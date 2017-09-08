رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / قناة “الجزيرة القطرية” تنشر تغريدة عن أمير الكويت وتسارع بحذفها وتثير الجدل على تويتر!

قناة “الجزيرة القطرية” تنشر تغريدة عن أمير الكويت وتسارع بحذفها وتثير الجدل على تويتر!

قناة “الجزيرة القطرية” تنشر تغريدة عن أمير الكويت وتسارع بحذفها وتثير الجدل على تويتر!
حجم الخط A A A
المرصد 18 2٬633 1 ساعة

صحيفة المرصد: أثارت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخبطاً إعلامياً في قناة الجزيرة .
وحذفت قناة الجزيرة على حسابها ” الجزيرة – عاجل ” في موقع “تويتر” تصريح أمير دولة الكويت صباح الأحمد الذي قاله في المؤتمر الصحافي برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء فيه: “قطر مستعدة لأن تلبي كل المطالب الـ13 التي تم تقديمها وأن تجلس على طاولة الحوار”وذلك بعد تعليق رئيس تحرير العرب القطرية، عبدالله العذبة على التغريدة والذي قال فيه: “نقلكم خطأ”.
ثم أعادت القناة نشر تصريح أمير الكويت بعبارات أخرى جاء فيها: “أمير الكويت: تلقينا ردا من قطر وهي مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لبحث المطالب الثلاثة عشر”، وأضافت تغريدة أخرى: ” أمير الكويت: قطر مستعدة لبحث المطالب الثلاثة عشر ولن نقبل بأي شيء يمس السيادة”..
وأثار حذف التصريح العديد من التساؤلات التى تتعلق بالمهنية خاصة أنها تعد قناة إخبارية مستقلة وأثيرت تساؤلات عديدة عن من يدير هذه القناة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - كلوز
2017-09-08 01:53:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - عبد االله
2017-09-08 01:46:40
ارجوا ان تبقى الازمة بدون حل ففيها خير كثير حيث انكشفت امور كثيرة لم نكن نعرفها من قبل ونطمع في المزيد . وعلى قول الشاعر . الف شمعة غايبة عن عيوني والف ضايح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-09-08 01:40:55
من سابع المستحيلات قطر تنفذ ال13 شرط المفروضه عليه أقول شرطين ثلاثه يمكن تنفذ و العشرة لا و متاكد قطر تخضع لزمرة و أوامر ايران و القرضاوي و ألنذل عزمي زباله الأيام بيننا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - كريم
2017-09-08 01:36:16
استغفر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - متأمل
2017-09-08 01:30:28
بكرة يطلعوا خبر أن هذا إختراق للجزيرة .. يا حليلها قطر مخترقة من كل جانب .. لكن تستأهل لأن أكبر خرقين فيها هما عزمي وقرضاوي ويا كثر الخرنق .. قطر ما خرقها غير حمد بن جاسم هذا هو الخرنق الكبير ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 15,111 )
13 - ابويوسف
2017-09-08 01:25:20
انشاءالله تصلح الامور والاقلام التى شنت الحرب تلقى لها خطرجعه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - خالد
2017-09-08 01:24:24
يا الربع والله قطر مختطفه من شلة فاسدين مجتمعه دملة الجزيرة العربية (الدملة هي قطر) الحكومة وليس الشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - صلحب
2017-09-08 01:22:58
تعلق رقم 7 .. تعليقك دليل على عدم وطنيتك كونك تدعم العدوا و نحن في حرب وانا اعني ما اكتب ... اشكالك عاله على الوطن ... تذكروني بالفتاه المدللة الي متزوجة شايب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 -
2017-09-08 01:18:27
وهل هى معصومه من الخطأ ماهى العبرية تقول فى خبرها العاجل أن قطر وافقت على تنفيذ الشروط ١٣ ولما قرأها المذيع طالب كنعان عدلها حسب تصريح أمير الكويت فحتى يصدقون الناس نبغى تقولوا ولو يسير من الحق فقط
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
9 - صلحب
2017-09-08 01:17:36
حلقه حقيرة مجتمع بداخله حثالة الدول وكونت قناة اسمها الجزيرة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-08 01:12:12
عاد معنا غير 🇶🇦
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - الموضع فيه تعنطج من الجميع يعني للأسف كل يشوف نفسه صح
2017-09-08 01:10:52
من المستحل على دولة تلبية شروط الغير . المفروض مننا ومن قطر موازنة الأمور وحلها يعني على الدول ال 4 المرونة في بعض الشروط وعلى قطر تنفيذ الباقي . اما تطرحون 13 شرط وتقولون يالله يا قطر نفذي ؟؟
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
6 - خخخخخخخخخخخخخ
2017-09-08 01:10:47
#الاخونجيه_صدمه_خضوع_ذهول_ انبطاح_نو كومونت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - خخخخخخخخخخخخخ
2017-09-08 01:10:36
#الاخونجيه_صدمه_خضوع_ذهول_ انبطاح_نو كومونت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - منقاش
2017-09-08 01:10:04
وأثار حذف التصريح العديد من التساؤلات التى تتعلق بالمهنية خاصة أنها تعد قناة إخبارية مستقلة وأثيرت تساؤلات عديدة عن من يدير هذه القناة. ....... من قال أنها مستقلة ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - فريدة شوقي
2017-09-08 01:04:51
قطر بتركع يعني بتركع
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,434 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-08 01:04:14
(((((((( لايوجد هناك نقاش او بحث ............. الاختلاف على رفض التطبيق والاستمته لدعم الارهاب وجعل الوجود العسكري لتركيا وايران واقعا ......منذ رمضان وحكومة قطر المغرر بها تراوغ ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -
2017-09-08 01:02:14
المهم لا تكون على طاولة *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اللا مركزية هي الصيغة الأنسب.. ولكن كيف!؟
104 0
mm

