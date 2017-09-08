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قرقاش يكشف سر ترويج قطر للخيار العسكري… وهذا ما قاله عن وساطة أمير الكويت!

قرقاش يكشف سر ترويج قطر للخيار العسكري… وهذا ما قاله عن وساطة أمير الكويت!
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المرصد 20 3٬290 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت منذ اليوم الأول أن حل الأزمة مع الدوحة دبلوماسي، مشيرًا إلى أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها هو السر وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري.

وأبدى قرقاش في تغريدات له اليوم الجمعة، قلقه من أن تقوض الدوحة جهود الكويت بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع، مضيفاً أن “الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وأن إضاعة الفرص في غير صالحها.

وأوضح أن المطالب ١٣ التي أعلن عنها سابقاً هي الركن الأساس لحل الأزمة القطرية، مؤكداً أن الخلاف بين الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر) مع الدوحة حصيلة تراكم سياسات مضرة وانعدام الثقة في الدوحة، وأن تصريحات أمير الكويت، أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها”.
وقدم قرقاش الشكر لجهود دولة الكويت، قائلا: “جهد مشكور للكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر مع محيطها الخليجي الطبيعي”، مضيفاً أن التخبط أصبح صفة ملازمة لسياسة الدوحة في التعامل مع التطورات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 -
2017-09-08 13:47:01
يا قرقاش أول شيء مطلوب منكم إنهاء الحرب مع مليشيا الحوثيين التي استمرت ثلاث سنوات وحرروا جزركم من المجوس وبعدين فكروا في قطر التي يقف خلفها أكبر ثلاث قوى في العالم .
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19 - سابق
2017-09-08 13:25:36
من كان الخيانة طبعة
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18 - مفلح
2017-09-08 13:24:10
يا قرقاش لو انك انت و خلفان من كثر ما تطلعون في القنوات يتكلمون عن الجزر حقتكم المحتله كان يمديكم حرار توها و بعدين نظف بلدك من الايرانيين و الشيعه لبنان و بعدين روح تكلم يا بابا
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17 - loving liberal
2017-09-08 13:16:58
اعتقد ان سبب رفض اصلح مع الدول الاربع من تركيا وايران لجرالمنطقه لتصعيد والحروب وخلال شهرين تضهر نتيجة هذا التمخض
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16 - ليه
2017-09-08 13:09:38
الكويت من اكثر الدول الخليجيه التي تعرضت وعانت وكادت تسقط بسبة التآمر القطري مثلها مثل البحرين.. لكن الضرب بالميت حرام...
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15 - ضد كل معرف ip يتبع لي الهيل والبن
2017-09-08 13:02:37
ترى بلدنا خانوها جيرانها واحنا ساكتين ولايزال موضوع القلم هوا الحل اين العقلاء ؟؟؟؟؟؟؟
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14 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-08 12:58:16
امير الكويت قال عانينا من الأعلام المتسلط القطري ( الجزيره) وحلينا الأمور بالمحادثات ولكن محامي جاسم بن جبر يهدد الأعلامي فؤاد الهاشم بالقتل ماهذا الجنون قذافي الخليج
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13 - مواطن بن مواطن بن موطن
2017-09-08 12:56:04
تعليق مخالف
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12 - افيغاي
2017-09-08 12:55:01
قطر لم يتروج ولكن الوسبط سمو امير الكويت هو من تكلم عن الخيار العسكري مالكم كيف تحكمون
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11 - 21
2017-09-08 12:53:51
تعليق مخالف
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10 - ابوسالم
2017-09-08 12:52:27
لا للصلح مع قطر، لا للوساطة ، لا لعودة العلاقات مع الخونة ، نعم للمقاطعة نعم نعم نعم...
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9 - ما هو الدور الحقيقي لوساطة الكويت
2017-09-08 12:51:02
هل تشكر على ما تقوم به أم ما تصرح به ؟ كونها تقول بقبول قطر للنقاط التي لا تمس سيادتها. لتخبرنا الكويت ما هي تلك النقاط وكذلك متى هددت دول المقاطعة بأي عمل عسكري حتى تقول الكويت بأنها منعته.
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8 - ما هو تعليقك على حديث امير الكويت
2017-09-08 12:48:06
الذي قال فيه بأن وساطة الكويت منعت الحل العسكري . وهل تتفق بأن الدور الكويتي منحاز تماما مع قطر منذ بداية الأزمة وهل ترى بأن الكويت ما زالت في موقع الضامن *****
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7 - شيخ مزيون
2017-09-08 12:44:30
قطر من كدست فلول جيش خليفة الاخونجية ليحميها من سوء افعالها مع جيرانها مع ان الجيران قاطعوها سلميا ولم تتحرك فرقة واحدة تجاه قطر وللعلم لن يحمى الدولة الا ابنائها وليس مرتزقة تركيا وايران
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( عدد التعليقات 28,203 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-08 12:35:36
ت3\\\ دليل قاطع واعتراف صريح ومباشر أن التركي داعس على لحاكم يالأخونجية قطيع الأخوان طقيع أردوغان من خلال احتلاله لدولتكم الأخونجية ومن يديرها ويحكمها.وانكم مجرد ذباب أمامه يقع على أنفه ويقتله.
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5 - ابراهيم
2017-09-08 12:31:47
ماقال الشيخ الاالصحيح
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-08 12:30:24
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3 - بريال عيش حب
2017-09-08 12:20:11
تبون الحل مالكم غير اوردغان هو صاحب القرار البلد راحت في يد اوردغان ونتم لسه تدورون تميم ههههخخخخخ الجيش التركي وسط الدوحه قسم بلله القرار في يد اوردغان لاتزعجونا
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2 - ماجد
2017-09-08 12:02:02
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1 - الشمري
2017-09-08 12:01:55
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