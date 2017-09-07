هاشتاق “قطر ترضخ لشروط الدول الأربع” يصل للترند العالمي بعد تصريحات أمير الكويت
صحيفة المرصد : وصل هاشتاق ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع ” للترند العالمي ، وذلك بعد دقائق من تصريحات أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والذي أكد من خلاله أن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الأربع ، وأضاف : “نحتاج حالياً للجلوس والتباحث” .
من جانبهم علق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، على تصريحات أمير الكويت عبر الهاشتاق ، مفسرين خضوع قطر للمطالب بأنه المتنفس الوحيد لها قبل انهيار اقتصادها وتغيير النظرة السلبية لها من جانب المؤسسات الدولية .
و قال عبد العزيز المريسل : “نعم قطر خضعت وستخضع ” .
كما علق المغرد عبدالله قائلاً : ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع رجوع للصف الخليجي والتآلف وفهم نقاط الخلاف ليس رضوخ بل وعي وعودة للرشد والله يتمم مساعي الصلح على خير ” .
فيما قال المغرد محمد اليماحي : ” تم الإنتهاء من الدرس و الآن حان وقت الإمتحان يا قطر” .
وقال المغرد صالح : ” للأسف بعد متابعه كلمه الشيخ الصباح اتظح انها مجرد موافقه على النقاش فقط حول ال 13 مطلب وهنا يعتبر تهرب جديد” .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
تم الإنتهاء من الدرس و الآن حان وقت الإمتحان يا قطر#قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع
— محمد اليماحي🇦🇪 (@alyamahy83) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
#قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع
للأسف بعد متابعه كلمه الشيخ الصباح اتظح انها مجرد موافقه على النقاش فقط حول ال 13 مطلب وهنا يعتبر تهرب جديد
— Saleh🇦🇪🇸🇦 (@liber_1983) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
خضوع قطر للمطالب بأنه المتنفس الوحيد لها قبل انهيار اقتصادها وتغيير النظرة السلبية لها من جانب المؤسسات الدولية . و قال عبد العزيز المريسل : “نعم قطر خضعت وستخضع ” . عيشو جو هذا الحدث لو بالاحلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الإعلام مدرسة إن اعددتها اعددت شعبا طيب الاغراس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه هي السعوديه ياعصابة موزه ارضخوا 👊
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
خبر مفرح .. وخطوة في طريق المصالحة التامة .. فكلنا اخوة في الدين والعروبة ووحدة المصير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يستاهلون اهل قطر وشيوخهم الله يعزهم ويجمعهم مع اخوانهم في دول الخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أكيد دويله قطر لان ترضخ لمطالب الدول الربع المقاطعه الا بتوصيه كاذبه من ايران قناة ألجزيره لان تغلق و مقاطعة ايران لان تتم والكثير لان توافق عليه يمكن شرطين ثلاثة من 13 شرط توافق عليه نشوف الى الاخر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
شكرا لقطر حكومة وشعبا يبقون اخوة واشقاء لنا رغم كيد الكائدين المتربصين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يجمع شمل الخليج ويوحدهم كلمتا واحده .. والله انها اخبار تغيض العداء .. وان شاءالله انها سحابة صيف وعدت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو يالسعوديه والامارات 😎 هذا هو المطلوب ان ترضخ قطر وتعرف حجمها الحقيقي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الحمد لله خبر يسر الخاطر،،، ولكن للأسف هذه الأخبار لاترضي الاخونجية فسيحاولون التقليل من اهمية الخبر وستشتعل اقلامهم نهيقا لثني قطر عن الحوار باعتبارة تقليل من سيلدتها،،،لأن قبول الشروط توقف لدعمهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هالخبر زعل الكوافيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صدقتو
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ولله ابونا الامير الكويت مأقصر فيهم لكن عندهم ناس مأتحب أن تكون قطر بخير لله يبعد التدخلت من لي عندهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** وياليل مااطولك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أمير الكويت قالها بكل وضوح أنهم كانو في قمة مع تراب في الرياض وكانو سمن على عسل و فجأة في اليوم الثاني تندلع الأزمه ! الله !!! إذاً هناك خلل ! ماهو؟ ستبينه الأيام . وأن مدبريه يقبعون على ضفة الخليج
