أمير الكويت: قطر مستعدة لتلبية مطالب دول الخليج الـ 13 ونحتاج حاليا للجلوس معا للتباحث
صحيفة المرصد: قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحافي بواشنطن، الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن”قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الخليج، ونحتاج للجلوس معا للتباحث”.
وحث أمير الكويت على ضرورة “سرعة حل الأزمة”، كاشفا عن “استبعاد الخيار العسكري” نهائيا في التعامل مع الموقف. وأعرب عن تفاؤله بقرب حل الأزمة في الخليج مع قطر.
ومن جانبه دعا الرئيس الأميركي ترمب، الكويت إلى مواصلة وساطتها لحل الأزمة مع قطر، معربا عن أمله في عودة العلاقات الطبيعية بين دول الخليج.
وقال ترمب إنه إذا لم تحل أزمة قطر بسرعة، فإن البيت الأبيض قد يلعب دور الوساطة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال الرئيس الأميركي: “نشكر الكويت على جهودها في المساعدات الإنسانية، والحرب ضد داعش”.
واشار ترمب إلى العلاقات العميقة التي تجمع أميركا والكويت منذ السبعينيات.
وحث الرئيس الأميركي كافة الدول في المنطقة على شن حرب ضد التنظيمات التي تقتل الأبرياء، موضحا أن الكويت تشاطر المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
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التعليقات
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لا أتوقع أن هذا الكلام صحيح مجرد خدعة ليلتقط تنظيم الحمدين أنفاسه لأنهم لازالوا يدعمون أعدائنا المأجورين المجرمين.
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لايوجد رفع للمقاطعة إلا إذا تم تنفيذ الطلبات الثلاثة عشر مع تفكيك جهاز المخابرات القطري ووجود مخابراتي كامل لنا في الدوحة مع تنحي تميم وتنظيم الحمدين من الحكم ومجئ عبدالله آل ثاني إلى الحكم.
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طارت العالم في العجة وما دريت شلون فهمو الخطاب شلة علمنة حالتهم صعبة
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احس ان الكويت قلبت ضدنا لان الامير صباح صرح بأن الكويت لا ترضى ببعض الطلبات التي تمس سيادة قطر . وقطر بتصريح لها قبل قليل من وزير خارجيته يملي شروطا بفك الحصار قبل اي تفاوض ونقاش !!!
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يقول أمير الكويت ونحن أكثر من تعرض أو تأذى من إعلام قطر ،طيب وهل نحن مجبرين على سماع نباح قطر من خلال جزيرتها .إذا كانت قطر ليس لها سلطة على قناة الجزيرة فلتعلن ذلك وتتبرأ منها وتقول إنها مفروضه عليها
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وسيعود خليجنا لأهل الخليج بإذن الله خاليا من الشوائب الخائنة
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89 - ابو عادل ,,, 79.. ارغب بان يكون خليجنا واحد وشعبنا واحد // سيحصل ذلك بإذن الله خيث لا ماكان للأخونجية الخونة خائنوا الدين والأوطان في خليجنا ولا في عروبتنا وإسلامنا
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وهل ستستوعب المستوطنات التركية اللاجئين الأخوان على أراضيها ؟!!
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وهل تركيا ستستوعب الأخوة الأخونجية اللاجئين إليها ؟!
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اين سيتجه اللاجئون الأخونجية ؟!
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79.. ارغب بان يكون خليجنا واحد وشعبنا واحد ونحترم بعضنا البعض .
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مع هذا الخبر ؟! كيف حال الأخونجية الآن ؟!
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يرثى لهم !!
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يااارب تحلها
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بإذن الله سيعود الخليج أكثر قوة ووحدة وتماسك الخليج أرض الحضارة الإسلامية وقائد ركب الأمة العربية والإسلامية ولا نامت أعين الحبناء
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ترامب تاسف لشيخ قطر على سوء فهمه لبداية المشكلة ويبي مارس ضغوط في اعادة الوضع الى ما كان عليه
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اما الأن يانظام الحمدين وتميم الورع وموزة وعزمي قيثارة البطو ونكتمو ولاكلمه واحدة بعداليوم نفذو جميع المطالب وهي 13مطلب رغمآ عن أنوفكم يالأقزام وياالصغرويالخونه ويالحثاله ويالخمة والعذبة يسكن مع الغنم
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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على ساس ثاني مرة يتأدبون نظام الحمدين وتميم الورع وموزة وعزمي قيثارة وحاشيتهم من أعلاميين وموظفي في قصور الأقزام والصغارالمراهقين
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الله يصلح احوال المسلمين
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74 - ابو عادل ... قطر لم ترضخ لمطالب دول الحصار /// وأنت بماذا ترغب ؟!
