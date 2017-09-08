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الدول الأربع: تأسف على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري!

الدول الأربع: تأسف على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري!
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المرصد 19 2٬773 32 دقيقة

صحيفة المرصد : أصدرت الدول الأربع بياناً بعد تصريحات أمير الكويت عن استعداد   لتلبية قطر  المطالب ال13 لدول الأربع .

يجب أن لا يسبقه أي شروط

وقد جاء في نص البيان : ” تعلن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أنها تقدر وساطة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاث عشرة والاستعداد للتفاوض حولها، فإنها تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط .

تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت

كما تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري؛ إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الازمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شانها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية.

وأضاف البيان : “أن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح سمو أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع اجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول.”

هذا وتثمن الدول الأربع موقف فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الازمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبته بحل الأزمة مالم يتحقق ذلك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 -
2017-09-08 02:08:06
رد على تعليق 10 و 14 يبدو انكم من اذناب ايران وتاملون موز كثير وسترضخون غصب عليكم لشروط الدول الاربع وسيركع نظام الحمدين ويعودون غصب عليهم
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18 - فاطمه
2017-09-08 02:05:51
اهم شي يالدواسر لاتنسون الثأر من تميم على بنت عمكم نوره الدوسري (الظاهر فيني عرق صعيدي)
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17 -
2017-09-08 02:04:15
أتوقع أن الدول الأربع ستخسر الكويت إذا استمرت على أسلوب إن لم تكن معي فأنت ضدي .
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16 - كلوز
2017-09-08 01:59:18
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,434 )
15 - برق _ الحرم
2017-09-08 01:58:30
((((((لايلدغ مؤمن نمن جحرا واحد مرتين .............وساطات واتفقيات ((وثيقة الرياض))) رغم الاتفاق والاقرار الخطي والتوقيع بالقبول ..............لم تنفذ قطر منها شيء ))))))
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14 - خطط مهروسه
2017-09-08 01:58:00
وين راح الترند اللي صفق فوق المليار متابع ؟؟؟ ( قطر ترضخ ) عموماً لاتأسفون ولاتندمون حلو الآزمه بطريقه وديه ... وبلاش تعمقون الخلافات والشيخ الصباح لم يقل هذا الكلام إلا وهو متأكد
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13 - ابوسعود العازمي
2017-09-08 01:57:35
هذا غلط كبير من امير الكويت !
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12 - بدر
2017-09-08 01:57:32
يجب الانتظار و عدم الاستعجال سوف تضع قطر شروط مفروضه عليها من ايران لحل الأزمة ما نسبته 70‎%‎ المشكلة لان تحل ويطول أمدها ولكن اتمنا ان تزول الغمه وتحل المشكله و تعود المياة لمجاريها الاعداء متربصون
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11 - المواطن
2017-09-08 01:57:12
اوف ! تدخل عسكري !
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10 -
2017-09-08 01:55:30
قطر تطلب الحوار وهو أسلوب العقل والمنطق وإنهاء الأزمة أما التعنت وتأجيج الفتنة فهو ليس في صالح الجميع ولو فرح البعض بمكاسب وقتية فإن الخوف من أي تدخل خارجي يفسد الفرصة الأخيرة.
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( عدد التعليقات 28,434 )
9 - برق _ الحرم
2017-09-08 01:53:10
((((( الخـــــلاصة ...((( تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط ))) هل تضمن وساطة امريكا والكويت ذلك )))))
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8 - كلوز
2017-09-08 01:50:39
وحث أمير الكويت على ضرورة “سرعة حل الأزمة”، كاشفا عن “استبعاد الخيار العسكري” نهائيا في التعامل مع الموقف. وأعرب عن تفاؤله بقرب حل الأزمة في الخليج مع قطر. الرجل استبعد الحل العسكري فلا تتبلونه بشي
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7 - الاخضر
2017-09-08 01:49:56
والله خسارة فيهم الأرض التي أعطاها إياهم الملك فيصل .
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6 - ابو سلطان القحطاني
2017-09-08 01:49:02
على راسي الدول الاربع ،، اخيرا قطر رضخت وعرفت حجمها الطبيعي 😅
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5 - محمد الجعيد
2017-09-08 01:48:58
ان شاء الله تنتهى المشكله على خير
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4 - سلمان العمري
2017-09-08 01:48:38
الهم لك الحمد
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3 - الاخضر
2017-09-08 01:48:10
يجب أن نكثف جهودنا في دعم المعارضة القطرية والعسكريين المنشقين من الجيش القطري والمبايعين لعبدالله آل ثاني وأفراد آل ثاني الرافضين لحكم تميم ،المعركة أيها الإخوة مع قطر معركة وجودية لاحلول وسط فيها.
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2 - سلمان العمري
2017-09-08 01:48:06
الهم لك الحمد
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1 - همسات
2017-09-08 01:47:02
الله يسهل الامور ويفرجها ويكفينا شر من يشبها
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

مؤكد ولماذا لاأدافع عن بنت وطني السعودية أمام ضباع الأخونجية وكلاببهم .هم يتمنون...
بواسطة : 100

100...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

العنيد صباحك خير بإذن الله وشكرا على تحيتك لي بالمرصد...
بواسطة : بدر البدر

مسكين .. يدور على الشهرة 😆😆😆😆😆...



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