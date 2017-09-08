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شاهد بالفيديو والصور: ظاهرة غير مسبوقة..آثار مدمرة لإعصار”إرما” في الكاريبي..والأسوأ قادم!

شاهد بالفيديو والصور: ظاهرة غير مسبوقة..آثار مدمرة لإعصار”إرما” في الكاريبي..والأسوأ قادم!
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وكالات 18 3٬526 4 ساعات

صحيفة المرصد:أبدت العديد من الدول الأوروبية مخاوفها من نتائج إعصار «إرما» الذي خلف قتلى وجرحى في جزر الكاريبي وبورتو ريكو، والذي من المتوقع أن يضرب سواحل مدن أمريكية وأوروبية خلال الساعات المقبلة.

أحدث إعصار «إرما» دمارا واسعا، وصُنف من الدرجة الخامسة للأعاصير، بعد إحداثه دمارا واسعا، كما اعتبره البعض الأقوى على سلم قوة الأعاصير.

وأعلنت فرنسا حالة التأهب القصوى بعد مقتل 4 من مواطنيها، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن «فرنسا بأسرها متأهبة» بعد عبور الإعصار منطقة الكاريبي، مشيرًا إلى ضرورة التحرك ضد الاضطرابات المناخية.

وتعرضت جزيرة سان مرتان الخلابة المقسومة بين فرنسا وهولندا، لأسوأ الأضرار من العاصفة.

وفي جنوبي الولايات المتحدة، قال حاكم منطقة بويرتوريكو الخميس: «إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار جزيرة بويرتوريكو، وإن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا».

في غضون ذلك، يواصل الإعصار سيره المدمر نحو سواحل ولاية فلوريدا جنوبي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 37 مليون شخص قد يتضررون جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب الرئيس الأمركي دونالد ترامب الخميس، عن قلقه البالغ مع اقتراب الإعصار وقال: «نحن قلقون للغاية، نقوم بعمل حثيث، إن فلوريدا مستعدة إلى أكبر قدر ممكن، يبقى فقط أن نعرف ماذا سيجري».

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، حالة الطوارئ في فلوريدا، وبورتوريكو، وجزر فيرجن؛ تحسبًا لوقوع ضحايا نتيجة انقطاع الطرق أو تحطم المنازل.

كما حذر رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بروك لونغ قائلا: سيكون مدمرا بالفعل، وأضاف: «الأفضل أن تتيقظ مناطق جنوب شرق الولايات المتحدة وتتنبه».

ومن جابنها، رصدت بريطانيا 13 مليون يورو، وأرسلت بارجة عسكرية لمساعدة المناطق المتضررة من الإعصار، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ألان دونكان أمام البرلمان: «خصصنا بشكل فوري 12 مليون جنيه إسترليني عبر آلية التدخل السريع للمساعدة وإعادة الإعمار في حالات الكوارث».

وبحسب المسؤول ذاته فإن البارجة «آر اف ايه ماونتس باي» الموجودة في الكاريبي، ستصل في وقت لاحق اليوم إلى الجزر البريطانية المتضررة، فيما تستعد طائرات للإقلاع لتقديم المساعدة عند الضرورة.

وأشار إلى تضرر جزيرة أنغيلا بشدة مع أضرار كبيرة في بعض الأماكن، موضحًا أن مطارها وميناءها لا يزالان مغلقين.

وأضاف أن «الجزر العذراء البريطانية تضررت أيضًا وسُجلت فيها أضرار كبيرة».

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير فإن المنطقة لم تشهد إعصارًا بحجم «إرما» منذ إعصار سان فيليب العام 1928، الذي أسفر عن مقتل ألفين و748 شخصًا، وسرعة رياح إعصار «إرما» المصنف في الفئة الخامسة، ستبلغ 300 كيلو متر في الساعة.

وتعتبر الأعاصير من الفئة الخامسة نادرة وقادرة على تدمير قرى وجزر كاملة خلال ساعات معدودة، نتيجة الرياح الشديدة والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-09-08 13:54:49
سبحان الله كما غلغلوا العالم سيغلغلهم الله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم
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17 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 13:29:19
اللهم كما افرطت قواتهم في عبادك المسلمين إرنا فيهم قوتك يا جبار.
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16 - عبووووود
2017-09-08 13:18:32
اللهم زد وبارك
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15 - ريم
2017-09-08 11:46:15
ربي عليكم فيهم قتلو المسليمين وعذبهم ربي خذ خقهم
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14 - وبعد
2017-09-08 11:40:38
زلزال في المكسيك اللهم سترك🙏
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13 - انهم مغرقون
2017-09-08 11:23:49
الله اكبر ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا اله إلا الله ... يمهل ولا يهمل
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12 - بردقان
2017-09-08 11:15:35
اللهم عليك بهم ياديان فإنهم لا يعجزونك يامن تمهل ولا تهمل جزاء من جنس العمل ..بما عمله جبابرتهم بعبادك المستضعفين منذ 400 سنة وحتى الان :)
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11 - مع الخيل
2017-09-08 11:10:47
اللهم ارهم قوتك وهم ومن عاونهم
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10 - المنارة
2017-09-08 10:57:11
الله أكبر وسبحان الله
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9 - المنارة
2017-09-08 10:57:10
الله أكبر وسبحان الله
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8 - احمد
2017-09-08 10:55:15
**مبسوطين ههههه
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7 - احمد
2017-09-08 10:51:26
دعوات ***استجابها الله
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6 - باحث قانوني .احمد H
2017-09-08 10:43:50
اللبراليون يسمونها ظواهر طبيعية المؤمنون يعتقدون انها بأمر الله الملحدون يعتقدون ان بإمكانهم التحرك للسيطرة على المناخ
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5 - مجرد سؤال
2017-09-08 10:41:41
تبلوا على العراق بأسلحة الدمار الشامل ودمروا بلد بأكمله وشردوا اهله فأذاقهم الله الدمار الشامل بجنود لا قبل لهم بها الرياح والمطر فسبحانك يا الله
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4 - زوزو
2017-09-08 10:38:29
سبحان من يقول لشي كن فيكون يارب الطف بعبادك المسلمين
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3 - نجداوي
2017-09-08 10:37:14
الاعاصير تمر بس ماكو شي امريكا عندها تكنلوجيا تستطيع تقلل الاثار ومجهزه نفسها هذي عارفين اتجاهه وسرعته ورتفاعه بعد
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2 - نجداوي
2017-09-08 10:32:51
اعصا اعصار ***
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( عدد التعليقات 28,458 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-08 10:32:27
(((((( عــــــــــــــاجل ... الظاهرة غير مسبوقة حقا ((3)) أعاصير تتحرك نحو أميركا في وقت واحد .....(((إرما _الخطير ))) و(((بورتو_ ريكو))) و(((خوسية ))) الذي يشتد ضراوة وزلزال المكسيك فاقم الامور)))
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آخر تعليق
بواسطة :

سبحان الله كما غلغلوا العالم سيغلغلهم الله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم...
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