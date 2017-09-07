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متحدث النقل يكشف سبب إزالة لوحات الأذكار والأدعية على طريق الظهران – الجبيل – فيديو

متحدث النقل يكشف سبب إزالة لوحات الأذكار والأدعية على طريق الظهران – الجبيل – فيديو
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المرصد 31 1٬117 35 دقيقة

‏صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر عمالاً يقومون بإزالة اللوحات المكتوب عليها أذكار أو أدعية، وذلك على طريق “الظهران- الجبيل” صباح أمس الأربعاء الموافق 1438/12/15هـ، وعلق موثق المقطع بأن العمال يقومون بذلك بناء على تعليمات من مديرهم – من جنسية عربية-.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي وفقاً لموقع ”تواصل”، أن المدير الذي تحدث عنه موثق الفيديو من جنسية عربية هو مقاول ولا يعمل في الوزارة”.

وأضاف: “المعلق على الفيديو المنتشر اجتهد، ونقل العبارة من العاملين.. والصحيح هو أن أي لوحة تشكل خطراً على سلامة الطريق تم إزالتها”، مؤكداً أن “العمال تابعون لأحد المقاولين لمشاريع وزارة النقل وتقوم فرق الصيانة بإزالة جميع اللوحات غير المطابقة لمواصفات الوزارة”.

