الشرطة توضح ملابسات القبض على امرأة في حالة غير طبيعية أوقفت حركة المرور بجدة..”فيديو”

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صحيفة المرصد: أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً أوضحت خلاله تفاصيل مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وظهر خلاله قيام أحد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب إحدى الفتيات بالعربة الرسمية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة؛ تم ملاحظة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير، مع تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، وتبين عدم ترابط أقوالها وعدم اتزان تصرفاتها؛ ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات والله الموفق.