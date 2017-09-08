وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

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صحيفة المرصد : وصف وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الخميس، أن جميع المطالب الـ 13 تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي.

وقال الوزير القطري، بحسب تغريدات للخارجية القطرية، نقلا عن وسائل إعلام في الدوحة، إن موقف بلاده واضح منذ بداية الأزمة، بقبولها بحثَ المطالب، شريطة ألا تكون في شكل إملاءات من الطرف الآخر، وإنما الوصول إلى حل من خلال الحوار القائم على أسس لا تمس السيادة ولا تخترق القانون الدولي، بحسب قوله.

وطالبت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة بتنفيذ 13 مطلبا لضمان الامتناع عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون دول الجوار.

ومن جانبه، أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحافي بواشنطن، الخميس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن “قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13 التي قدمتها دول الخليج، ونحتاج للجلوس معا للتباحث”.

وحث أمير الكويت على ضرورة “سرعة حل الأزمة”، كاشفا عن “استبعاد الخيار العسكري” نهائيا في التعامل مع الموقف. وأعرب عن تفاؤله بقرب حل الأزمة في الخليج مع قطر.