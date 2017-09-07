متحدث النقل يكشف سبب إزالة لوحات الأذكار والأدعية على طريق الظهران – الجبيل – فيديو

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‏صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر عمالاً يقومون بإزالة اللوحات المكتوب عليها أذكار أو أدعية، وذلك على طريق “الظهران- الجبيل” صباح أمس الأربعاء الموافق 1438/12/15هـ، وعلق موثق المقطع بأن العمال يقومون بذلك بناء على تعليمات من مديرهم – من جنسية عربية-.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي وفقاً لموقع ”تواصل”، أن المدير الذي تحدث عنه موثق الفيديو من جنسية عربية هو مقاول ولا يعمل في الوزارة”.

وأضاف: “المعلق على الفيديو المنتشر اجتهد، ونقل العبارة من العاملين.. والصحيح هو أن أي لوحة تشكل خطراً على سلامة الطريق تم إزالتها”، مؤكداً أن “العمال تابعون لأحد المقاولين لمشاريع وزارة النقل وتقوم فرق الصيانة بإزالة جميع اللوحات غير المطابقة لمواصفات الوزارة”.

وأوضح الطعيمي أن “الهدف من ذلك رفع مستوى السلامة على الطريق بالدرجة الأولى”، منوهاً إلى أنه تم توجيه المقاولين بضرورة إيقاف إزالة اللوحات التي تحمل الأذكار والتأكيد على مراجعة المسؤولين في حال خطورتها وقربها من الطريق؛ ليتم إعادة تركيبها بمكان لائق وأكثر أماناً على مرتادي الطريق”.

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