قناة “الجزيرة القطرية” تنشر تغريدة عن أمير الكويت وتسارع بحذفها وتثير الجدل على تويتر!

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صحيفة المرصد: أثارت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخبطاً إعلامياً في قناة الجزيرة .

وحذفت قناة الجزيرة على حسابها ” الجزيرة – عاجل ” في موقع “تويتر” تصريح أمير دولة الكويت صباح الأحمد الذي قاله في المؤتمر الصحافي برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء فيه: “قطر مستعدة لأن تلبي كل المطالب الـ13 التي تم تقديمها وأن تجلس على طاولة الحوار”وذلك بعد تعليق رئيس تحرير العرب القطرية، عبدالله العذبة على التغريدة والذي قال فيه: “نقلكم خطأ”.

ثم أعادت القناة نشر تصريح أمير الكويت بعبارات أخرى جاء فيها: “أمير الكويت: تلقينا ردا من قطر وهي مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لبحث المطالب الثلاثة عشر”، وأضافت تغريدة أخرى: ” أمير الكويت: قطر مستعدة لبحث المطالب الثلاثة عشر ولن نقبل بأي شيء يمس السيادة”..

وأثار حذف التصريح العديد من التساؤلات التى تتعلق بالمهنية خاصة أنها تعد قناة إخبارية مستقلة وأثيرت تساؤلات عديدة عن من يدير هذه القناة.

