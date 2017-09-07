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الشرطة توضح ملابسات القبض على امرأة في حالة غير طبيعية أوقفت حركة المرور بجدة..”فيديو”

الشرطة توضح ملابسات القبض على امرأة في حالة غير طبيعية أوقفت حركة المرور بجدة..”فيديو”
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المرصد 232 7٬080 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً أوضحت خلاله تفاصيل مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وظهر خلاله قيام أحد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب إحدى الفتيات بالعربة الرسمية.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة؛ تم ملاحظة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير، مع تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، وتبين عدم ترابط أقوالها وعدم اتزان تصرفاتها؛ ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات والله الموفق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,192 )
232 - قلم الحقيقه
2017-09-08 02:13:44
مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون بعدم تواجد قلم الحقيقه ليخلو لهم الجو لشتمها واتهامها في سمعتها وأخلاقها هذه فرصتهم الخونة الأخونجية لكن يخسون ويعقبون.
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231 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 02:12:34
العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد
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230 - .(خالد).
2017-09-08 02:10:04
الهيئه وضعت من قبل الدوله وفقها الله واللي ماهو عاجبه نظام بلادنا فليطس ويفارقنا برا . نبي ديرتنا تنظف منكم
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229 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 02:10:02
اللي معرفه ليبراليه وبناتها لبراليات ههههههههه معقوله هذا كلام ليبراليه ليت لكن ما اتوقع 🤔
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228 -
2017-09-08 02:08:52
تعليق 216👍👍
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227 -
2017-09-08 02:07:54
ت221 قلم الحقيقه يدافع عن بنات الوطن نعم نعم
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( عدد التعليقات 10,596 )
226 - العنيد
2017-09-08 02:07:28
209 - قلم قم// ألله يوفقك ،، انا أشهدك انك كفؤ وعلى العز والطيب متربي ،،، بيض الله وجهك ،،، كلامك يرفع الراس
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225 - اسمع انت وياه
2017-09-08 02:07:21
السبب الرئيسي فـ وصلوها لهذه الحاله هم اخوانها وابوها رجال البيت وينهم عنها.الرجل اذا تخلى عن بيته واهله وتخلى عن رعايته لاهله وتخلى عن رجولته وغيرته..تصبح المراه ضايعه وفريسه سهله يعبث بها الفاسدون😤
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224 -
2017-09-08 02:07:01
قلم التقيه ينبح بنفس الاسطوانه ولا عنده غيرها دليل افلاسه
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223 - .(خالد).
2017-09-08 02:06:45
انا قلت بني ريبرار ؟؟ واللي على راسه بطحا يتحسسها . واللي في بطنه ريح مايستريح ! ف نقطنا بسكوتك يا؟
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222 -
2017-09-08 02:06:33
ت216ههههههه حتى انا لاحضت ههههه
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221 - ا
2017-09-08 02:06:00
قلم الحقيقه يدافع عن بنات الوطن وجزاه الله خير. أما بني اخوانج تناقزون وكأنها فريسه بين أيديكم تبن لكم
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220 - راصد
2017-09-08 02:05:45
ت204_211 تعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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( عدد التعليقات 10,596 )
219 - العنيد
2017-09-08 02:04:40
ودين امك ماادخل ؟ اعوذوا بالله يالطيف الطف بابنائنا وبناتنا ماهذه اللهجة العنتريه ؟
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218 - .(خالد).
2017-09-08 02:04:29
لحيتي تسواك وتسوا ********لي تقصدني بكلامك ياللي انت بلا شارب ومرجله وكرامه
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217 - رشدي اباضة
2017-09-08 02:04:22
انا مع عنوبه قلباً وقالباً حكيمه وبتدي حوئن
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216 - قلم قم
2017-09-08 02:03:23
شاهدو ت203 وسوفاء تعلمون كيف يتلون بسرعة البرق قبل ساعات كتب في خبر لوجين (احمدي ربك انكي تقودي سيارتك بدون متأكد يستوقفك) يقصد بذالك رجال امننأ وهذا يسخر من القانون والآن يمدح رجال الامن. نفاق2017
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215 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 02:01:44
جزاهم الله كل خير رجال امننا بكل مكان تجدهم عيون ساهره علينا وعلى وطننا💚
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( عدد التعليقات 10,596 )
214 - العنيد
2017-09-08 02:01:35
202 - .(خالد).// الله يسعدك ويوفقك يارب هذا يدل على اخلاقك الطيبه ،، انت متربي على عز وشرف ،،، وتشرف والله برجاحيل الي شرواك ع راسي والله 😇😇والف شكر لك
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213 - .(خالد).
2017-09-08 02:01:29
لماذا تدافع عنها انت واشكالك لايكون هي تقرب لكم أأختكم كريمتكم ياقلومه
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212 -
2017-09-08 02:00:45
ت197خالد ومنهم بني ليبرال الذين يريدون إفساد المجتمع هل تتهم المجتمع من أجل امرأة قد تكون مريضة
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211 - ا
2017-09-08 01:59:58
خالد لحيتك لحية***
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210 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 01:59:54
صراحه فيه بعض من الأفراد بالهيئة يسيؤن للهيىة وهذا حقيقة وفيه اشياء حصلت وشفناها بفيديو//لكن بهذا المقطع الشرطه هي اللي قبضت عليها وهذا الصح
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209 - قلم قم
2017-09-08 01:58:38
عندما اتواجد هنا يختفي ذاك المهرج رغم انها مجرد تعليقات لااكثر واعلم انه خارج وطننا ولايستطيع ان يكتب حرف وهو على هذه الارض لانه يعلم ان هناك رجال سوفاء يمرغون انفه باالتراب
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208 - .(خالد).
