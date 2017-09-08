شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة سرقة مواطن أمام بنك بالرياض .

وأظهر الفيديو سائق دباب وهو ينقض على مواطن كان يحمل حقيبة ويتوجه إلى بنك في حي الملز بالرياض ، ويحاول أن يسحب الحقيبة من يده ، فيما فشل اللص في سرقة الحقيبة بعد أن تمسك بها صاحبها ، ليلوذ اللص بالفرار .

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