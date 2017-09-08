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المريسل يثير غضب جماهير الهلال بسبب إبراز دور السهلاوي في المنتخب على حساب نواف العابد!

المريسل يثير غضب جماهير الهلال بسبب إبراز دور السهلاوي في المنتخب على حساب نواف العابد!
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المرصد 73 3٬973 4 ساعات

صحيفة المرصد:شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة عنيفة ضد الإعلامي عبدالعزيز المريسل وذلك بسبب ما وصفوه بقيامه بزرع بذور التعصب بين الجماهير السعودية.

وكانت جماهير الهلال قد عبرت عن غضبها واستياءها الشديد من المريسل بسبب إصراره على التفرقة بين محمد السهلاوي لاعب النصر بإبراز دوره مع المنتخب على حساب نواف العابد لاعب الهلال.

ودشن عدد كبير من المتابعين هاشتاغا بعنوان:#حملة_إيقاف_حساب_المريسل، وذلك بهدف إيقاف حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

73 - مشــعل
2017-09-08 16:33:39
***ولايتابعه الا امثاله - والمفروض وزارة الاعلام تمنع كل من افسد الرياضة بنشر التعصب
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72 - ابراهيم
2017-09-08 16:15:57
تعليق مخالف
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71 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-08 16:09:59
المريسل ههههههه بالله ذا احد يشره عليه ؟؟ يالله لا تبلانا
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70 - مجبر رجل القعسي
2017-09-08 15:43:42
لو كاذكر نادي الزعيق لم تجد هذه الحمله ضده لكن اي لاعب زعيقي عند جماهير الزعيق حطر احمر ومن المنكرات اذا احد انتقده لو يشخ في الملعب وهو يلعب
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69 - المهااااا
2017-09-08 15:34:09
تعليق مخالف
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68 - هنطش
2017-09-08 15:31:55
قديما اذا قوم ارسلو أحد برسالة لي احد يسمونه مرسول لتكبير مقام المرسل والمرسول والمرسل اليه أما من ينقل رساله من نساء الي نساء يسمونه ( ؟ ) هاني شاكر
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67 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-08 15:19:32
عندي اقتراح نغير ألوان وشعار المنتخب إلى أزرق في الوسط وأبيض وأصفر من الطرفين وفكونا من كذابكم اللي أشغلتونا فيه.
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66 - الحبردي
2017-09-08 15:10:25
لا تمركز. لا يتصرف. بسرعه. امام المرمى. ارجعو لمباراه. الإمارات. ثلاث كور. امام المرمى. تأتي ع هدمه. ويجهزها للقدم الآخري. اي غباء اي مهاجم هذا. مهاجم. لا يصلح. ابدا.
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65 - الحبردي
2017-09-08 15:08:17
انا نصراوي. واكرهه المريسل. إنسان. فاضى. وطرحه هابط. جدا السهلاوى لا احد ينكر. دور أهدافه من التاهل العابد. نجم. نجم. السهلاوي. فنيا. كاد ان يقصينا. من التاهل. السهلاوى. مهاجم. بارد. لا تمركز.
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64 - ابوعبدالله
2017-09-08 15:07:08
لو بحثتوا عن مصدر التعصب لوجتوا منبعه من الزعيق و تطبيلهم لسامي و جميع لاعبي الزعيق المشاركين في المنتخب وانهم هم سبب تاهل المنتخب رغم ان الهداف نصراوي ولا احد ينكر تعاون جميع الاعبين معه
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63 - سعودي
2017-09-08 15:04:20
هو صادق نواف العابد يسجل من ركنه جزاء و المتسبب هو السهلاوي و حطين العابد على شان انه من نادي .........؟
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( عدد التعليقات 1,956 )
62 - نبرااس
2017-09-08 14:55:52
متى تجي المدرسه وتفكنا من ***
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61 -
2017-09-08 14:41:14
يجب ان لا نزايد على لاعبين المنتخب كلاهما عينان في رأس والبقيه والجميع ما قصرواا هذا الشخص من اسباب التعصب وتدني المستوى
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60 -
2017-09-08 14:35:22
مشكل اللي متعود على الدلال... ما يحب يسمع إلا المدح والتطبيل ... هذا هم الطواقي⁉️
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59 - إستشاري صح
2017-09-08 14:33:02
إذا شفت رجل ذو لحية ويفكر في التشجيع والتعصب فمن وجهه نظري ****
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58 - طلال
2017-09-08 14:32:37
عساك ب الفقر ان شاء الله يا زعقونه غلطت اسياء
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57 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 14:32:33
تراه مريض الله يشفيه ولايبلانا مثل ما الله بلاه قولوا. آآآمين
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56 - ١٢٣٤
2017-09-08 14:30:07
