المريسل يثير غضب جماهير الهلال بسبب إبراز دور السهلاوي في المنتخب على حساب نواف العابد!
صحيفة المرصد:شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة عنيفة ضد الإعلامي عبدالعزيز المريسل وذلك بسبب ما وصفوه بقيامه بزرع بذور التعصب بين الجماهير السعودية.
وكانت جماهير الهلال قد عبرت عن غضبها واستياءها الشديد من المريسل بسبب إصراره على التفرقة بين محمد السهلاوي لاعب النصر بإبراز دوره مع المنتخب على حساب نواف العابد لاعب الهلال.
ودشن عدد كبير من المتابعين هاشتاغا بعنوان:#حملة_إيقاف_حساب_المريسل، وذلك بهدف إيقاف حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
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نبي وقفه من كل الشعب نصراوي او هلالي لازالة هالحثاله من تمثيل الشعب السعودي 🇸🇦 #حمله_ايقاف_حساب_المريسل
— مهند (@mohhaanndd) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
ٰ#حملة_ايقاف_حساب_المريسل :
-يتحدث في الرياضة .. بعقلية "الحفّاضة"
-يتحدث في السياسة.. بعقلية "الخياسة"
،
تباً.. لمن يعطي المجال لأمثاله!
— مثقف من الطيبين (@haabmbb1) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
هذا المفروض ينشال حتى من القنوات اللي يطلع فيها اعلامي غبي و تفكير عقيم🔪 #حمله_ايقاف_حساب_المريسل
— حـلا (@7ala__39) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
#حمله_ايقاف_حساب_المريسل
الغريب ف هذا الهاشتاق
ان الهلالي والنصراوي والاهلاوي والاتحادي اجمعوا ع المطالبه بايقاف حسابه 👍🏻👏🏻
— saroona (@saroonahilal56) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
***ولايتابعه الا امثاله - والمفروض وزارة الاعلام تمنع كل من افسد الرياضة بنشر التعصب
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المريسل ههههههه بالله ذا احد يشره عليه ؟؟ يالله لا تبلانا
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لو كاذكر نادي الزعيق لم تجد هذه الحمله ضده لكن اي لاعب زعيقي عند جماهير الزعيق حطر احمر ومن المنكرات اذا احد انتقده لو يشخ في الملعب وهو يلعب
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قديما اذا قوم ارسلو أحد برسالة لي احد يسمونه مرسول لتكبير مقام المرسل والمرسول والمرسل اليه أما من ينقل رساله من نساء الي نساء يسمونه ( ؟ ) هاني شاكر
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عندي اقتراح نغير ألوان وشعار المنتخب إلى أزرق في الوسط وأبيض وأصفر من الطرفين وفكونا من كذابكم اللي أشغلتونا فيه.
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لا تمركز. لا يتصرف. بسرعه. امام المرمى. ارجعو لمباراه. الإمارات. ثلاث كور. امام المرمى. تأتي ع هدمه. ويجهزها للقدم الآخري. اي غباء اي مهاجم هذا. مهاجم. لا يصلح. ابدا.
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انا نصراوي. واكرهه المريسل. إنسان. فاضى. وطرحه هابط. جدا السهلاوى لا احد ينكر. دور أهدافه من التاهل العابد. نجم. نجم. السهلاوي. فنيا. كاد ان يقصينا. من التاهل. السهلاوى. مهاجم. بارد. لا تمركز.
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لو بحثتوا عن مصدر التعصب لوجتوا منبعه من الزعيق و تطبيلهم لسامي و جميع لاعبي الزعيق المشاركين في المنتخب وانهم هم سبب تاهل المنتخب رغم ان الهداف نصراوي ولا احد ينكر تعاون جميع الاعبين معه
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هو صادق نواف العابد يسجل من ركنه جزاء و المتسبب هو السهلاوي و حطين العابد على شان انه من نادي .........؟
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متى تجي المدرسه وتفكنا من ***
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يجب ان لا نزايد على لاعبين المنتخب كلاهما عينان في رأس والبقيه والجميع ما قصرواا هذا الشخص من اسباب التعصب وتدني المستوى
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مشكل اللي متعود على الدلال... ما يحب يسمع إلا المدح والتطبيل ... هذا هم الطواقي⁉️
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إذا شفت رجل ذو لحية ويفكر في التشجيع والتعصب فمن وجهه نظري ****
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عساك ب الفقر ان شاء الله يا زعقونه غلطت اسياء
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تراه مريض الله يشفيه ولايبلانا مثل ما الله بلاه قولوا. آآآمين
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هذا كريه وغثيث وغير مقبول من النصراويين قبل غيرهم يجب وقف حد لهذا المتسلق المتعصب وايقافه نهائيا عن الكتابة لانه عار على الكتاب والرياضيين
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هذا المريض سبب التعصب
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جمهور الفقرويه كلهم أمس يبونه يبعد عن الفقرويه واليوم يبونه يرجع والله قلت الختمة الخمسة تكل وتشرب معهم حتى اليوم الرجاء كل فقروي يعد كم عدد أصابع اليد اليمنى عند تراء مش صعبة قوية
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وش فيهم الطواقي زعلانين 🏳خلاص بنسكر النادي ونسرح اللاعبين ونهدي لكم لقب 《العالمي》 ونعطيكم ١٦ الدوري اللي لنا 🏳لعلى وعسى ترضون علينا وعلى السهلاوي والمريسل😂
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جهز عمرك بيجونك وبياخذونك 🚔 🚔 🚔 انت تفتن بين المجتمع ان شاء الله يربونك تربية سليمة . الله يعز حكومتنا الرشيده بقيادة مليكنا حبيب الشعب سلمان الحزم وولي عهدنا المحبوب الامير محمد بن سلمان.
