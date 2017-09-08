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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
96 -2017-09-08 13:47:15
فاتن وش جابك هنا هاذا قسم الامراض العقليه
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( عدد التعليقات 15,125 )95 - ابويوسف
ودى اكتب شى بس النفسيه 💩
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( عدد التعليقات 15,125 )94 - ابويوسف
🌹💐مساء الخير على الجميع اسعد الله مساكم ونور خطاكم
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93 - فاتن الشهري✨2017-09-08 12:55:18
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميدٌ مجيد🌹❤️
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92 - فاتن الشهري✨2017-09-08 12:50:53
اللهم في يوم الجمعه عاف كل مريض ، وارحم كل ميت ، واشرح صدورنآ ويسّر امورنا واجعل هذه الجمعه فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء ❤️✨
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91 - فاتن الشهري✨2017-09-08 12:48:40
اللهم صلِ وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِم ❤️
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90 - فاتن الشهري✨2017-09-08 12:47:18
اللهم ما امسى بي من نعمه او بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك ، لك الحمد ولك الشكر 💗
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89 - فاتن الشهري✨2017-09-08 12:45:40
السلام عليكم .. اسعد الله اوقاتكم جميعًا بكل خير وسعاده 💐❤️😘
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( عدد التعليقات 6,465 )88 - بلادي زوينا
بعد الصلاااة يشرع البنشر على مصراعيه .. من يريد الرقع فعندنا رقع تيوبلس مجاني و معه هدية علبة زيت فكوس يدهن مكان الرقع حتى يذهب الحراره ... خروووووج
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( عدد التعليقات 6,465 )87 - بلادي زوينا
أخلاقي على حسب الشخص المحددين أمامي أدي كل شخص مكانته و على حسب فهمه ولا اجامل البلهاء .. أعرف قدرك
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( عدد التعليقات 10,293 )86 - بدور
ﺎللھم ﺎجعلنااِ : ﻣمن ﻋﻓۈت عنھم ۈرضيت عنھم / ۈغفرت ﻟھم ۈحرمتھم ﻣن ﺎلنااَر ۈكتبتَ ﻟھم ﺎلجنة طبتم وطابت #جمعتكم بكل خير .. استودعكم الله خروج
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85 - تعليق على التعليق2017-09-08 11:26:30
استفزه لتعرف اخلاقه هذا زويته ت 75
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( عدد التعليقات 10,293 )84 - بدور
☚ﷺـــــ💜ــــﷺ☛ ☚ﷺـــــ💜ــــﷺ☛ ☚ﷺـــــ💜ــــﷺ☛
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83 -2017-09-08 11:24:56
75 زوينه هي أخلاقك
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( عدد التعليقات 6,465 )82 - بلادي زوينا
لا تنسى اللفيقة تأتي**** في الحفل !!
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( عدد التعليقات 10,293 )81 - بدور
السجود اجمل تواصل فالحياه دعوةٍ فالارض تسمعها السما !
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( عدد التعليقات 6,465 )80 - بلادي زوينا
أبك أبك أبك عاااانه في جفن ضب هههههه ربي لك الحمد حتى اللفايق يعرفون يتحاكى مثل البشر
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( عدد التعليقات 10,293 )79 - بدور
خيرٌ لك وأبقى 🖤. - سُبحآن اللّه - الحمدُللّه - لا إلَه إلآ اللّه - اللّه أكبَر .
