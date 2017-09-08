بعد توجيه الشكر لبشار.. مشاري الذايدي يطالب بالتماس العذر لـ”السومة”.. ويكشف أسبابه!

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صحيفة المرصد: طالب الكاتب السعودي مشاري الذايدي، بتخفيف حدة نقد اللاعب السوري، عمر السومة، هداف النادي الأهلي السعودي، والمنتخب السوري، والتماس العذر له على خلفية شكره لبشار الأسد بعد تأهل بلاده لملحق تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الذايدي -في مقال له بعنوان ” عمر السومة… السياسة والرياضة”، منشور على صحيفة الشرق الأوسط-: “سوريا ليست كلها رموزاً سياسية معارضة أو وزراء وجنرالات وأمراء حرب وزعماء ميليشيات؛ شيعية أو سنية؛ بل هناك أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، وهم في الوقت نفسه شخصيات عامة؛ نجوم فن ورياضة، مثل اللاعب السوري النجم في الدوري السعودي، هداف النادي الأهلي السعودي، عمر السومة، ونجم المنتخب السوري”.

وأضاف أن السومة (سجل للفريق السوري) كان له أثر بالغ في تأهيل منتخب سوريا ضد إيران في تصفيات كأس العالم الروسية، وعلق بعد ذلك شاكراً السوريين، وذكر اسم بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه مجرد ذكره اسم بشار أثار عليه عاصفة غاضبة من النقد؛ إذ كيف، وهو ابن دير الزور، يثني على رأس نظام تسبب بضياع بلده وقتل وتشريد السوريين؟.

وتابع: لكن في الوقت نفسه، شكا الإعلام الإيراني من شراسة لاعبي سوريا معهم، ونشرت الوكالات الإيرانية، لقاء مع المهاجم الإيراني سردار آزمون، هاجم فيه لاعبي منتخب سوريا، وقال: “لا أدري لماذا يقولون: سوريا شقيقتنا. هؤلاء أهانونا في مباراتي الذهاب والإياب”.

واختتم مقالته: “القصد من هذا السرد، هو أن نلتمس العذر لمثل السومة أو غيره من نجوم الرياضة والفن، غير المسيّسين، إن هم قالوا «كليمة» هنا أو هناك، بسبب استفحال الكارثة السورية، وتباطؤ العهد على الناس، المشهد أكثر تعقيداً مما يبدو لنا؛ فمن جهة شكوى إيرانية ضد «لعيبة» المنتخب السوري، ومن جهة أخرى شكوى مضادة لهم، رأف الله بالشام وأهلها”.

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