2017-09-08 01:58:24
آنعقووو آنهقووو ياقلومه فريده وأمثالكم ليس لكم قبول عندالمعلقين والمعلقات الطيبين المحترمين الشرفاء ولامكان لكم بيننا
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207 -
2017-09-08 01:58:01
خنبوقه انتبه من الجيب انت ومن تعول ترى ماعندهم الا قوة القانون والستر راح وبتفقدونه كثيراً
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206 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 01:56:40
والصراخ ليه او خايفه من اهلك لايدرون الله اعلم يمكن هربت بنصف الليل واهلها مايدرون ويمكن تبي ترجع قبل مايصحون! او مو صاحيه او سكرانه
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205 - ضايع
2017-09-08 01:56:24
لمعلوميت الجميع الجمسي الدوله من دفعت قيمته وصرفت مرتبات للعملين عليه الشرطه والهيئه يعملون لراحتنا والجميع يخطء وانا وانت اول الخطائين
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204 - ا
2017-09-08 01:56:08
تنبيه /إذ رأيت أبو لحيه طويله وفي جبهة ختم وفي فمه مسواك نرجو الابتعاد خمسين متر وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
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( عدد التعليقات 28,192 )
203 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:55:28
هي الآن بين أهلها وذويها عسى الله يسعدها ونكرر تهنئتنا لها بسلامتها وعودتها لبيتها سالمة غانمة بفضل الله ثم فضل جهود رجال الأمن البواسل حفظهم الله . ولانستطيع لها الا قول أحلام سعيدة لك يابنت الرجال.
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202 - .(خالد).
2017-09-08 01:55:13
قلم فريده وأمثالكم موتو حسره وقهر وسنكون نحن الشعب المحافظ الاصيل ورجال الأمن والهيئه شوكة في حلوقكم
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201 - نوف الشهري
2017-09-08 01:54:55
191 صدقت الحمدلله الكل عارفينه وكاشفينه
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200 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 01:52:57
هي جنت على نفسها طالعه بمنتصف الليل وتستوقف المركبات وعطلت السير وماتبي تركب مع الشرطه يعني المركبات مانتي خايفه منهن لو هرب بك شخص!
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199 - متألق بسماح
2017-09-08 01:52:21
قلم الحقيقة اعتقد انه انسان ضد الانظمة والقوانين السعودية وياليت ياقلم الحقيقة تروح ترفع قضية او توكل لها محامي
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198 - راصد
2017-09-08 01:51:40
ت190 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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197 - .(خالد).
2017-09-08 01:51:25
بني ريبرار مطايا الروافض يريدون فساد المرأة وفساد المجتمع وهذي بعيده عنهم وسيتم تأديبهم ومطاردتهم زي الكلاب
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196 - سامية
2017-09-08 01:50:53
والله ما عرفنا قيمة الهيئة الا بعد ما راحوا يا ليت يرجعونهم فشنطة الجيب ضيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
195 - قلم الخبيثة
2017-09-08 01:50:52
الاستعمار الفرنسي لاعب فى مخك***********
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194 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 01:50:22
أجل وش يسوون معها إذا تصرفاتها خاطئه لازم يقبض عليها بالقوة إذا رفضت الركوب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
193 - عزيزة بخاري
2017-09-08 01:49:40
كانت الهيئة تستر على مثل هذه القضايا الحق يقال
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
192 - سامية
2017-09-08 01:49:14
والله مالنا الا الهيئة تسترنا وتحافظ علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
191 - قلم قم
2017-09-08 01:49:04
قلناها مرارآ وتكرارآ الخبيث الذي يحاول ان يصنف المجتمع لابد ان نقف امام اطماعه ونعلم انه اجير وهذا عمله وللامانه تعجبني وقفتكم امام هذا الخبيث فمجتمعنا متماسك ضد الفتن منذ توحيد المملكه ولا مكان لهم
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190 - ا
2017-09-08 01:48:27
ههههههه الإخواني كان يكشخ علي الجمس وبمكرفونه واليوم يحرجون عليهم بكرفونهم قوم العرق بني اخوانج
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( عدد التعليقات 28,192 )
189 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:47:22
وأول ماوصل الجمس وأخونجيته عندهم كل أخونجية العنت شيطانها الرجيم واستسلمت لهم مسالمة خاشعة لاحس ولانفس لها.سبحان الله عرفو بعض الفصيل واحد .قامو بيحملونهم في جمسهم قالو لهم خلاص صرنا خوات طيبات هههههه
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
188 - محمد الجعيد
2017-09-08 01:46:40
الحريم تغيرن وصارن متوحشات وغلبهن بويه ولايوجد فيهن انوثه ولاهتمام ولاحترام متى ماصيطرت على الرجل تدمرة نهائي
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187 - .(خالد).
2017-09-08 01:46:18
164 ا . تكرم لحية العنيد عنك وعن أشكالك . يلا فارق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
186 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-08 01:46:15
قلم الخنبقة عقبال القبض عليك بتهمة تشجيع الرذيلة والدفاع عنها وأخونة رجال الأمن رجال التوحيد هؤلاء الرجال الذين نظفوا العوامية من جرذان المجوس فالله درهم من أبطال الجندي السعودي مخلص لدينه ووطنه
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185 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-08 01:45:23
وانا كمان اطالب بعودة الهيئة للضرورة القصوى بلاش الوحده تمشي وتتلفت من الخوف من الجيب ال FJ
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184 - علي الجابري
2017-09-08 01:45:12
خنبوق مفيش إحساس مفيش كرامه الجلد بظهرك وانت معرض شدوقك تستاهل الحاله الي وصلت لها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
183 - ضايع
2017-09-08 01:44:10
166 الشرطي ليس طبيب ولاكن عندما يستلمها الضابط المناوب يبحث عن سجلها الطبي فان وجد والاحولها للمستشفى للتحاليل واثبات الحاله والاطباء هم من يقررون
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182 - همسات
2017-09-08 01:43:54
احمدوا الله على العافيه ويارب تحفظنا من كل عرض وكل مرض وتسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يارب
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( عدد التعليقات 28,192 )
181 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:43:45
أخونجيات ثنتين تهاوشو عند اشارة المرور استدعو لهم الشرطة لاعتقالهم عجزو فيهم شرسات تقول الوحدة منهم قطوة نوافذ . قالو مالهم ألا الجمس وأخونجيته استدعوهم على عجل طينهم في عجينهم ههههههههههه
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180 - راصد
2017-09-08 01:43:23
ت172 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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179 - جحدر
2017-09-08 01:43:22
اتقوا الله يا أهل التعليقات اي خبر فيه امرأة يكثر الجدل حوله ادعوا الله بعدم الابتلاء لكم ودمتم بود
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178 - فريدة شوقي
2017-09-08 01:43:14
يا جماعه كذا راح نتعب رجعوا لنا الهيئه ضروري
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177 - همسات
2017-09-08 01:42:53
الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير من خلقه ،، انتبهوا للتشمتوا في احد وبجد الامراض النفسيه جدا سيئه عافانا الله واياكن وشافا نرضانا ومرضاكم ولايعلم بفداحة الامر الا من عانى من مريض او مريضه نفسيه !
