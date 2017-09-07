هاشتاق “قطر ترضخ لشروط الدول الأربع” يصل للترند العالمي بعد تصريحات أمير الكويت

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صحيفة المرصد : وصل هاشتاق ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع ” للترند العالمي ، وذلك بعد دقائق من تصريحات أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والذي أكد من خلاله أن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الأربع ، وأضاف : “نحتاج حالياً للجلوس والتباحث” .

من جانبهم علق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، على تصريحات أمير الكويت عبر الهاشتاق ، مفسرين خضوع قطر للمطالب بأنه المتنفس الوحيد لها قبل انهيار اقتصادها وتغيير النظرة السلبية لها من جانب المؤسسات الدولية .

و قال عبد العزيز المريسل : “نعم قطر خضعت وستخضع ” .

كما علق المغرد عبدالله قائلاً : ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع رجوع للصف الخليجي والتآلف وفهم نقاط الخلاف ليس رضوخ بل وعي وعودة للرشد والله يتمم مساعي الصلح على خير ” .

فيما قال المغرد محمد اليماحي : ” تم الإنتهاء من الدرس و الآن حان وقت الإمتحان يا قطر” .

وقال المغرد صالح : ” للأسف بعد متابعه كلمه الشيخ الصباح اتظح انها مجرد موافقه على النقاش فقط حول ال 13 مطلب وهنا يعتبر تهرب جديد” .

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تم الإنتهاء من الدرس و الآن حان وقت الإمتحان يا قطر#قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع — محمد اليماحي🇦🇪 (@alyamahy83) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