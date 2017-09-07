متحدث النقل يكشف سبب إزالة لوحات الأذكار والأدعية على طريق الظهران – الجبيل – فيديو
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر عمالاً يقومون بإزالة اللوحات المكتوب عليها أذكار أو أدعية، وذلك على طريق “الظهران- الجبيل” صباح أمس الأربعاء الموافق 1438/12/15هـ، وعلق موثق المقطع بأن العمال يقومون بذلك بناء على تعليمات من مديرهم – من جنسية عربية-.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي وفقاً لموقع ”تواصل”، أن المدير الذي تحدث عنه موثق الفيديو من جنسية عربية هو مقاول ولا يعمل في الوزارة”.
وأضاف: “المعلق على الفيديو المنتشر اجتهد، ونقل العبارة من العاملين.. والصحيح هو أن أي لوحة تشكل خطراً على سلامة الطريق تم إزالتها”، مؤكداً أن “العمال تابعون لأحد المقاولين لمشاريع وزارة النقل وتقوم فرق الصيانة بإزالة جميع اللوحات غير المطابقة لمواصفات الوزارة”.
وأوضح الطعيمي أن “الهدف من ذلك رفع مستوى السلامة على الطريق بالدرجة الأولى”، منوهاً إلى أنه تم توجيه المقاولين بضرورة إيقاف إزالة اللوحات التي تحمل الأذكار والتأكيد على مراجعة المسؤولين في حال خطورتها وقربها من الطريق؛ ليتم إعادة تركيبها بمكان لائق وأكثر أماناً على مرتادي الطريق”.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
كيف ذكر الله بدعه ( البدعة ليست في ذكر الله في لوحة ) البدعة ان الناس وخاصة الوافدين مستغفليننا ويلعبون علينا باسم الدين ، الحين البنقلاديشية اللي مسوين عصبات في المساجد وكانهم اللي مسلمين وغيرهم كافر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللوحة في المقطع بعيدة جدا عن الطريق لذلك موضوع السلامة مستبعد لابد من التحقيق ونزع المسؤول عن إزالتها من البلد .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بل سيعي الغافل ويتذكر الناسي ويزيد الذاكر حرصا عليها //
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أتوقع يحطون مكانها صور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لماذا بعض شوارعنا وطرق السفر لدينا سيئه ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كثرة إدعاء التدين ونشر مظاهره في كل مكان هو نوع من ***. فضلاً عن كونها بدع لا أصل ولا أساس لها في الشريعة الإسلامية .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والشي الثاني الله يزيل من ازال اللوحات المكتوب عليها ذكر الله ) بلدنا له سيادة والمفروض هذا الوافد لا يزيل شي عام بهذا الشكل المخجل ، يمكن هذا الوافدين يريد بيع حديد للوحات واقتسامه بينهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اين الخريجين السعوديين ليش مايعملو بالمقاوله وأجبار أي شركة تريد عمل مشاريع للمؤسسات الحكومية بذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياليت تهتمون في اعادة سفلتت الطرق اللوحات ما منها خطوره الخطوره من الطريق المحفر والمرقع الله لا يعطي المسؤول العافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لانعرف ان كان يأخذو اللوحات وقطع الحديد لأوامر نظاميه أو لبيعها واخذ مالها ؟؟ لكن نحسن الظن والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايه . حطوها في رأس المقاول من جنسيةعربية .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
رقم ١ 😁😁😁✌️🎻🎸 جبتها بالجبهة هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحين المصري هو من ينظم شوارعنا .؟؟!!! خلهم اول ينظمون شوارعهم تلقى الواحد يغير الكفر في نص الشارع واللوحات في كل صوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن وراها تحويطه للغنم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لا والله صحيح فين المشكلة في إزالة اللوحة؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
جزاه الله خير هذا المصور شكراً له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللوحة نفسها تنطق وتقول لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المدير من طرف الشيخ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياصبر الارض . بدل ماتصور كان استفسرت وسألت واتصلت عالوزاره . ممنوع اللوحات العشوائيه. المفروض زي هذي اللوحات تتبناها وزارة الاوقاف بالتنسيق مع المواصلات او يفتحون لها حساب للمتبرعين باشراف المواصلات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مصري هو من يصدر الأوامر وصاجين امنا بالسعودة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا مايسعى اليه الكوافيرة قلم ومن هم على شاكلتها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
قال تشكل خطوره ... طيب وش الخطوره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله المستعان تغريب وسكتنا مسح الدين حتى بالذكر لا حول ولا قوة الا بالله يعني الصور الدعائيةوالاعلانات التجارية عادي مفرحة وتجيب البهجة للسائقين و هذا بعد سبعين سنه غير مطابقة لمواصفات الوزارة وخطرة ع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوة الا بالله . اللوحة بعيده جدا عن الطريق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تشيلون اللوحات اللي تذكر بالله احنا بحاجتهاااااا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالله وش الخطؤ من اللوحة بعيده عن الخط ليته ماصرح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا لا أرى أخطر من ساهر على الطرق وساهر سبب رئيسى في الحوادث الخطيره على الطرق السريعه🌴🌴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا عرف السبب بطل العجب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يمكن فيه شياطين.تعبر الطريق وتتضايق من ذكر الله.😅😅😅
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
أضف تعليق