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78 -2017-09-08 11:21:08
هههههههههه اللهم لاشماته
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( عدد التعليقات 10,293 )77 - بدور
"سوء الظن مرضّ يقتل كل شيء جمَيل•
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76 -2017-09-08 11:20:33
زوينه تحب أم فل وام حوت لاتغير لهجتك
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( عدد التعليقات 6,465 )75 - بلادي زوينا
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 10,293 )74 - بدور
وتبقى الدعُوة الدائمة : اللهُم لا حاجة ولا إحتياج إلا لك
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73 -2017-09-08 11:18:23
زويته منتف ومعشي ***معروفين اجاركم الله منهم ومن كلامهم
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72 -2017-09-08 11:18:19
بدور وقدوروانزوينا ، يالله صباح خير
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( عدد التعليقات 6,465 )71 - بلادي زوينا
تحضر شبشباتي لكن انتبه لا تبوق شباشب المصلين ترى اليوم جمعه 😂
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( عدد التعليقات 10,293 )70 - بدور
﷽ ﴿إنَّ اللَّهَ وَمَلائكته يصلون عَلى النبي يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْليمًا﴾
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69 -2017-09-08 11:16:11
ابيه يقدح وش قومك تغير لهجتك يازوينه ام حب وام لحوح وم زوينه
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( عدد التعليقات 6,465 )68 - بلادي زوينا
تعليق على تعليق ليتك ****ي اللفيق 👅
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( عدد التعليقات 10,293 )67 - بدور
حان وقت الاماني فاسالوا الله ماشئتم ابعثوا ما بـ خواطركم الى رب السماء واذكروآ الموتى ومن تحبون بدعوه
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( عدد التعليقات 10,293 )66 - بدور
عوّد نفسك على كثرة الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيه أحدًا ؛ ﴿ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا ﴾
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( عدد التعليقات 6,465 )65 - بلادي زوينا
أبيه أقدح صغار العقول حتى يرجعو بمكانهم الطبيعي بين اطياف المجتمع ...
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( عدد التعليقات 10,293 )64 - بدور
يقول ابن القيّم : لو عَلِمَ المُتصدّقُ أنّ صدقته تقعُ في يد اللهِ قبلَ أن تقعَ في يد الفقيرِ لكانتْ لذّة المُعطي أكبر من لذّة الآخذ !
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( عدد التعليقات 10,293 )63 - بدور
ملازمة قول : لاحول ولا قوه الا بالله يفتح المغلقات ويذلل الصعوبات فلا يفتر لسانك من قولها ، ستجد ثمرتها في الدنيا وكبير ثوابها في الآخره
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62 - تعليق على التعليق2017-09-08 11:10:15
ت 47 منصف يتصف بالبلاهه والفواصل وزويته في المدح والقدح
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( عدد التعليقات 10,293 )61 - بدور
قال ﷺ :"ﻻ يحافظ على #صلاة_الضحى إﻻ أواب " ﻻ تشغلك أعمالك عن الرجوع إلى الله بركعات ؛ اذا تقّربت لله شبرآ تقّرب إليك ذراعآ
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( عدد التعليقات 6,465 )60 - بلادي زوينا
نتحضر للصلاااة بمناجاة الخالق ابرك لنا من مناجات العبد
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59 - تعليق على التعليق2017-09-08 11:08:10
توبلس ورقعه الماني وشل موبيل تقلع
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( عدد التعليقات 6,465 )58 - بلادي زوينا
ويل حالي لاطروه وانا في مكاني أقوم واقعد من على مركاي يتلعثم لساني بالحكي وأتذكر ايام زماني حياة مغرمين في حبهم تفارقو من بعد كأنوا حبايب
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( عدد التعليقات 10,293 )57 - بدور
قد ينظر الله إليك من فوق سبع سموات نظرة رضا فتطيب بها أوجاعك وكأنها لم تكُن،اللهم إنا نسألك رضاك والجنه
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56 - تعليق على التعليق2017-09-08 11:06:19
الذيب سرحان الصفحه بحاجه لك ننتظرك بفارغ الصبر
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( عدد التعليقات 10,293 )55 - بدور
يارب في هذه الجمعة نسألك أن لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وبلاء
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( عدد التعليقات 6,465 )54 - بلادي زوينا
وشهد شاهد من أهلها ...