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ايوه كذا يانظام الحمدين وتميم وموزة وحاشيتهم في إنهاثية مايصح إلا الصحيح رغمآ عن أنوفكم يالأقزام
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أمير الكويت: سنضغط على قطر لأنه ليس من مصلحتها البقاء خارج السرب
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أمير الكويت: بلادى الأكثر تعرضاً للتشويه الإعلامى من قطر
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الله هم لك الحمد والشكر يارب ان حكام دويلة قطر الصغيرة أقصد جزيرة رتويت قطر نظام الحمدين وتميم الورع وموزة ووجه حمار الوحش ((عبدالله العذبه أنهم في إنهاية رضخو رغمآ عن أنوفهم لمطالب الدول الأربع 13
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قطر لم ترضخ لمطالب دول الحصار ارجو فهم كلام امير الكويت .
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الرجال يقول ان قطر وافقت على بحث البنود الثلاثة عشري في حوار مفتوح ونبه على ان ليس من مصلحة دول الخليج ان تخرج قطر من منظومة دول الخليج فالقضية في المربع الاول كما كانت
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الشيخ صباح حفظه الله كان واضحاً مع قطر :: وقدأشار بوضوح أن الكويت من أكثر الدول التي تضررت من الاعلامي القطري
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الشيخ صباح حفظه الله كان واضحاً مع قطر :: يا تكن مع الخليج يا تخرج منه
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((((((ياشيخ صباح الاحمد ... مساعيكم للسلام والضمانات لم يتجاهلها الا حكومة قطر .....والدعوة لانعقاد جلسة اجتماع لقادات مجلس التعاون الخليجي ...... ليس من الصعوبة ......ان كانت من الكويت ))))))
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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الخليج له سياسة واحدة يا نمشي عليها وتمشي معنا فيها قطر ،، أو تخرج إن أرادت حكومتهم ذلك
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الله يحفظ الخليج وشعوبه 🙏🏼
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يجب ان يكون هناك ضمانات لان الثقه معدومه 👀
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الله يحفظ الشيخ صباح ويعزه ويطول عمره من دعائم مجلس التعاون ومن مؤسسيه 🙏🏼 تحيه احترام للشيخ صباح ولدولة الكويت 🙏🏼🌿
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وندرك يقينا أن الشعب القطري يعي حجم الأذى الذي سببته قيادته لخليجنا ولعربنا ولإسلامنا
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م 21 الوافد الاخوانجي القائمه تنتظركم حتى لو حلت المشكله مع قطر على تحريضكم وتدخلكم في شؤون البلد فلا تفرح ياشنب 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😎
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قطر وشعبها وأهلها شيء ،، وما حصل من خلاف مع حكومتهم!! هم يعلمونه كما نعلمه !!
