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هاشتاق “قطر ترضخ لشروط الدول الأربع” يصل للترند العالمي بعد تصريحات أمير الكويت

هاشتاق “قطر ترضخ لشروط الدول الأربع” يصل للترند العالمي بعد تصريحات أمير الكويت
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المرصد 48 3٬755 3 ساعات

صحيفة المرصد : وصل هاشتاق ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع ” للترند العالمي ، وذلك بعد دقائق من تصريحات أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والذي أكد من خلاله أن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الأربع ، وأضاف : “نحتاج حالياً للجلوس والتباحث” .

من جانبهم علق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، على تصريحات أمير الكويت عبر الهاشتاق ، مفسرين خضوع قطر للمطالب بأنه المتنفس الوحيد لها قبل انهيار اقتصادها وتغيير النظرة السلبية لها من جانب المؤسسات الدولية .

و قال عبد العزيز المريسل : “نعم قطر خضعت وستخضع ” .

كما علق المغرد عبدالله قائلاً : ” #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع رجوع للصف الخليجي والتآلف وفهم نقاط الخلاف ليس رضوخ بل وعي وعودة للرشد والله يتمم مساعي الصلح على خير ” .

فيما قال المغرد محمد اليماحي : ” تم الإنتهاء من الدرس و الآن حان وقت الإمتحان يا قطر” .

وقال المغرد صالح : ” للأسف بعد متابعه كلمه الشيخ الصباح اتظح انها مجرد موافقه على النقاش فقط حول ال 13 مطلب وهنا يعتبر تهرب جديد” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

