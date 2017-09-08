المريسل يثير غضب جماهير الهلال بسبب إبراز دور السهلاوي في المنتخب على حساب نواف العابد!

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صحيفة المرصد:شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة عنيفة ضد الإعلامي عبدالعزيز المريسل وذلك بسبب ما وصفوه بقيامه بزرع بذور التعصب بين الجماهير السعودية.

وكانت جماهير الهلال قد عبرت عن غضبها واستياءها الشديد من المريسل بسبب إصراره على التفرقة بين محمد السهلاوي لاعب النصر بإبراز دوره مع المنتخب على حساب نواف العابد لاعب الهلال.

ودشن عدد كبير من المتابعين هاشتاغا بعنوان:#حملة_إيقاف_حساب_المريسل، وذلك بهدف إيقاف حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

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نبي وقفه من كل الشعب نصراوي او هلالي لازالة هالحثاله من تمثيل الشعب السعودي 🇸🇦 #حمله_ايقاف_حساب_المريسل — مهند (@mohhaanndd) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ٰ#حملة_ايقاف_حساب_المريسل :

-يتحدث في الرياضة .. بعقلية "الحفّاضة"

-يتحدث في السياسة.. بعقلية "الخياسة"

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تباً.. لمن يعطي المجال لأمثاله! — مثقف من الطيبين (@haabmbb1) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

هذا المفروض ينشال حتى من القنوات اللي يطلع فيها اعلامي غبي و تفكير عقيم🔪 #حمله_ايقاف_حساب_المريسل — حـلا (@7ala__39) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