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176 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-08 01:42:49
كان حراس الفضيلة يسترون على النساء ويحرصون على سرية الحوادث قلم الخنبقة مقهور من القبض على المرأة هدها الله وعلى طريقته لابد من أخونة الشرطة حتى يخرج ما في صدره بشكل قذر لله در رجال التوحيد
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175 - ١٦٨
2017-09-08 01:42:21
ياسمجك سمجاه الله يعين الي عندك
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174 - .(خالد).
2017-09-08 01:41:46
الاخ المحترم العنيد > لايهمك هذا القلم *******المسخرهـ هو وفريطه شوقي ومن معه هم تحت👣
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173 - سامي عبدالله
2017-09-08 01:40:28
الحين هالمريض طلع موسعودي والله اني كنت شاك من زمان وكنت استغرب اخبار المجوس والحوثيين وحزب الشيطان ماله حس وبنفس الوقت متواجد في خبر قبله والابعده الله يقلعه
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172 - ا
2017-09-08 01:39:54
قلم الحقيقه قال الحقيقه ودعاء لها بشفاء اما بني اخوانج *** ياحبهم لهذي الأمور لكن راحت عليهم.
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171 - ليبرالية وبناتي ليبراليات
2017-09-08 01:38:55
من هذا المنبر الحر نطالب بعودة الهيئة وسترها الله يذكرهم بالخير ترى انشمسنا وتوهقنا
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170 - ضايع
2017-09-08 01:38:19
لمعلوميتك اصحب الجمس عندما يمسكون حالات مثل هذي هم والشرطه يبحث عن السجل الطبي عن الشخص الممسوك فاذا له سجل طبي نغسي يحول للعلاج وهذ عمل دوله وليس عمل شخصي ومن يخالف يعاقب
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169 - 😂😂😂
2017-09-08 01:38:17
150 أ . . شكل أهل اللحى اللي تقصدهم كانو جالدينك ومؤدبينك صح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,192 )
168 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:38:05
الأخونجية 5 كأنهم رؤوس الشياطين خويجان ولحيقان وضبيطان وجميسان وكذيبان ههههههههه
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
167 -
2017-09-08 01:37:18
الفتاة لو كانت مريضة ما قبض عليها الشرطي فالشرطة لا يقبضون الا على المخطيء خطأ واضح اما المريض فيتصلون على الإسعاف ليباشر حالته فكفاية تبريرات فلا ستر بعد اليوم فقد ذهبت الهيئة بسترها
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
166 -
2017-09-08 01:36:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,192 )
165 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:36:10
خويجان الله ياخذ روحك ههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
164 - ا
2017-09-08 01:36:02
عنوده لايكون لحيتك لحية تيس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
163 -
2017-09-08 01:35:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 10,596 )
162 - العنيد
2017-09-08 01:35:19
قلم الحقنه & فريده شوقي & وجماعتهم //اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفئناهم بما شئت من يحارب ديننا ورجال ديننا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
161 - ⛔️
2017-09-08 01:34:38
تقول وبنت رجال ما ادخل ؟؟ وين هم رجالك !! هذا اذا كان عندك رجال صحيح . كفو يارجال الأمن أدبوها
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160 -
2017-09-08 01:34:23
يالربع تراها ****قلم الحقيقة ومن واجبه يدافع عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
159 - زائر
2017-09-08 01:34:22
المراة مريضه تعاني من مرض نفسي نسأل الله لها الشفاء
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( عدد التعليقات 28,192 )
158 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:34:18
ياحبهم للشر هالأخونجية والمشاكل واتهام الناس الأبرياء المساكين بما ليس فيهم ماعندهم غير ياخويجان هات الدفتر سجل طاردنا لاحقنا قبضنا ضبطنا جلدنا.حملوها على الجمس واكتبو عنها واتهموها بما ليس فيها .
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157 -
2017-09-08 01:33:59
انتبهي يا خنبوقه انتي ومن تعولين من الجيب الأسود فقد ذهبت الهيئة وسترها
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
156 -
2017-09-08 01:32:53
ت150 ههههه اضحك الله سنك انت تبغى احد يتحرش فيك
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
155 - قلم اجنبي
2017-09-08 01:31:20
تكذب الكذبه وتصدقها يكرم ديننا ومجتمعنا وبلدنا وحكومتنا عنك ياوافد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
154 - خليف
2017-09-08 01:31:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
153 - عصيدان
2017-09-08 01:30:50
كلها بسبب عمر السومه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
152 -
2017-09-08 01:30:37
اجل كوني حره وفي النهاية مكلبشة بالجيب فاقدة اللهم لا شماتة
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
151 - خليف
2017-09-08 01:29:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
150 - ا
2017-09-08 01:29:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,192 )
149 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:29:24
لو كان أخونجية الجمس الى الآن متواجدين كان الحين اطرد لاتطرد الحق لاتلحق . قبضنا ضبطنا .لكن اللهم لك الحمد والشكر على نعمه التي لاتعد ولاتحصى تم قبر الجمس وأهله معه موت بلا رجعة.
