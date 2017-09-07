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الرئيسية / بالفيديو:ضاري في أغنية وطنية جديدة “سفينة الدوحة” رداً على قطر .. ” من يحتمي بإيران شاف التحاسيف”

بالفيديو:ضاري في أغنية وطنية جديدة “سفينة الدوحة” رداً على قطر .. ” من يحتمي بإيران شاف التحاسيف”

بالفيديو:ضاري في أغنية وطنية جديدة “سفينة الدوحة” رداً على قطر .. ” من يحتمي بإيران شاف التحاسيف”
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المرصد 46 3٬989 3 ساعات

صحيفة المرصد: نشر المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني “ضاري” أغنيته الوطنية الجديدة والتي جاءت بعنوان “سفينة الدوحة ” بصوت المطرب وليد الشامي .
وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً وفاق عدد مشاهدي مقطعها المصور مئات الاّلاف منذ طرحها .
وأشار القحطاني خلال القصيدة إلى محاولات قطر زرع الفتن وتفتيت اللحمة الوطنية ونشر الإرهاب في الدول العربية
كما تضمنت القصيدة العديد من الحكم والاسترسال التاريخي الذي يوضح العلاقة الوطيدة بين المملكة وقطر حافظاً لمكانة ووقار أسرة آل ثاني الحاكمة لقطر ، مذكراً بواجبات الجيرة والتي يكفلها الدين والأعراف والتقاليد.
وبدأ القحطاني القصيدة بقوله “حمام ياللي بالغصون المشانيف.. تنوح مدري هم وإلا سعاده”، حاملةً رسالته .
الشاعر ضاري، الاسم المستعار الذي يكتب به القحطاني منذ عام 2002، استطاع أن يعزز قصيدته الجديدة، إذ يقول موجهاً كلامه للقارئ الآخر “يمناك لا ترفع عصاها على السيف.. تجيبك لحدب السيوف القراده”، والإشارة واضحة، وأكمل “وأنا على حق ومعي سيفٍ رهيف.. معي ولد سلمان حزم وسياده”.
وتابع: “وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف.. ما شاف شر إلا فرح به وزاده”، ويقول أيضاً “وحمد ابن ثامر مكلف بتأليف.. أحداث ضد سعود حسب اجتهاده”.
ووجه بعضاً من أبياته للشعب القطري قائلاً : “يا ربعنا يا أهل قطر يالعواريف.. حنا لكم اخوان شعب وقياده ”
ليكمل الأبيات قائلاً :
من يحتمي بإيران شاف التحاسيف
غرس العدو يا ربعنا وش حصاده
مثل الذي يشره على الوسم بالصيف
ما بل ريق ولا تحقق مراده.
وفي ختام قصيدته قال :
وإلا السعودية جبل شاهق منيف
سادت على الدنيا ونعم السياده
يأمن بنا الخايف ويفرح بنا الضيف
حنا بدايات الفخر وامتداده.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - ت 45 - الصحيح
2017-09-08 01:35:09
ويش منم حكا هاااذ قل - اللهم صل على رسولك ونبيك محمد صفوة خلقك .- أيش تشتي تاقول يا امرجل .
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45 - الصحيح
2017-09-08 01:24:29
الله اما أصلي واسلم علي رسول الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - الصحيح
2017-09-08 01:23:51
ياأخواني الي بين قطر والسعوديه مثل الاخ وأخوه يعني الامور بتعود لما كانت عليه
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43 - بن سليم
2017-09-08 01:00:05
*************
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42 - خبير
2017-09-08 00:50:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - المهااااا
2017-09-08 00:42:01
االله .. عمل رائع ،،،،،تشكر عليه يامعالي الوزير قصيدة جزلة رائعة معبرة كلماتها قوية وعباراتها مترااابطة وموحية ومعانيها في الصميم شدتني بقوة من أولها لاخرها تمنيت الا تنته .. كفو كل بيت اقوى من قبله
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40 - خبير
2017-09-08 00:41:03
تعليق مخالف
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39 - والله فعل الحكم القطري مخزي ﻷبعد قيسات الخيال
2017-09-08 00:25:12
تحية ضاااري . لكن معه نبغي أكثر واقعية بالرد على الواقع ليس رد بحد ذاته لكن عمل لصالح الوطن والبلاد والعباد .. وفق الله سلمان الحزم وسدد حنكته ...
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38 - الصامت
2017-09-08 00:15:10
تعليق31 اقول خلك بعيد ****
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37 - رمس
2017-09-08 00:13:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 00:12:38
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 -
2017-09-08 00:09:50
الشعر والاغاني ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-09-08 00:09:20
يارب لك الحمد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - متعب الذيابي
2017-09-08 00:09:12
والله اللي يشوف افتراءت الجزيره وكذبها على السعوديه ليس له الا الاشادة بكل جهد اعلامي ينافح ويدافع عن الوطن. قصيده جزله يا سعود
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32 - هياط عاطل
2017-09-08 00:07:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - عبدالهادي ..