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لن نتاجر بأهلنا في قطر فهم منا ونحن منهم على الحق والصدق والوفاء
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قطر أهلنا ،،، ما لهم لنا وما علينا عليهم
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أهل قطر أهلنا وقطر لخليجنا
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حكومة براقش الحمدية سترضخ .. لأن البدائل موجودة وقد أدركت ذلك ، والشعب القطري أدرك غباء وحماقة الحمدين وأنه ليس لبقائهم مصلحة في حكم قطر فقد إنكشفوا وأنفضحت نواياهم ،،
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47ولويش ماعود العلاقة في احسن احوالها وقال في سورة يوسف ونزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وانا كزالك كان لي صديق اعزصديق وابالسة الانس سببواوسوسه وفي ذاك اليوم صبحت عليه في الخيروردعلى في بكس وانافي العقال
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اتوقع اعصار_ارما سيدمر راس الكفر امريكا
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فهمتم تصريح اميرالكويت بغيرماوضحه فقطرلم تعارض مناقشة المطالب ال13 منذ بداية الأزمة وشرط قطرللجلوس على الطاولة عدم المساس بسيادتها الوطنية وتسببت قطر بهرولتها في كل اتجاه بتفريغ الوساطة الكويتية
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((((((( طالما حكومة قطر المغرر بها ....قبلت تنفيذ13 شرط .....تعلن ذلك من الدوحة .............وتكون الطاولة لقاء اخوة ))))))
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هو في ايه
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احلى خبر اسمعه عند سقوط حكومة قطر ادعو على حكومة قطر بسقوطها في بالذات بقيامكم ✋😑✋
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وين ابو المعرفات النفسيه وترامب مانشوفهم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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باذن الله تسقط حكومة قطر سفاحين وتوضع حكومة شريفه جديدة ثم ترجع العلاقات مع قطر
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تعليق مخالف
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الحمد لله افضل خبر سمعت فيه وكله من بركات الشيخ المحبوب صباح الاحمد وكل ال صباح محبوبين لدى العالم الخارجي والعربي وجيرتهم تبيض وجيههم والله يديم على خليجنا المحبه والتألف والامن والامان ورغد العيش
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لن تعود العلاقات طبيعية مع الحكومة الحاليه - هذه الحكومة مالها امان
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يجب إسقاط حكومة قطر داعمة الارهابيين وعذبت شعبها وسجون سرية الاخونج وسرورية هم اللي راح يفرحون لرجوع بما يسمى علاقات لان مافيه علاقات عند قطر كلام ولكي يخططون الاخونج مره اخرى لكي يصلون للحكم
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تغير جبال ولا تغير طباع افصل شيء نسحب على قطر ماوراها إلا المشاكل
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حتى لو قطر لبت الشروط لاتصدقونها ستخطط تحت الطاولة وتنتظر انتهاء حكومة ترامب وان يأتي واحد يرأس امريكا مثل اوباما لتكشر قطر عن انيابها وعلنا
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رغم انف الحمدين وتمييمهم وووو
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لو انهم من الیوم الاول رکبو طاٸره اوصلتهم الی عاصمة العرب الریاض وحبو راس ابو فهد وقالو نحن مستعدین بای شی تامر فیه کان من زمان انحلت المشکله وهاهم الان یدرکون بعد عناء ان الحل فقط فی قصر الیمامة
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انا مستعـــــــــــــــد اثـــق و أصــــدق حاكم كوريا الشــمالية ولا أصدق ولا أثق في الحمديـــن بعدما سمعت مكالماتهم مع القذافي و مثيري الشغب في البحرين ... شمس تطلع خبر يبان ..
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الجلوس في قاعة المصارعة..
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حطي علم وطنك إلا إذا كنتي مقيمة 🍭
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مافيه اي امل بقطر وهذا اللي لاحظتو من خلال اللقاء اللي عرض
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امير الكويت يقول المطالب الثلاثة عشر ليست مقبولة كلها يدعو للجلوس للحوار ولم يقل بأنهم وافقوا على المطالب كلها!!
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للأسف يالكويت المفروض قطعتو علاقاتكم مع قطر اللي حكومتهم ارهابية تقصف بلادنا حطو نفسكم بمكاننا يالكويت هل ترضون ان نكون على حياد!
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نحمدالله حمد الشاكرين على قرب انفراج الازمه وجزى الله أمير الكويت خيرا على تدخله لحل القضيه المؤلمه لنا جميعا كخليجيين وعرب ومسلمين ووحدة الصف مهمه ضد الصهاينه المغتصبين ✌️🇸🇦🇰🇼✌️
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حسبي الله على الخاينات🍭والخاينين ولم نرى لهم كتابه واحده دفاع عن السعودية ضد قطر اللي تدعم الحوثي اللي قتلو حتى المواليد من شعبنا
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#قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع إلى الآن كلاب عزمي ماغردوا واضح انهم مصدومين
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:عاجل:مقتل 7 جنود مصريين في العريش.
