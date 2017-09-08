هل تذكرون واقعة هجوم نمر سكاكا على الطفلة “شموخ”.. والدها يكشف تفاصيل جديدة ويرفع خطاب لأمير المنطقة! – فيديو

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صحيفة المرصد: فوجئ والد الطفلة “شموخ” التي هاجمها نمر خلال إحدى الفعاليات بسكاكا، بإفراج السلطات عن مدرب النمر والمعنيين في الحادثة قبل الفصل في القضية.

ووفقًا لـ “عكاظ” قال ياسر السويلم إنه راجع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة القضية لكنه فوجئ بأنه تم الإفراج عن المدرب والمسؤولين بكفالة، مبيناً أن الحيوانات المفترسة أعيدت لمعرض الصناعات الوطنية داخل أقفاص حديدية، مؤكدًا أنه بصدد رفع خطاب لأمير المنطقة حول الواقعة والمتسببين فيها.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مهاجمة النمر للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خلال عرض للحيوانات في نوفمبر الماضي بسكاكا بالجوف، فيما علق أحد المنظمين للمعرض بأن الطفلة هي ابنة المدرب، وأن الأمر كان بقصد الإثارة والتشويق، وهو ما دعا والد الطفلة لتقديم بلاغ ضد المدرب ومنظمي المهرجان لتزييف الحقيقة.

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