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
148 - ضايع
2017-09-08 01:29:16
قلم الحقيقه المرئه التي بصوره تعاني من هلوسه وتخيل الذي يسما وجداني ثنائي القطب محتاجه علاج مدى الحياه الله يرحمنا برحمته ومن حركتها لايوجد اثر للمخدرات
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
147 - ولوو
2017-09-08 01:28:58
قصة المرأة السوداء التي اشتكت من الصرع إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . ... ولكنها قالت يا رسول الله إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا الله أن لا تتكشف فصارت تصرع ولا تتكشف .أحسنوا الظنون دائما
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146 -
2017-09-08 01:28:57
ت140قلم الحقيقه نجاره هي كل مره عسى الله يشافيها خلاص عرفنا انها مريضه
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( عدد التعليقات 10,596 )
145 - العنيد
2017-09-08 01:27:27
قلم // انت عار على هذا المجتمع تو انفكينا من ابن عمك طلعت انت حسبنا الله عليكم
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144 -
2017-09-08 01:27:15
فريدة شوقي هي للمتشبه سويميه ام تسعة دكاترة هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
143 -
2017-09-08 01:27:01
ت128 حتى انت معاهم ترا كلك من معرفك ا
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142 - راصد
2017-09-08 01:25:21
فريده شوقي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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141 - _
2017-09-08 01:25:01
الله لايبلانا اذا ذهب العقل مشكله تفعل اشياء من غير متحس فيها يارب ثبتنا بعقولنا
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( عدد التعليقات 28,192 )
140 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:24:59
عسى الله يشافيها ويعافيها يارب .
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139 - زائر المرصد
2017-09-08 01:24:32
اتقوا الله البنت مريضه نفسيا خافوا الله واحفظوا السنتكم وكفو ايديكم عن مايغضب الله
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138 - زائر
2017-09-08 01:24:28
الى كل ليبرالية نتمنى العودة لدينك وحيائك وحشمتك وطهارتك فكما ترين راحوا الهيئة وسترهم ولم يبقى الا الجيب الأسود ما عندهم الا النظام سجن ومحاكمة عودي الى دينك وفطرتك السوية ولا تصدقين اعداء الإسلام
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137 - سعدون
2017-09-08 01:24:06
قلم الزيف روح تعالج
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136 - ا
2017-09-08 01:24:02
الاجوانجيه الي مزبلة التاريخ
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( عدد التعليقات 10,596 )
135 - العنيد
2017-09-08 01:23:41
فريده / قلم //جعلكم فداء نعول الهيئه ،،
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134 - كوافيره
2017-09-08 01:22:56
تعليق مخالف
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133 - ضايع
2017-09-08 01:22:03
الامراض النفسيه قد تكون وراثيه اوتكون من احداث يصعب على شخص تحملها لاسباب كثيره يصعب حصرها
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( عدد التعليقات 10,596 )
132 - العنيد
2017-09-08 01:21:40
قلم الحقنه ،، وفريده ،،أسأل الله جلت قدرته أن يجعلكم تتمنى الموت ولا تجدوه كل من حارب شعائر الدين نهايته الخيبه والخسران
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131 - عين العقل
2017-09-08 01:21:30
بلا استراحات بلا سفريات بلا سناب شات بلا خرفنه ؛ بيتك وحرمتك وبناتك وعيالك اهم من هالسخافاات
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130 -
2017-09-08 01:21:24
ت118 العنيد عند المشرف على التعليقات الخبر اليقين
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( عدد التعليقات 28,192 )
129 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:21:17
أي أشاوس سنة ياوجعان. عليك أن تنتظر قائمتك السوداء قريبآ عار الدوحة وأخونجيتها الأخوان هههههه
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128 - المر
2017-09-08 01:20:51
مريضه هاذي عندها حاله الله يشافيها الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا علي كثير من خلقه احمدو الله علي العافيه والستر
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127 - كوافيره
2017-09-08 01:20:34
مولايه مهدي حسين في كربلاء يسلم عليكم ويقول صاحب الزمان قادم
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( عدد التعليقات 10,596 )
126 - العنيد
2017-09-08 01:19:38
قلم الحقنه //تعرف تسكت او لا الهيئة مايكرهم الا قليل شرف
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( عدد التعليقات 28,192 )
125 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:19:26
الأخونجية ماتو قهر ودهم أنهم هم مستلمين مثل هذا البلاغ روح أنت وياه حلقو لحاكم وعلجو مساويك هههههههه
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124 -
2017-09-08 01:18:56
ت113قلم الحقيقه اقص يدي اذا منت من اهل الاصلي اسالني جربتها
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123 - ضايع
2017-09-08 01:17:50
يوجد رجال ونساء يعنون من امراض نفسيه فاين العجب من خروج من رفع عنه القلم اتذكر احد القضاه رحمه الله يقول ان اب لاحد البنات المرضاء يطالب بقتل بنته يكفي انهام الناس وقد تكون غير مكلغه يتبع
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122 - ضايع
2017-09-08 01:17:43
رغم ان القاضي ذكره بالله وان هذا الكلام لايجوز حتى التفكيرفيه وانها بلوى ويجب عليه ان يحتسب فقط اذكركم اشماته قد يعافيه الله ويبتليك
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( عدد التعليقات 10,596 )
121 - العنيد
2017-09-08 01:17:31
قلم الحقنه ///بل لامكان لك أيها المجوسي بين أشاوس السنة
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120 -
2017-09-08 01:16:28
الدوده في الخشبه
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119 - 😂شر البلية مايضحك😂
2017-09-08 01:15:29
شوفو تعليق المحامية فريدة 70و109 واضح انها مهي صاحيه أوالحاله النفسيه عندها صفر من كثرالدعس عليها
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( عدد التعليقات 10,596 )
118 - العنيد
2017-09-08 01:15:19
فريده شوقي & قلم الحقنه &؟الماااضي // ياجعل اهلك يحتاجون لهم عشان تعرف قدرهم؟؟
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117 -
2017-09-08 01:14:36
اذناب طهران رد الله كيدهم في نحورهم حاولو جر المرأة السعودية لمستنقعهم و حكومتنا الرشيدة التي كفت أيديهم النجسة الملطخة بكل ظلم عنها ولازالو يثاغون بالاخوان تقيه
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116 -
2017-09-08 01:14:29
يعني ماذا تتوقع اذا كان الاب والاخ يلهثون خلف شهواتهم وملذاتهم ؟ استراحات سفريات مقاهي مباريات مواقع تواصل؟ وهناك من يلهث خلف الاخريات للتعدد ويٌهمل بيته ويٌقصر في اهتمامه بزوجته وابناءه وبناته
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( عدد التعليقات 28,192 )
115 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:14:22
الله لايذكر أنياب الفيل وجمسها معاها بالخير ههههههههه
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114 - قلم التهريج
2017-09-08 01:13:42
ترك الخبر كعادته ويتهم رجال الأمن ويدعي الوطنيه اجنبي حاقد وقد تم كشفه
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( عدد التعليقات 28,192 )
113 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:12:27
اليوم تم بيع 100 جمس في معرض النسبم تحت المايكرفون مع أخونجيتهم هههههههههه
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112 - 👊😡👊
2017-09-08 01:11:04
تباً لكم يا أعداء الهيئه ايها الحاقدين الفاسدين يا أهل السوابق الشينه والبلاوي السوداء
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111 - المسافر
2017-09-08 01:10:48
اخرس الله كل لسان يتطاول على حراس الفضيلة
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( عدد التعليقات 28,192 )
110 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:10:14
ماتو الأخونجية وجمسهم معهم .لارحمهم الله ههههه
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109 - فريدة شوقي
2017-09-08 01:09:17
العنيد وانا خالتك لا تدقق تخبر ليلة جمعه ومتعشية مطبق وقاعده اسخن الطيران عشان النهار اعلق بمعرفي الآخر اسمر عبر وفي الليل فريدة والنهار اسمر عبر زي القمر هوايه منذ الصغر وانا خالتك
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108 - فريدة شوقي
2017-09-08 01:09:09
انتحال اسمي من قبل البعض شي مضحك فعلاً /// انا توجهي واضح
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107 -
2017-09-08 01:09:08
مواطنة مسكينة مريضة نفسية خرجت من منزلها تريد التوجه للعلاج في أحد المستشفيات - قلم التقيه لايوجد مريض نفسي غيرك وعليك توفير نصيحتك لنفسك فانت بها احق
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106 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-08 01:08:53
وآمعتصماااااااااااه الي اختشو ماتو......