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( عدد التعليقات 6,465 )53 - بلادي زوينا
انسان منتصف أعتبرة سبويه العصر لكن بفكر مغاير وسألك طريق المتاهااات ... ردو لي عقلي يا هوا البال من بعدكم طار العقل مني أهيم في الصحاري و القفارى
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( عدد التعليقات 10,293 )52 - بدور
يارب اجعل يوم الجمعه تفريجاً لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقاً لكل محتاج. اللهم اجعله يوم فرج ولا تفجعنا به
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51 - تعليق على التعليق2017-09-08 11:00:08
40 صدقت وكذب زويته البنشري
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( عدد التعليقات 6,465 )50 - بلادي زوينا
بعده المزن لكن ندر ما تكتب وسرد الطويل و غير ذلك وأبو البقية على كيفكم ... طبعاً في الموخرة المجموعة شبشباني فائزة بنت فويز
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( عدد التعليقات 10,293 )49 - بدور
سنن يوم الجمعة : ① الغسل ② الطيب ③ لبس الجميل ④ التبكير لصلاة الجمعه ⑤ قراءة سورة الكهف ⑥ الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ ➆ السواك
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( عدد التعليقات 10,293 )48 - بدور
من أَوْلى الناس بشفاعة النبي ﷺ اكثرهم صلاة عليه وافضل الأيام للصلاة عليه يوم الجمعة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
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( عدد التعليقات 6,465 )47 - بلادي زوينا
منصف يتصف بالبلاغة و ضع الكلمات وترتيبها في المكان الصحيح لكن انتقده في بعض من تفكيره ما عاجباني عسمان في حديسه آي
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( عدد التعليقات 10,293 )46 - بدور
38 ولَك بالمثل شكراً
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( عدد التعليقات 10,293 )45 - بدور
اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا واغفر خطايانا وثبّت قلوبنا ونزّه ألسنتنا وجنّبنا الفتن وتوفّنا صالحين اللهم آمين .
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( عدد التعليقات 6,465 )44 - بلادي زوينا
ماقد قلت لك ي الشبشباااتي انك افدغ
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( عدد التعليقات 6,465 )43 - بلادي زوينا
لا صوت يهمس من بعييد ...
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( عدد التعليقات 10,293 )42 - بدور
اللهم إنا مقصرون وانت الكريم، ومذنبون وانت الحليم وفقراء إليك وانت الغني عنا، اللهم تجاوز عنا بعفوك ومغفرتك ياأكرم الأكرمين.
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( عدد التعليقات 10,293 )41 - بدور
التفاؤل خيرُ بدايةٍ لِيوم قد يكونُ مِن أجمل أيام حياتنا. ربِنا توكلنا عليك في جميعِ أمورنا فأكتب لنا الخير أينما كنّا
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40 -2017-09-08 10:52:18
صوت الحنين هو بلادي زوينا
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( عدد التعليقات 6,465 )39 - بلادي زوينا
صبااااح النورر
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38 - تعليق على التعليق2017-09-08 10:51:21
بدور صباح الخير والمسرات عظيمه انتِ كعظَمه كلماتك المؤثرة في النفوس والقلوب لؤلؤة المرصد بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
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37 - ياني قعدت اضحك ضحك2017-09-08 10:50:25
انسان منصف دوبك طالع ع الدنيا خلك واثق من نفسك واترك الخوف من الناس وابرز امكاناتك ومواهبك وكمل دراستك وسافر وشوف العالم واتعلم وفك الحيا من المزز ترى هم بشر مثلنا مثلهم ياكلوا ويشربوا لكن ألطف مننا😂
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( عدد التعليقات 10,293 )36 - بدور
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺷﺮﻕ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ ﺑﻨﻮﺭ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻭﺃﻣﻸ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﺤﺒﻚ ﻭﺣﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻚ ﻭﺣﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻞٍ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺒﻚ ..
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( عدد التعليقات 10,293 )35 - بدور
آللہم آني آسألگ خير هذا آليوم فتحہ،ونصرھ، ونورھ،وبركتہ،وهداھ،وآعوذ بگ من شر ما فيہ ومن شر ما بعدھ
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( عدد التعليقات 10,293 )34 - بدور
صباح السعَادھہ من ربّ كريمَ إن طلبتہَ أكرمَك وإن عصَيتہ أمهَلك وإن أستغفرتہَ غفَرلك
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( عدد التعليقات 6,465 )33 - بلادي زوينا
فائزة الشيباني تحضرين الليلة ابن عمج اشويعر الشيباني بيحضر حفل عندنا نبي نجمع اللفايق يمكن يتجانسون بينهم
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( عدد التعليقات 10,293 )32 - بدور
ﺻﺒﺂﺡ ﺁﻵﻣﻞ .. ﺑـ ﺁﻟﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﻄﻤﺂﻧﻴﻨﻪ .. ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ، ﻭﺁﻟﺜﻘﻪ ﺑﻤﺂ ﻋﻨﺪﻩ ، ﺁﻟﻠﻬﻢ ﺁﮔﺘﺐ ﻟﻲ ﻭ ﻟﻜﻢ ﺁﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺁ ﺁﻟﺼﺒﺂﺡ.، " #ﺻﺒﺎﺡﺍﻟﺨﻴر....
