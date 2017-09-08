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وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!
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المرصد 44 3٬112 1 ساعة

صحيفة المرصد : وصف وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الخميس، أن جميع المطالب الـ 13 تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي.
وقال الوزير القطري، بحسب تغريدات للخارجية القطرية، نقلا عن وسائل إعلام في الدوحة، إن موقف بلاده واضح منذ بداية الأزمة، بقبولها بحثَ المطالب، شريطة ألا تكون في شكل إملاءات من الطرف الآخر، وإنما الوصول إلى حل من خلال الحوار القائم على أسس لا تمس السيادة ولا تخترق القانون الدولي، بحسب قوله.
وطالبت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة بتنفيذ 13 مطلبا لضمان الامتناع عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون دول الجوار.
ومن جانبه، أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن “قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الخليج، ونحتاج للجلوس معا للتباحث”.
وحث أمير الكويت على ضرورة “سرعة حل الأزمة”، كاشفا عن “استبعاد الخيار العسكري” نهائيا في التعامل مع الموقف. وأعرب عن تفاؤله بقرب حل الأزمة في الخليج مع قطر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - Rima ريما°•
2017-09-08 06:52:05
وزير خارجية قطر تقل بزر يلبس ***😂
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( عدد التعليقات 28,441 )
43 - برق _ الحرم
2017-09-08 06:51:17
(((((((( حكومة قطر المغرر بها ....(((قمة _ الصبيانية))) ...........دائما ما تطيح وجه أمير الكويت الشيخ الصباح ))))))
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42 - كوكو
2017-09-08 06:50:12
٤٠ فهودي قطرك سترضخ عاجلاً ام آجلاً وستلفضكم خارجها
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 06:46:28
مافرق الأمه إلا الاخونج والسرورية واذناب إيران وداعمينهم
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( عدد التعليقات 625 )
40 - فهد
2017-09-08 06:44:27
قطر لن ترضخ للمطالب فلا نعلق امالنا على امر من الصعوبة ان يكون. اما تعديل المطالب او المضي بالخطة التالية بمعزل عن قطر. كل ما يدور هو مضيعة للوقت معهم.
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 06:43:19
قال مايستفيد إلا أعداء الأمة وحكومة قطر هي أول عدو للامة من تسجيلات مسربه ودعم الحوثي لقصف بلادنا وصواريخ باتجاه مكة المكرمة..وتدعم الارهابيين من سنة وشيعة احزاب واذناب ..واسرائيل كانت بقطر ومع إيران
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38 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 06:42:31
يا مالك الملك وكلتك امري وستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. صلوا على الحبيب محمد صل الله عليه وسلم. قال صل الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلا الله عليه بها عشر. اغتنموا الفرصة.
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37 - ابو محمد الحائلي
2017-09-08 06:41:46
إن كان هنالك وساطة فهي فقط من أجل أهلنا في قطر . وإلا فإن جميع الدول التي قطعت علاقتها مع نظام الحمدين الداعم للإرهاب ، لن تتأثر بهذه القطيعة ولله الحمد . والعكس صحيح بالنسبة للنظام الداعم للإرهاب .
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36 -
2017-09-08 06:41:15
طالما أن من يتكلم في مصائر الدول ويثير الفتن هم الرويبضة والسفهاء فستكون المحصلة هي مزيد من التشرذم والفرقة مما يفرح الأعداء.
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35 - راجع قدام
2017-09-08 06:38:05
مافهمنا شي يعني رضخت ولا لا كل شوي تصريح .. على العموم امنيتي عودة الخليج موحد فنحن اهل وليس هناك منتصر في القضية سواء رضخت ام لم ترضخ .
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34 - ali
2017-09-08 06:37:57
فيه مثل يقول عمر ذيل الكلب مايعتدل
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33 - عبد االله
2017-09-08 06:37:35
تعليق مخالف
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32 - واقعي
2017-09-08 06:37:27
ياربيه .. ريما الهكيكة تتكلم ... ناب يتحدث
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31 - ابواحمد
2017-09-08 06:36:47
ادعوالله في لم الشمل وجمع الكلمة وتأليف القلوب مع بعضها ولامستفيد من هذا الشقاق الا اعداء الامة
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30 - ابواحمد
2017-09-08 06:36:40
ادعوالله في لم الشمل وجمع الكلمة وتأليف القلوب مع بعضها ولامستفيد من هذا الشقاق الا اعداء الامة
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29 - متأمل
2017-09-08 06:34:51
هههههههه تراك تضحكنا يا وزير يا باشا إذا قلت سيادة .. السيادة للبشوات خلاص .. خلك بالتصاريح ويمكن يشوتوك إذا لم تصرح بما يبشبشهم ،قال سيادة قال ههههه
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 06:33:46
انت وحكومتكم القطرية ستكونون من الماضي وقريبا بإذن الله سيكون فيه عصيان مدني ومظاهرات للاطاحة بكم من قبل شعبكم
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27 - عاصم خواجي
2017-09-08 06:25:16
اقسم بالله هذا لا يصلح نهائيا لأي شي حتى فراش في مكتب كثيرة عليه فما بالكم بوزير خارجية
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26 - يمني عاشق الدمام
2017-09-08 06:23:03
تعليق مخالف
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25 - الغباء = قطر
2017-09-08 06:21:18
الزبده حشروكم الرياجيل بالمقاطعه ماعاد نسمع لكم حس.مشكلتكم ياحكومة غطر اغبياء ولا تدرون انكم اغبياء.