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( عدد التعليقات 10,596 )
105 - العنيد
2017-09-08 01:08:49
قلم الحقنه -- فريده شوقي -- االمااااضي ،، كل هؤلاء الاسماء حاقدين ع رجال الهيئه ،، اعداء للاسلام ،، يكرهون السنه ،، بس بالنهايه تبقئ الهيئه تااااج ع رؤسهم ،، اذناب ايران
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104 - أبو سحاااب
2017-09-08 01:08:23
أعذارك جاهزه يا قلم الحفيقة لكن الله يستر محرماتنا
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( عدد التعليقات 28,192 )
103 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:08:18
كوني حرة وكوني قوية بثقتك في نفسك ووقوف حكومتك السعودية معك . لايهمونك الأخونجية تم دفنهم مع جمسهم لارحمهم الله ولاغفر لهم .اليوم أنتي المنتصرة عليهم ولك أن تفتخري وتعتزي بهذا الانتصار.
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102 -
2017-09-08 01:06:55
63 - قلم التقيه معنى كلامك ان مواطن اخواني! هذا يثبت صحة كلامنا انك عدو لهذا الوطن ومواطنيه وحينما تثاغي بنفس الاسطوانه المشروخه دليل حقدك على كل رجال الامن وكل مواطن فاخرس ولا كلمه مفهوم
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101 - 👊😡👊
2017-09-08 01:06:13
يافريطة شوقي اقول على كبر راسك انتي وقلم يامسخرت المعلقين يامدعوسين
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100 - فيصل
2017-09-08 01:06:04
70 فريده شوقي حلوه ابو لهب يستقبل الليبراليين ببوكيه جمر على بوابة جهنم😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 28,192 )
99 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:05:52
الأخونجية رد الله كيدهم في نحورهم وانتصرت عليهم المرأة السعودية بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة التي كفت أيديهم النجسة الملطخة بكل ظلم عنها .نتمنى للمرأة كل شفاء يارب وأن تجعلها أسعدانسانة في حياتها
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98 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-08 01:05:07
هؤلاء بسياراتهم المجتمعين حول بنت رجال !!!!
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( عدد التعليقات 10,596 )
97 - العنيد
2017-09-08 01:04:42
في كل يوم موقف بطولي ومشرف من رجال الحسبة حماة الأعراض والدين رجال جندوا أنفسهم خدمة لله ثم للوطن وحمايته ورغماً عن الأقزام ( قلم الخنبقه ،، وفريده شوقي ،، والمااااضي سبقى الهيئه تااج ع رؤسكم )))
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96 - ليبرالية معتقة
2017-09-08 01:02:32
والله ما انحاست امورنا الا من عقب ما شالوا الهيئة ياليتهم يرجعون والله يسترنا بستره ثم ستر الهيئة
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( عدد التعليقات 28,192 )
95 - قلم الحقيقه
2017-09-08 01:01:54
مواطنة مسكينة مريضة نفسية خرجت من منزلها تريد التوجه للعلاج في أحد المستشفيات .اللهم شافها وعافها يارب العالمين .ولك الشكريارب أنك لم تسلط عليها الأخونجية ليتهمونها في أخلاقها كذبآ وعدوانآ لحقد قلوبهم
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94 - في غاية الأهميه
2017-09-08 01:01:08
المفترض يعاقبون كل أب وأخ و زوج يتخلى عن مسؤولياته لا يغار ع أهل بيته ولا يهتم بمراقبة أهل بيته - مٌهمل يترك متابعة أهله ويترك تربية أبناءه وبناته ويترك الاهتمام بمحارمه ويجلب لهم سواق ويترك خدمة أهله
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93 - 😂شر البلية مايضحك😂
2017-09-08 01:01:05
فريده قلم في هذا الخبر مولعه *************
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92 - فاطمه
2017-09-08 01:00:57
هذي نتائج " كوني حرة " كل ليلة بيمسكون وحده سكرانه بالشارع الله لايبلانا ويقطع كل ليبرالي يدعو للانحلال
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91 - فريدة شوقي
2017-09-08 01:00:38
80 - العنيد .. ايه فيه ايه .. انته عاوز ايه دي الوئتي
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90 -
2017-09-08 01:00:30
حمدآ لله اليوم بلادنا تلبس حلة جديدة باستبعاد الأخونجية - حتى لو لبست بلادنا الف حله جديده ستشوهها ياقلم التقيه وتقية الاخوان بلها واشرب مويتها
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( عدد التعليقات 28,192 )
89 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:59:01
اليوم انتصار للمرأة السعودية في وطنها من خلال أن هذه المواطنة المسكينة لم يتسلم بلاغها والقبض عليها أخونجية الجمس سيىء الصيت والسمعة وتم تحويل المهمة لرجال أمننا البواسل الذين قدرو الحالة المرضية.
