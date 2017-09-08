رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هل تذكرون واقعة هجوم نمر سكاكا على الطفلة “شموخ”.. والدها يكشف تفاصيل جديدة ويرفع خطاب لأمير المنطقة! – فيديو

هل تذكرون واقعة هجوم نمر سكاكا على الطفلة “شموخ”.. والدها يكشف تفاصيل جديدة ويرفع خطاب لأمير المنطقة! – فيديو

هل تذكرون واقعة هجوم نمر سكاكا على الطفلة “شموخ”.. والدها يكشف تفاصيل جديدة ويرفع خطاب لأمير المنطقة! – فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 10 3٬618 3 ساعات

صحيفة المرصد: فوجئ والد الطفلة “شموخ” التي هاجمها نمر خلال إحدى الفعاليات بسكاكا، بإفراج السلطات عن مدرب النمر والمعنيين في الحادثة قبل الفصل في القضية.

ووفقًا لـ “عكاظ” قال ياسر السويلم إنه راجع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة القضية لكنه فوجئ بأنه تم الإفراج عن المدرب والمسؤولين بكفالة، مبيناً أن الحيوانات المفترسة أعيدت لمعرض الصناعات الوطنية داخل أقفاص حديدية، مؤكدًا أنه بصدد رفع خطاب لأمير المنطقة حول الواقعة والمتسببين فيها.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مهاجمة النمر للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خلال عرض للحيوانات في نوفمبر الماضي بسكاكا بالجوف، فيما علق أحد المنظمين للمعرض بأن الطفلة هي ابنة المدرب، وأن الأمر كان بقصد الإثارة والتشويق، وهو ما دعا والد الطفلة لتقديم بلاغ ضد المدرب ومنظمي المهرجان لتزييف الحقيقة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - الحياة حلوة
2017-09-08 13:37:36
الناس. تكذب. عشان. تخرج. من. مأزق. الدنيا. ونسيوا. أو تناسوا. مأزق. الآخرة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - المر
2017-09-08 13:26:24
بنت 4 سنين تنزلها مع الحيوانات بعدين تشكي ليش فكوهم ف العمر هذا عند امها المفروض
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - .........
2017-09-08 13:22:03
جنوبية صادقة في كلامها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-08 13:14:29
تعليق 6 قصدي يجلس في المدرج ويمسك عياله ويشوفون العرض مو ينزلهم في الميدان بعدين يتشكوة فول وتميس ارحم من إلي يفطر كبدة ورأس خروف وحليب عدني انتو طبعا يالرجال اغلبكم مو الكل عشان لأحد يزعل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - مرهق
2017-09-08 12:55:30
جنوبية ان حدث العاقل تقول ليش فك ابنتة كام مسك بها هو دخل حديقة حيوانات مفتوحة مثل الي بافريقيا ولا في مول اقول مالكم كيف تحكمون اتابع تعليقاتك لاكن هل المرة شكلك كثرتي فول مع التميس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-08 11:52:41
انت تتحمل جزء من الغلط بنت بهذا العمر ليه ماتمسكها انت الي فكيت بنتك خليتها تروح للنمر مو المدرب فك النمر على بنتك
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
4 - نيدو
2017-09-08 11:47:11
عندنا تسيب في كل شي للأسف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - زائر من الكواكب
2017-09-08 11:44:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - مرهق
2017-09-08 11:42:41
اجل من اوحى للمدرب قال قل انها ابنتك ومن باب الترفية حتى نتفاهم مع والدها الايصعد الامر ولايتدخلون المسؤولين وأعتقد ان والد الطفلة كان عند موقفة بمحاسبتهم بعدم الاستهتار باطلاق الحيوانات المفترسةبين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-09-08 11:32:11
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(6)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

سبحان الله كما غلغلوا العالم سيغلغلهم الله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم...
بواسطة : ابو بندر

يالمريسل انت كشخص يمكن انك محبوب لدى اصدقاءك بس في الرياضة والاعلام غير موفق في...
بواسطة : قلم الحقيقه

ليس هناك فرق بين هذا الزنديق الدرزي الملحد الكافر المنافق الذي ينتمي لقطيع الأخو...
بواسطة : عبدالله

وش تتوقعون من جعيلان ؟؟؟ الحمد لله أنه زعيقي...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

تفعيل تفوقنا الفني في صراعنا مع القطريين
141 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اللا مركزية هي الصيغة الأنسب.. ولكن كيف!؟
121 0
mm

مشعل السديري

إجازة في السجن
262 2
mm

محمد الساعد

يوم واحد قبل مقتل عبدالعزيز المقرن!
403 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

فخر مؤسس على أرض راسخة وثابتة
133 0
mm

سمر المقرن

ابتسامة
153 0
mm

قينان الغامدي

مرور جدة فشل: ترك الحكمة الشاذة حكمة
400 14
mm

المحامي سليمان الشعلان

تـعــزيــز الإنتمــاء الــوطنــي مســؤوليــة مــن !
134 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !
228 0
mm

عقل العقل

النشاط اللاصفي والمخاوف المباحة
213 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
312 2
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
220 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
121 1
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
257 11
mm

أحمد الشمراني

علِّم قطر
356 2
mm

أحمد الشمراني

يا هي فرحة يا منتخبنا !
395 1
mm

أحمد الشمراني

مطار مكة المتهالك !
433 3
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
507 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
439 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
632 2
الاخبار الدولية
وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!

 المرصد 131 11٬174 8 ساعات
نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!

نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!

 المرصد 58 4٬226 9 ساعات
وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصين

 المرصد 8 4٬997 14 ساعة
أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفه

 المرصد 100 7٬496 18 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

 المرصد 29 2٬120 3 ساعات
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علق

 المرصد 74 6٬153 19 ساعة
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجة

 المرصد 297 18٬050 يوم واحد
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة

 المرصد 28 4٬887 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 160 12٬334 يوم واحد
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 72 7٬595 يومين
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 63 5٬434 يومين
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬903 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

 المرصد 48 9٬080 11 ساعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

 المرصد 127 9٬968 21 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

 المرصد 48 7٬165 23 ساعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 18 5٬805 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

 المرصد 49 6٬905 11 ساعة
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

 المرصد 32 4٬339 13 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

 المرصد 31 9٬361 19 ساعة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

 وكالات 17 4٬371 22 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 4٬587 20 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬335 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬329 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬283 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬653 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬184 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬670 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬304 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 59 8٬474 17 ساعة
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 64 9٬375 23 ساعة
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬279 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬211 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 14 2٬796 9 ساعات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬395 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬407 6 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬562 7 أيام
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

 العربية 14 4٬775 12 ساعة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

 المرصد 28 12٬301 يومين
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

 المرصد 47 8٬324 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

 المرصد 33 5٬166 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 96 1٬154 4 ساعات