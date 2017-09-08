قرقاش يكشف سر ترويج قطر للخيار العسكري… وهذا ما قاله عن وساطة أمير الكويت!
صحيفة المرصد: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت منذ اليوم الأول أن حل الأزمة مع الدوحة دبلوماسي، مشيرًا إلى أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها هو السر وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.
وأبدى قرقاش في تغريدات له اليوم الجمعة، قلقه من أن تقوض الدوحة جهود الكويت بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع، مضيفاً أن “الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وأن إضاعة الفرص في غير صالحها.
وأوضح أن المطالب ١٣ التي أعلن عنها سابقاً هي الركن الأساس لحل الأزمة القطرية، مؤكداً أن الخلاف بين الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) مع الدوحة حصيلة تراكم سياسات مضرة وانعدام الثقة في الدوحة، وأن تصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها”.
وقدم قرقاش الشكر لجهود دولة الكويت، قائلا: “جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر مع محيطها الخليجي الطبيعي”، مضيفاً أن التخبط أصبح صفة ملازمة لسياسة الدوحة في التعامل مع التطورات.
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التحالف أكد منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي وحركته ضمن حقوقه السيادية، فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
المطالب ١٣ الركن الأساس لحل الأزمة وهي حصيلة تراكم سياسات مضرة وإنعدام الثقة في الدوحة،وتصريحات أمير الكويت،أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر ومحيطها الخليجي الطبيعي، وتخبط أصبح ملازم وصفة لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
يا قرقاش أول شيء مطلوب منكم إنهاء الحرب مع مليشيا الحوثيين التي استمرت ثلاث سنوات وحرروا جزركم من المجوس وبعدين فكروا في قطر التي يقف خلفها أكبر ثلاث قوى في العالم .
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من كان الخيانة طبعة
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يا قرقاش لو انك انت و خلفان من كثر ما تطلعون في القنوات يتكلمون عن الجزر حقتكم المحتله كان يمديكم حرار توها و بعدين نظف بلدك من الايرانيين و الشيعه لبنان و بعدين روح تكلم يا بابا
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اعتقد ان سبب رفض اصلح مع الدول الاربع من تركيا وايران لجرالمنطقه لتصعيد والحروب وخلال شهرين تضهر نتيجة هذا التمخض
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الكويت من اكثر الدول الخليجيه التي تعرضت وعانت وكادت تسقط بسبة التآمر القطري مثلها مثل البحرين.. لكن الضرب بالميت حرام...
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ترى بلدنا خانوها جيرانها واحنا ساكتين ولايزال موضوع القلم هوا الحل اين العقلاء ؟؟؟؟؟؟؟
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امير الكويت قال عانينا من الأعلام المتسلط القطري ( الجزيره) وحلينا الأمور بالمحادثات ولكن محامي جاسم بن جبر يهدد الأعلامي فؤاد الهاشم بالقتل ماهذا الجنون قذافي الخليج
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قطر لم يتروج ولكن الوسبط سمو امير الكويت هو من تكلم عن الخيار العسكري مالكم كيف تحكمون
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لا للصلح مع قطر، لا للوساطة ، لا لعودة العلاقات مع الخونة ، نعم للمقاطعة نعم نعم نعم...
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هل تشكر على ما تقوم به أم ما تصرح به ؟ كونها تقول بقبول قطر للنقاط التي لا تمس سيادتها. لتخبرنا الكويت ما هي تلك النقاط وكذلك متى هددت دول المقاطعة بأي عمل عسكري حتى تقول الكويت بأنها منعته.
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الذي قال فيه بأن وساطة الكويت منعت الحل العسكري . وهل تتفق بأن الدور الكويتي منحاز تماما مع قطر منذ بداية الأزمة وهل ترى بأن الكويت ما زالت في موقع الضامن *****
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قطر من كدست فلول جيش خليفة الاخونجية ليحميها من سوء افعالها مع جيرانها مع ان الجيران قاطعوها سلميا ولم تتحرك فرقة واحدة تجاه قطر وللعلم لن يحمى الدولة الا ابنائها وليس مرتزقة تركيا وايران
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ت3\\\ دليل قاطع واعتراف صريح ومباشر أن التركي داعس على لحاكم يالأخونجية قطيع الأخوان طقيع أردوغان من خلال احتلاله لدولتكم الأخونجية ومن يديرها ويحكمها.وانكم مجرد ذباب أمامه يقع على أنفه ويقتله.
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ماقال الشيخ الاالصحيح
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تبون الحل مالكم غير اوردغان هو صاحب القرار البلد راحت في يد اوردغان ونتم لسه تدورون تميم ههههخخخخخ الجيش التركي وسط الدوحه قسم بلله القرار في يد اوردغان لاتزعجونا
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