وأوضح الطعيمي أن “الهدف من ذلك رفع مستوى السلامة على الطريق بالدرجة الأولى”، منوهاً إلى أنه تم توجيه المقاولين بضرورة إيقاف إزالة اللوحات التي تحمل الأذكار والتأكيد على مراجعة المسؤولين في حال خطورتها وقربها من الطريق؛ ليتم إعادة تركيبها بمكان لائق وأكثر أماناً على مرتادي الطريق”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - ت 26 انت بنفسك بدعه
2017-09-07 21:46:47
كيف ذكر الله بدعه ( البدعة ليست في ذكر الله في لوحة ) البدعة ان الناس وخاصة الوافدين مستغفليننا ويلعبون علينا باسم الدين ، الحين البنقلاديشية اللي مسوين عصبات في المساجد وكانهم اللي مسلمين وغيرهم كافر
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30 - خبير
2017-09-07 21:45:55
اللوحة في المقطع بعيدة جدا عن الطريق لذلك موضوع السلامة مستبعد لابد من التحقيق ونزع المسؤول عن إزالتها من البلد .
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29 - لو تزال من شوارع وطرقات العالم بأكمله لن تزال من قلب مسلم //
2017-09-07 21:37:28
بل سيعي الغافل ويتذكر الناسي ويزيد الذاكر حرصا عليها //
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28 - ☀️غربال😎
2017-09-07 21:36:53
أتوقع يحطون مكانها صور
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27 - سؤال
2017-09-07 21:36:29
لماذا بعض شوارعنا وطرق السفر لدينا سيئه ؟؟
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26 - قول الحق
2017-09-07 21:35:40
كثرة إدعاء التدين ونشر مظاهره في كل مكان هو نوع من ***. فضلاً عن كونها بدع لا أصل ولا أساس لها في الشريعة الإسلامية .
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25 - اول شي الله يجزاك خير يا صاحب المقطع
2017-09-07 21:35:33
والشي الثاني الله يزيل من ازال اللوحات المكتوب عليها ذكر الله ) بلدنا له سيادة والمفروض هذا الوافد لا يزيل شي عام بهذا الشكل المخجل ، يمكن هذا الوافدين يريد بيع حديد للوحات واقتسامه بينهم .
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24 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-07 21:34:56
اين الخريجين السعوديين ليش مايعملو بالمقاوله وأجبار أي شركة تريد عمل مشاريع للمؤسسات الحكومية بذلك
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23 - خالــــــــــــــــد
2017-09-07 21:33:58
ياليت تهتمون في اعادة سفلتت الطرق اللوحات ما منها خطوره الخطوره من الطريق المحفر والمرقع الله لا يعطي المسؤول العافيه
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22 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-07 21:31:35
لانعرف ان كان يأخذو اللوحات وقطع الحديد لأوامر نظاميه أو لبيعها واخذ مالها ؟؟ لكن نحسن الظن والله أعلم
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21 - خلف
2017-09-07 21:30:40
ايه . حطوها في رأس المقاول من جنسيةعربية .
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20 - عبيد
2017-09-07 21:29:39
رقم ١ 😁😁😁✌️🎻🎸 جبتها بالجبهة هههه
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19 - بلا ميعاد
2017-09-07 21:28:04
الحين المصري هو من ينظم شوارعنا .؟؟!!! خلهم اول ينظمون شوارعهم تلقى الواحد يغير الكفر في نص الشارع واللوحات في كل صوب
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18 - فاهم الاعيبهم
2017-09-07 21:28:03
يمكن وراها تحويطه للغنم
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17 - مقيم بالسعودية
2017-09-07 21:26:57
لا والله صحيح فين المشكلة في إزالة اللوحة؟؟؟
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16 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-07 21:26:53
جزاه الله خير هذا المصور شكراً له
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15 - ادري
2017-09-07 21:26:23
اللوحة نفسها تنطق وتقول لا حول ولا قوة الا بالله
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14 - أستغفرالله
2017-09-07 21:25:30
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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13 - أستغفرالله
2017-09-07 21:25:11
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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12 - زائر من الكواكب
2017-09-07 21:24:15
المدير من طرف الشيخ..
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11 - ميمي
2017-09-07 21:23:37
ياصبر الارض . بدل ماتصور كان استفسرت وسألت واتصلت عالوزاره . ممنوع اللوحات العشوائيه. المفروض زي هذي اللوحات تتبناها وزارة الاوقاف بالتنسيق مع المواصلات او يفتحون لها حساب للمتبرعين باشراف المواصلات
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10 - نجم سهيل ⭐
2017-09-07 21:22:39
مصري هو من يصدر الأوامر وصاجين امنا بالسعودة
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9 - فــ 🔫ــرد
2017-09-07 21:20:52
هذا مايسعى اليه الكوافيرة قلم ومن هم على شاكلتها
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8 - نيدو
2017-09-07 21:20:08
قال تشكل خطوره ... طيب وش الخطوره
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7 - عبيد
2017-09-07 21:19:33
الله المستعان تغريب وسكتنا مسح الدين حتى بالذكر لا حول ولا قوة الا بالله يعني الصور الدعائيةوالاعلانات التجارية عادي مفرحة وتجيب البهجة للسائقين و هذا بعد سبعين سنه غير مطابقة لمواصفات الوزارة وخطرة ع
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6 - زائر
2017-09-07 21:19:00
لا حول ولا قوة الا بالله . اللوحة بعيده جدا عن الطريق
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5 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-07 21:18:46
لا تشيلون اللوحات اللي تذكر بالله احنا بحاجتهاااااا
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4 -
2017-09-07 21:17:54
بالله وش الخطؤ من اللوحة بعيده عن الخط ليته ماصرح
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3 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-09-07 21:17:28
انا لا أرى أخطر من ساهر على الطرق وساهر سبب رئيسى في الحوادث الخطيره على الطرق السريعه🌴🌴
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2 - أبو معاذ
2017-09-07 21:17:25
اذا عرف السبب بطل العجب
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1 - مع زاتك
2017-09-07 21:16:00
يمكن فيه شياطين.تعبر الطريق وتتضايق من ذكر الله.😅😅😅
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آخر تعليق
بواسطة : ت 26 انت بنفسك بدعه

كيف ذكر الله بدعه ( البدعة ليست في ذكر الله في لوحة ) البدعة ان الناس وخاصة الوا...
بواسطة : خبير

اللوحة في المقطع بعيدة جدا عن الطريق لذلك موضوع السلامة مستبعد لابد من التحقيق و...
بواسطة : النمس

***.. عندك مشكله روحي للمسؤلين عنها سوا مياه او كهرباء اما نشر وتشهير غلطانه 100...
بواسطة : ؟؟؟

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