2017-09-07 23:59:50
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 6,433 )
30 - بلادي زوينا
2017-09-07 23:59:38
كلمااات القصيدة في قمة الروعة والجزل بالمعنى اللهم احفظ بلادي من كل حاسد بغيض ... عاشت مملكتي محبوبتي 🇸🇦
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29 - فريدة شوقي
2017-09-07 23:59:30
الله على هالاغنية فيها اجمل المعاني /// لا يعلى عليها كل بيت اجمل من اللي قبله وأداء ولحن وكلمات تهز أركان دول بكاملها يسلم من كتبها
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28 - عبدالرحمـــن
2017-09-07 23:57:09
تعليق مخالف
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27 - بلسم العمر
2017-09-07 23:54:36
هلا باالمعلق هذا الكلام من طول الغيبات *** نورت المرصد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - الفنكوش
2017-09-07 23:53:52
**** اللهم لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - العنزي
2017-09-07 23:47:39
كفو يا سعود
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
24 - هامة مضر ومن يقدر ينوشها
2017-09-07 23:45:22
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 50 )
23 - هذا الكلام
2017-09-07 23:43:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - الفارس
2017-09-07 23:41:33
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ‏
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21 - .......
2017-09-07 23:39:52
الفرس في ذي قار ردو مناكيف ماهي هزيمه جيش كانت اباده وقفت بني وايل بحدب مهاديف خذت من التاريخ ختم وشهاده ...صح لسانك اجمل شطرين بيت قلتها
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20 - ↩ابو شدا↪
2017-09-07 23:39:03
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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19 - ابوالعز
2017-09-07 23:38:10
والشعراء يتبعهم الغاوون .. أصبحنا من قوم الشعر والغناء ،، ليس هكذا ترتقي الأمم .
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18 - أم بسام
2017-09-07 23:38:08
الله الله عليك يا أستاذ سعود كلمات أكثر من رائعه
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
17 - واحد سبيكة
2017-09-07 23:36:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - قاسم
2017-09-07 23:35:04
والله جميلة الكلمات بس لو خالد عبدالرحمن اللي مغنيها كان ميه على ميه كفو يا ضاري
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
15 -
2017-09-07 23:33:54
قصيدة فيها ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - علي العمري
2017-09-07 23:30:11
انا ما سمعته. ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - شنكل
2017-09-07 23:29:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ابو تميم
2017-09-07 23:27:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - دعوها فانها منتنه
2017-09-07 23:23:52
لو خلاها شعر بعيد عن الفخر بالقبيله وبدون المعازف كان افضل واجمل واكمل. مارأيت إلا فخر بوائل وقحطان طيب وبقية القبايل 😕
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
10 - بلسم العمر
2017-09-07 23:22:34
الرقي مطلوب بكل الأحوال والمواقف .......فهل من رادع لهذه الهمجيه ..... هنا السؤال الصعب
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
9 - بلسم العمر
2017-09-07 23:20:17
يقول الشاعر : يا....شب النار شبها ....والحطب يا....لك يجابي .......صارت علومنا دف واهازيج ....ماندري وين ترسي فينا الأيادي ....وعيبنا"علينا نضرب الورع ونقول ياكيف <<<<وسلامتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
8 -
2017-09-07 23:18:39
الله يهديهم ماله داعي لكل هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
7 - اللهم أحفظ جميع بلادنا
2017-09-07 23:13:29
حرية رأي وغناء، ليش الزعل ..!!!
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6 - شنكل
2017-09-07 23:09:26
كفو ياضاري
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
5 - ابوورد
2017-09-07 23:09:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - زائر
2017-09-07 23:09:17
اللحن ركيك والكلمات جميله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
3 -
2017-09-07 23:07:08
الله لايشغلنا الا بطاعته
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
2 - ماجد
2017-09-07 23:03:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
1 - الفارس
2017-09-07 22:57:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(7)

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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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