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88 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦(السعودية)🇸🇦
2017-09-08 00:58:33
رجال الهيئه كانو يركبونهم بهدوء وأحترام ويسترون عليهم لكن رجال الأمن الأبطال هم علاجهم الذين سيؤدبونهم صح
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87 - ليبرالية
2017-09-08 00:58:17
نتمنى عودة الهيئة للميدان يا زينهم ويا زين سترهم
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( عدد التعليقات 28,192 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:56:58
شكرآ حكومتنا الرشيدة لتعطيلك خدمات جمس الأخونجية وهم من خلفه تم قبرهم ودفنهم وهم أحياء يطاعون بعيونهم لاحيلة لهم ولاقوة.
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85 - الماااااضي
2017-09-08 00:56:07
هل سيدور الزمن وسنجد الجاليه الليبرالية يطالبون بعودة الهيئة لتسترهم ؟ اتوقع ذلك قريباً جداً يا اخوان
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84 - الفاهم
2017-09-08 00:55:55
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُم
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( عدد التعليقات 10,596 )
83 - العنيد
2017-09-08 00:55:48
قلم الحقنه //🐕🐕🐕وفريده شوقي👠👠👠
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( عدد التعليقات 28,192 )
82 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:55:15
شكرآ حكومتنا الرشيدة لتعطيلك خدمات جمس الأحونجية وهم من خلفه تم قبرهم ودفنهم وهم أحياء يطالعون بعيونهم لاحيلة لهم ولاقوة.
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81 -
2017-09-08 00:54:57
63 - قلم التقيه معنى كلامك ان حتى ****
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( عدد التعليقات 10,596 )
80 - العنيد
2017-09-08 00:54:30
فريده شوقي // انتي مريضه ،،، **
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( عدد التعليقات 28,192 )
79 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:53:56
ربعك الأخونجية تم قبرهم ودفنهم مع جمسهم .ونحمد الله كثيرآ أن تخلصت بلادنا من مهماتهم وبلاغاتهم الكاذبة.
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78 - .(خالد).
2017-09-08 00:53:10
اأهل اللحى والمساويك هم عندي أطيب أأشرف من اللي عاض على فضايح وبلاوي نفسهـ ***
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77 - تعليق 68
2017-09-08 00:53:03
والله انك انت المريض النفسي انت بتتنطط لين ****
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( عدد التعليقات 28,192 )
76 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:52:27
حمدآ لله اليوم بلادنا تلبس حلة جديدة باستبعاد الأخونجية عن استلام مثل هذه البلاغات والحالات المرضية للنساء وكف يدهم عنهم وهو أمر يعتبر انتصار وعمل متقدم طالما الأخونجية خارج أسواره .
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75 - خلف
2017-09-08 00:52:22
الآن يا بني ليبرال انتم من سيتمنى عودة الهيئة لتستر عليكم بعد ان فاحة رائحتكم اللتي ازكمت الأنوف
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74 - الفاهم
2017-09-08 00:50:34
قلم **** خرجت هذه العينات الابعد كف يد أهل الحسبة والحمد لله هذه شهادة شرف تضاف لهم وماحدث حول الحرم ومكة من أفعال الصوفية الاشاهد لهم
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73 - كلوها بني لبرل
2017-09-08 00:50:20
عندما كانت الهيئة موجودة كانوا اذا قبضوا على امرأة ستروا عليها واتصلوا على وليها ليستلمها ويوقعونه على تعهد بعدم ايذائها والآن الشرطة ليس عندهم الا النظام القاء قبض ومحضر وتحويل للنيابة فالمحاكمة
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72 - .(خالد).
2017-09-08 00:49:38
أشششش ياقلم****
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( عدد التعليقات 28,192 )
71 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:49:16
اللهم شافي هذه المريضة النفسية واجعلها بصحة وعافية وابعد عنها الأمراض واجعلها سعيدة في حياتها وبين أهلها وذويها ولاتسلط عليها الأخونجية ورد كيدهم في نحورهم واجعلهم عبرة لمن لايعتبر وسلط عليهم عذابك.
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
70 - فريدة شوقي
2017-09-08 00:47:32
هذه نهاية كوني حره .. اعتناق ديانة الليبرالية فإنفلات وضياع وانحدار ثم الحاد وفي النهاية كل ليبرالي سيجد ابو لهب في استقباله على بوابة جهنم ومعه بوكيه جمر ويأخذه بالأحضان ويطبون محيفرة بالدرك الأسفل🔥
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69 -
2017-09-08 00:46:42
انتهى زمن استر عليها الحين مافي الا السجن وتحويل للنيابة انتبهوا يابنات مافي مناصحه واخلاء سبيل
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( عدد التعليقات 28,192 )
68 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:46:31
لذلك كل أخونجي عاض على لحيته بنيبانه ويعلج مسواكه ولايقدر يفتح فمه ولا بحرف واحد.أو يمد يده على هذه المرأة المريضة نفسيآ طالما رجال الأمن موجودين اقضب الشارع ولا كلبشوك الشرطة وجلدوك حتى تتفل العافية
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67 - .(خالد).
2017-09-08 00:46:16
هذي نتائج أستبعاد الهيئه بالميدان أرجو أرجاع عمل رجال الهيئه كالسابق وأعطائهم صلاحيه ليؤدبو هذه الأشكال
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
66 -
2017-09-08 00:45:35
لاحول ولاقوة الا بالله اسأل الله العلي القدير أن يشفيها ويعافيها ويستر عليها
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65 -
2017-09-08 00:45:20
هذا الكلام الصحيح مافي شي اسمه مناصحة واخلاء سبيل تلها بالجيب والكلبشات باليدين وعلى السجن هذا اللي يربيهم
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64 - ت😔
2017-09-08 00:44:24
السفريات والاستراحات والجوالات والمباريات أشغلت الرجال عن بناتهم ونساءهم
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( عدد التعليقات 28,192 )
63 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:44:00
الأخونجية أعداء الله ورسوله والوطن والحكومة والمرأة عقولهم مسمومة يعتقدون الجميع مثل طبوعهم ويمشون دروبهم .سوء الظن بالنساء وبأخلاقهم هي السمة الغالبة عليهم.مايقولون مريضة لاأبدآ ماعندهم غير رذيلة.
