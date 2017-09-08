الرئيسية / فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالرد
صحيفة المرصد:هاجم الناقد الرياضي سليمان الجعيلان حساب نادي النصر الرسمي واتهمه بضرب اللحمة الوطنية والطعن في وحدة الصفوف السعودية.
وبحسب “عكاظ” فإنه من المنتظر أن ترفع إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي شكوى رسمية ضد الجعيلان بعد ظهوره في أحد البرامج الفضائية الرياضية وتوجيه هذا الاتهام لحساب النصر الرسمي.
وجاء الهجوم بسبب تغريدة أشاد فيها حساب النادي بما قدمه المهاجم الدولي النصراوي بصفوف المنتخب محمد السهلاوي من عطاء مع المنتخب الأول توّجه بالحصول على لقب هداف التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة آسيا ب16 هدفا ساهمت بفضل الله مع جهود زملائه في وصول المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم القادم بروسيا 2018.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
29 - عبدالله2017-09-08 13:53:37
وش تتوقعون من جعيلان ؟؟؟ الحمد لله أنه زعيقي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - منقاش2017-09-08 13:33:47
الجعيلان الهلالي مثل المريسل النصراوي مثل الشمراني الاهلاوي مثل جستنية الاتحادي ويا ليل ما اطولك .. لقد اصبحت والله اكره مشاهدة برنامج الحصاد الرياضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - منقاش2017-09-08 13:28:06
حليل الوطن كلما كان عند واحد هدف معين ادخل الوطن في تبريره .. أظن أن اللاعب محمد سهلاوي يقترب من كسر رقم اهداف سامي جابر مع المنتخب .. لكن لا مقارنة سهلاوي سجل 16 هدف في سنة وسامي 14 سنة مع المنتخب ب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - نصراوي شرقاوي2017-09-08 13:23:55
هذا الزعيقي المسمى بالجعيلان سبق وأن شن حملة عشواء ضد اللاعب الفذ فهد المولد في محاولة يائسة لإبعاده عن المنتخب لأنه يخشى أن يسجل وقد سجل أهم هدف في مسيرة المنتخب ومع ذلك يتكلم عن اللحمة الوطنية هزلت
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
25 - نصراوي شرقاوي2017-09-08 13:21:44
هذا طبع بنو زعيق يحاولون طمس أي لاعب يحقق إنجاز مع المنتخب فهم طمسوا مجهود هدافي التصفيات عبيد الدوسري، طلال المشعل، خالد مسعد وغيرهم ورسخوا في أذهان الناس صورة الورقي ساميولا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - المر2017-09-08 13:20:42
مدحو لاعبهم انه هداف التصفيات وساهم مع زملاه مافيه ضرب وحده ولاشي ماعندهم شي يقولونه قولو شي مغيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - نصراوي شرقاوي2017-09-08 13:19:41
حملة الزعايقة ضد السهلاوي له هدف وهو منع السهلاوي من اللعب في كاس العالم خوفا من أن يسجل ولو هدف واحد في النهائيات قال اللحمة الوطنيه قال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - فارس2017-09-08 13:19:25
الله يهديك يا سليمان لا تغلط على الاصيفر الصغير .... الطفل المدلل للاعلام واللجان ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - نصراوي شرقاوي2017-09-08 13:17:22
والله ما يضرب في اللحمة الوطنية إلا أنت وأشكالك نادي النصر مضطر يمدح في السهلاوي لأن الإعلام الزعيقي شن حمله شرسه ضده والسبب السهلاوي كسر رقم ساميولا الورقي مع المنتخب والسهلاوي أيضا كسر روس الزعايقة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -2017-09-08 13:15:08
نطالب بقرار صارم لامثال هؤلاء الاخ هذا معه المريسل والتويجري والذايدي والقرشي اتمنى ايقافهم باسرع وقت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - صدقة جارية2017-09-08 13:05:30
السهلاوي لاعب مستهلك مثله مثل ياسر القحطاني منتخبنا لابد يتخلص من هلعواجيز ويبحثون عن لاعب صغير السن مثل الهزاع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - فرندقس2017-09-08 12:57:34
هلالي متعصب مقهور كبر وسادة ونم وترك عنك النصر تاج راسك والسهلاوي هداف التصفيات غصبن عليك كللك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - الصريح جدا2017-09-08 12:54:07
اقسم بالله ان هذا النادي ومشجعيه يزرعون التعصب والمشاكل بين الانديه والجماهير وسبحان الله حتى مشجعيه مبينه وجيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - هو والمريسل والشمراني2017-09-08 12:53:36
يجب منعهم من الظهور الإعلامي لانهم هم من يزرع الفتنة الرياضية في الشارع الرياضي فالمنتخب للجميع وليس حكرا على ناد معين او جمهور بعينه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - حارقهم2017-09-08 12:43:07
النصر وما تجي غير من المزعقين المزعجين ماغيرهم 🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - احترم عقلي2017-09-08 12:29:09
ادارة النصر تبحث عن بطولات خارج الملعب ، وتعترف ايضاً بمسؤليتها الكاملة عن الحساب الرسمي لناديها ومايثيره من كراهية وتعصب ضد بعض اندية الوطن حتى وصل للمنتخب الوطني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-08 12:25:07
هل الإشادة بأهداف العالم 《السهلاوي》 ضرب للحمة الوطنية😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - فواز2017-09-08 12:07:58
برنامج فاشل افضل برنامج مع المقدم العجمه البقيه اعلام ابو رريالين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - كوكا2017-09-08 11:54:20
