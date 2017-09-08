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نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!

نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!
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المرصد 25 1٬864 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب : أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الاربعاء)، أن هناك تعاوناً على مستويات مختلفة مع دول عربية ليس بينها وبين إسرائيل اتفاقات سلام، موضحاً أن هذه الاتصالات تجرى بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقاً من تلك التي أجريت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.وجاء حديث نتانياهو خلال حفل اقيم لمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية في مدينة القدس، وأشار فيه الى نجاح إسرائيل في توسيع علاقاتها الدولية، خصوصاً مع دول أميركا اللاتينية، وإلى انفراج في العلاقات العربية – الاسرائيلية.

وقال نتانياهو: «نستبق العيد للاحتفال بنجاحنا»، مشيراً إلى دخول إسرائيل إلى «ساحات جديدة، الى كتلة الدول العربية» معتبراً ان «التعاون الذي يحدث معها أمر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا، حتى عندما كنا نبرم الاتفاقات مع الدول التي أقمنا معها علاقات سلام».
وأضاف: «ان هناك تعاوناً بطرق مختلفة وعلى مستويات متعددة مع دول عربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد» قبل ان يوضح ان هذه «الامور الحاصلة بصورة غير معلنة هي أوسع نطاقاً إلى حد كبير من أي حقبة مضت على تاريخ دولة إسرائيل».
واعتبر ان ما يحدث مع الدول العربية «يعتبر تغييراً كبيراً، مع أن الفلسطينيين وللأسف الشديد لم يعدلوا بعد من شروطهم للتوصل الى تسوية سياسية، وهذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لقسم كبير من الجمهور الاسرائيلي».

وهي المرة الاولى التي يشير فيها نتانياهو بوضوح الى علاقات وتعاون سري مع دول عربية.
وفي سياق منفصل، طالب نتانياهو «اللجنة الدولية للصليب الاحمر» بالمساعدة في اعادة مدنيين لا يزالون محتجزين في غزة ورفات جنديين اسرائيليين. وقال عقب لقائه رئيس اللجنة بيتر ماورير الذي يزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية: «نحن قلقون حيال هذه الوحشية التي لا يمكن تصديقها».
ويعتقد ان الجنديين الاسرائيليين آورون شاول وهدار غولدين قتلا خلال حرب صيف 2014 التي شنتها اسرائيل ضد حركة «حماس» والفصائل الاخرى في قطاع غزة.
ويعتقد ان رفاتهما لا تزال لدى حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع.
وهناك ايضا ثلاثة مدنيين اسرائيليين، اعلنت اسرائيل انهم يعانون من اضطرابات عقلية، دخلوا غزة وتحتجزهم «حماس».
وقال ماورير الذي التقى الثلثاء رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار ان اللجنة لديها تفويض بموجب القانون الدولي بمساعدة الناس وايجاد الوسائل العملية لتحقيق ذلك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,441 )
25 - برق _ الحرم
2017-09-08 06:53:37
((((((((بنو صهيون اليهود ......لايتعامل معهم الا مزدوجي المواقف ..... النتن ...لم يتحدث عن الجندي المفقود في الجولان ولا عن غارات الامس على ريف دمشق وماحدث فيها )))))
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24 - خلف
2017-09-08 06:44:54
هذه دول معروفة ومتأسلمة تظهر العداء لليهود وتخفي الود والخيانة ؟ وسيأتي اليوم اللتي تظهر الحقيقة ويسجلها التاريخ
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23 -
2017-09-08 06:29:48
طالما إن حماس إرهابية وهي تقاوم العدو الصهيوني فأول الذين يتعاونون مع اليهود هي الحكومة الفلسطينية ومن جعل حماس أرهابية .
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22 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-08 06:27:02
مستر نتانياهو نحن الشعوب العربيه نعرف جيدا ومن زمان مقدار ومستوى هذا التعاون اطمئن
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21 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-08 06:10:52
تعليق مخالف
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20 - محمد الجعيد
2017-09-08 06:09:33
كل دوله تسعى لمصالحها مافيها شي
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19 - متأمل
2017-09-08 06:04:25
رغم أنكم يا نتن خبثاء وتعلمون الناس الخبث إلا أن تلميذيكم الحمدين طلعوا أخبث منكم الفرق أن خبتكم يتسم بالذكاء أما الحمدين بالغباء .. ولذلك ما رأيك أن نقول تعالوا إلى كلمة سواء ونعمل جهرا لا بالخفاء ,,
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18 - ابو محمد
2017-09-08 05:59:53
الذي مسوي علاقة مع ايران ماحاجة يتكلم على اسرائيل ،، لان ايران اشد تنكيل واذا للعرب خاصة وللمسلمين عامة
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17 - كويتي وافتخر
2017-09-08 05:50:58
والله اسرائيل ارحم من فلسطين ومن الشوام بصفة عامة ولنا في بشار المثل وليسوا مثل الفلسطينيين اصحاب غدر ومكر ولهم ماضي قريب اثناء الغزو العراقي حسبنا الله ونعم الوكيل
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16 - ☀️غربال😎
2017-09-08 05:49:56
الي يعرف يقول اول حرف ههههههه
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15 -
2017-09-08 05:40:22
تصريح يقصد به البلبة وخدمة الغوغاء مهما بلغت علاقتهم الشعوب ترفضهم
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14 - مغادر
2017-09-08 05:36:23
هذه دول متأسلمه ومعروفه وخاينه لشعوبها
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13 -
2017-09-08 05:29:20
من تحت الطاوله
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12 - سلطان
2017-09-08 05:27:43
واحد نصاب نصاب اراد ضرب الدول العربية ببعض
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11 -
2017-09-08 05:25:57
معروفه لدينا وكل العالم يعرف العلاقات بين إسرائيل وهذه الطغمه العميله لإسرائيل
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10 - مواطن يحب الهياط
2017-09-08 05:24:55
اسرائيل دولة متقدمة .. والعلاقة معها مفيد ..
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9 -
2017-09-08 05:21:06
معروفه يا شيخ نتنياهو وفيه بينكم عرق جد يعني قرايب أولاد عم
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8 -
2017-09-08 05:17:46
هههههههههه أكيد قطر وإيران والاخونجيه ههههههههاااااااااااي
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7 - صفط
2017-09-08 05:17:11
معروفه ياسيد نتن ياهو وهي قطر من غير تلميح
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6 - بندر
2017-09-08 05:16:51
معروفه بس الكل خايف من ردة الفعل السكوت ارحم
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5 - بندر
2017-09-08 05:15:30
معروفه
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4 - بندر
2017-09-08 05:15:03
معروفين بس الخوف يمنع المعلقين من التوضيح
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3 - علي العمري
2017-09-08 05:10:16
عارفين. يا شيخ الله يسعدك
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2 - الخالدي
2017-09-08 04:57:37
الكل يعرفها بس خايف يقول
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1 - لاى لاى
2017-09-08 04:54:43
واضح واضح
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