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فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد
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المرصد 29 2٬122 3 ساعات

صحيفة المرصد:هاجم الناقد الرياضي سليمان الجعيلان حساب نادي النصر الرسمي واتهمه بضرب اللحمة الوطنية والطعن في وحدة الصفوف السعودية.

وبحسب “عكاظ” فإنه من المنتظر أن ترفع إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي شكوى رسمية ضد الجعيلان بعد ظهوره في أحد البرامج الفضائية الرياضية وتوجيه هذا الاتهام لحساب النصر الرسمي.

وجاء الهجوم بسبب تغريدة أشاد فيها حساب النادي بما قدمه المهاجم الدولي النصراوي بصفوف المنتخب محمد السهلاوي من عطاء مع المنتخب الأول توّجه بالحصول على لقب هداف التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة آسيا ب16 هدفا ساهمت بفضل الله مع جهود زملائه في وصول المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم القادم بروسيا 2018.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - عبدالله
2017-09-08 13:53:37
وش تتوقعون من جعيلان ؟؟؟ الحمد لله أنه زعيقي
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28 - منقاش
2017-09-08 13:33:47
الجعيلان الهلالي مثل المريسل النصراوي مثل الشمراني الاهلاوي مثل جستنية الاتحادي ويا ليل ما اطولك .. لقد اصبحت والله اكره مشاهدة برنامج الحصاد الرياضي
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27 - منقاش
2017-09-08 13:28:06
حليل الوطن كلما كان عند واحد هدف معين ادخل الوطن في تبريره .. أظن أن اللاعب محمد سهلاوي يقترب من كسر رقم اهداف سامي جابر مع المنتخب .. لكن لا مقارنة سهلاوي سجل 16 هدف في سنة وسامي 14 سنة مع المنتخب ب
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26 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:23:55
هذا الزعيقي المسمى بالجعيلان سبق وأن شن حملة عشواء ضد اللاعب الفذ فهد المولد في محاولة يائسة لإبعاده عن المنتخب لأنه يخشى أن يسجل وقد سجل أهم هدف في مسيرة المنتخب ومع ذلك يتكلم عن اللحمة الوطنية هزلت
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25 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:21:44
هذا طبع بنو زعيق يحاولون طمس أي لاعب يحقق إنجاز مع المنتخب فهم طمسوا مجهود هدافي التصفيات عبيد الدوسري، طلال المشعل، خالد مسعد وغيرهم ورسخوا في أذهان الناس صورة الورقي ساميولا.
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24 - المر
2017-09-08 13:20:42
مدحو لاعبهم انه هداف التصفيات وساهم مع زملاه مافيه ضرب وحده ولاشي ماعندهم شي يقولونه قولو شي مغيد
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23 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:19:41
حملة الزعايقة ضد السهلاوي له هدف وهو منع السهلاوي من اللعب في كاس العالم خوفا من أن يسجل ولو هدف واحد في النهائيات قال اللحمة الوطنيه قال
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22 - فارس
2017-09-08 13:19:25
الله يهديك يا سليمان لا تغلط على الاصيفر الصغير .... الطفل المدلل للاعلام واللجان ..
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21 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:17:22
والله ما يضرب في اللحمة الوطنية إلا أنت وأشكالك نادي النصر مضطر يمدح في السهلاوي لأن الإعلام الزعيقي شن حمله شرسه ضده والسبب السهلاوي كسر رقم ساميولا الورقي مع المنتخب والسهلاوي أيضا كسر روس الزعايقة.
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20 -
2017-09-08 13:15:08
نطالب بقرار صارم لامثال هؤلاء الاخ هذا معه المريسل والتويجري والذايدي والقرشي اتمنى ايقافهم باسرع وقت
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19 - صدقة جارية
2017-09-08 13:05:30
السهلاوي لاعب مستهلك مثله مثل ياسر القحطاني منتخبنا لابد يتخلص من هلعواجيز ويبحثون عن لاعب صغير السن مثل الهزاع
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18 - فرندقس
2017-09-08 12:57:34
هلالي متعصب مقهور كبر وسادة ونم وترك عنك النصر تاج راسك والسهلاوي هداف التصفيات غصبن عليك كللك ****
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17 - الصريح جدا
2017-09-08 12:54:07
اقسم بالله ان هذا النادي ومشجعيه يزرعون التعصب والمشاكل بين الانديه والجماهير وسبحان الله حتى مشجعيه مبينه وجيهم
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16 - هو والمريسل والشمراني
2017-09-08 12:53:36
يجب منعهم من الظهور الإعلامي لانهم هم من يزرع الفتنة الرياضية في الشارع الرياضي فالمنتخب للجميع وليس حكرا على ناد معين او جمهور بعينه.
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15 - حارقهم
2017-09-08 12:43:07
النصر وما تجي غير من المزعقين المزعجين ماغيرهم 🤗
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14 - احترم عقلي
2017-09-08 12:29:09
ادارة النصر تبحث عن بطولات خارج الملعب ، وتعترف ايضاً بمسؤليتها الكاملة عن الحساب الرسمي لناديها ومايثيره من كراهية وتعصب ضد بعض اندية الوطن حتى وصل للمنتخب الوطني
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13 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-08 12:25:07
هل الإشادة بأهداف العالم 《السهلاوي》 ضرب للحمة الوطنية😂
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12 - فواز
2017-09-08 12:07:58
برنامج فاشل افضل برنامج مع المقدم العجمه البقيه اعلام ابو رريالين
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11 - كوكا
2017-09-08 11:54:20
ضربني وبكى .. وسبقني واشتكى !!! ههههههههههه ... بالفعل النصراويين يحاولون ضرب الوحدة الوطنية. والواجب هو معاقبة القائمين على حساب نادب النصر بدون لف او دوران او تذاكي.
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10 - زهراني
2017-09-08 11:51:21
مثل لاعبهم الاسطوره كل اهدافه في تيمور وبنقلاديش ونيبال ويوم جا الجد قام يدربي براسه
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9 - نيدو
2017-09-08 11:48:46
هؤلاء ***اللي كل همهم كوره يجب الحجر عليهم
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8 - عبدالله
2017-09-08 11:42:50
تعليق مخالف
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7 - عبدالله
2017-09-08 11:41:45
تعليق مخالف
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6 -
2017-09-08 11:40:31
يعني النصر هو السبب مهوب قطر . وش هالعلاك
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5 - عبدالله
2017-09-08 11:40:17
تعليق مخالف
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4 -
2017-09-08 11:36:06
هذا ****من وين طلع لنا وش دخل مدح محمد السهلاوي من قبل إدارة النصر هل مدح اللاعب من إدارة ناديه يعتبر ضرب في الوطنية ؟؟ المفروض يحاسب هذا النويقد أو الكويتب على هذا الكلام
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3 - سعودي
2017-09-08 11:35:46
واتت ي جعلان وش لك في حساب النصر تدخلة
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2 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-08 11:33:15
الأفضل هو منع هذه البرامج التي تثير التعصب .والحمدلله ان فهدالمولد هو اللي سجل الهدف.اجل لو سجل محمدتيموري الهدف وش كان بيصير.مستوی ضعيف واضاعةفرص سهلة.نحتاج مهاجم للمنتخب افضل منه
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1 - ماجد
2017-09-08 11:24:27
الأخ هذا من وين طلع وهذا كلام يقال لابد أن يحاسب ويبعد عن الاعلام
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آخر تعليق
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