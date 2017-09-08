قناة “الجزيرة القطرية” تنشر تغريدة عن أمير الكويت وتسارع بحذفها وتثير الجدل على تويتر!
صحيفة المرصد: أثارت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخبطاً إعلامياً في قناة الجزيرة .
وحذفت قناة الجزيرة على حسابها ” الجزيرة – عاجل ” في موقع “تويتر” تصريح أمير دولة الكويت صباح الأحمد الذي قاله في المؤتمر الصحافي برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء فيه: “قطر مستعدة لأن تلبي كل المطالب الـ13 التي تم تقديمها وأن تجلس على طاولة الحوار”وذلك بعد تعليق رئيس تحرير العرب القطرية، عبدالله العذبة على التغريدة والذي قال فيه: “نقلكم خطأ”.
ثم أعادت القناة نشر تصريح أمير الكويت بعبارات أخرى جاء فيها: “أمير الكويت: تلقينا ردا من قطر وهي مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لبحث المطالب الثلاثة عشر”، وأضافت تغريدة أخرى: ” أمير الكويت: قطر مستعدة لبحث المطالب الثلاثة عشر ولن نقبل بأي شيء يمس السيادة”..
وأثار حذف التصريح العديد من التساؤلات التى تتعلق بالمهنية خاصة أنها تعد قناة إخبارية مستقلة وأثيرت تساؤلات عديدة عن من يدير هذه القناة.
التعليقات
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ارجوا ان تبقى الازمة بدون حل ففيها خير كثير حيث انكشفت امور كثيرة لم نكن نعرفها من قبل ونطمع في المزيد . وعلى قول الشاعر . الف شمعة غايبة عن عيوني والف ضايح
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من سابع المستحيلات قطر تنفذ ال13 شرط المفروضه عليه أقول شرطين ثلاثه يمكن تنفذ و العشرة لا و متاكد قطر تخضع لزمرة و أوامر ايران و القرضاوي و ألنذل عزمي زباله الأيام بيننا
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استغفر الله
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بكرة يطلعوا خبر أن هذا إختراق للجزيرة .. يا حليلها قطر مخترقة من كل جانب .. لكن تستأهل لأن أكبر خرقين فيها هما عزمي وقرضاوي ويا كثر الخرنق .. قطر ما خرقها غير حمد بن جاسم هذا هو الخرنق الكبير ،،
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انشاءالله تصلح الامور والاقلام التى شنت الحرب تلقى لها خطرجعه
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يا الربع والله قطر مختطفه من شلة فاسدين مجتمعه دملة الجزيرة العربية (الدملة هي قطر) الحكومة وليس الشعب
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تعلق رقم 7 .. تعليقك دليل على عدم وطنيتك كونك تدعم العدوا و نحن في حرب وانا اعني ما اكتب ... اشكالك عاله على الوطن ... تذكروني بالفتاه المدللة الي متزوجة شايب
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وهل هى معصومه من الخطأ ماهى العبرية تقول فى خبرها العاجل أن قطر وافقت على تنفيذ الشروط ١٣ ولما قرأها المذيع طالب كنعان عدلها حسب تصريح أمير الكويت فحتى يصدقون الناس نبغى تقولوا ولو يسير من الحق فقط
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حلقه حقيرة مجتمع بداخله حثالة الدول وكونت قناة اسمها الجزيرة
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عاد معنا غير 🇶🇦
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من المستحل على دولة تلبية شروط الغير . المفروض مننا ومن قطر موازنة الأمور وحلها يعني على الدول ال 4 المرونة في بعض الشروط وعلى قطر تنفيذ الباقي . اما تطرحون 13 شرط وتقولون يالله يا قطر نفذي ؟؟
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#الاخونجيه_صدمه_خضوع_ذهول_ انبطاح_نو كومونت
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#الاخونجيه_صدمه_خضوع_ذهول_ انبطاح_نو كومونت
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وأثار حذف التصريح العديد من التساؤلات التى تتعلق بالمهنية خاصة أنها تعد قناة إخبارية مستقلة وأثيرت تساؤلات عديدة عن من يدير هذه القناة. ....... من قال أنها مستقلة ؟؟؟؟؟
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قطر بتركع يعني بتركع
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(((((((( لايوجد هناك نقاش او بحث ............. الاختلاف على رفض التطبيق والاستمته لدعم الارهاب وجعل الوجود العسكري لتركيا وايران واقعا ......منذ رمضان وحكومة قطر المغرر بها تراوغ ))))))
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المهم لا تكون على طاولة *****
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