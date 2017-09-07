أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

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صحيفة المرصد: أكد رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن ميناء حمد الذي افتتحه،تميم أمس الثلاثاء، في منطقة أم الحول جنوبي الدوحة سيكون منفذًا للأسلحة الإيرانية.

ونشر خلفان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة قائلاً” أن ميناء قطر سيصبح منفذًا للأسلحة الإيرانية إلى جماعات حزب خدا في البحرين وفي قطر.

يشار إلى أن افتتاح الميناء جاء قبل 6 أشهر من الموعد المقرر في محاولة قطرية يائسة لوقف نزيف الاقتصاد بعد مقاطعة ” المملكة ومصر والإمارات والبحرين لها بسبب تجاوزاتها ودعهما للإرهاب في الدول العربية .