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62 - .(خالد).
2017-09-08 00:43:37
الله يعين رجال الأمن على الفاسدين والفاسدات وعلى بنو ريبرار المدعوسين التافهين المجلودين
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61 - الحقباني
2017-09-08 00:43:11
علم ناقد 2017-09-07 23:59:38  مادمر البلد الا الاجانب والوافدين رجالهم ونساءهم افسدو في بلدهم وجاءوا لبلدنا ليفسدو هنا
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60 - النابلسي
2017-09-08 00:42:05
ايش الهرجه في الدرجه بيودونا في داهيه.
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59 -
2017-09-08 00:41:22
لاحول ولا قوة الا بالله أسئل الله العظيم الستر في الدنيا و الآخرة بنت لا نعلم جنسيتها في السعوديه و سكرانه في الشارع يجب اقامه الحد جلد عليه في مكان القبض عليها و بعدة السجن استغفر الله وأتوب اليه
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58 -
2017-09-08 00:41:16
ياجماعه الخير اتقو الله ****
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57 -
2017-09-08 00:40:56
وين اخوانها وين ابوها ،***
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56 - .(خالد).
2017-09-08 00:40:55
من انتي ومن تكوني يافريدة *** ابن البلد الاصيل العنيد بالخروج من الوطن ؟ تباً لكي ولاشكالك
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( عدد التعليقات 28,192 )
55 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:39:13
شكرآ للجهات الأمنية مباشرتها للحالة والشكر موصول للناطق الأمني بشرطة مكة المكرمة على البيان التوضيحي حول هذه القضية الذي اتسم بالحكمة ومراعاة شعور الفتاة وأهلها وذويها وليس كحال العصابة الذين كفت يدهم
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54 -
2017-09-08 00:38:22
*** عمل الشرطه كيف يجب ان يكون
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53 - .(خالد).
2017-09-08 00:38:11
البلد والارض ليست ملكاً لك ولاشكالك يا (فريدة قلومه)***
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( عدد التعليقات 10,596 )
52 - العنيد
2017-09-08 00:37:29
فريده شوقي // ***،، فاهم الدنيا غلط ،،
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51 -
2017-09-08 00:37:16
ليبرالية خارج التغطية ولكن حسبي الله على ابوها واخوانها الليبراليين اللي ضيعوا الأمانة وكل منهم يلهث خلف ملذاته ويشجع من يعول على الإنفلات ولكن من نسوه اهله يربيه سلمان الحزم والعزم
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50 -
2017-09-08 00:36:59
بعض الناس تافهين ينبسط لما تقله تافه ولا يجد نفسه الا تافه عندما يذكر الهيئه ولا ينشهر الا بها
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( عدد التعليقات 10,596 )
49 - العنيد
2017-09-08 00:36:13
فريده شوقي & قلم***
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48 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-08 00:36:07
أششش وأصمتي يافريدة قلومه ام ساره انتي أخر وحده تبدي رأيها وتطلب من أهل البلد الاصليين الخروج.هزلت
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( عدد التعليقات 28,192 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:35:26
حمدآ لله أن تم كف يد الأخونجية عن مباشرة مثل هذه الحالات التي تحتاج لهدوء بالتعامل معها خصوصآ أنها مريضة نفسية والا لو كان غير رجال الأمن من باشر الحالة على عهد بني أخونج كان أصبحت الأمور للاسوأ.
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46 -
2017-09-08 00:34:49
لا تشكون فيها بسوء واسألوا الله العافية
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45 - واقع مؤلم
2017-09-08 00:34:44
الى كل رجل ( اب ,, اخ ,, زوج ) **** والسفريات تشغلك عن بيتك واهلك وبَنَاتك
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44 -
2017-09-08 00:32:42
الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم .. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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43 - راشد المليحي
2017-09-08 00:32:22
مادمر البلد غير الاجانب امثال خنبوق واخوته وعمهم طوني
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42 -
2017-09-08 00:32:12
قلم فريدة اذا صارت ****
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( عدد التعليقات 28,192 )
41 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:32:09
نتمنى أن يتم افهام رجال الأمن رعاهم الله في كيفية معالجة مثل هذه الحالات بدلآ من الوضع الذي شاهدناه عليه خصوصآ أن المرأة واضح عليها التعب النفسي الشديد.ياليت تم الاتصال بأهلها حالآ لترافقهم من مكانها.
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40 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-08 00:29:31
أجلدوها وربوها وخلوها تتأدب صح . واذا أهلها نسوها وأهملوها راح تأدبها وتربيها الحكومه هي وأشكالها
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( عدد التعليقات 28,192 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:28:23
لو كانت دوريات الأخونجية السابقة هم من ألقو القبض عليها كانو لم يراعو حالتها النفسية المتعبة ولتم اتهامها من قبلهم الشهود حاضرين والمزكين حاضرين.لكن حمدآ لله تغير الوضع للأحسن وتم استدعاء ذويها لها.
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38 - راي اخر
2017-09-08 00:28:19
يا ناس اتقوا الله في كلامكم البنت يمكن مريضه او مسحوره او معنفه اكيد عندها ضروف الله العالم فيها اتقوا الله وادعوا لها بالشفاء .. اتركوا القيل والقال .. اتركوا الشماته في مصايب الناس .. الدنيا دواره
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37 - فريدة شوقي
2017-09-08 00:28:00
العنيد //// الشرطة تاج راسك انت واكبر واحد هنا اما اللي تدافع عنهم تراهم لن **
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36 - ✅
2017-09-08 00:27:06
هذا مايريده أعداء الهيئه
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35 - زائر
2017-09-08 00:26:08
لمثل هذه الحاله لو كانت فيه شرطية نسائيه كانت أفضل واستر
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34 - ابو علي
2017-09-08 00:25:32
أين ابواق الليبرالية ما سمعنا لهم حس لو كانت الهيئة لقامت قيامتهم
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( عدد التعليقات 28,192 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:24:54
لك الحمد والشكر أن الله رد كيد الأخونجية الحاقدين على المرأة السعودية في نحورهم وتم استلام الحالة من قبل جهة امنية للاتصال بأهلها لتسلمها والذهاب بها للمستشفى لعلاجها والاطمئنان عليها شافاها الله .
