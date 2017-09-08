بالفيديو: فتاة بحرة تخرج عن صمتها.. ملثمون خطفوني وشقيقتي .. ولهذا السبب أعادونا!

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صحيفة المرصد: كشفت الطفلة «أريام» عن تفاصيل تعرضها للإختطاف مع شقيقتها «سماح 16 سنة» في بحرة العمودي أول أيام العيد . وقالت الطفلة عبر حوار نشرته صحيفة “عكاظ” أن سيارة سوداء مظللة قادمة من اتجاه الشرق تقل ثلاثة أشخاص توقفت بجانبهما أثناء إلقائهما كيس النفايات في موقع قريب من المنزل، وقام ملثمان وأجبراهما بالقوة على الصعود إلى السيارة التي انطلقت بهما إلى استراحة في بحرة المجاهدين.

وأضافت «أريام» أن الخاطفين احتجزوها وشقيقتها لأربعة أيام، وأن ثلاثة آخرين جاءوا إلى الاستراحة وتشاوروا جميعا عن مصيرهما وأن أحد الخاطفين وجه حديثه إلى شقيقتها سماح وقال لها إنها قريبة الشبه ببائعة آيسكريم في الحي، ثم أدار حوارا بالهاتف مع طرف آخر، مؤكدا أن من تم خطفهما لا علاقة لهما بمن تم استهدافهما. وعن إخلاء سبيلهما أكدت أنه بعد أربعة أيام من الاحتجاز أوصلهما الخاطفون إلى حديقة عامة في بحرة ثم لاذوا بالفرار.

من جهة أخرى أكد شقيقهما خالد أن الفتاتين لم تتعرضا إلى أي أذى، مؤكدا أن لا عداوات للأسرة مع أي طرف، وأن القضية أحيلت إلى النيابة العامة التي ستكشف كل الحقائق للرأي العام.

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي عطية القرشي٬ أوضح في بيان صحفي سابق صدر عقب الحادثة٬ أنه إشارة إلى ما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهما بمحافظة بحرة٬ وادعائه أنهما تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته٬ جرى تكثيف البحث والتحري حالاً لضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء٬ وفي اليوم التالي حضر والدهما بصحبة ابنتيه وهما بحالة صحية جيدة. وطبقا للبيان٬ فإن الأب أفاد بأن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي٬ وأحضر تقريرا طبيا يثبت حالتها٬ وتم سماع أقوالهما واستكملت إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهما٬ ولم يتضح مبدئياً من .خلال الإجراءات الأولية تعرضهما لعملية اختطاف٬ وستتم إحالة القضية للنيابة العامة.