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31 - تعليق على التعليق2017-09-08 10:47:12
زويته السلاطين انت منهم اختشي يابه
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( عدد التعليقات 10,293 )30 - بدور
ﺻﺒﺎﺡ ﻧﻘﻲَ ﻭﻳﻮﻡ ﺟﻤَﻴﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﺩِﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧِﻌﻤﻚ ﻭﺁﺭﺳُﻢ ﻋﻠﻰ ﺷِﻔﺎﻫﻨﺎ ﺍﻹﺑﺘﺴﺎﻣﻪ ﻭﺁﻏﻤُﺮ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺏِ ﺍﻟﻔﺮﺡ"
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29 - تعليق على التعليق2017-09-08 10:45:16
الفتى الألمعى الأعور في ديرة العميان فاكهه أنت المعي في إيش نبوغ مبكر في الفواصل هههههه
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( عدد التعليقات 6,465 )28 - بلادي زوينا
اللفيقه خرجت شبشباتي
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27 - تعليق على التعليق2017-09-08 10:42:09
زوينه معرفين مختلفه يقول ويرد على نفسه مكشوفه يابه الفتى الأقرعي أنت سعودي فقط جهلك مركب ومساحة تفكيرك اضيق من جفن ضب ابو يوسف ماشفت مادريت ولات الى غير رجعه الفضاء واسع تدري وتشوف
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( عدد التعليقات 6,465 )26 - بلادي زوينا
السلاااطين لهم هيبه أذا حضرو غدو الرعااات لهم طقق ... لبيه
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( عدد التعليقات 6,465 )25 - بلادي زوينا
مطير حمرااان النواااظر كاااسرين الأتراااك في معركة جنوووب المدينة وأرجعوووهم ذليلين .. ومثبته بالقصيد .. أسردها لكم طويله جدآ في وقت اخر
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( عدد التعليقات 6,465 )24 - بلادي زوينا
مايدبل كبدك أذا جاء ابو شكيم يدعي أنتمائه لقبائل الجزيرة وهوهم برآء منهم ...
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( عدد التعليقات 6,465 )23 - بلادي زوينا
قبيلة جهينه من أوصل القبائل قبل صدر الأسلام وبعده ولقيااام الساعه ....
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( عدد التعليقات 6,465 )22 - بلادي زوينا
معظم قبائل الجزيرة يعيشون في دول الخليج فلا تفرقنا جنسيه ولا تخرجنا عن أصولنا و أنتمائنا لها .... وكثير من أقربائي مأخذين جنسية الكويت ..
