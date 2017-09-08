قرقاش يكشف سر ترويج قطر للخيار العسكري… وهذا ما قاله عن وساطة أمير الكويت!

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صحيفة المرصد: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت منذ اليوم الأول أن حل الأزمة مع الدوحة دبلوماسي، مشيرًا إلى أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها هو السر وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.

وأبدى قرقاش في تغريدات له اليوم الجمعة، قلقه من أن تقوض الدوحة جهود الكويت بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع، مضيفاً أن “الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وأن إضاعة الفرص في غير صالحها.

وأوضح أن المطالب ١٣ التي أعلن عنها سابقاً هي الركن الأساس لحل الأزمة القطرية، مؤكداً أن الخلاف بين الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) مع الدوحة حصيلة تراكم سياسات مضرة وانعدام الثقة في الدوحة، وأن تصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها”.

وقدم قرقاش الشكر لجهود دولة الكويت، قائلا: “جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر مع محيطها الخليجي الطبيعي”، مضيفاً أن التخبط أصبح صفة ملازمة لسياسة الدوحة في التعامل مع التطورات.

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التحالف أكد منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي وحركته ضمن حقوقه السيادية، فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

المطالب ١٣ الركن الأساس لحل الأزمة وهي حصيلة تراكم سياسات مضرة وإنعدام الثقة في الدوحة،وتصريحات أمير الكويت،أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