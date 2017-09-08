بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

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صحيفة المرصد : تستعد الإعلامية المصرية ناردين فرج، لتقديم الموسم الرابع من برنامج المواهب “The Voice”.

وقد أعلن عن الأمر خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدراة قنوات mbc، حيث أكد مازن حايك أن فرج والمذيع السعودي بدر آل زيدان سيقدمان البرنامج.

وفرج كانت مقدمة برنامج “ET بالعربي”، وبدأت مسيرتها كمذيعة في الراديو منذ عام 2006، وشاركت في تقديم عدة برامج تلفزيونية مخصصة للنساء وربات البيوت مثل “قعدة ستات”، وخاضت تجربة البرامج السياسية قبل ان تنتقل لقناة MBC في عام 2015 ، وفقاً لمجلة لها .

وكانت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه الصياح اعتذرت عن تقديم برنامجي The Voice وThe Voice Kids، بعد ثلاث سنوات من قيامها بذلك.