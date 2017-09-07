بالفيديو:ضاري في أغنية وطنية جديدة “سفينة الدوحة” رداً على قطر .. ” من يحتمي بإيران شاف التحاسيف”
صحيفة المرصد: نشر المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني “ضاري” أغنيته الوطنية الجديدة والتي جاءت بعنوان “سفينة الدوحة ” بصوت المطرب وليد الشامي .
وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً وفاق عدد مشاهدي مقطعها المصور مئات الاّلاف منذ طرحها .
وأشار القحطاني خلال القصيدة إلى محاولات قطر زرع الفتن وتفتيت اللحمة الوطنية ونشر الإرهاب في الدول العربية
كما تضمنت القصيدة العديد من الحكم والاسترسال التاريخي الذي يوضح العلاقة الوطيدة بين المملكة وقطر حافظاً لمكانة ووقار أسرة آل ثاني الحاكمة لقطر ، مذكراً بواجبات الجيرة والتي يكفلها الدين والأعراف والتقاليد.
وبدأ القحطاني القصيدة بقوله “حمام ياللي بالغصون المشانيف.. تنوح مدري هم وإلا سعاده”، حاملةً رسالته .
الشاعر ضاري، الاسم المستعار الذي يكتب به القحطاني منذ عام 2002، استطاع أن يعزز قصيدته الجديدة، إذ يقول موجهاً كلامه للقارئ الآخر “يمناك لا ترفع عصاها على السيف.. تجيبك لحدب السيوف القراده”، والإشارة واضحة، وأكمل “وأنا على حق ومعي سيفٍ رهيف.. معي ولد سلمان حزم وسياده”.
وتابع: “وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف.. ما شاف شر إلا فرح به وزاده”، ويقول أيضاً “وحمد ابن ثامر مكلف بتأليف.. أحداث ضد سعود حسب اجتهاده”.
ووجه بعضاً من أبياته للشعب القطري قائلاً : “يا ربعنا يا أهل قطر يالعواريف.. حنا لكم اخوان شعب وقياده ”
ليكمل الأبيات قائلاً :
من يحتمي بإيران شاف التحاسيف
غرس العدو يا ربعنا وش حصاده
مثل الذي يشره على الوسم بالصيف
ما بل ريق ولا تحقق مراده.
وفي ختام قصيدته قال :
وإلا السعودية جبل شاهق منيف
سادت على الدنيا ونعم السياده
يأمن بنا الخايف ويفرح بنا الضيف
حنا بدايات الفخر وامتداده.
التعليقات
ويش منم حكا هاااذ قل - اللهم صل على رسولك ونبيك محمد صفوة خلقك .- أيش تشتي تاقول يا امرجل .
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الله اما أصلي واسلم علي رسول الله
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ياأخواني الي بين قطر والسعوديه مثل الاخ وأخوه يعني الامور بتعود لما كانت عليه
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االله .. عمل رائع ،،،،،تشكر عليه يامعالي الوزير قصيدة جزلة رائعة معبرة كلماتها قوية وعباراتها مترااابطة وموحية ومعانيها في الصميم شدتني بقوة من أولها لاخرها تمنيت الا تنته .. كفو كل بيت اقوى من قبله
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تحية ضاااري . لكن معه نبغي أكثر واقعية بالرد على الواقع ليس رد بحد ذاته لكن عمل لصالح الوطن والبلاد والعباد .. وفق الله سلمان الحزم وسدد حنكته ...
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تعليق31 اقول خلك بعيد ****
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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الشعر والاغاني ***
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يارب لك الحمد ***
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والله اللي يشوف افتراءت الجزيره وكذبها على السعوديه ليس له الا الاشادة بكل جهد اعلامي ينافح ويدافع عن الوطن. قصيده جزله يا سعود
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كلمااات القصيدة في قمة الروعة والجزل بالمعنى اللهم احفظ بلادي من كل حاسد بغيض ... عاشت مملكتي محبوبتي 🇸🇦
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الله على هالاغنية فيها اجمل المعاني /// لا يعلى عليها كل بيت اجمل من اللي قبله وأداء ولحن وكلمات تهز أركان دول بكاملها يسلم من كتبها
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هلا باالمعلق هذا الكلام من طول الغيبات *** نورت المرصد
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**** اللهم لك الحمد
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كفو يا سعود
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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الفرس في ذي قار ردو مناكيف ماهي هزيمه جيش كانت اباده وقفت بني وايل بحدب مهاديف خذت من التاريخ ختم وشهاده ...صح لسانك اجمل شطرين بيت قلتها
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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والشعراء يتبعهم الغاوون .. أصبحنا من قوم الشعر والغناء ،، ليس هكذا ترتقي الأمم .
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الله الله عليك يا أستاذ سعود كلمات أكثر من رائعه
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والله جميلة الكلمات بس لو خالد عبدالرحمن اللي مغنيها كان ميه على ميه كفو يا ضاري
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قصيدة فيها ****
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انا ما سمعته. ****
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لو خلاها شعر بعيد عن الفخر بالقبيله وبدون المعازف كان افضل واجمل واكمل. مارأيت إلا فخر بوائل وقحطان طيب وبقية القبايل 😕
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الرقي مطلوب بكل الأحوال والمواقف .......فهل من رادع لهذه الهمجيه ..... هنا السؤال الصعب
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يقول الشاعر : يا....شب النار شبها ....والحطب يا....لك يجابي .......صارت علومنا دف واهازيج ....ماندري وين ترسي فينا الأيادي ....وعيبنا"علينا نضرب الورع ونقول ياكيف <<<<وسلامتكم
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الله يهديهم ماله داعي لكل هذا
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حرية رأي وغناء، ليش الزعل ..!!!
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كفو ياضاري
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اللحن ركيك والكلمات جميله
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الله لايشغلنا الا بطاعته
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