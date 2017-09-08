الرئيسية / بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة
صحيفة المرصد : تستعد الإعلامية المصرية ناردين فرج، لتقديم الموسم الرابع من برنامج المواهب “The Voice”.
وقد أعلن عن الأمر خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدراة قنوات mbc، حيث أكد مازن حايك أن فرج والمذيع السعودي بدر آل زيدان سيقدمان البرنامج.
وفرج كانت مقدمة برنامج “ET بالعربي”، وبدأت مسيرتها كمذيعة في الراديو منذ عام 2006، وشاركت في تقديم عدة برامج تلفزيونية مخصصة للنساء وربات البيوت مثل “قعدة ستات”، وخاضت تجربة البرامج السياسية قبل ان تنتقل لقناة MBC في عام 2015 ، وفقاً لمجلة لها .
وكانت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه الصياح اعتذرت عن تقديم برنامجي The Voice وThe Voice Kids، بعد ثلاث سنوات من قيامها بذلك.
التعليقات
27 - طلال الحربي2017-09-08 04:36:33
فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي اللة. الموت يحصد أرواح البشر يوميا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - زائر2017-09-08 04:34:24
ت17 كنكت والله انك ماتستحي عيب عليك يارجل اخجل وين الحياء ترى الحياء شعبه من الايمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - loovivool2017-09-08 04:33:45
الواضح من *** أنا تكثر من البيض المسلوق والمقليات.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - الله المستعان2017-09-08 04:27:51
ت17 كلامك بذيء خادش للحياء يٌسيء للرجل السعودي المحترم اتق الله واكتب ما يرضي الله ورسوله صل الله عليه وسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - لا حول ولا قوة الا بالله2017-09-08 04:25:41
تعليق17 قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ↩ابو شدا↪2017-09-08 04:24:34
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - sasa19742017-09-08 04:21:28
انا ما ابغى اتعرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - هنطش2017-09-08 04:16:18
اقول اتجهي لي الشيلات سوق فوق فوق ضارب ذا لايام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ......2017-09-08 04:00:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - معيض2017-09-08 03:56:18
الفنانه شلا سبيته أحلى منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - كنكت2017-09-08 03:55:22
ما عندها خلفيه ثقافيه أبد وما تتفع نهائياً وأهم شي في المرأه الخلفيه الثقافيه الكبيره
لا يعجبني(32) اعجبني(3)
16 -2017-09-08 03:53:10
13 / صدقت ولو وحده من محارمهم تغزلت بمشهور كان ضربها وعنفها واذا زوجته كان طلقها يحللون لأنفسهم النظر والتغزل ويحرمونه على المراة كأن الدين والتقاليد خاصة المراة فقط والذكر على قولتهم حر يناظر ويتغزل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - \/\/2017-09-08 03:48:31
يذوب القلب ل هبت هبايب وريحك يالغضي مسك وعودي يا بو مبسم حمر والشعر سايب ع الأكتاف يا ضبي النفودي يا ملهوف الحشا والزين ذايب يا بو خدود كما لون الورودي تخلي من فتى ذ الوقت شايب إذ شاف النحر باح السدوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -2017-09-08 03:48:06
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 -2017-09-08 03:43:47
لمنتحل اسم كشك المريض تعليقك الاول تقول ياويلي وتعليقك الثاني دعوة للتبرج حتى تقولها ياويلي هذي نظرتك للانثى واحترامك لها تنظر لها بشهوة محرمة رخيصة دنيئة مثلك ولو قلت انا لاهلك ياويلي وش بتقول ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
12 - رحماك ربي2017-09-08 03:39:16
اتقوا الله يامسلمين اتقوا الله يا ابناء الاسلام اتقوا الله يا ابناء الحرمين اتقوا الله يا قدوة شباب المسلمين وغضوا ابصاركم ، الحياء شعبه من الايمان ، غضُوا ابصاركم ، وعفو تعف نساءكم ، واتقوا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - مقيم بالسعودية2017-09-08 03:26:37
عرفك من كتبتك والله ياجوز الاخص ههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبد الحميد كشك2017-09-08 03:26:08
الجميله تظهر جمالها ..واللي نص نص تتغلف بعباتها وتفكنا
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
9 - مقيم بالسعودية2017-09-08 03:25:03
ياعم داخل هنا ويشبع وينصح جالس تصلي قيام الليل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عبد الحميد كشك2017-09-08 03:22:50
ياااااويل حاااالي ..جمااال وكمااال ودلاااال .الله يحفظها ويوفقها ..فعلآ الجمال رزق من الله.
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
7 - هاشم2017-09-08 03:21:07
المخرج عايز كذا ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - ابوريما2017-09-08 03:19:11
هذي سيكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-08 03:03:27
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
4 -2017-09-08 03:02:25
هذه بكره رح يتزوجها ثري خليجي يلهثون خلف المشهورة المكشوفة ويتجاهلون المغلفة
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
3 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-08 02:59:13
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - هاشم2017-09-08 02:54:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - عمكم2017-09-08 02:52:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر
تعليق مخالف...
بواسطة : طلال الحربي
فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصينالمرصد 6 3٬238 5 ساعات
أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفهالمرصد 100 6٬321 9 ساعات
الرابطة الخليجية للحقوق والحريات تطالب الحكومة القطرية بضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم !المرصد 26 3٬933 10 ساعات
معركة بين بوق “بشارالنعجة” لدى الأمم المتحدة وصهره السابق “النمس”.. بسبب منشور على “الفيس بوك”!المرصد 24 5٬601 13 ساعة
المرصد الرياضي
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علقالمرصد 63 5٬168 10 ساعات
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجةالمرصد 296 17٬660 يوم واحد
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضةالمرصد 28 4٬802 يوم واحد
أنباء عن مكافأة لاعبي الأخضر بـ 5 مليون ريال لكل لاعب بعد التأهل للمونديال!المرصد 228 10٬834 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 160 11٬931 يوم واحد
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬508 يوم واحد
اخبار منوعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدةالمرصد 27 2٬714 2 ساعتين
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديوالمرصد 120 8٬738 12 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!المرصد 44 6٬449 14 ساعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثومالمرصد 18 5٬769 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياضالمرصد 22 2٬409 2 ساعتين
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 19 2٬433 4 ساعات
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 28 7٬682 10 ساعات
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 17 3٬776 13 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 3٬908 11 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬326 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬318 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬273 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬619 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬176 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬654 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬291 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحةوكالات 51 7٬107 8 ساعات
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬267 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬208 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬387 4 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬403 5 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬558 6 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬677 أسبوع واحد
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 8 1٬721 2 ساعتين
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬144 يوم واحد
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬304 يومين
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬159 3 أيام
كاريكاتير