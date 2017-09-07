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أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه
صحيفة المرصد: أكد رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن ميناء حمد الذي افتتحه،تميم أمس الثلاثاء، في منطقة أم الحول جنوبي الدوحة سيكون منفذًا للأسلحة الإيرانية.
ونشر خلفان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة قائلاً” أن ميناء قطر سيصبح منفذًا للأسلحة الإيرانية إلى جماعات حزب خدا في البحرين وفي قطر.
يشار إلى أن افتتاح الميناء جاء قبل 6 أشهر من الموعد المقرر في محاولة قطرية يائسة لوقف نزيف الاقتصاد بعد مقاطعة ” المملكة ومصر والإمارات والبحرين لها بسبب تجاوزاتها ودعهما للإرهاب في الدول العربية .
التعليقات
75 - زائر2017-09-07 21:41:50
كلمة فارسي مجوسي صفوي كلمة نجسة كمن يحملها ولا علاقة لها باي دين سماوي فتبا لمن يحملها ويدافع عنها
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( عدد التعليقات 28,159 )74 - قلم الحقيقه
ويبشرك قلم الحقيقه يارفيق الفكر والدرب في حرب الأخوان من قطعان قطب الطقعان أن القائمة السوداء الارهابية للأخونجية علومها ورسومها عند سعود الفحطاني المستشار بالديوان الملكي سترى النور قريبآ ليحرقهم.
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73 - زحمة2017-09-07 21:41:01
اللي خلصوه قبل موعده ٦ اشهر يعتبر انجاز وطبيعي بيحرك الاقتصاد يعني فهمك على قدك يا شرطي
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72 -2017-09-07 21:40:14
انصح الاخونج عدم الدخول الى هذه الصفحة حتى لا يصيبهم الاكتئاب
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71 -2017-09-07 21:38:11
الاخوانجي الأعين أبو لحيه طويلة وثوب شامر وختم في جبهته يريد دخول الجنه بافعاله الخايسه دخول الجنه برحمة الله.
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( عدد التعليقات 28,159 )70 - قلم الحقيقه
فالأخونجي الأخواني عدو الدين وبلادنا وحكوماتنا الشرعية في كل من الرياض وأبو ظبي كل يد لهم غيرطاهرة يسارها مثل يمينها لاتستحق الا القطع من مفصل الكف هذا لأذنابهم الصغيرة الحقيرة أما كبارهم فتقطع رؤوسهم
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69 - زائر2017-09-07 21:36:14
العلمنجي فاتحها على مدار الساعة لعدم وجودج الغيرة الدينية لديه واهم شئ عنده الحياة في الدنيا فحاله كحال من يسحب العربة على ظهره
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68 - فهد122017-09-07 21:35:37
إذا أتتك مذمتي من ناقص...فهي الشهادة لي بأنـي كامل . دوس ياخلفان واحرق اكبادهم فانت فخر لكل خليجي اصيل وانت العذاب لكل اخونجي وضيع
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( عدد التعليقات 28,159 )67 - قلم الحقيقه
أقلها أنا وأنت يارفيق الفكرالوطني الحر المحب لوطنه المخلص لحكومته عندما نغرد نغرد للملك سلمان بن عبدالعزيز وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهم ومعهم.وليس كحال قطعان قطب الطقعان أغلقو حساباتهم بسبب أمهاتم
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66 - فهد122017-09-07 21:31:24
كلمة اخونجي كلمة نجسة كمن يحملها ولا علاقة لها باهل السنة والجماعة اكرمهم الله عن امثالك
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( عدد التعليقات 28,159 )65 - قلم الحقيقه
أقلها أنا وأنت يارفيق الفكرالوطني الحر المحب لوطنه المخلص لحكومته عندما نغرد نغرد للملك سلمان بن عبدالعزيز وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهم ومعهم.وليس كحال قطعان قطب الطقعان أغلقو حساباتهم بسبب أمهاتم
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64 - فعلآ مخلوق عبيط2017-09-07 21:30:34
قلم الخقيقة مانقول الا لعنة الله على الروافض والمجوس واذنابهم الانجاس
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63 - فهد122017-09-07 21:29:07
54 نصيبك في الرد 52 تستاهل واكثر
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62 -2017-09-07 21:28:21
كلمة اخونج شماعة لمهاجمة اهل السنة في البلاد الخليجية والعربية الاسلامية هذه كلمات الفرس المجوس والذين يرددونها في كل ليلٍة وضحاها فالحذر من الابواق المأجورة حقٍ علينا وواجب
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61 - متابع بعض الاحيان2017-09-07 21:28:15
قلم الزيف كلمه حق يراد بها باطل لعنه الله على الاخونج...واكثر على الروافض حمير المجوس ...وعلى العلمنج
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60 - خلف2017-09-07 21:27:56
غير صحيح الميناء سيقضي على احتكار دبي للمناطق الحرة وسيكون ضربة قوية لأقتصاد دبي .
