“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة
صحيفة المرصد – وكالات : قالت صحيفة فايننشال تايمز الخميس إنها اطلعت على وثيقة حكومية تشير إلى أن السعودية تعمل على تعديل “برنامج التحول الوطني” الذي يندرج في إطار “رؤية السعودية 2030” التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن خطة البرنامج المعدلة تتضمن إضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة.
ولا تتضمن الخطة المعدلة الإشارة إلى تعديل الخطط المرسومة لخصخصة جزء من شركة أرامكو النفطية، لكنها تشير إلى أن مشاريع الخصخصة الكبيرة وخطط توفير مساكن أقل تكلفة وإصلاح القطاع المالي سيتم تنفيذها خارج البرنامج ومن خلال وزارات مختلفة.
وتركز التعديلات على اتخاذ إجراءات لتقليل البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون التفاصيل الكاملة للخطة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورأت فايننشال تايمز أن هذا التغيير يعكس إدراك المملكة أن بعض أهداف الخطة “طموحة أكثر من اللازم”.
ونقلت الصحيفة عن مستشار يعمل مع الحكومة السعودية قوله إن إعادة صياغة خطة البرنامج “حتمية” بسبب صعوبة تحقيق الأهداف التي جاءت فيه خلال أقل من ثلاثة أعوام فقط.
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التعليقات
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اهم شيء في خططنا هو تأهيل شبابنا و السعوده فليس من المجدي ان نحسن وضع اسواقنا وشركاتنا وهي في يد الأجانب ويستمر تحويل الأموال للخارج ونحن نتفرج
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عينتوا حساب المواطن
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احيي وبقوة شجاعة حكومتنا وقدرتها على التعديل فالخطط وضع بشر ولابد من الجراءة والقدرة على تغييرها حسب الظروف والنتائج فليس اسواء من الاستمرار في خطه نتائجها غير مجديه لمجرد المكابرة
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الغاء جرين كارد وعدم تملك الاجانب المساكن . وضع نظام يحق للسعودي مشاركه الاجانب في التجارة تحويل الشركات الكبيرة الى حكوميه من اجل توظيف الشباب
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المواطن كان غير متقبِّل الرؤية وذلك لان تنفيذها غير صحيح ومجحف في حق المواطن والوطن ، واولها الأمور المجحفة تخصيص جزء من أرامكو للبيع ، وحتى الان للاسف لم يتحقق للمواطن غير البطالة والتهميش فقط
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اعتقد ان الفايننشال تايمز تعرف كم عدد المرات التي نتنفسها وكم عدد الترات التي شربناها من الماء .. وياخوفي يعرفون ويشوفون وحنا نلعب الغميمه ؟؟؟؟
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الاخوانجيه الحسده وفسادهم هو من اوصلنا الي هذه المرحله يجب علينا جميعاً اجتثاث المفسدين وبشرو بالخير
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رقم 10 فالله ولا فالك
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صحيفة فايننشال تايمز الخميس إنها اطلعت على وثيقة حكومية تشير إلى أن السعودية تعمل على تعديل “برنامج التحول الوطني ،،،،، ياالله كيف عرفوا قبلنا وقبل ينشر في صحفنا ؟؟؟؟ والله قويه بالحيل
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سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله الصبر مفتاح الفرج
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سنظل نرهقكم بالسكن وحافز مدى الحيااة لنستطيع قيادتكم كيفما نشاء
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أنا مستغرب من البعض الذين لا تتعدى رؤيتهم أرنبة أنفه، وجُلّ طموحهم وظيفة وسكن. يجب أن يكون طموحكم أكبر من ذلك بكثير أنه عنان السماء. هكذا يجب أن يكون طموحكم وإلا فارقدوا كأهل الكهف. لامقام لكم عندنا.
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متى يطبق حساب المواطن شكلنا سجلنا على الفاضي
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أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إعلان مبايعة الأمير محمد بن سلمان ملكا للمملكة السعودية خلال 48 ساعة
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الصلاة على الأموات يرحمكم الله..
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اعطونا سكن ولله ذبحنا الايجار
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الي مو مصدق و يعرف انقليزي يدخل على الفايننشال تايمز ويتأكد بنفسه.
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الله يجيب اللي فيه خير ان شاء الله للمملكة
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قرار عقلاني و ننتظر التفاصيل.
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اهم نقطه في رؤية 2030 هي ابعاد المتشددين الصحويين عن التعليم وعن كل المناصب الحساسه وذات القرار..اذا طبق ذلك سوف تنجح الرؤيه ونتقدم للأمام
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تذكرون.وش قال وجه السعد والخير ..أبو مشهور حفظه الله.قبل تفيذ الرؤيه.أنها قابله للتعديل والمراجعه ..بالتوفيق
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وبعد مده سيتم حفظ الخطه في الأدراج . لسبب بسيط وهو عدم وجود بنية تحتيه سليمه تساعد في تنفيذ هذه الخطط . المواطن بلا سكن الماء بالويتات . الصرف الصحي بالويتات المدارس والمستشفيات والمقرات كلها مستأجره
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