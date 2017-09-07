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الرئيسية / بسبب تذمر “لجين عمران” من ارتفاع فاتورة منزلها.. هيئة “كهرباء ومياه دبي” تتوعد بمقاضاتها .. والإعلامية ترد !

بسبب تذمر “لجين عمران” من ارتفاع فاتورة منزلها.. هيئة “كهرباء ومياه دبي” تتوعد بمقاضاتها .. والإعلامية ترد !

بسبب تذمر “لجين عمران” من ارتفاع فاتورة منزلها.. هيئة “كهرباء ومياه دبي” تتوعد بمقاضاتها .. والإعلامية ترد !
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المرصد 4 625 15 دقيقة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مقطع فيديو استعرضت خلاله الإعلامية السعودية بقناة “إم بي سي”، لجين عمران، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بمنزلها في دبي بدولة الإمارات .
وأظهر مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً في الإمارات الإعلامية لجين عمران وهي تشتكي ارتفاع فاتورة الماء في مسكنها، بعد أن وصلت إلى 36 ألف درهم، فيما سجلت فاتورة الكهرباء 8 آلاف درهم.
وأشارت لجين عمران خلال الفيديو إلى مشاكل التسريبات الحاصلة في منزلها بسبب سوء مواسير المياه التي كلفتها مزيدا من الأموال.
وفي السياق ذاته أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي بيانا ترفض فيه ما سمته الأسلوب التهكمي للإعلامية لجين عمران الذي تناولت به مشكلتها.
وأوضحت الهيئة أن سبب القيمة المرتفعة لفاتورة استهلاك المياه والكهرباء يرجع إلى وجود تسريب في توصيلات داخل نطاق المنزل مشيرة إلى أن مسؤولية الهيئة تنحصر عند التوصيلات خارج حدود المنازل، في حين تبقى الصيانة الداخلية مسؤولية المُلاك والسكان.
وأضافت الهيئة خلال بيانها أنه يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف من جانب الإعلامية.
ومن جانبها قالت الإعلامية لجين عمران رداً على بيان هيئة الكهرباء والمياه أن كل ما قامت به هو أن قدمت شكواها الشخصية على حسابها في “سناب شات”.
وأعربت الإعلامية عن استغرابها من المبالغة في رد الفعل تجاه شكواها، مؤكدة أنها ستقاضي عبر محاميها الخاصّ كل من استغل الحادثة في الإساءة لها وتحريف كلامها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - ؟؟؟
2017-09-07 21:44:08
تعليق مخالف
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3 - النمس
2017-09-07 21:44:08
***.. عندك مشكله روحي للمسؤلين عنها سوا مياه او كهرباء اما نشر وتشهير غلطانه 100%
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2 - باب الشمال
2017-09-07 21:38:41
صحيح انك ماشفتي خير خلاص اطلعي منهم واتركيها وهذا نظامهم ***
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1 - ()()
2017-09-07 21:37:48
صراحه لجين زودتها بكثرة التصوير والاستعراض والظهور والتميلح .. مافيه خصوصية .. كل شي حاجة لازم تصورها .. ادمان غير طبيعي على السناب شات
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بواسطة : ت 26 انت بنفسك بدعه

كيف ذكر الله بدعه ( البدعة ليست في ذكر الله في لوحة ) البدعة ان الناس وخاصة الوا...
بواسطة : خبير

اللوحة في المقطع بعيدة جدا عن الطريق لذلك موضوع السلامة مستبعد لابد من التحقيق و...
بواسطة : النمس

***.. عندك مشكله روحي للمسؤلين عنها سوا مياه او كهرباء اما نشر وتشهير غلطانه 100...
بواسطة : ؟؟؟

تعليق مخالف...



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