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الله يجزاه الخير مع انه كبير بالسن ولكنه ماقصر أبدا وجهه ابيض دايم بطريق الصلح والخير والبعد عن الفتن والتفريق
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وترامب وش دخله بالسالفه والخليج . هو سبب المشاكل ***
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الشيخ صباح الاحمد يقول ان قطر لن تنفذ جميع المطالب لكن ستناقشها فقط !!!
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الحمد للة
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ترامب قال بطريقة دبلوماسيه نريد وقف تمويل الآرهاب يعني افهموها قطر هي المعنيه بهذا القول ترامب يريد طرد الآرهابيين كوسا والقرضاوي وعزمي بشاره والقائمة طويله وكذلك ايران واذنابها
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سبحان الله..
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ابو سعيد الشوق والأشتياق يخصك يعنيك لوحدك
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اخيرآ فرجت الحمد لله ومايصح الا الصحيح
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بس بإذن الله .الفرج قريب
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شى طيب عسى تصلح الامور
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مع إني غير متفائلة تماماً بوجود الطرمبة ابو البت فيونكة اللي مافيهاش جمال أوي بس عاملين منها ست الحسن والجمال وعينيها صغار مافيهاش جمال ولاّ الست مرات ابوها ميلانا مش عارفة اسمها ايه بالضبط .
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الأخ ترامب يفك السحر :
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الحمد لله الحمد لله فلقد اشتقنا لاهلنا بقطر فشكرا شيخنا شيخ الكويت واميرنا المحبوب اللهم اجمع الخليج وعموم المسلمين على طاعتك ورضاك
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#قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع
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وستبقى عربية وخليجية للأبد//
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النظام القطري اصبح اخونجي بامتياز بفظل تركيا والاخونج يقولون مالا يفعلون ولا عهد لهم ولا ذمة ولكن نتمنى ان يصدقوا هذه المرة ويجنبوا منطقتنا والشعب القطري مزيدا من المحن
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الحمدلله حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه-- اللهم وحّد كلمة المسلمين والّف بين قلوبهم يارب يا كريم
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ورثه ثقيله تحملها تميم من والده الذي تهيأ له انه ان له ثقل في ميزان الدول السياسي وبعد الحزم والعزله لابد له من التراجع وسيجد الصفح والعفو من اشقائه وستعود المياه الى مجاريها ان شاء الله
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🇰🇼 وطني حبيبي وطني الغالي ♥️ وطني النجم العاااالي وطني 💎💎🇰🇼🇰🇼🇰🇼♥️♥️♥️♥️ أدري الكويت ماهي وطني بس تظل الكويت وطن الخليج وطن كل خليجي
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فيه اختفاء تام للاخونجيه الان خخخخخخخخخخخخخ
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قد سبق ووافقوا لكن استعملوا اسلوب المجوس وهو الغدر وعدم احترام العهود والمواثيق
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ولان نتمنى من الدول بمافيها قطر إنهاء الأزمة ) الحين البعيد يسعى لتقاربكم وصلحكم وانتوا تكابرون وتتفرقون . نعيد ونكرر نتمنى إنهاء المشكلة (( الشعوب الخليجية غير راضية على هذا الوضع المزي
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اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يارب العالمين
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اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يارب العالمين
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اللهم لك الحمد اللهم إصلاح ما بين الاشقاء يارب العالمين
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عاشت لنا لكويت لكويت وعاشوا أهلها واللي يحب الكويت يضحي لأجلها . انا كويتي انا قول وفعل وعزومي قوية ♥️
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الجلوس على الطاولة بحضور الأخ ترامب والآلة الحاسبة..
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محد عارف لهم الا ترامب هالحين يسحبهم واحد واحد ويسحب ما عندهم بداعي يحل ازمة قطر والثانيه بداعي مساعدات عشان الفيضان اللي حصل عندهم واذا جاوا عندنا قاموا يتبكبكون ضاعت فلوسك يا صابر
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الخائن خائن ماتستفيد شئ من المصالحه يجب أن يرحل تميم والحمدين لأنهم خونه ولا تثق في تعهداتها
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وتحية صدق وعرفان لامير دولة الكويت//
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ما تقوم به اعلاميا وعمليا يظهر العكس تماما .
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