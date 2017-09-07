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الرئيسية / شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن
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المرصد 12 1٬686 55 دقيقة

صحيفة المرصد : تمكنت فتاة أميركية ، من سرقة سيارة الشرطة التي اعتقلتها بتهمة سرقة محل تجاري، وذلك رغم كونها مكبلة اليدين، وسارع رجال الشرطة بمطاردتها.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع “فوكس نيوز” الأميركي ، تكبيل الشرطة للفتاة الأميركية توشي سبونسلر بالأصفاد، ثم كيف فكت حزام الأمان داخل السيارة وانطلقت بالسيارة ليبدأ رجال الشرطة في ملاحقتها من جديد.

كما يظهر الفيديو تمكن رجال الشرطة في النهاية من القبض على الفتاة بعد مطاردة مثيرة على الطريق وتوقفها بعد اصطدام سيارة الشرطة التي تقودها خلال المطاردة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - الفنكوش
2017-09-07 19:33:39
4 - 2017-09-07 19:15:05 هذه الاجنبية اللي تمدحونها ليل نهار وتمجدونها ليل نهار،،،، نعم هذه هي بشحمها ولحمها لأن عندها الأستطاعه تفك نفسها لو من 100% رجال ونتي شايفه بعينك صرف النظر عن جريمتها
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11 - فايز العمري
2017-09-07 19:32:31
عدم تواجد قلم الزيف لانه لايوجد طرف مسلم
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10 - تصدق عاد
2017-09-07 19:32:13
ترى المره تخلغ الكلبشات بسهوله عظمها طري كا خلع الاساور من يدها . لكن الرجل صعب يفكها ’ يده عريضه,, مجربها
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9 - الهاشمي
2017-09-07 19:23:22
اللهم لابلاء
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8 - محمد الجعيد
2017-09-07 19:22:49
والله جيدة بس غبيه لو اقرب مكان رمت الدوريه فيه ونحاشت الدوريه فيها جهاز تتبع بيطرحونها
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7 - خالد
2017-09-07 19:17:41
الاشكال هذي مدموره من المخدرات ويمكن عليها قضايا مسجله من قبل قالت اهرب
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6 - مواطن يحب الهياط
2017-09-07 19:16:05
اكيد قطر هي اللي دربتها وارسلتها لأمريكا لتحارب الاسلام .. والحمد لله على نعمة الاسلام
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5 - البيضفاعي
2017-09-07 19:15:44
نسخه بدون تحيه لمن يطالب بحريية المراه في بلادنا
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4 -
2017-09-07 19:15:05
هذه الاجنبية اللي تمدحونها ليل نهار وتمجدونها ليل نهار
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3 - النمس
2017-09-07 19:14:45
ههههههههههههههههه انا اشهد انها بنت ابوها
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2 - ابو احمد
2017-09-07 19:14:29
يا كثر السرقه عند الامريكان من المتاجر ويسمونهم بالانجليزيه shoplifting
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1 - مراقب
2017-09-07 19:07:23
هاذي مسترجلة الحمد الله على نعمت الأسلام
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آخر تعليق
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

تستاهل لجينوه...
بواسطة : ابو مصعب

هي لا تمثل الشعب السعودي هي تمثل نفسها فقط احترامي لشعب الامارات...
بواسطة : كنكت

صوره معبره تستحق الإشاده والله يكتب أجر هذي الزوجه وجميع بنات المسلمين يارب العا...
بواسطة : بدور

تعزيز ثقة الفرد بنفسه تبدأ من الاسرة ربوا ابنآئكم على الثقة بالنفس تجنبوا منادته...



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