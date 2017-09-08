صحيفة: 6 مؤشرات فضحت مسرحية الاعتداء على الحاج القطري!

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صحيفة المرصد: قالت صحيفة مكة أن أقارب المري عبر معرفات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكدوا أن الحاج حمد اختطف من قبل سلطات الدوحة فور دخوله قطر عبر منفذ سلوى بعد أدائه الحج، فضح مغردون ومهتمون المشهد التمثيلي الذي انتشر عبر مقطع فيديو يظهر فيه المري وهو يتعرض للإهانة من قبل شخص آخر يدعي أنه سعودي إلا أن لهجته كانت بعيدة كل البعد عن اللهجة السعودية، حيث أدرج المغردون ملاحظات عدة تكشف زيف هذا المشهد التمثيلي.

وتضمن المشهد ظهوره مقيد اليدين فقط، وأمامه شخص لم يظهر صورته في المقطع، واكتفى بتوجيه أسئلة مهينة للمخطوف قبل أن يصفعه برفق ويتساءل بكلمة “شنو”، لينتهي المقطع بتدخل آخرين تحدثوا بذات اللهجة.

وكان المري أشاد بالخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج وما وجده حجاج قطر من حسن استقبال وخدمات عبر لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة الإخبارية، وفور عودته لقطر أبلغ ذووه عن تعرضه للاختطاف من قبل مجهولين قبل أن يظهر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لصحيفة مكة.

المؤشرات الستة

1 المري الذي ادعى الخطف في المشهد كان في كامل أناقته أثناء تصويره ولم تبد عليه أي آثار لمقاومة الاختطاف.

2 لهجة الخاطف بعيدة كل البعد عن اللهجة السعودية، حيث استخدم كلمات من اللهجة القطرية مثل كلمة “شنو”.

3 لا يوجد سبب يستدعي تعرض المري للخطف في السعودية، خاصة أنه أشاد بخدماتها للحجاج.

4 موقف المخطوف كان بطوليا، وهو ما يتنافى مع ما نشره من هدف الخاطف الذي يريد إهانة المخطوف لا إبراز شجاعته.

5 ظهر المخطوف مقيدا بيديه فقط بقيد صغير يراد منه التمثيل.

6 ذوو الحاج حمد المري أبلغوا باختطاف ابنهم فور دخوله قطر وأن آخر اتصال معه كان خلال وجوده بمنفذ سلوى الحدودي.