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اشتكينا من فهد الهريفي ابتلانا الله بالمريسيل هههههههههههههههههههههههههههههههه بجد هالاثنين احسهم فاكهة بالاعلام الرياضي ههههههههههههههههههههه بجد ارقوزات
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والله بالله وتالله أني لست هلاليا ولا نصراويا ، ولا أعرف المريسل ولكن : عشت رياضيا ال 45 سنة الماضية فلم أجد أشد تعصبا من الهلاليين . حتى أخفتوا الحكام والإعلام والعباد فأصبحوا تبعا لكم طوعا أو كرها .
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الحمدلله ان اللي سجل الهدف فهدالمولد وصناعةنواف العابد.السهلاوي ماعنده سالفه واقف يتفرج بس سجل كم هدف ع تيمور وجاك الاعلام الاصفر يمدح فيه.السهلاوي لن يشارك في كأس العالم هزاع افضل منه بكثير
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يامريسل اترك الاعلام الحين تقارن العابد الفنان باالسهلاوي الصوره
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مثل هؤلاء ومن على شاكلته يجب ان يعاقبوا لتحريضهم وبث الشقاق بين لحمة الجسد الواحد
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بما أن القنوات الرياضية تبحث عن الإثارة الإعلامية فهي لاتفرض قيود على ضيوفها وإن كان فعلى استحياء فتجد البعض منهم يخرج عن واقع التحليل العقلاني إلى جعلها ميدان لتصفية الحسابات والتقليل من شأن الآخرين)
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قال تعالى ((( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )))
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يالمريسل انت كشخص يمكن انك محبوب لدى اصدقاءك بس في الرياضة والاعلام غير موفق في الطرح والنقد خذ نصيحتي اتركها يارجال راجع امورك واسال نفسك ليش انت بالذات شايلين عليك الحملة ترى الاخلاق والطيب ...؟
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قال رايه...ليه التجريم والهجوم ذا
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نحن في نعمة من فضل الله تعالى نحمد الله عليها والتعصب الزائد سواء من المريسل او غيره لا فائدة نها سوى زيادة الاحتقان بالشارع الرياضي . اوققفوا كل متعصب منبوذ اي كان ليصفى الاعلام الرياضي .
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*** حارة الرياضه السعوديه ... ***
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ابو طبيع مايجوز عن طبعه ....***
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نطالب حكومتنا الرشيدة بالقبض على المريسل ومحاكمته لانه يفتن بين الجماهير واللاعبين. يارب نسمع بأستدعاءه من قبل الجهات الرسمية
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الحمدلله ان اللي سجل الهدف فهدالمولد وصناعةنواف العابد.السهلاوي ماعنده سالفه واقف يتفرج بس سجل كم هدف ع تيمور وجاك الاعلام الاصفر يمدح فيه.السهلاوي لن يشارك في كأس العالم هزاع افضل منه بكثير
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أن تكون نصراوي وتمدح لاعبي ناديك فهذا تعصب أما أن تكون زعيقي وتسب لاعبي النصر فأنت محايد. هذه أفكار بنو زعيق المريضه لا يطيقون كلمة مديح لأي لاعب نصراوي فهم يعتبرون أي مدح النصر مسبة للزعيق
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انا لااشجع الكرة ولاكن هذا الشخص ****
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الزعايقة يقلبون الحقائق فهم من يشن الحملات ضد لاعبي النصر ولا أحد يحاسبهم وإعلاميو النصر فقط يمدحون لاعبي النصر ولا يمسون لاعبي الزعيق لا من قريب ولا من بعيد ويعتبرون هذا تعصب كم أنتم مكابرون يا زعايق
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ياصبر الارض يامريسل .. وصدقوني ماينفع معه الا يندق خشمه وبعدها يركد ويمسك ارضه، آخر علاج الكي
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كلمه للهلاليين ....يعيبون الناس والعيب فيهم ...اغلب الاعلاميين المتعصبين يميلون للهلال ...
