“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

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صحيفة المرصد – وكالات : قالت صحيفة فايننشال تايمز الخميس إنها اطلعت على وثيقة حكومية تشير إلى أن السعودية تعمل على تعديل “برنامج التحول الوطني” الذي يندرج في إطار “رؤية السعودية 2030” التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن خطة البرنامج المعدلة تتضمن إضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة.

ولا تتضمن الخطة المعدلة الإشارة إلى تعديل الخطط المرسومة لخصخصة جزء من شركة أرامكو النفطية، لكنها تشير إلى أن مشاريع الخصخصة الكبيرة وخطط توفير مساكن أقل تكلفة وإصلاح القطاع المالي سيتم تنفيذها خارج البرنامج ومن خلال وزارات مختلفة.

وتركز التعديلات على اتخاذ إجراءات لتقليل البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون التفاصيل الكاملة للخطة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ورأت فايننشال تايمز أن هذا التغيير يعكس إدراك المملكة أن بعض أهداف الخطة “طموحة أكثر من اللازم”.

ونقلت الصحيفة عن مستشار يعمل مع الحكومة السعودية قوله إن إعادة صياغة خطة البرنامج “حتمية” بسبب صعوبة تحقيق الأهداف التي جاءت فيه خلال أقل من ثلاثة أعوام فقط.

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