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24 - قلم الحق
2017-09-08 06:21:05
ماهو.دور قرقاش وخلفان وسعود القحطاني ومحمد ال الشيخ وتركي ال الشيخ ولماذا لايخرج امير ويصرح لنا بدل هالمهاترات الخليج امنه في خطر اللهم اطف هذه الفتنه ***
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23 - عنيد
2017-09-08 06:19:29
ههههههه هذا وزير هذا... قسم بالله كنه شريطي
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22 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 06:15:13
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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21 - حابس نمله ومعذبها
2017-09-08 06:11:46
هذي الاشكال تخرص ولاتتكلم عن شروط تظعها السيادك واسياد السيادك انت مجرد تنقل كلام سيدك عزمي وخامني خليك خادم عند المجوس واذ الشترطو قيادات حكام الخليج السيادك ينفذونها طرق عن خشمك
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20 - اللهم احفظ الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني عبدالله المجد أمل القطريين
2017-09-08 06:06:46
اللهم انصر الحق على الباطل وارجع حكم قطر الى من سلبت منة ظلم وعدوناً ويبدو ذالك قريب بمشيئة الله
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19 - حابس نمله ومعذبها
2017-09-08 06:06:07
هذا الوجه ماهو حق صلح هذا يخدم عزمي بشاره وخامنى والله العظيم لو نستمر على المقاطعه اقل شي خمس سنوات لاترحل هذي الاشكال من قطر ياناس مصالح قطر كلها من عندجيرانها خلوهم يولون هذي الاشكال بتخضع في نهايه
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18 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 06:06:05
هذا الوزير يردد السياده والاملائات بحسب زعمه في كل مره. بينما في الحقيقة والواقع هوا تحت الوصاية الإيرانية التركية. لكن فيه مثل يقول الرفيق جلده احرش .
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17 - الزهراني
2017-09-08 06:04:05
وزرير خارجيه مفلس يذكرني با طارق عزيز نحن ونحن واهم ولاشي الذي مايطول العنب عنه يقول حامض ليته يبلغ تميم لايوجد حل الا في الرياض فقط سيده لايمين ولا يسار
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16 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 06:04:02
يا مقسم الأرزاق فجراً اقسم لنا من توفيقك ورضاك وتيسيرك لأمورنا فإننا لاحول لنا ولا قوة إلا بك.واختم لنا بالنجاح والتوفيق يارب"
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15 - ابن عدوه
2017-09-08 06:03:31
طيب زين
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14 - سابق
2017-09-08 06:01:21
اي سيادة يتحدث عنها هذا المراهق بعد ان رهن بلده لايران وتركيا وأصبحت قطر شبه محتلة الحل الوحيد لهذه الازمة هو بازالة هذا النظام البائس
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13 - قلم قم
2017-09-08 05:59:28
في القريب العاجل سوفاء تشتاق الى لبن المراعي والدجاج الوطني وسوفاء تأتي حبوا الشعب القطري الشقيق لن يقبل بكم
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12 - ابو شدا
2017-09-08 05:59:23
لن ترضخ قطر إلا إذا وافقت إيران وموافقة إيران من المستحيل لأنها وجدت ضالتها في الدوحة مالياً واعلامياً والهدف تفكيك دول الخليج على يد الحمدين .
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11 - منقاش
2017-09-08 05:58:57
والله اتمنى ما يحدث صلح مع قطر .. مزودينها حكومة قطر وحجمهم مثل حجم الزائدة الدودية مقارنة بجسم الانسان .. وفوق هذا غدر وتآمر وهياط
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10 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-08 05:56:40
الله ينصر الحق على الباطل المشكلة كلها سببها***
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9 - محمد الجعيد
2017-09-08 05:56:16
لايوجد ضمان سياسه قطر تتغير في دقايق
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8 - منقاش
2017-09-08 05:54:26
تحس ان هذا الوزير متشنج على طول .. حتى أن التشنج صابغ وجهه صبغ
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7 -
2017-09-08 05:52:24
يالدول الاربع اعلنوا تسكير الوساطات نهائياً بهذا الموضوع ولو استمر لسنوات انتم تتعاملون مع هواة سياسة هوايتهم المناكفة والمراوغة فقط ولايعرفون الا كلمة سيادة سيادة حتي الكلام الدبلوماسي مايعرفونة
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6 - مع الخيل
2017-09-08 05:51:56
ذكرني بحارس البيوت ينبح اذا بغوه اهل البيت ينبح ومن يوم تقرب منه يهجد
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5 - الاخضر
2017-09-08 05:50:56
وأنت وأسيادك إن شاء الله ستكونون من الماضي قريبا.
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4 - الحربي
2017-09-08 05:49:59
الله ***مابقي الا المبزره يحطونهم وزراء
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3 - الحربي
2017-09-08 05:47:43
ياشيخ الورع هذا أقص يميني اذا ماهو ***اعوذ بالله من هذا الوجه
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2 - شفاف
2017-09-08 05:46:21
وش هالتعجرف والتكبر ،، شايفين أنفسهم ذول
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1 - تركي
2017-09-08 05:43:13
اجل ترقب المفاجأت الأشهر القادمة يا خادم المجوس
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