هذا كريه وغثيث وغير مقبول من النصراويين قبل غيرهم يجب وقف حد لهذا المتسلق المتعصب وايقافه نهائيا عن الكتابة لانه عار على الكتاب والرياضيين
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55 - ابو الليل
2017-09-08 14:22:46
هذا المريض سبب التعصب
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54 -
2017-09-08 14:20:30
جمهور الفقرويه كلهم أمس يبونه يبعد عن الفقرويه واليوم يبونه يرجع والله قلت الختمة الخمسة تكل وتشرب معهم حتى اليوم الرجاء كل فقروي يعد كم عدد أصابع اليد اليمنى عند تراء مش صعبة قوية
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53 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-08 14:08:13
وش فيهم الطواقي زعلانين 🏳خلاص بنسكر النادي ونسرح اللاعبين ونهدي لكم لقب 《العالمي》 ونعطيكم ١٦ الدوري اللي لنا 🏳لعلى وعسى ترضون علينا وعلى السهلاوي والمريسل😂
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52 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 14:07:19
جهز عمرك بيجونك وبياخذونك 🚔 🚔 🚔 انت تفتن بين المجتمع ان شاء الله يربونك تربية سليمة . الله يعز حكومتنا الرشيده بقيادة مليكنا حبيب الشعب سلمان الحزم وولي عهدنا المحبوب الامير محمد بن سلمان.
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51 - البتار
2017-09-08 14:06:52
اشتكينا من فهد الهريفي ابتلانا الله بالمريسيل هههههههههههههههههههههههههههههههه بجد هالاثنين احسهم فاكهة بالاعلام الرياضي ههههههههههههههههههههه بجد ارقوزات
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50 - حويلان
2017-09-08 14:06:07
والله بالله وتالله أني لست هلاليا ولا نصراويا ، ولا أعرف المريسل ولكن : عشت رياضيا ال 45 سنة الماضية فلم أجد أشد تعصبا من الهلاليين . حتى أخفتوا الحكام والإعلام والعباد فأصبحوا تبعا لكم طوعا أو كرها .
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49 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-08 14:02:12
الحمدلله ان اللي سجل الهدف فهدالمولد وصناعةنواف العابد.السهلاوي ماعنده سالفه واقف يتفرج بس سجل كم هدف ع تيمور وجاك الاعلام الاصفر يمدح فيه.السهلاوي لن يشارك في كأس العالم هزاع افضل منه بكثير
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48 - العنزي نصراوي صميم
2017-09-08 14:01:57
يامريسل اترك الاعلام الحين تقارن العابد الفنان باالسهلاوي الصوره
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47 - الرمش الطويل
2017-09-08 13:59:58
مثل هؤلاء ومن على شاكلته يجب ان يعاقبوا لتحريضهم وبث الشقاق بين لحمة الجسد الواحد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - الشاعر📝
2017-09-08 13:59:20
بما أن القنوات الرياضية تبحث عن الإثارة الإعلامية فهي لاتفرض قيود على ضيوفها وإن كان فعلى استحياء فتجد البعض منهم يخرج عن واقع التحليل العقلاني إلى جعلها ميدان لتصفية الحسابات والتقليل من شأن الآخرين)
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45 - سركيس بااااريس
2017-09-08 13:57:42
قال تعالى ((( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )))
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44 - ابو بندر
2017-09-08 13:54:32
يالمريسل انت كشخص يمكن انك محبوب لدى اصدقاءك بس في الرياضة والاعلام غير موفق في الطرح والنقد خذ نصيحتي اتركها يارجال راجع امورك واسال نفسك ليش انت بالذات شايلين عليك الحملة ترى الاخلاق والطيب ...؟
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43 - وشك وشك
2017-09-08 13:51:43
قال رايه...ليه التجريم والهجوم ذا
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42 - الصقر1
2017-09-08 13:51:43
نحن في نعمة من فضل الله تعالى نحمد الله عليها والتعصب الزائد سواء من المريسل او غيره لا فائدة نها سوى زيادة الاحتقان بالشارع الرياضي . اوققفوا كل متعصب منبوذ اي كان ليصفى الاعلام الرياضي .
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41 - 007
2017-09-08 13:51:05
*** حارة الرياضه السعوديه ... ***
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40 - 007
2017-09-08 13:49:39
ابو طبيع مايجوز عن طبعه ....***
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39 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-08 13:43:33
نطالب حكومتنا الرشيدة بالقبض على المريسل ومحاكمته لانه يفتن بين الجماهير واللاعبين. يارب نسمع بأستدعاءه من قبل الجهات الرسمية
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38 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-08 13:43:02
الحمدلله ان اللي سجل الهدف فهدالمولد وصناعةنواف العابد.السهلاوي ماعنده سالفه واقف يتفرج بس سجل كم هدف ع تيمور وجاك الاعلام الاصفر يمدح فيه.السهلاوي لن يشارك في كأس العالم هزاع افضل منه بكثير
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37 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:35:14
