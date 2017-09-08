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بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة
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المرصد 27 2٬714 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تستعد الإعلامية المصرية ناردين فرج، لتقديم الموسم الرابع من برنامج المواهب “The Voice”.

وقد أعلن عن الأمر خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته إدراة قنوات mbc، حيث أكد مازن حايك أن فرج والمذيع السعودي بدر آل زيدان سيقدمان البرنامج.

وفرج كانت مقدمة برنامج “ET بالعربي”، وبدأت مسيرتها كمذيعة في الراديو منذ عام 2006، وشاركت في تقديم عدة برامج تلفزيونية مخصصة للنساء وربات البيوت مثل “قعدة ستات”، وخاضت تجربة البرامج السياسية قبل ان تنتقل لقناة MBC في عام 2015 ، وفقاً لمجلة لها .

وكانت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه الصياح اعتذرت عن تقديم برنامجي The Voice وThe Voice Kids، بعد ثلاث سنوات من قيامها بذلك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - طلال الحربي
2017-09-08 04:36:33
فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي اللة. الموت يحصد أرواح البشر يوميا
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26 - زائر
2017-09-08 04:34:24
ت17 كنكت والله انك ماتستحي عيب عليك يارجل اخجل وين الحياء ترى الحياء شعبه من الايمان
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25 - loovivool
2017-09-08 04:33:45
الواضح من *** أنا تكثر من البيض المسلوق والمقليات.
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24 - الله المستعان
2017-09-08 04:27:51
ت17 كلامك بذيء خادش للحياء يٌسيء للرجل السعودي المحترم اتق الله واكتب ما يرضي الله ورسوله صل الله عليه وسلم
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23 - لا حول ولا قوة الا بالله
2017-09-08 04:25:41
تعليق17 قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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22 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 04:24:34
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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21 - sasa1974
2017-09-08 04:21:28
انا ما ابغى اتعرف
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20 - هنطش
2017-09-08 04:16:18
اقول اتجهي لي الشيلات سوق فوق فوق ضارب ذا لايام
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19 - ......
2017-09-08 04:00:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - معيض
2017-09-08 03:56:18
الفنانه شلا سبيته أحلى منها
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17 - كنكت
2017-09-08 03:55:22
ما عندها خلفيه ثقافيه أبد وما تتفع نهائياً وأهم شي في المرأه الخلفيه الثقافيه الكبيره
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16 -
2017-09-08 03:53:10
13 / صدقت ولو وحده من محارمهم تغزلت بمشهور كان ضربها وعنفها واذا زوجته كان طلقها يحللون لأنفسهم النظر والتغزل ويحرمونه على المراة كأن الدين والتقاليد خاصة المراة فقط والذكر على قولتهم حر يناظر ويتغزل
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15 - \/\/
2017-09-08 03:48:31
يذوب القلب ل هبت هبايب وريحك يالغضي مسك وعودي يا بو مبسم حمر والشعر سايب ع الأكتاف يا ضبي النفودي يا ملهوف الحشا والزين ذايب يا بو خدود كما لون الورودي تخلي من فتى ذ الوقت شايب إذ شاف النحر باح السدوي
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14 -
2017-09-08 03:48:06
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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13 -
2017-09-08 03:43:47
لمنتحل اسم كشك المريض تعليقك الاول تقول ياويلي وتعليقك الثاني دعوة للتبرج حتى تقولها ياويلي هذي نظرتك للانثى واحترامك لها تنظر لها بشهوة محرمة رخيصة دنيئة مثلك ولو قلت انا لاهلك ياويلي وش بتقول ؟؟
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12 - رحماك ربي
2017-09-08 03:39:16
اتقوا الله يامسلمين اتقوا الله يا ابناء الاسلام اتقوا الله يا ابناء الحرمين اتقوا الله يا قدوة شباب المسلمين وغضوا ابصاركم ، الحياء شعبه من الايمان ، غضُوا ابصاركم ، وعفو تعف نساءكم ، واتقوا الله
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11 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 03:26:37
عرفك من كتبتك والله ياجوز الاخص ههههههههههههههه
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10 - عبد الحميد كشك
2017-09-08 03:26:08
الجميله تظهر جمالها ..واللي نص نص تتغلف بعباتها وتفكنا
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9 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 03:25:03
ياعم داخل هنا ويشبع وينصح جالس تصلي قيام الليل
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8 - عبد الحميد كشك
2017-09-08 03:22:50
ياااااويل حاااالي ..جمااال وكمااال ودلاااال .الله يحفظها ويوفقها ..فعلآ الجمال رزق من الله.
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7 - هاشم
2017-09-08 03:21:07
المخرج عايز كذا ***
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6 - ابوريما
2017-09-08 03:19:11
هذي سيكل
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5 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-08 03:03:27
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ
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4 -
2017-09-08 03:02:25
هذه بكره رح يتزوجها ثري خليجي يلهثون خلف المشهورة المكشوفة ويتجاهلون المغلفة
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
3 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-08 02:59:13
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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2 - هاشم
2017-09-08 02:54:45
تعليق مخالف
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1 - عمكم
2017-09-08 02:52:58
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : همسات

ماشاء الله ربي نجاه من الحرامي اكيد قاريء اذكاره وربي حفظ له ماله...
بواسطة : زائر

تعليق مخالف...
بواسطة : طلال الحربي

فعلا الي اختشوا ماتوا. استري نفسك اللة يهديك إيش تقولين ل اللة يوم القيامة. خافي...
بواسطة :

ريما ماحد بيسئ لك وانتي عارفه السبب...
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