48 - كلوز
2017-09-08 01:55:27
خضوع قطر للمطالب بأنه المتنفس الوحيد لها قبل انهيار اقتصادها وتغيير النظرة السلبية لها من جانب المؤسسات الدولية . و قال عبد العزيز المريسل : “نعم قطر خضعت وستخضع ” . عيشو جو هذا الحدث لو بالاحلام
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47 - رطب
2017-09-08 01:13:47
الإعلام مدرسة إن اعددتها اعددت شعبا طيب الاغراس
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46 - عمر القحطاني
2017-09-08 01:04:46
هذه هي السعوديه ياعصابة موزه ارضخوا 👊
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45 - منصف
2017-09-08 00:59:59
خبر مفرح .. وخطوة في طريق المصالحة التامة .. فكلنا اخوة في الدين والعروبة ووحدة المصير
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44 - الحكم
2017-09-08 00:58:16
يستاهلون اهل قطر وشيوخهم الله يعزهم ويجمعهم مع اخوانهم في دول الخليج
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43 -
2017-09-08 00:57:49
أكيد دويله قطر لان ترضخ لمطالب الدول الربع المقاطعه الا بتوصيه كاذبه من ايران قناة ألجزيره لان تغلق و مقاطعة ايران لان تتم والكثير لان توافق عليه يمكن شرطين ثلاثة من 13 شرط توافق عليه نشوف الى الاخر
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42 - الفيصل
2017-09-08 00:51:03
شكرا لقطر حكومة وشعبا يبقون اخوة واشقاء لنا رغم كيد الكائدين المتربصين .
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41 - سعود الرشيدي
2017-09-08 00:50:13
الله يجمع شمل الخليج ويوحدهم كلمتا واحده .. والله انها اخبار تغيض العداء .. وان شاءالله انها سحابة صيف وعدت
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40 - غبار
2017-09-08 00:48:55
تعليق مخالف
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39 - ابوخالد الهاجري
2017-09-08 00:48:28
كفو يالسعوديه والامارات 😎 هذا هو المطلوب ان ترضخ قطر وتعرف حجمها الحقيقي
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38 - المهااااا
2017-09-08 00:47:13
الحمد لله خبر يسر الخاطر،،، ولكن للأسف هذه الأخبار لاترضي الاخونجية فسيحاولون التقليل من اهمية الخبر وستشتعل اقلامهم نهيقا لثني قطر عن الحوار باعتبارة تقليل من سيلدتها،،،لأن قبول الشروط توقف لدعمهم
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37 - فهد العتيبي
2017-09-08 00:46:26
تعليق مخالف
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36 - سلفر
2017-09-08 00:45:03
هالخبر زعل الكوافيره
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35 - ترند دول الخليج تستجيب لشرط قطر
2017-09-08 00:29:28
صدقتو
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34 -
2017-09-08 00:22:02
ولله ابونا الامير الكويت مأقصر فيهم لكن عندهم ناس مأتحب أن تكون قطر بخير لله يبعد التدخلت من لي عندهم
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33 - العود احمد
2017-09-08 00:19:02
*** وياليل مااطولك
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32 - ساهر 2017
2017-09-08 00:15:10
اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق
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31 - مخمخه
2017-09-08 00:07:21
أمير الكويت قالها بكل وضوح أنهم كانو في قمة مع تراب في الرياض وكانو سمن على عسل و فجأة في اليوم الثاني تندلع الأزمه ! الله !!! إذاً هناك خلل ! ماهو؟ ستبينه الأيام . وأن مدبريه يقبعون على ضفة الخليج
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30 - خليف
2017-09-08 00:01:38
تعليق مخالف
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29 - الصامت
2017-09-08 00:01:24
قلناها ونقولها ونكررها ستطول الازمه وحكومه قطر الارهابيه ستستمر في حملاتها ودعمها للارهاب الى ان تهرب العائله مع بدايه 2018 بعد الضغوط والخسائر وقيام الشعب القطري بثوره
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28 - خليف
2017-09-07 23:58:00
لاتغضب لاتغضب لاتغضب .. واذا غضبت لاترضى ..
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27 - ابو رزق
2017-09-07 23:57:30
كنت باكتب بس تذكرت قلت يا ولد مالك ومال السياسة خلها لأهلها مادام انها رضخت للمطالب بترجع حبه الخشوم بس ما اعتقد ترجع زي ماكانت أيام الطيب خليفه - رحمه الله - لأن الجرح لو اندمل تبقى اثاره.
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26 - كلوز
2017-09-07 23:55:03
تعليق مخالف
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25 - ابو العز الدمشقي
2017-09-07 23:55:00
الى 16/ أنا أتكلم بالموضوع ***
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24 - رائد
2017-09-07 23:54:36
المطالب وضعت لترفض وبلاش نضحك على بعض لو قبلتها قطر بكذا تخلت عن سيادتها
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23 -
2017-09-07 23:54:30
تصربح أمير الكويت كان فى صالح قطر وليس ضدها وقد كشف المتخبى وتكلم عن السيادة وأصابهم فى المقتل بلاش تغيير الحقائق التى تكشفت لناس ومن ثم تريدون تحويرها لصالحكم وهى واضحه وضوح الشمس لناس
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22 - كلوز
2017-09-07 23:54:18
الخارجية الفرنسي، جون إيف لو دريان، اليوم أن قطر مستعدة للدخول في مباحثات مع السعودية والإمارات والبحرين، لكنها اشترطت ألا تمس هذه المباحثات “سيادتها الوطنية”. ورحب لو دريان في مؤتمر صحفي
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21 - بلسم العمر
2017-09-07 23:51:55
ابو الذل الدمشقي روح حلل أوضاع بلدك وبيتك مالك دخل ب علوم الرجال هذي فوق مستواك بكثير
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20 - منقاش
2017-09-07 23:51:45
هناك ثلاث روايات للموضوع وشمس تطلع خبر يبان
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19 -
2017-09-07 23:48:39
تعليق مخالف
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18 - كلوز
2017-09-07 23:48:35
من البدايه قطر استعدت بتلبيتها ولكن بشرط ما ينفذه ينطبق ع جميع دول مجلس التعاون
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17 - ت 14 - ابو العز الدمشقي
2017-09-07 23:47:00
لكان .. ولك خليك في بشار الهرررر***
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( عدد التعليقات 50 )
16 - هذا الكلام
2017-09-07 23:46:09
ابو الخ.....الدمشقي صحيح انك بارد وجه انت ايش دخلك يامشرد يانكره لابارك الله فيك ولافي شعب الهاربوب الشاردون ناكرين المعروف لوطنهم
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15 - وأضاف : “نحتاج حالياً للجلوس والتباحث” .
2017-09-07 23:43:56
من واااشنطن ... وبجانب ترامب .. لكن تغريدة محمد اليماحي ضعوها أول الفرضيات .
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14 - ابو العز الدمشقي
2017-09-07 23:42:21
قطر ستقبل بالشروط الخليجية بشرط أن تطبقها تلك الدول على نفسها يعني نغلق قناة تغلقون أقنية نقطع علاقة تقطعون علاقات وهكذا ....... ومن ساواك بنفسه ما ظلمك
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13 - خبير
2017-09-07 23:37:34
ما شاء الله المريسل يتكلم في الرياضة والسياسة والفن والدين وكل شئ وهو سلسلسة في سلسلسة في كل وادي مرسلة .
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12 - ↩ابو شدا↪
2017-09-07 23:36:07
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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11 - سامي
2017-09-07 23:35:05
امير الكويت يقول المطالب ال ١٣ غير مقبولة وقطر مستعدة للجلوس للتفاوض
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10 - أم فهد
2017-09-07 23:29:18
*** قطر قبلت التحاور ولم ترضخ لان كلمة **** ودول الخليج ترفض كلمة ترضخ والرضوخ ليس من طبع أهل الخليج وقطر خليجية مفهوم
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9 -
2017-09-07 23:25:26
لو قال تراب ASTOOOOOOOOOP لقال الجميع سم ولعادة المياه لمجاريها ...
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8 - شنكل
2017-09-07 23:13:10
#ترضخ يرضخو طميم _المقد
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7 -
2017-09-07 23:05:54
أعداء الخليخ وضعو هذا الهاشتاق بل نقول # قطر _ الحكمة _ والدم الخليجي
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6 - تهاويل
2017-09-07 23:05:46
***.. أنا توي سامع أمير الكويت يقول مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات وبحث الــ 13 مطلب ...( قال بحث ؟؟؟) من فين رضوخ ومارضوخ ... ؟؟؟؟؟
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5 -
2017-09-07 23:02:32
الله يهدي الجميع ويصلح الحال
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4 -
2017-09-07 23:02:24
رضوخ تام من دويلة قطر وتخبط تام ومسح تغريدات الخنزيره والاخونجيه تبكبكون الان امام شاشة الخنزيره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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3 - نتمنى من اعلامنا التوقف عن الكلام الغير مفيد
2017-09-07 22:58:46
الحين أمير الكويت صرح بان قطر وافقت ) لماذا انتو تتشدقون بكلام غير مقبول ( نتمنى عدم التعنت من طرفنا وبعدها تصف الكويت وامريكا مع قطر ( الأمور يبيلها سياسه حكيمة وليست سوالف وهاشتاقات في تويتر
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2 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-07 22:55:56
أسال الله يصلح ما بينتا ويطفئ نار هذا الفتنة و الشيء الثاني يا أهل الفتنة يامن يأجج نار الفتنة اللهم أجعل كيدة فى نحره اللهم لم شملنا يارب العالمين
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1 - زائر من الكواكب
2017-09-07 22:51:24
نص نص..
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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