أن تكون نصراوي وتمدح لاعبي ناديك فهذا تعصب أما أن تكون زعيقي وتسب لاعبي النصر فأنت محايد. هذه أفكار بنو زعيق المريضه لا يطيقون كلمة مديح لأي لاعب نصراوي فهم يعتبرون أي مدح النصر مسبة للزعيق
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36 - مع الخيل
2017-09-08 13:34:24
انا لااشجع الكرة ولاكن هذا الشخص ****
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35 - وقت السحر
2017-09-08 13:32:39
تعليق مخالف
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34 - نصراوي شرقاوي
2017-09-08 13:32:21
الزعايقة يقلبون الحقائق فهم من يشن الحملات ضد لاعبي النصر ولا أحد يحاسبهم وإعلاميو النصر فقط يمدحون لاعبي النصر ولا يمسون لاعبي الزعيق لا من قريب ولا من بعيد ويعتبرون هذا تعصب كم أنتم مكابرون يا زعايق
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33 - ابو ديما
2017-09-08 13:31:38
ياصبر الارض يامريسل .. وصدقوني ماينفع معه الا يندق خشمه وبعدها يركد ويمسك ارضه، آخر علاج الكي
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32 - ابو إبراهيم
2017-09-08 13:26:17
تعليق مخالف
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31 - ابو اشواق
2017-09-08 13:26:14
كلمه للهلاليين ....يعيبون الناس والعيب فيهم ...اغلب الاعلاميين المتعصبين يميلون للهلال ...
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30 - ❤️محب صدام حسين ❤️
2017-09-08 13:25:35
شغل بزران
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29 - منقاش
2017-09-08 13:25:11
ايش قال المريسل؟ والله نواف العابد فنان
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28 - ابو إبراهيم
2017-09-08 13:24:33
فعلا إنسان ****
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27 -
2017-09-08 13:23:29
انا اشجع الهلال منذ ايام الطفولة وضد شحن الجماهير السعودية فعلى الاعلام محاربة هذه الفيئة ان كان من الاعلام الهلالي او من الاعلام النصراوي اومن اعلااام اي نادي آخر نحن نحتاج لوحدة الصف لا للتفرقة
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26 - المع السيف
2017-09-08 13:20:29
سبحان الله .. هم كما عهدناهم قطيع اشبعوا الدنيا زعيقا الكون لايسع معهم احد هم يرغبون في احتكار ماحولهم الوطن للجميع كل الجميع ونجاح لهم .. نصيحتي لهم لا تدع احد يختار طاقيتك اخترها انت بنفسك !؟
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25 -
2017-09-08 13:19:03
الاعلامي الطاعن بالسن تداخل في ساعة متأخرة من الليل بقناة رياضية خليجية وشكك بجنسية احد الضيوف لمجرد اختلافه معه بالميول .. اذا من الذي ينشر التعصب من عشرات السنين ؟؟!!
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24 - ابوعبدالله
2017-09-08 13:17:22
ياليته ذهب ذهاب أم عمرو فلا رجعت ولارجع --------------
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23 - فارس
2017-09-08 13:14:04
انا اتركوا ام زكي بحالها ........ لا تحارشونها .
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22 -
2017-09-08 13:12:34
اتمنى فعلاً هو والتويجري والقرشي والروقي اتمنى فعلاً ايقافهم ياخي الوضع مايحتمل شحن اكثر انا والله خايف يصير اوضع نفس الي صار بالقاهره عيب كل من يمثل المنتخب يرفع الراس
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21 - فيه معلق اسمه العنيد
2017-09-08 13:11:12
متأكد يشجع الفقر وهو داخل صندوق ما عنده خبر ما نكب المنتخب امام الامارات غير سهلاويه وما عنده خبر ان فريقه اساء لسمعة المرة السعودية في البطولة العربية فعلا حالمي على جمهوره النائمي. خروج لاعبكم فوزنا
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20 - مواطن
2017-09-08 13:07:28
جميع اللاعبين في الانديه اخوان واصدقاء وخصوصا في المنتخب كلهم عائله واحده. بعض الإعلاميين منسي من الناس وغير مقبول يطلع طلعه لاتنسوني يعني خسروه ويخلص بنزينه ويطفي
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19 - ابو عقاب
2017-09-08 13:03:44
يوجد لدينا تعصب رياضي وقبلي للاسف ولكن لم يعد هناك تعصب اخلاقي او دبي
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18 - ابو احمد القحطاني
2017-09-08 13:01:28
اتمنى ايقاف حسابه للاسف هذا المريسل يسبب التعصب داخل المجتمع السعودي
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17 -
2017-09-08 12:59:31
اذكر رئيس نادي راحل قال لو يشجع ابني نادي النصر لقتلته .. كذلك فيه اعلامي طاعن بالسن ثمانيني الى الان يلبس في لقاءاته الاعلامية ثوب ازرق وغترة بيضاء هذي عينة فقط .. اذا من الذي ينشر التعصب ؟؟!!
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16 -
2017-09-08 12:59:14
بصراحه لا تلومونه بعد الخمسة ماله وجه حتى الصرامي قصفه بكلمة في قناة 24 عن الخمسة تراء السهلاوي لاعب منتخب مش لاعب حواري بس ما توفق الحمدلله فيه اخونه مأقصر و الحمدلله رب العالمين
