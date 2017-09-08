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شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة سرقة مواطن أمام بنك بالرياض .
وأظهر الفيديو سائق دباب وهو ينقض على مواطن كان يحمل حقيبة ويتوجه إلى بنك في حي الملز بالرياض ، ويحاول أن يسحب الحقيبة من يده ، فيما فشل اللص في سرقة الحقيبة بعد أن تمسك بها صاحبها ، ليلوذ اللص بالفرار .
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التعليقات
22 - همسات2017-09-08 04:37:54
ماشاء الله ربي نجاه من الحرامي اكيد قاريء اذكاره وربي حفظ له ماله
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21 - ↩ابو شدا↪2017-09-08 04:24:57
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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20 - الى 182017-09-08 04:06:30
متى تبطلون خفة دمكم ؟؟ لك يوم ان شاء الله يوم أسود ينهبون حتى لبسك الداخلي تعرف ان الله حق
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19 - بن جافل2017-09-08 04:04:30
تعليق 18 الله لايسلم فيك مغز ابره
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18 - هنطش2017-09-08 03:57:21
الحمدلله علي سلامه الحرامي اشوى ماطاح تتعوض في مكان ثاني
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17 - عمران 😂2017-09-08 03:44:01
الشنطه بغت تروح ملح 😂😂
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16 -2017-09-08 03:42:31
ت15 الاحسن سياره شرطه سريه لزوم الاكشن
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15 - ياسمين 🌸2017-09-08 03:36:45
المفروض إنه سيارة شرطة واقفة عند كل بنك، بيلقون صيد وفير
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14 - الاتكال2017-09-08 03:36:41
بغت تروح الملايين برمشة عين بس ربك ستر
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13 - الاتكال2017-09-08 03:35:23
ياكثرهم حرامية النشل بالدبابات خصوصا بالمناطق الصناعية
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12 - ميم2017-09-08 03:32:42
طهروا الأرض من هؤلاء الشرذمة الهمج حثالة الكوكب تعيش على رزق غيرها ، لابد من أمن سري عند كل بنك للقضاء على هذه الظاهرة وعند القبض عليهم تقطع أيديهم بسبب السرقة وترويع الآمنين مثلهم مثل قطاعي الطرق
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11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-08 03:24:23
هذا ليس عامل مخالف لانظمة العمل هذا أفريقي من مواليد هنا اللي لا يشمله الترحيل رغم انه بدون إقامة ولا اي أوراق ثبوتية .. هؤلاء اخطر من العمالة
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10 - مقيم بالسعودية2017-09-08 03:20:51
ياعمي النشالين في كل مكان وغالبين مايكون مشرد ومخدرات وعايش قصة حب برضو فاشله في كل حاجة فاشل حتى في نشل فاشل لازومها ايه عيشتك يافاشل اقترح انشاء حزب لنشالين في المجتمعات العربية هههههههههههه
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9 - فاطمه2017-09-08 03:19:42
لماذا لا تمنع الدبابات؟ كم مشكله جتنا من وراها؟وكم عرقلت حركة المرور؟ وكم جريح وهالك فيها؟ الرجاء اخذ ندائي بعين الاعتبار
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8 - قلم الحقيقه2017-09-08 03:17:18
قلنا لكم الاجنبي الي ماله كفيل ويشتغل بصفه رسميه طلعوه من البلاد ورايحو العباد
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7 -2017-09-08 03:13:57
يقولون وقت المهلة لخروج المخالفين لنظام انتهى وبدء وقت القبض عليهم وهذا الاجنبي يقبض على شنطة السعودي الشريف من يقبض على من
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6 - عزيز2017-09-08 02:57:27
السارق اكيد في الاخير عاطل ومخدرات وعشوات اخر الليل وبلوت طبيعي هالاشكال تعرف بتجمعهم ياتفحيط ياشيلات ومزعجين امة لا اله الا الله
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5 - بكررر2017-09-08 02:57:27
تعليق مخالف
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4 - المر2017-09-08 02:53:28
هذا يترقب قدام البنك للنشل الله اسلمه
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3 - Smile2017-09-08 02:51:10
منهم سواقين هالدبابات بالرياض معروفين اجانب اغلبهم يمنه قلناها مليار مره لانريد الأجانب ببلدنا طفح الكيل كل يوم نصحى وننام على جرايمهم اطردوهم لسنا بحاجة هالمجرمين ماذا تنتظرون بعد ؟
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2 - ههههي عودنا لياطير يالي2017-09-08 02:49:01
الله وعلم من العين عليه
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1 - ابو تميم2017-09-08 02:47:24
الله اسلمه
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آخر تعليق
بواسطة : زائر
تعليق مخالف...
بواسطة : طلال الحربي
فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي...
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