بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لعدد من الحجاج الآسيويين وهم يودعون بيت الله الحرام بالبكاء.

وظهر هؤلاء الحجاج في المقطع المتداول وهم يودعون الحرم المكي، وظلوا يسيرون للخلف دون أن يديروا ظهورهم للحرم ، الأمر الذي آثار الجدل على مواقع التواصل عن جواز فعل ذلك من عدمه .

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