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شغل بزران
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ايش قال المريسل؟ والله نواف العابد فنان
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فعلا إنسان ****
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انا اشجع الهلال منذ ايام الطفولة وضد شحن الجماهير السعودية فعلى الاعلام محاربة هذه الفيئة ان كان من الاعلام الهلالي او من الاعلام النصراوي اومن اعلااام اي نادي آخر نحن نحتاج لوحدة الصف لا للتفرقة
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سبحان الله .. هم كما عهدناهم قطيع اشبعوا الدنيا زعيقا الكون لايسع معهم احد هم يرغبون في احتكار ماحولهم الوطن للجميع كل الجميع ونجاح لهم .. نصيحتي لهم لا تدع احد يختار طاقيتك اخترها انت بنفسك !؟
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الاعلامي الطاعن بالسن تداخل في ساعة متأخرة من الليل بقناة رياضية خليجية وشكك بجنسية احد الضيوف لمجرد اختلافه معه بالميول .. اذا من الذي ينشر التعصب من عشرات السنين ؟؟!!
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ياليته ذهب ذهاب أم عمرو فلا رجعت ولارجع --------------
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انا اتركوا ام زكي بحالها ........ لا تحارشونها .
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اتمنى فعلاً هو والتويجري والقرشي والروقي اتمنى فعلاً ايقافهم ياخي الوضع مايحتمل شحن اكثر انا والله خايف يصير اوضع نفس الي صار بالقاهره عيب كل من يمثل المنتخب يرفع الراس
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متأكد يشجع الفقر وهو داخل صندوق ما عنده خبر ما نكب المنتخب امام الامارات غير سهلاويه وما عنده خبر ان فريقه اساء لسمعة المرة السعودية في البطولة العربية فعلا حالمي على جمهوره النائمي. خروج لاعبكم فوزنا
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جميع اللاعبين في الانديه اخوان واصدقاء وخصوصا في المنتخب كلهم عائله واحده. بعض الإعلاميين منسي من الناس وغير مقبول يطلع طلعه لاتنسوني يعني خسروه ويخلص بنزينه ويطفي
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يوجد لدينا تعصب رياضي وقبلي للاسف ولكن لم يعد هناك تعصب اخلاقي او دبي
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اتمنى ايقاف حسابه للاسف هذا المريسل يسبب التعصب داخل المجتمع السعودي
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اذكر رئيس نادي راحل قال لو يشجع ابني نادي النصر لقتلته .. كذلك فيه اعلامي طاعن بالسن ثمانيني الى الان يلبس في لقاءاته الاعلامية ثوب ازرق وغترة بيضاء هذي عينة فقط .. اذا من الذي ينشر التعصب ؟؟!!
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بصراحه لا تلومونه بعد الخمسة ماله وجه حتى الصرامي قصفه بكلمة في قناة 24 عن الخمسة تراء السهلاوي لاعب منتخب مش لاعب حواري بس ما توفق الحمدلله فيه اخونه مأقصر و الحمدلله رب العالمين
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كفو يالمريسل بيض الله وجهك انشهد انك رجل ويكفي ردك الأليم والعقلاني والمتزن ..كفو يالمريسل ومليون كفو
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والله يالمريسل انك فاقع قلوب المحليين 😂😂
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صجونا السنافر ومشاكل الاجازات الطويلة ما تنتهي الا بعودة المدارس وهانت😏
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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وبكافة ميوله . حتى عادل الملحم متعصب بشكل ***وبطريقة تسئ للجميع . كلن حر ويشجع ويتعصب لفريقة . وهناك ناس متعصبة لكن طريقتها مقبولة . يوجد محللين محترمين مثل محيسن الجمعان
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لماذا لا يكون هناك مطالبة بإيقاف حساب فهد الروقي مثلا وكل اعلامي هلالي اذا كنتم فعلا حريصين على نبذ التعصب !!
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مالهم علاقة بالرياضة ويأتون بهم لاثارة الناس بتفاهات
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الطواقي مسوين مساكين ومقطعتهم البرائة وهم اساس التعصب
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وينكم عن الروقي وعدوله والهدلق والهوريني **الاعلام الازرق .. هؤلاء هم أسباب الاحتقان والتعصب بين الجماهير
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دايم الزعيق مزعجين!
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ماسوى ربع ماسواه ***الهوريني
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المريسل وقف مع الوطن صحفي قوي ضد اعداء الوطن خل الكوره على جنب هذا الرجل بطل
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يوقفون حسابه ولا يوقفون خدماته
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يقول المثل (كبر راس ***بقوله له اش)
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