هل تذكرون واقعة هجوم نمر سكاكا على الطفلة “شموخ”.. والدها يكشف تفاصيل جديدة ويرفع خطاب لأمير المنطقة! – فيديو
صحيفة المرصد: فوجئ والد الطفلة “شموخ” التي هاجمها نمر خلال إحدى الفعاليات بسكاكا، بإفراج السلطات عن مدرب النمر والمعنيين في الحادثة قبل الفصل في القضية.
ووفقًا لـ “عكاظ” قال ياسر السويلم إنه راجع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة القضية لكنه فوجئ بأنه تم الإفراج عن المدرب والمسؤولين بكفالة، مبيناً أن الحيوانات المفترسة أعيدت لمعرض الصناعات الوطنية داخل أقفاص حديدية، مؤكدًا أنه بصدد رفع خطاب لأمير المنطقة حول الواقعة والمتسببين فيها.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر مهاجمة النمر للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خلال عرض للحيوانات في نوفمبر الماضي بسكاكا بالجوف، فيما علق أحد المنظمين للمعرض بأن الطفلة هي ابنة المدرب، وأن الأمر كان بقصد الإثارة والتشويق، وهو ما دعا والد الطفلة لتقديم بلاغ ضد المدرب ومنظمي المهرجان لتزييف الحقيقة.
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التعليقات
الناس. تكذب. عشان. تخرج. من. مأزق. الدنيا. ونسيوا. أو تناسوا. مأزق. الآخرة.
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بنت 4 سنين تنزلها مع الحيوانات بعدين تشكي ليش فكوهم ف العمر هذا عند امها المفروض
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جنوبية صادقة في كلامها
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تعليق 6 قصدي يجلس في المدرج ويمسك عياله ويشوفون العرض مو ينزلهم في الميدان بعدين يتشكوة فول وتميس ارحم من إلي يفطر كبدة ورأس خروف وحليب عدني انتو طبعا يالرجال اغلبكم مو الكل عشان لأحد يزعل
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جنوبية ان حدث العاقل تقول ليش فك ابنتة كام مسك بها هو دخل حديقة حيوانات مفتوحة مثل الي بافريقيا ولا في مول اقول مالكم كيف تحكمون اتابع تعليقاتك لاكن هل المرة شكلك كثرتي فول مع التميس
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انت تتحمل جزء من الغلط بنت بهذا العمر ليه ماتمسكها انت الي فكيت بنتك خليتها تروح للنمر مو المدرب فك النمر على بنتك
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عندنا تسيب في كل شي للأسف
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تعليق مخالف
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اجل من اوحى للمدرب قال قل انها ابنتك ومن باب الترفية حتى نتفاهم مع والدها الايصعد الامر ولايتدخلون المسؤولين وأعتقد ان والد الطفلة كان عند موقفة بمحاسبتهم بعدم الاستهتار باطلاق الحيوانات المفترسةبين
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اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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