ضربني وبكى .. وسبقني واشتكى !!! ههههههههههه ... بالفعل النصراويين يحاولون ضرب الوحدة الوطنية. والواجب هو معاقبة القائمين على حساب نادب النصر بدون لف او دوران او تذاكي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - زهراني2017-09-08 11:51:21
مثل لاعبهم الاسطوره كل اهدافه في تيمور وبنقلاديش ونيبال ويوم جا الجد قام يدربي براسه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - نيدو2017-09-08 11:48:46
هؤلاء ***اللي كل همهم كوره يجب الحجر عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عبدالله2017-09-08 11:42:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - عبدالله2017-09-08 11:41:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-09-08 11:40:31
يعني النصر هو السبب مهوب قطر . وش هالعلاك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - عبدالله2017-09-08 11:40:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-08 11:36:06
هذا ****من وين طلع لنا وش دخل مدح محمد السهلاوي من قبل إدارة النصر هل مدح اللاعب من إدارة ناديه يعتبر ضرب في الوطنية ؟؟ المفروض يحاسب هذا النويقد أو الكويتب على هذا الكلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - سعودي2017-09-08 11:35:46
واتت ي جعلان وش لك في حساب النصر تدخلة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - كحيلان داعس الفقراويه2017-09-08 11:33:15
الأفضل هو منع هذه البرامج التي تثير التعصب .والحمدلله ان فهدالمولد هو اللي سجل الهدف.اجل لو سجل محمدتيموري الهدف وش كان بيصير.مستوی ضعيف واضاعةفرص سهلة.نحتاج مهاجم للمنتخب افضل منه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - ماجد2017-09-08 11:24:27
الأخ هذا من وين طلع وهذا كلام يقال لابد أن يحاسب ويبعد عن الاعلام
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
ليس هناك فرق بين هذا الزنديق الدرزي الملحد الكافر المنافق الذي ينتمي لقطيع الأخو...
بواسطة : عبدالله
وش تتوقعون من جعيلان ؟؟؟ الحمد لله أنه زعيقي...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!المرصد 131 11٬175 8 ساعات
نتانياهو يكشف عن تعاون سري مع دول عربية!المرصد 58 4٬226 9 ساعات
وشم ظهره فضحه.. اتهام نجل رئيس الفلبين بتهريب شحنة مخدرات من الصينالمرصد 8 4٬997 14 ساعة
أول تعليق لـ “ضاحي خلفان” على افتتاح ميناء قطر الجديد .. وهكذا وصفهالمرصد 100 7٬496 18 ساعة
المرصد الرياضي
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالردالمرصد 29 2٬122 3 ساعات
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علقالمرصد 74 6٬153 19 ساعة
شاهد: السومه يفاجئ الجماهير السعودية بتوجيه الشكر لمجرم الحرب و قاتل الشعب السوري بشار النعجةالمرصد 297 18٬050 يوم واحد
بالفيديو : أول تعليق لـ” تركي آل الشيخ” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضةالمرصد 28 4٬887 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 160 12٬334 يوم واحد
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬595 يومين
اخبار منوعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدةالمرصد 48 9٬080 11 ساعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديوالمرصد 127 9٬968 21 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!المرصد 48 7٬165 23 ساعة
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثومالمرصد 18 5٬805 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياضالمرصد 49 6٬905 11 ساعة
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 32 4٬340 13 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 31 9٬361 19 ساعة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 17 4٬371 22 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 4٬587 20 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬335 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬329 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬283 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬653 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬184 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬670 3 أسابيع
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬304 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحةوكالات 59 8٬474 17 ساعة
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬279 أسبوع واحد
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬211 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 14 2٬796 9 ساعات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬395 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬407 6 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬562 7 أيام
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 14 4٬776 12 ساعة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬301 يومين
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬324 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬166 3 أيام
كاريكاتير