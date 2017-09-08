بالفيديو: فتاة بحرة تخرج عن صمتها.. ملثمون خطفوني وشقيقتي .. ولهذا السبب أعادونا!
صحيفة المرصد: كشفت الطفلة «أريام» عن تفاصيل تعرضها للإختطاف مع شقيقتها «سماح 16 سنة» في بحرة العمودي أول أيام العيد . وقالت الطفلة عبر حوار نشرته صحيفة “عكاظ” أن سيارة سوداء مظللة قادمة من اتجاه الشرق تقل ثلاثة أشخاص توقفت بجانبهما أثناء إلقائهما كيس النفايات في موقع قريب من المنزل، وقام ملثمان وأجبراهما بالقوة على الصعود إلى السيارة التي انطلقت بهما إلى استراحة في بحرة المجاهدين.
وأضافت «أريام» أن الخاطفين احتجزوها وشقيقتها لأربعة أيام، وأن ثلاثة آخرين جاءوا إلى الاستراحة وتشاوروا جميعا عن مصيرهما وأن أحد الخاطفين وجه حديثه إلى شقيقتها سماح وقال لها إنها قريبة الشبه ببائعة آيسكريم في الحي، ثم أدار حوارا بالهاتف مع طرف آخر، مؤكدا أن من تم خطفهما لا علاقة لهما بمن تم استهدافهما. وعن إخلاء سبيلهما أكدت أنه بعد أربعة أيام من الاحتجاز أوصلهما الخاطفون إلى حديقة عامة في بحرة ثم لاذوا بالفرار.
من جهة أخرى أكد شقيقهما خالد أن الفتاتين لم تتعرضا إلى أي أذى، مؤكدا أن لا عداوات للأسرة مع أي طرف، وأن القضية أحيلت إلى النيابة العامة التي ستكشف كل الحقائق للرأي العام.
وكان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي عطية القرشي٬ أوضح في بيان صحفي سابق صدر عقب الحادثة٬ أنه إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهما بمحافظة بحرة٬ وادعائه أنهما تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته٬ جرى تكثيف البحث والتحري حالاً لضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء٬ وفي اليوم التالي حضر والدهما بصحبة ابنتيه وهما بحالة صحية جيدة. وطبقا للبيان٬ فإن الأب أفاد بأن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي٬ وأحضر تقريرا طبيا يثبت حالتها٬ وتم سماع أقوالهما واستكملت إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهما٬ ولم يتضح مبدئياً من .خلال الإجراءات الأولية تعرضهما لعملية اختطاف٬ وستتم إحالة القضية للنيابة العامة.
التعليقات
الخطف جريمه ﻻكن يمكن ان يكون فيه خلافات ماليه في مابينهم
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لاوالله ادي اللي طلع في النهاية البغال اللي خاطفين البت في الحاره بس خلوها تركز شوي وتعرفهم
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فينك يا أفريقي عن أخبار جماعتكم الحين خرجت من جحرك مغارتك وقبل كنت في سبات عميق أو مستحي تخرج وتعلق
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ت17 من حظها فريده شوقي مارح تنخطف واللي يبي يخطفها لازم معاه شويل 12 سلندر 😂😂😂
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صنيدح الشرطه ماتقدر تغطي كل المشاكل سرقات واجرام وقضايا لكن فكرة خط ساخن يكون للهيئة وزيادة دورياتها في الميداان تقضي على كلاب الشوارع
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تابعت تعابيرها اقول غير صادقة لانها حريئة بالرد وغير مرتبكة راي شخصي مقتنعت
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الحمد لله على السلامه الآب يطالب ولي العهد باعطاؤه حقوقه مشكلتنا ان المواطن لو يدقه دبوس قال وين سيدي ياعزيزي روح لمدير الشرطه بالمنطقه او حتى الضابط المناوب وينتهي امرك
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اربع ايام حتى عرفو انها ماهي المطلوبه وانهم يبون وحده ثانيه 😐 فيه اشياء ما قالتها البنت 🙈🙊