مشعل السديري

إجازة في السجن
224 0
mm

محمد الساعد

يوم واحد قبل مقتل عبدالعزيز المقرن!
348 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
124 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
148 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
378 14
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
124 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
217 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
210 1
mm

محمد آل الشيخ

داعش وسقوط الأساطير
212 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
233 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
337 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
381 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
414 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
489 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
433 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
615 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
511 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
545 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
557 2
الاخبار الدولية
وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

 المرصد 4 2٬262 2 ساعتين
أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

 المرصد 99 5٬704 6 ساعات
الرابطة الخليجية للحقوق والحريات تطالب الحكومة القطرية بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم !

الرابطة الخليجية للحقوق والحريات تطالب الحكومة القطرية بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم !

 المرصد 26 3٬624 7 ساعات
معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!

معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!

 المرصد 24 5٬277 11 ساعة
المرصد الرياضي
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

 المرصد 62 4٬656 7 ساعات
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

 المرصد 293 17٬393 24 ساعة
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

 المرصد 28 4٬765 يوم واحد
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!

 المرصد 228 10٬813 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 160 11٬708 23 ساعة
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 72 7٬443 يوم واحد
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 63 5٬379 يوم واحد
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬888 3 أيام
اخبار منوعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

 المرصد 117 8٬059 10 ساعات
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

 المرصد 32 6٬037 12 ساعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 17 5٬715 يوم واحد
بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

بالصور: تعرف على الأميرة التي تنازلت عن لقبها لتتزوج رجلاً من الشعب

 المرصد 24 7٬746 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

 المرصد 10 1٬164 1 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

 المرصد 28 6٬861 7 ساعات
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

 وكالات 17 3٬484 10 ساعات
بالفيديو.. شاهد “مفحط ” بسيارة “لاندكروزر” ينتهي بحادث مؤلم!

بالفيديو.. شاهد “مفحط ” بسيارة “لاندكروزر” ينتهي بحادث مؤلم!

 المرصد 73 11٬762 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 16 3٬549 8 ساعات
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬324 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬318 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬267 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬612 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬174 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬646 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬286 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 48 6٬295 6 ساعات
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 61 7٬327 11 ساعة
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬265 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬208 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬385 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬401 5 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬557 6 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬677 7 أيام
الاخيرة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 28 12٬053 يوم واحد
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 47 8٬298 يومين
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 33 5٬155 3 أيام
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 138 14٬211 5 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 323 2٬829 16 ساعة