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( عدد التعليقات 28,159 )59 - قلم الحقيقه
غرد ياضاحي خلفان ونحن معك نغرد وننزل حمم من براكين الجمر الحارق على رؤوس قطعان قطب الطقعان لانرحمهم ولانغفر له.فالوطن الاماراتي والسعودي خطآ أحمر أمامهم.يهبون ويخسون يمسون سيادتهم أو يقتربون منهم.
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58 - صفط2017-09-07 21:26:24
ت44 قصدك اخوان الشياطين والفتن والحروب والدمار
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57 - فعلآ مخلوق عبيط2017-09-07 21:25:58
قلم الخنبقة هو فهد12. بجد إنسان مسكين وبقوة
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56 -2017-09-07 21:25:41
هههههههه 52 جبتها صح
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55 - فهد122017-09-07 21:24:55
47 المر نصيبك في الرد اللي تحت تستاهل.... واكثر
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54 - ؟2017-09-07 21:24:27
51- ياحبك لبث الفتنة بين مجتمعنا الطيّب يافرخ قلم الخخيخه
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( عدد التعليقات 28,159 )53 - قلم الحقيقه
أبشر بعزك وسندك ياخلفان جنبك ومعك خليفتك في الرأي والفكر والسند والحرب الضروس على قطعان قطب الطقعان ومعه عصابته المجرمة من الأخوان النجوس التيوس . خونة الدين المعادين للحكومة السعودية والاماراتية.
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52 - فهد122017-09-07 21:22:30
زعماء الاخونج اختفوا في الجحور ولم يتبقى الا سطل يقلقل او كان ينبح باختصار لم يتبقى الا الاغبياء الذين سيكونون ضحية القائمة السوداء باذن الله ((لعنة الله على خونة الوطن))
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51 - فهد122017-09-07 21:18:24
كل من يتكلم عن الامارات بسوء فهو يتكلم عن السعودية ياحبي لك يالامارات مشاركة السعودية في السراء والضراء حتى في فرحتنا بتأهل المنتخب شاركتنا وكأن فريق الامارات تاهل
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( عدد التعليقات 28,159 )50 - قلم الحقيقه
يالأخونجية الأخوان أصحاب وقطعان قطب طقعان شمرو عن سواعدكم دولتكم الأخوانية القطرية تحت الاحتلاين الاثنين وليس الواحد الايراني والتركي عليكم بتحريرها وتخليصها من هذا الاحتلال الجاثم فوق صدور شعب قطر.
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49 -2017-09-07 21:16:19
قلم الحقيقة اهلاك انت عارفين وساكتين ليه ههههههههههههههههههههه
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48 - الله يصلحك يا خلفان2017-09-07 21:14:47
مالك عند قطر شي لا من بعيد ولا من قريب ، واذا افتتحوا ميناء فهذا من حرم مالهم ) أمس ياخلفان الملعب اللي لعب عليه منتخب سوريا وإيران كل اللوحات الإعلانية على حدود الملعب كلها ايماراتية ، لذلك اسكت
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47 - المر2017-09-07 21:14:45
بغث الله الله لايبعثك ماعندك الا الضعوي وماتعرف كوعك من بوعك يالسطل
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46 - مسمار2017-09-07 21:14:37
والله صدقت ياتعليق 32 ههههههععع حالة هالشخص قلم ***
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45 - متوازن2017-09-07 21:13:05
ميناء قطر الجديد راح راح يضعف و بقوه ميناء جبل علي في الامارات و عشان كذا صار خلفان منهبل وصار يخذرف و يقول يخزنون سلاح من ايران
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44 - المر2017-09-07 21:12:28
حوم كبودنا قلم الخنبقه ماعنده الا الاخوان ترا هم اخوان في الاسلام والاانت ليبرالي مروخ
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( عدد التعليقات 28,159 )43 - قلم الحقيقه
أين هي مراجلكم يالأخونجية الأخوانيية ياقطعان وطقعان قطب عليكم بطرد الغزاة الايرانيين والأتراك من دولتكم القطرية تحت قيادة رئيسكم ذميم.بدلآ من أن يجعلون منكم الفرس والعثمانيين مطايا لهم يركبونكم فيها.