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( عدد التعليقات 6,465 )21 - بلادي زوينا
تكفى ي السعودي الوحيد بين الجمع الأغفير
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( عدد التعليقات 6,465 )20 - بلادي زوينا
شفت الصبح مع طلعة النور ضاحك ... لمحت مبسمك بين ضئ الشمس لمح ... مدري صباح الخير وإلا صباحك ... الأكييد الخير في وجهك السمح .... صبااااح الخيير
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( عدد التعليقات 15,125 )19 - ابويوسف
شفني إذا مرّيت من صوب شارعك اخذ شهيق أشواق وأقول ،، بيته ✨
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( عدد التعليقات 21,762 )18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
بعض المعلقين ,,,,,ليسوا سعوديين,,,,منهم ,,,,( عهود ),,,,,كويتيه,,,,,بإعترافها أمس,,,,,ما قلت لكم أني ,,,,صياد عن جد,,,,,والبت سارونه ,,,,,,جهنيه ,,,,,إذا فقط أنا السعودي ,,,,,علشان كذا أشوف الهجوم علي
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17 - صوت الحنين2017-09-08 10:21:34
*يزين نور الشمس فـ عيونك الحور* ويزين صبحي : عند شوفتك صاحي* انت .. صباح الخير : الورد : والنور * وانت الصباح .. اللي يجمل صباحي *
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16 - صوت الحنين2017-09-08 10:18:36
كان الصباح بضحكتك يجلب الخير ياليت كل أيام عمري ،صباحات
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( عدد التعليقات 21,762 )15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الحياة ,,,,,,مدرسه ,,,,,, من لم يتعلم فيها,,,,,سيصبح منبوذا,,,,,, في الحياة الدنيا ,,,,وكذلك حياة الآخره
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14 - صوت الحنين2017-09-08 10:16:10
*يسعد صباحك كل مابانت الشمس ويسعد مساءك كل ماظلّم الليل غمستني ياصاحبي فالهوى غمس ولا لحقني منك غير الغرابيل *
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( عدد التعليقات 15,125 )13 - ابويوسف
- عايز نصيحتي = اه - متسمعش كلامي😂
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12 -2017-09-08 10:14:15
يالله صباح خير وياالله صباح مسره الحمد لله على صباح متعافين فيه
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( عدد التعليقات 15,125 )11 - ابويوسف
يتعب ويشبكها عشان يأخذ سنابها وبالنهاية ما تصور الا قهوة 😌😂🏃♀️
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10 - صوت الحنين2017-09-08 10:13:33
صباح الخير في بالي أرددها من البارح ،، تخيل عاد لك مني صباح الخير كم مره .؟
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( عدد التعليقات 21,762 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هل أنت مسلم,,,,,؟ هل تعرف معنى ذلك,,,,,,؟ ,,,,,,هل أنت على ملة النبي محمد,,,,,؟ كيف هي ملة النبي محمد,,,,,؟
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( عدد التعليقات 21,762 )8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ما رأيك ,,,,بفنجان قهوه,,,,,,,بالبلكونه,,,,,,,,أعني الشرفه,,,,,,,,,,كلها مترادفات نقصد بها ( البرنده )
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( عدد التعليقات 21,762 )7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
صباحي كله سعاده,,,,,كله طيبه ونقاء,,,,,وحسادي مالهم بالدنيا بقاء,,,,,آآآآآآآمين
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6 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-08 10:05:16
الطواقي الأكارم🎭قواطي النيفيا الكريمات🎭أعترف إني مقصر🎭الجميع يشيد بالمنتخب وانا في سبات عميق🎭لكن اعدكم أن اعوضكم بالمزيد من الحقد والاسقاطات على 《العالمي》 قريبا🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡
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( عدد التعليقات 15,125 )5 - ابويوسف
حتى لو شلتي صورتك وحطيتي صورة شجرة راح يجي واحد يقولك اشوف الحزن باغصانك مافيه فكه من المكتشفين 🙄😂✋️
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( عدد التعليقات 15,125 )4 - ابويوسف
مدآمها ... بالتمني بطلب فراقك ! لأن الأماني مع شروااي عكسيه ..
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( عدد التعليقات 15,125 )3 - ابويوسف
حلو شعور إنك تبدأ تترك كل شي تمسكت فيه وتعيش كذا خفيف لا لك ولا عليك .
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( عدد التعليقات 15,125 )2 - ابويوسف
و إذا نشدوك الناس احرص ع الميم م شفت ، م قلت ، م سويت ، م ادري
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( عدد التعليقات 15,125 )1 - ابويوسف
✋️صبحهم بالخير
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بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 32 4٬341 13 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 31 9٬361 19 ساعة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 17 4٬372 22 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 4٬587 20 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬335 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬329 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬283 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬653 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬184 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬670 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬304 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحةوكالات 59 8٬475 17 ساعة
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬279 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬211 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 14 2٬796 9 ساعات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬395 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬407 6 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬562 7 أيام
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 14 4٬776 12 ساعة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬301 يومين
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬324 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬166 3 أيام
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