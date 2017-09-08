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بعد توجيه الشكر لبشار.. مشاري الذايدي يطالب بالتماس العذر لـ”السومة”.. ويكشف أسبابه!

بعد توجيه الشكر لبشار.. مشاري الذايدي يطالب بالتماس العذر لـ”السومة”.. ويكشف أسبابه!
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المرصد 38 3٬229 3 ساعات

صحيفة المرصد: طالب الكاتب السعودي مشاري الذايدي، بتخفيف حدة نقد اللاعب السوري، عمر السومة، هداف النادي الأهلي السعودي، والمنتخب السوري، والتماس العذر له على خلفية شكره لبشار الأسد بعد تأهل بلاده لملحق تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الذايدي -في مقال له بعنوان ” عمر السومة… السياسة والرياضة”، منشور على صحيفة الشرق الأوسط-: “سوريا ليست كلها رموزاً سياسية معارضة أو وزراء وجنرالات وأمراء حرب وزعماء ميليشيات؛ شيعية أو سنية؛ بل هناك أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، وهم في الوقت نفسه شخصيات عامة؛ نجوم فن ورياضة، مثل اللاعب السوري النجم في الدوري السعودي، هداف النادي الأهلي السعودي، عمر السومة، ونجم المنتخب السوري”.

وأضاف أن السومة (سجل للفريق السوري) كان له أثر بالغ في تأهيل منتخب سوريا ضد إيران في تصفيات كأس العالم الروسية، وعلق بعد ذلك شاكراً السوريين، وذكر اسم بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه مجرد ذكره اسم بشار أثار عليه عاصفة غاضبة من النقد؛ إذ كيف، وهو ابن دير الزور، يثني على رأس نظام تسبب بضياع بلده وقتل وتشريد السوريين؟.

وتابع: لكن في الوقت نفسه، شكا الإعلام الإيراني من شراسة لاعبي سوريا معهم، ونشرت الوكالات الإيرانية، لقاء مع المهاجم الإيراني سردار آزمون، هاجم فيه لاعبي منتخب سوريا، وقال: “لا أدري لماذا يقولون: سوريا شقيقتنا. هؤلاء أهانونا في مباراتي الذهاب والإياب”.