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13 هل من المعقول ان الهيئه تغطي كافه الشوارع هذا مستحيل لكن ماذا لو ان شرط المناطق استحدثت خطوط ساخنه على مدارلساعه بحيث يقوم المواطن بالاتصال ويزودهم بالمعلومات وفورا يتم تحديد المكان ويتم القبض عليه
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فريدة شوقي تبي تسوق ليتهم يخطفونها و***
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فيلم هندي
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الحل والتصدي لمثل هذا الاجرام هو زيادة دوريات الهيئة
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مثل البنت اللي في حوية الطائف اللتي تم خطفها يردون بيعها لتاجر
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تعليق رقم 10 اتفق معك واطالب ولاة امرنا حفظهم الله بتعزيز دور الهيئة وزيادة صلاحياتها وامدادهم بالسبيارات لزيادة دورياتها للتصدي لكلاب الشوارع وامثالهم ممن يلف ويدور يعاكس خلق الله وتمادوا للاجرام
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من امن العقوبه ساء الادب وعلى الجميع الاهتمام بالتربيه والتوجيه فالامن للجميع وثقتنا كبيره في امير جده وامن جده في القبض على المجرمين ورد الثقه للمواطنين وللمكلومين اللهم احفظ امننا ووطننا وولاة امرنا
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الحمدلله لم يصفوا الخاطفين بالتكارنة ولا بالأفارقة ولا بذوي البشرة السمراء مما يعني أنهم من نفس أبناء جلدتهم فلو كان الجناة أفارقة لرأينا الإستنفار قد بلغ مداه.
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كلاب الشوارع في كل مكان الان ترى بعض الكلاب يلاحق فتاه وهي تمشي بالشارع ولاتسطيع ان توقفه عند حده ولو تدخلت وحدث شجار لوجدت السجن بانتظارك من اجل هذا الناس يبعدون عن المشاكل
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عمليات الاختطاف من أكبر الجرائم قطع السبيل ورعب والاعتداء على أمن الدولة وعلى الحرمات وعلى الآمنين جريمة لم تكن موجوده في مجتمعنا الآمن فيجب وأد هذا النوع من الجرائم وإيصال العقوبة للاعدام والصلب ..
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وبدون أخذ الفتيات يتم اخراج الاستراحه من النظر فقط اكيد سوف يقوم الجنات بأعادة صبغ الجدران وتغيير اللوانها من الداخل والخارج لتغيير مسرح الجريمه
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اللهم احفظنا بحفظك ياحافظ اسماء بلاءعمد ياحافظ ماء البحرلايفيظ قبل حوالي 25 سنه لم توجد هذي المصائب لافساد ولاخطف ولاممسوكه وهي بحاله غير طبيعيه
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سهل القبض عليهم إحصاء الاستراحات في بحره وأخذ الفتيات للتعرف على الموقع ورجل الديك تجيب الديك
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الصحفي يروح يسوي لقاء مع المجرمين ويكشف فضايحهم وعمايلهم السوداء وأمراضهم العقليه وجرائمهم التي يندى لها الجبين ويتتبع أماكنهم ويكشفها للأمن يعني يكون تحري سري متعاون مع الأمن حسبنا الله عليهم
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حسبي الله على الشباب السايب في الشوارع وفرت لهم سيارات من قبل الأهل دون متابعة ويؤدون الناس يجب الضرب بيد من حديد هذا فساد في الارض والله ثم والله سرت اخاف امشي في الشارع من المصايب سرقه خطف شي مرعب
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اللهم احفظ اعراض المسلمين وامنهم
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الوضع بهذا الشكل لايمكن السكوت عليه وهذي قضية رأي عام وأمان بلد ولازم تظهر للناس نتائج التحقيق فالسطو مو بس بالمال بل تعدى وصار خطف للأشخاص!!😠😠
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ليش هكذا وهؤلاء الشراذم من وراءهم ؟!!!!
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