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42 - فهد122017-09-07 21:11:34
الاحتلال الايراني التركي لدويلة قطر دليل قاطع ان الاخونجية لادين لهم ولااخلاق وانهم يبيعون الاوطان بارخص الاثمان فعندما باعوا سيناء بعث الله السيسي لانقاذ مصر ونسال الله ان ينقذ قطر بثورة شعبها المسلم
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41 - فعلآ مخلوق عبيط2017-09-07 21:08:15
36 يازينك ساكت كل ماقرأت لك تعليق حسّيت اني بحاجة لدورة المياه
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40 -2017-09-07 21:08:11
هذا المينا الارهابي سيقضي على تجاراتنا ايضا
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39 - مسمار2017-09-07 21:07:58
ت 30عندك خطأ فادح في الاملاء (اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد))
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38 -2017-09-07 21:06:24
35 ليش الامارات تصرف بضاعة ايران وهي محتلة جزرها الثلاث وفِي نفس الوقت تطالب الدول بمقاطعة ايران اليسا هي الاولى بأن توقف التعامل مع عدوها المحتل أراضيها
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( عدد التعليقات 28,159 )37 - قلم الحقيقه
الأخونجية قطيع الأخوان يزعمون أن هناك جزر اماراتية تحت الاحتلال الايراني . اليوم نرد عليهم ونملأ فم كل واحد منهم تراب ونقول لهم دولتكم القطبية الحزبية القرضاوية تحت احتلالين لا واحد تركي وايراني .
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36 - اَي تطور قطري في أي مجال يقابلة تضرر اماراتي2017-09-07 21:00:15
كل ماتطورت قطر في مجال قابلة تضرر اماراتي. ستحاول الامارات تحشيد دول العالم ضد قطر في كل السبل لتبقيها دولة متخلفه ولاكن هذا لن يحصل
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35 - تعليق 152017-09-07 20:59:00
الامارات ماهي مفكره ولاخائفه من ميناء قطر والبضائع الايرانيه بتستمر تنزل في موانئها دبي تصرف البضاعه ع العالم وفيه سوق يستهلك قطر اذا جتها بضائع ايران وين بتروح لاشعب ولاتصدير ولا سواح
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34 -2017-09-07 20:58:42
بحول الله و قوة يفتحون موانئ او مطارات الخونه دائمآ مخذولين و محقورين دعوة يفعل مايشاء الان ضاقت بهم الوسيعه لا يعلم مايفعل ومخه متشتت ايرضي دول المقاطعه ام يرضي ايران هو لايعلم من إمرة شي دعوة بغيه
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33 - احمد سعد2017-09-07 20:58:40
تعليق مخالف
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32 - الله يكون بعون اهلك الي رزقوا بولد معتوه2017-09-07 20:51:35
25 من تعليقاتك عندك انفصام بالشخصية ومريض نفسي
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31 - لو أبيكم انا اجي شخصيا2017-09-07 20:51:26
لاأريدكم ولاعاد تكتبون الخلا
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30 - المشعليه2017-09-07 20:50:08
الله أما صلى على محمد وعلى إل محمد كما صلية على ال إبراهيم وعلى ال إبراهيم انكا حميدن مجيد
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29 - Ana wbas2017-09-07 20:49:06
أشغلت نفسك والعالم معك خلفان حلال علي الامارات وحرام عليهم يعني انتم ملائكه وهم شياطين كنا بالسابق نفتخر ونفرح ونحتفل لاي مشروع يعود بالخير علي العرب والبلدان العربيه والان اصبحنا نغار من بعض
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28 - خالد / ابو عمر2017-09-07 20:45:49
سبحان الله وبحمده
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27 - خالد / ابو عمر2017-09-07 20:45:12
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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26 - خالد / ابو عمر2017-09-07 20:44:05
الإمارات تتعاون مع ايران تجاريا وليست لنقل الأسلحة وزرع الفتنة مثل قطر ففرق بين ميناء الإمارات وميناء قطر ميناء الإمارات للتجاره اما ميناء قطر راح يكون لتهريب السلاح
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( عدد التعليقات 28,159 )25 - قلم الحقيقه
لو يظهر من الميناء أخونجي واحد أو من قطيعهم المشرد في كل أرجاء العالم أو تقترب قطعانهم المجوس النجوس أو الأخوان التيوس من حدود بلادنا السعودية البرية منها أو البحرية سيتم تفجيررؤوسهم ولحاهم في قلبه .