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32 - الخلاصه
2017-09-08 00:23:02
أخذوها لدار رعاية الفتيات - لكن وين ابوها واخوانها - المفروض اي اب او اخ او زوج - مفلت بناته وأخواته ونسائه - يٌعاقب هو وليس هن - لان الرجل المهمل الفاغر عديم الغيرة الذي لا يتابع اهله لايستحق لقب رجل
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31 - ع ا ب ر
2017-09-08 00:22:34
فتاة وعمرها فوق الاربعين هه هاذي جده الله لايبلانا ويصلح حالها ....
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30 - 📛 خوخان
2017-09-08 00:20:53
لو يكون نظام أي اخلال بالأدآب في الأماكن العامة وما يؤدي إلى تعطيل السير او التجمهر سجن و جلد رجال او نساء و تعهد عدم التكرار .
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29 -
2017-09-08 00:20:09
الله ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم استر عوراتنا و امن روعاتنا
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28 - رقم 16
2017-09-08 00:19:39
انت وافد*** الأجانب حلو عن سمانا وحنا ندبر امورنا انقلعو بس
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( عدد التعليقات 10,596 )
27 - العنيد
2017-09-08 00:18:19
فريده شوقي // حسبنا الله و نعم الوكيل هذا قل التربيه و ضعف الوازع الديني الله لا يبلانا و يسمعنا خير و يسترنا و يستر اهلنا و جميع المسلمين في الدنيا و الاخره
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26 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 00:18:01
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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25 - جده غير
2017-09-08 00:17:38
جده يبي لها كنس من الأفارقة والا جاليه العربية كنس ومكه رحلو البروموين كل واحد ع بلده وبلدانهم هي هويتهم وثقافتهم السعودية للسعوديين تراب الوطن غالي جده فيها وافدات كثير ووافدين خاصه منطقةالبلد
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( عدد التعليقات 28,192 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-08 00:17:30
الله يشفيها ويعافيها يارب وتكون الآن بألف خير وصحة وسلامة بين أهلها وذويها.واضح جدآعليها انها تعاني من مرض نفسي وكان الأولى طلب بطاقتها المدنية للتأكد من هويتها ومن ثم طلب لها سيارة أجرة لتغادر المكان
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23 - البلشتي
2017-09-08 00:16:46
يالله لاتكشف لنا ستر وتحفظ أهلنا وأعراضنا .
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22 -
2017-09-08 00:16:10
شفتو المخدرات ممكن تعمل ايه
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21 - مفلح
2017-09-08 00:15:38
يا اخوان صبحكم الله بالخير صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم و الله يستر على بناتنا وبنات المسلمين يارب العالمين
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( عدد التعليقات 885 )
20 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-08 00:14:34
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ، وتعامل الشرطه ممتاز وهذا واجبهم ويشكرون عليه
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19 - مانع القحطاني
2017-09-08 00:14:23
ممكن نعرف ماهي الأنظمة والتعليمات التي عولج وضعها بها علشان غيرها يرتدع؟؟ لانه يقولك من جهل العقاب اساء الادب ومن علمه اتقااه.
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18 - كما تدين تدان
2017-09-08 00:13:30
9 ماجد__ عفو تعف نساءكم
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( عدد التعليقات 10,596 )
17 - العنيد
2017-09-08 00:12:44
5 - فريدة شوقي // يالليبرالية وأذنابهم ما فتحوا فمهم لأنه شرطي ولو كان الشرطي مكانه رجل الهيئة كان شفنا شياطين الإنس تبث الحقد والغل هنا وهناك ،،
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16 - 💔
2017-09-08 00:11:29
مسكينه وين اهلها واقاربها وجماعتها ، ***
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15 -
2017-09-08 00:09:24
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يهديها
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( عدد التعليقات 10,596 )
14 - العنيد
2017-09-08 00:09:06
امر طبيعي وهذا عمل رجال الامن ملزمون به وماعمله رجل الامن هو من صميم عمله والنظام يطبق على الكل رجل كان او امرأه اعانهم الله .
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13 - ابو وسام
2017-09-08 00:09:03
معنفة ؟؟ وش دخل التعنيف انها تكون في الشارع وبحاله غير سوية
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12 -
2017-09-08 00:08:56
ت2 نعم نعم الغاء الولايه ثم السكر فيه مطالب ثانيه لك
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11 - ماجد
2017-09-08 00:07:40
الأوضاع الأخلاقية لك عليها من بعض النساء والعياذ بالله هذا لبس امرأة مسلمه اللهم استر نساء المسلمين بسترك يا حي يا قيوم
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10 - راشد
2017-09-08 00:07:30
رحلوها لديرتها افريقيا جدة فيها وافدين من اصول افريقيه
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9 - ا
2017-09-08 00:07:20
مسكرها الاخوانجي ملعون الصلايب
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8 -
2017-09-08 00:04:38
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,434 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-08 00:03:23
((((((( مافعلوا بها مثل افعال الخوجات ....وقيدوها )))))))
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6 - فريدة شوقي
2017-09-08 00:01:53
مسكينه يمكن معنفه من زوج او اهل /// الغاء الولاية افضل لتعيش الفتاة بعزة وكرامة بعيداً عن الاهانات والظلم لها
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5 -
2017-09-08 00:01:43
مزوده العيار خخخخ
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4 - حبر السنيين
2017-09-08 00:01:21
تعامل ممتاز من رجال الأمن لو أن الهيئة باقية لكان حدث كارثة الحمدلله الذي خلص البلد من كابوس الهيئة الذي عاث فيها فساداً
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3 - عبد االله
2017-09-08 00:01:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - 11021511
2017-09-08 00:01:17
فقديشن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - ناقد
2017-09-07 23:59:38
مادمر البلد الا الاجانب والوافدين رجالهم ونساءهم افسدو في بلدهم وجاءوا لبلدنا ليفسدو هنا
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 323 2٬829 16 ساعة