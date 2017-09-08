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بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !
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المرصد 10 1٬158 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لعدد من الحجاج الآسيويين وهم يودعون بيت الله الحرام بالبكاء.

وظهر هؤلاء الحجاج في المقطع المتداول وهم يودعون الحرم المكي، وظلوا يسيرون للخلف دون أن يديروا ظهورهم للحرم ، الأمر الذي آثار الجدل على مواقع التواصل عن جواز فعل ذلك من عدمه .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - فاطمه
2017-09-08 02:01:56
اغلبهم اول واخر مره يشوفون مكه 😢
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9 - مع الخيل
2017-09-08 01:59:18
من باب الاحترام لاتزودون فيها ايها العلمانين تقبل الله حجهم باذن الله
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8 - بدر
2017-09-08 01:49:17
اللهم اجعله حج مبرور و سعي مشكور و ذنبهم مغفور لجميع الحجاج و المسلمين و المسلمات وتقبل الله الاعمال الصالحه من من لم يحج حفظ الله الحجاج في أسفارهم الى بلادانهم
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7 - بدر
2017-09-08 01:48:25
اللهم اجعله حج مبرور و سعي مشكور و ذنب مغفور لجميع الحجاج و المسلمين و المسلمات وتقبل الله الاعمال المصالحه من من لم يحج حفظ الله الحجاج في أسفارهم الى بلادانهم
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6 - مهند البلغاري
2017-09-08 01:41:56
من ركمانستان ..
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5 - عبد االله
2017-09-08 01:40:14
ناس قلوبهم حية ورقيقة عكس قلوب اجلاف العرب القاسية .
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4 -
2017-09-08 01:28:16
لاتفهموهم غلط يرجعون على وراء إحترام للكعبة عند وداعها ولا تلوموهم اول مره يشاهدوها وقد نكون الأخيره احسنوا الظن
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3 - ولوو
2017-09-08 01:23:47
ماودهم حتى يلدون بالبصر 😢
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2 - العمده
2017-09-08 01:23:43
تصرفهم ليس بجديد شاهدنا مجموعات من دول اسيويه مثال الهند وباكستان فى المسجد النبوى الشريف عند خروجهم بظهورهم أوجههم بأتجاه المسجد النبوى ويعتبروه من باب الاحترام عدم إعطاء المسجد ظهورهم .
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1 - اجل حجاج اسيويين الله يصلح قلوبكم
2017-09-08 01:19:45
هذولا حجاج تركستان ( الصحف كاتبه الاسم بالبنط العريض ( وبعدين للأسف هذا العام خرج علينا ناس كثير في مكة بمعتقدات غريبه لم نعهدها في الناس سابقا
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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