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24 - دربك خضر2017-09-07 20:43:48
أقول خل الجسمي وميحد حمد والسعيد وبالخير يغنون ( علم قطر ) ودربك خضر ... ميناء قطر العالمي سيكوش على موانيكم وبيخليها عشش للغربان
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23 - منفذ بحري منافس للموانئ الاماراتية2017-09-07 20:43:07
بعد افتتاح المينا بخمس سنوات ستصبح الامارات كالبحرين ستصاب بكساد. اَي نجاح قطري يأثر على الامارات
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22 - ابو زهره2017-09-07 20:42:49
ت 15 كلام خلفان اقرب الى الصحيح ومن الناحيه التجاريه حسن السوق ولا حسن البضاعه
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21 - نفرات2017-09-07 20:40:37
أنا بصراحه أحسد الشعب الإماراتي على هذا الشخص الذهين ... والله ماعنده ماعند جدتي الله يرحمها
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20 - صفط2017-09-07 20:39:48
على قول *** الارهابي حمد اشك اشك انه ينفعهم هالميناء
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19 - منفذ بحري منافس للموانئ الاماراتية2017-09-07 20:39:46
اول المتعاونين مع ايران تجاريآ والمنفذ الوحيد لإعادة تصدير بضاعة ايران هي الامارات علمآ ان ايران محتلة جزر اماراتية
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18 -2017-09-07 20:39:25
ياالله مساء خير
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17 - الخالدي2017-09-07 20:38:22
تجاره دبي مع تيران 20 مليار ليتك تتكلم عنها
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16 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-07 20:37:42
تم إيقاف المهبط مؤقتًا...
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15 - منفذ بحري منافس للموانئ الاماراتية2017-09-07 20:37:37
الامارات خايفة من انتقال البضائع الإيرانية من مؤانئها الى موانئ قطر واعتماد ايران على موانئ قطر بدل الموانئ الاماراتية وفِي هذه الحالة ستصاب الامارات بخسارة كبيرة وتصاب موانئها بكساد
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14 - مفلح2017-09-07 20:36:12
على طاري مينا قطر وش اخبار الجزر المحتله يا خلفان
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13 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-07 20:32:32
الإعصار دمر برمودا بشكل كامل ..
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12 - مايحدث2017-09-07 20:31:28
ناس تغني وناس تنبح وناس تنجز وناس تتفرج
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( عدد التعليقات 883 )11 - أبوخالد السعودي / الدمام
الله يحفظ وطنا من جرايم قطر الارهابية
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10 - منفذ بحري منافس للموانئ الاماراتية2017-09-07 20:28:18
قطر ستصبح المنافس الاول وستقضي هلى اغلب تجارة الامارات خلال خمس سنوات
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9 - منفذ بحري منافس للموانئ الاماراتية2017-09-07 20:26:03
المينا البحري القطري سيقضي على موانئ الامارات وسينهي تجارة اعادة التصدير والإمارات هي المتضرر الوحيد من اَي تطور قطري في اَي مجال
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8 -2017-09-07 20:24:05
دويله مجوسيه ارهابيه تفتتح ميناء لدعم الجماعات الارهابيه بالتعاون مع ايران خبر عادي
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7 -2017-09-07 20:23:02
الشغل والتطور والإعتماد على النفس شغل الفاهمين .. والتطنز والحقد والتغريدات لناس ... ميناء قطر أكبر ميناء تجاري بالشرق الأوسط ياخلفان ومت بحرتك ...
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6 - صالح2017-09-07 20:22:47
خلك على تسويق تويتر للفنادق ماغير ازعجتنا يحط صور دبي يكتب صور من بلدي للطيبين وطيبات هههههه يوميا لازم يحط مسووق للفنادق عارف اقتصادهم من شي
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5 - صالح2017-09-07 20:22:41
خلك على تسويق تويتر للفنادق ماغير ازعجتنا يحط صور دبي يكتب صور من بلدي للطيبين وطيبات هههههه يوميا لازم يحط مسووق للفنادق عارف اقتصادهم من شي
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4 - الفارس2017-09-07 20:21:44
خلفان لماذا الامارات ماتوقف التعامل الاقتصادي مع ايران حيث انها المنفذ الرئيسي والوحيد لتصدير منتجات ايران لدول الخليج والعالم او حرام على غيركم التعامل مع ايران وحلال عليكم
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3 - الرزين2017-09-07 20:18:36
فطين ماشاء الله عليك
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2 - المحامية2017-09-07 20:16:49
ناس تبني و تعمر بلدها و ناس مسنترة على تويتر.
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1 - مهند البلغاري2017-09-07 20:16:00
ما راح ينجحون بدون دول الخليج .. لأن الميناء كان مخطط له يصدر الى السعودية والإمارات والبحرين.و بقية دول الخليج..
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