قطر هي اللي دربتها وارسلتها لأمريكا لتحارب الاسلام .. والحمد لله على نعمة الاسلام
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
5 - البيضفاعي2017-09-07 19:15:44
نسخه بدون تحيه لمن يطالب بحريية المراه في بلادنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -2017-09-07 19:15:05
هذه الاجنبية اللي تمدحونها ليل نهار وتمجدونها ليل نهار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - النمس2017-09-07 19:14:45
ههههههههههههههههه انا اشهد انها بنت ابوها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - ابو احمد2017-09-07 19:14:29
يا كثر السرقه عند الامريكان من المتاجر ويسمونهم بالانجليزيه shoplifting
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - مراقب2017-09-07 19:07:23
هاذي مسترجلة الحمد الله على نعمت الأسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴
تستاهل لجينوه...
بواسطة : ابو مصعب
هي لا تمثل الشعب السعودي هي تمثل نفسها فقط احترامي لشعب الامارات...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الرابطة الخليجية للحقوق والحريات تطالب الحكومة القطرية بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم !المرصد 11 1٬323 1 ساعة
معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!المرصد 23 3٬677 4 ساعات
مشاهد روعت المغاربة..الحقيقة الكاملة لـ“ذبح” شاب بأكادير على طريقة “داعش”-فيديوالمرصد 15 5٬458 7 ساعات
الملك المغربي يخضع لعملية جراحية في عينه بفرنسا..وهذه تفاصيل حالته الصحيّةالمرصد 14 4٬030 7 ساعات
المرصد الرياضي
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علقالمرصد 18 1٬191 1 ساعة
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجةالمرصد 285 16٬388 17 ساعة
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضةالمرصد 27 4٬619 18 ساعة
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!المرصد 225 10٬648 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 158 10٬964 17 ساعة
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬276 يوم واحد
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمةالمرصد 63 5٬292 يوم واحد
اخبار منوعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديوالمرصد 101 4٬636 3 ساعات
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!المرصد 30 4٬511 5 ساعات
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثومالمرصد 17 5٬608 يوم واحد
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعبالمرصد 23 7٬583 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 12 1٬686 55 دقيقة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 16 2٬284 4 ساعات
بالفيديو.. شاهد “مفحط ” بسيارة “لاندكروزر” ينتهي بحادث مؤلم!المرصد 73 11٬430 23 ساعة
بالفيديو: مضاربة جماعية بين مجموعة مراهقين وعمالة بأحد أسواق المجمعةالمرصد 76 8٬656 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 11 1٬496 2 ساعتين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬318 5 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬311 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬256 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬577 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬168 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬637 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬281 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!المرصد 49 4٬895 5 ساعات
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬261 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬205 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬370 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬394 5 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬554 6 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬673 7 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 11٬734 24 ساعة
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬268 يومين
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬142 3 أيام
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 138 14٬201 5 أيام
كاريكاتير