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( عدد التعليقات 10,604 )
15 - العنيد
2017-09-08 12:57:40
كفو يالمريسل بيض الله وجهك انشهد انك رجل ويكفي ردك الأليم والعقلاني والمتزن ..كفو يالمريسل ومليون كفو
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( عدد التعليقات 10,604 )
14 - العنيد
2017-09-08 12:55:49
والله يالمريسل انك فاقع قلوب المحليين 😂😂
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13 - سي السيد
2017-09-08 12:55:07
صجونا السنافر ومشاكل الاجازات الطويلة ما تنتهي الا بعودة المدارس وهانت😏
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12 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-08 12:54:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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11 - ياويش
2017-09-08 12:53:19
تعليق مخالف
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10 - الصراحة المريسل مكروه من الشارع الرياضي السعودي
2017-09-08 12:53:11
وبكافة ميوله . حتى عادل الملحم متعصب بشكل ***وبطريقة تسئ للجميع . كلن حر ويشجع ويتعصب لفريقة . وهناك ناس متعصبة لكن طريقتها مقبولة . يوجد محللين محترمين مثل محيسن الجمعان
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9 - عاصفه
2017-09-08 12:52:03
لماذا لا يكون هناك مطالبة بإيقاف حساب فهد الروقي مثلا وكل اعلامي هلالي اذا كنتم فعلا حريصين على نبذ التعصب !!
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8 - شيخ مزيون
2017-09-08 12:51:21
مالهم علاقة بالرياضة ويأتون بهم لاثارة الناس بتفاهات
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7 - بصيص نور في نفق مظلم
2017-09-08 12:49:58
الطواقي مسوين مساكين ومقطعتهم البرائة وهم اساس التعصب
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6 - مــن اخــر السطــر
2017-09-08 12:42:44
وينكم عن الروقي وعدوله والهدلق والهوريني **الاعلام الازرق .. هؤلاء هم أسباب الاحتقان والتعصب بين الجماهير
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5 - سبحان الله
2017-09-08 12:39:29
دايم الزعيق مزعجين!
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4 - بلا ميعاد
2017-09-08 12:38:24
ماسوى ربع ماسواه ***الهوريني
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3 - النعاشي
2017-09-08 12:36:08
المريسل وقف مع الوطن صحفي قوي ضد اعداء الوطن خل الكوره على جنب هذا الرجل بطل
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2 - ...........
2017-09-08 12:35:00
يوقفون حسابه ولا يوقفون خدماته
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1 - منصف
2017-09-08 12:32:13
يقول المثل (كبر راس ***بقوله له اش)
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بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجاب

 المرصد 185 12٬513 يومين
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟

 المرصد 72 7٬614 يومين
بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

بالفيديو: الفنانة السورية “أصالة نصري” تحذر الفتيات من الاقتراب من زوجها وتهدد بضربهم بالجزمة

 المرصد 63 5٬444 يومين
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !

 وكالات 71 4٬909 4 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدة

 المرصد 49 10٬126 14 ساعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديو

 المرصد 128 10٬200 24 ساعة
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!

 المرصد 48 7٬317 يوم واحد
بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

بالفيديو.. تعرف على قصة أغنية “حب إيه ” التي غنتها أم كلثوم

 المرصد 18 5٬810 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياض

 المرصد 52 7٬722 14 ساعة
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !

 المرصد 34 4٬634 15 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمن

 المرصد 32 9٬733 22 ساعة
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتة

 وكالات 18 4٬512 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 4٬708 23 ساعة
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬338 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬335 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬284 أسبوع واحد
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬662 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

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اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 61 8٬710 20 ساعة
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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