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلناها ونقولها ونكررها ستطول الازمه وحكومه قطر الارهابيه ستستمر في حملاتها ودعمها للارهاب الى ان تهرب العائله مع بدايه 2018 بعد الضغوط والخسائر وقيام الشعب القطري بثوره
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
لاتغضب لاتغضب لاتغضب .. واذا غضبت لاترضى ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كنت باكتب بس تذكرت قلت يا ولد مالك ومال السياسة خلها لأهلها مادام انها رضخت للمطالب بترجع حبه الخشوم بس ما اعتقد ترجع زي ماكانت أيام الطيب خليفه - رحمه الله - لأن الجرح لو اندمل تبقى اثاره.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الى 16/ أنا أتكلم بالموضوع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المطالب وضعت لترفض وبلاش نضحك على بعض لو قبلتها قطر بكذا تخلت عن سيادتها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تصربح أمير الكويت كان فى صالح قطر وليس ضدها وقد كشف المتخبى وتكلم عن السيادة وأصابهم فى المقتل بلاش تغيير الحقائق التى تكشفت لناس ومن ثم تريدون تحويرها لصالحكم وهى واضحه وضوح الشمس لناس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الخارجية الفرنسي، جون إيف لو دريان، اليوم أن قطر مستعدة للدخول في مباحثات مع السعودية والإمارات والبحرين، لكنها اشترطت ألا تمس هذه المباحثات “سيادتها الوطنية”. ورحب لو دريان في مؤتمر صحفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابو الذل الدمشقي روح حلل أوضاع بلدك وبيتك مالك دخل ب علوم الرجال هذي فوق مستواك بكثير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هناك ثلاث روايات للموضوع وشمس تطلع خبر يبان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من البدايه قطر استعدت بتلبيتها ولكن بشرط ما ينفذه ينطبق ع جميع دول مجلس التعاون
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لكان .. ولك خليك في بشار الهرررر***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابو الخ.....الدمشقي صحيح انك بارد وجه انت ايش دخلك يامشرد يانكره لابارك الله فيك ولافي شعب الهاربوب الشاردون ناكرين المعروف لوطنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من واااشنطن ... وبجانب ترامب .. لكن تغريدة محمد اليماحي ضعوها أول الفرضيات .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قطر ستقبل بالشروط الخليجية بشرط أن تطبقها تلك الدول على نفسها يعني نغلق قناة تغلقون أقنية نقطع علاقة تقطعون علاقات وهكذا ....... ومن ساواك بنفسه ما ظلمك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ما شاء الله المريسل يتكلم في الرياضة والسياسة والفن والدين وكل شئ وهو سلسلسة في سلسلسة في كل وادي مرسلة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امير الكويت يقول المطالب ال ١٣ غير مقبولة وقطر مستعدة للجلوس للتفاوض
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
*** قطر قبلت التحاور ولم ترضخ لان كلمة **** ودول الخليج ترفض كلمة ترضخ والرضوخ ليس من طبع أهل الخليج وقطر خليجية مفهوم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لو قال تراب ASTOOOOOOOOOP لقال الجميع سم ولعادة المياه لمجاريها ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
#ترضخ يرضخو طميم _المقد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
أعداء الخليخ وضعو هذا الهاشتاق بل نقول # قطر _ الحكمة _ والدم الخليجي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
***.. أنا توي سامع أمير الكويت يقول مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات وبحث الــ 13 مطلب ...( قال بحث ؟؟؟) من فين رضوخ ومارضوخ ... ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله يهدي الجميع ويصلح الحال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رضوخ تام من دويلة قطر وتخبط تام ومسح تغريدات الخنزيره والاخونجيه تبكبكون الان امام شاشة الخنزيره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الحين أمير الكويت صرح بان قطر وافقت ) لماذا انتو تتشدقون بكلام غير مقبول ( نتمنى عدم التعنت من طرفنا وبعدها تصف الكويت وامريكا مع قطر ( الأمور يبيلها سياسه حكيمة وليست سوالف وهاشتاقات في تويتر
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أسال الله يصلح ما بينتا ويطفئ نار هذا الفتنة و الشيء الثاني يا أهل الفتنة يامن يأجج نار الفتنة اللهم أجعل كيدة فى نحره اللهم لم شملنا يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نص نص..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق