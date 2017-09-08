فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد

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صحيفة المرصد:هاجم الناقد الرياضي سليمان الجعيلان حساب نادي النصر الرسمي واتهمه بضرب اللحمة الوطنية والطعن في وحدة الصفوف السعودية.

وبحسب “عكاظ” فإنه من المنتظر أن ترفع إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي شكوى رسمية ضد الجعيلان بعد ظهوره في أحد البرامج الفضائية الرياضية وتوجيه هذا الاتهام لحساب النصر الرسمي.

وجاء الهجوم بسبب تغريدة أشاد فيها حساب النادي بما قدمه المهاجم الدولي النصراوي بصفوف المنتخب محمد السهلاوي من عطاء مع المنتخب الأول توّجه بالحصول على لقب هداف التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة آسيا ب16 هدفا ساهمت بفضل الله مع جهود زملائه في وصول المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم القادم بروسيا 2018.

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