واختتم مقالته: “القصد من هذا السرد، هو أن نلتمس العذر لمثل السومة أو غيره من نجوم الرياضة والفن، غير المسيّسين، إن هم قالوا «كليمة» هنا أو هناك، بسبب استفحال الكارثة السورية، وتباطؤ العهد على الناس، المشهد أكثر تعقيداً مما يبدو لنا؛ فمن جهة شكوى إيرانية ضد «لعيبة» المنتخب السوري، ومن جهة أخرى شكوى مضادة لهم، رأف الله بالشام وأهلها”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - سامبادوريا
2017-09-08 13:50:34
كلام الذايدي رائع وتحليل منطقي
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37 - منقاش
2017-09-08 13:38:21
حلوه كليمة؟
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36 - فارس
2017-09-08 13:24:07
ايه معذور جلاد الفقر .... الا والله يا زينك ساكت ابركلك يالذايدي قال كليمة قال ....
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( عدد التعليقات 28,458 )
35 - برق _ الحرم
2017-09-08 13:23:36
(((((الامل طال ......واحلام الجنسية طارات .................ورجع الي حقيقته ))))))
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34 - المالكي
2017-09-08 13:21:42
اتركوا السياسة للسياسيين وهل تتوقعون من اللاعب اليومة ان يقول غير ماقال. الله بحفظ المسلمين من كل ظالم انه على ذلك قدير ،
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33 - سوط الحق
2017-09-08 13:13:42
إلى أبو العنز الدمشخي نظام البعث نظام الرقص والنور بائعي الجولان جبناء أمام اليهود لم تطلقو طلقة طيلة 50 عاما فأنتم نطف استعمار قذرة دعمكم اباءكم الفرنسيون لعنكم الله أيها الجبناء أبناء المتعه المحرمة
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32 - سوط الحق
2017-09-08 13:13:40
إلى أبو العنز الدمشخي نظام البعث نظام الرقص والنور بائعي الجولان جبناء أمام اليهود لم تطلقو طلقة طيلة 50 عاما فأنتم نطف استعمار قذرة دعمكم اباءكم الفرنسيون لعنكم الله أيها الجبناء أبناء المتعه المحرمة
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31 - سوط الحق
2017-09-08 13:10:54
إلى 25 انت ونظام البعث النصيري الباطني عملاء لليهود وأمريكا وروسيا وإيران وتدعون المقاومة ولم تطلقو طلقة واحدة ع إسرائيل منذ احتلت الجولان البعث النجس حربه ع الإسلام في سوريا فقط لأنكم ولدتم من عفلقه
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30 - سوط الحق
2017-09-08 13:03:02
لو أنه ليس مع بشار لماذا يشارك في منتخب إدارته تابعة لبشار لو أنه معارض وشريف ونزيه لما لعب في المنتخب حتى يزول بشار ونظامه ولكنه عميل لبشارلا هم له إلا جمع المال من المغفلين الذين يتلمسون له العذر
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29 - تأبط شراَ
2017-09-08 12:46:29
حتى الكورة مسيسية ..ترى السومة حالة حال المساكين ..ماهو سوبرمان.. وعنده اهل يخاف عليهم
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28 - الى ابو العنز الدمشقي
2017-09-08 12:35:37
تعليق مخالف
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27 - زائر
2017-09-08 12:13:44
من واقع خبره كلهم يظهرون غير ما يبطنون عندهم اننا مغفلين ويمكن الضحك عليهم وبعد ما يحققوا الهدف يقولوا مع السلامه هذا واقع ها الجنس لا تلتمس لهم العذر لأن ذلك يعزز مقولتهم اننا مغفليين
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26 - البلدوزر الازرق
2017-09-08 12:12:58
السؤال لو كان خريبين مكان السومه هل ستلتمسون له الأعذار الاجابه كل واحد وضميره
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25 - ابو العز الدمشقي
2017-09-08 12:05:24
ت8/نحن لسنا شعب مغلوب على أمره كما تظن فنحن من نحارب داعش والنصرة وكل إرهابيي العالم ونحن ندعم دولتنا ***وندافع عن ارضنا ووحدة بلادنا ولن يوقفنا شيء إن شاء الله لتحقيق هدفنا
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24 - عبيد
2017-09-08 11:59:38
اللي يده بالماء الحار غير اليد بالماء البارد اتفق مع الكاتب بقول كلمة تكفيه وتكفي أهله شر الأذى نحن لا نعلم ماذا يحدث خلف الكواليس ونعلم ان نظام الأسد اسلوبهم الترهيب تحت تهديد السجن والتعذيب والقتل
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23 - راجعو حساباتكم
2017-09-08 11:59:32
اقوووووول رح نام المفروض يشترط قبل مايروح لكن الدم **في بعض الشوام طبيعة ولاتلتمس الرجال ييجي ويفرط السفره
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22 - حمدالربياوي
2017-09-08 11:52:27
اتركوا المهازل يجب شطبه من الاتحاد السعودي ولايلعب في الملاعب السعودية بلادنا ليست مرتع ***ومن يؤيده أو يتعاطف معه يشكك في وطنيته امن وطننا خط احمر اذا فيك خيرتحدث عن بطولات ابناءنا بالحدالجنوبي
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21 - مصري وبعشق السعوديه
2017-09-08 11:40:52
اللي ما يحب وطنه حرام يعيش فيه.
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20 - مرهق
2017-09-08 11:37:57
الذايدي اول اتابعك والان صدمت من دفاعك عن السومة
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19 - علي
2017-09-08 11:36:38
اتفق مع الكاتب ليس معنى شكره لبشار انه متفق معه او على ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب السوري احيانا بعض الامور تتطلب منك ان تكون اكثر ذكاء في التعامل معها
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18 - مرهق
2017-09-08 11:36:26
لاحبيناهم غفرنا ذنوبهم انتم تريدون قدمة في الملاعب ولو انصاب او كسر اصبح مثل الخيل لاكسرت رجلها اقول السومة سوري وسيبقي سوري ولو اعطي جنسيات الخليج قد يتغير الشكل الخارجي و قلبة الداخلي ينبض بحب سوريا
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17 - ابو فيصل
2017-09-08 11:29:11
اذا اعتزل أين يذهب الى بلده حق شرعي ان يشكر حاكمه وطبيعى الرجل مغلوب ع أمره عمر قدم الكثير الفريقه الأهلي
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16 - ممثل سابق
2017-09-08 11:28:27
لو تبحثوا عن فديو للسومه وهو يبكي على سوريا واهل حلب تعرفوا انه ممثل بارع ابحثوا عن بكاء عمر السومه عن سوريا
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15 -
2017-09-08 11:23:35
معروف مذيعي هذه المجموعة خالف تعرف !!! المشكلة ان بشار النعجة قاتل وشكره موافقته على افعاله
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14 - أم فهد
2017-09-08 11:23:27
أي عذر يامشاري تضحك على عقولنا هذا من*** وجاي يجمع كم مليون ******
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13 - عبدالله
2017-09-08 11:16:45
***. وش مطلوب من هالمسكين الذي لايستطيع االسفر واستخراج أوراقه وأوراق ابناءه وتجديد جوازه إلا عن طريقهم . لابد من المجاملة لايوجد خيار آخر
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12 - Redo
2017-09-08 11:14:04
وليش
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11 - Redo
2017-09-08 11:13:18
ولو كان هلالي! بتلتمس له العذر!!!!!! وليس ما التمستوا العذر لكوزمين؟؟؟؟؟
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10 - أبو معاذ
2017-09-08 11:11:51
انا ما اشوف فيها شي مواطن يشكر رئيس دولته لكن اما آن الآوان لأن تقف الحرب في سوريا ويقف معها نزيف الدم ؟ يجب ان تكون هناك مصالحة عربية عبر جامعة الدول العربية حتى لايكون هناك طرف رابح وطرف خسران
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9 -
2017-09-08 11:09:20
هههههههههه
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8 - كلامك غير منطقي وغير مقبول
2017-09-08 11:07:55
بشار السفاح قام بأبشع الجرائم بحق شعبه المغلوب على امره وكان حريا بالسومة أن يقدم شكره للجميع بدون ذكر بشار تحديدا لكنه تعمد ذكره لانه يرى في الأفق ما لا تراه لذلك فهي ليست كليمة بل كلمة ويقصدها.
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7 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 10:56:30
تعليق مخالف
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6 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 10:54:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ??
2017-09-08 10:53:40
وش يقول ؟ ذَا
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4 - ياسر
2017-09-08 10:48:47
الكويتي يسبنا ويسب جنودنا ونجيبه في هيئة الترفيه وخساره عليهم
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3 - ياسر
2017-09-08 10:46:17
اتمنى طرده باسرع وقت لا تعتذر له
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2 - هلا هيل
2017-09-08 10:44:45
الله العالم وحده بالنيات..😎
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-08 10:44:02
لو عمر خربين هو من وجه شكره لبشار لرأينا إعلام الأصفر والطحلب يشنون الهجوم ويطالبون بوقفه ولكن مقيولة من بخاري .. الآن الدعم الكبير أتى لنادي صغير الرياض واصفره ممثل بأعلى سلطة رياضية وعلى عينك ياتاجر
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