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الرئيسية / سيدة الأعمال السعودية “ندى باعشن” تروي مشوار نجاحها.. وقصة زواجها بملياردير كويتي! -صور

سيدة الأعمال السعودية “ندى باعشن” تروي مشوار نجاحها.. وقصة زواجها بملياردير كويتي! -صور

سيدة الأعمال السعودية “ندى باعشن” تروي مشوار نجاحها.. وقصة زواجها بملياردير كويتي! -صور
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المرصد 108 6٬922 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشفت سيدة الأعمال السعودية “ندى باعشن”، جانبًا من تفاصيل حياتها، وسر نجاحها، وكيف سعت لتحقيق حلمها ونجاحها في مجال التسويق والعلاقات العامة؟.

ووفقًا لمجلة “لها”، حصلت باعشن على بكالوريوس في التسويق والعلاقات العامة، وعلى ماجستير في العلوم الإدارية وتطوير المنشآت من جامعة «سيمونز» في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت إنها تتمنى أن تغير الصورة النمطية للمرأة السعودية كلياً، لأن الحياة ليست زوجاً وأطفالاً فقط. فالأطفال سيكبرون، وعلى المرأة أن تؤسس لنفسها كياناً قوياً يمنحها اكتفاء ذاتياً واستقلالاً مادياً.

وأكدت أن التجارة تنبض في شخصيتها لكونها من أصول حضرمية قائلة: “التجارة تسري في دمي، والتاجر الحقيقي يعرف كيف يختار بضاعته لتشهد رواجاً في السوق”.

وفيما يتعلق بـ”السوشال ميديا” قالت: لكوني اجتماعية بطبعي فقد حقق لي «سناب» شهرة واسعة وازدياداً في مبيعاتي، حتى بلغ عدد متابعيّ عليه ما يقارب الـ 30 ألف متابع، مشيرة إلى أن ذلك ساعدتها كثيراً وقدّم لها عملاء من كل شرائح المجتمع.

وأكملت حديثها عن “السوشال ميديا”: “حين انتشرت صور فرحي مثل النار في الهشيم، تخطّى عدد متابعيّ الـ40 ألفاً. في البداية لم أفهم ما الحكاية، وفوجئت في ما بعد بتأليف قصص عن الملياردير الذي تزوجته. لم يهمني كل ما قيل، بل خدمتني تلك الشائعات الجميلة وساعدتني، فما كان مني إلا أن فتحت حسابي على «سناب» وبدأت التحدّث عن تجارة المرأة وكيف تنمّيها لتصبح في ما بعد سيدة أعمال ناجحة.

وبسؤالها هل تزوجتِ بعد قصة حب، أجابت: “لم أتوقع يوماً أنني سأتزوج برجل كويتي الجنسية، لكن كيمياء الحب ربطت بين قلبينا، والتواصل الروحي أوقد شعلة الحب حين التقينا في حفل عشاء في دبي كنت قد دُعيتُ إليه مع أصدقائي. ولولا الحب لما تزوجت وضحّيت وانتقلت للعيش في الكويت، فالحب من نِعم الله علينا، ولولا الحب لما ارتبطت وأنا في الـ32 من عمري، فقد كانت تجربة رائعة ومبنية على التفاهم والاحترام المتبادل في ما بيننا.

وردًا على ما يتررد بأن زوجها الملياردير الكويتي هو الذي يقف وراء نجاحها قالت: تعرّفت إلى زوجي منذ سنة، ونحن متزوجان منذ 9 أشهر، فكيف يقف إذاً وراء نجاحي! كل ما بنيته كان بجهدي الخاص، لكنه ليس نجاحاً بالمعنى الحقيقي للنجاح، لذا أسعى إلى تطوير نفسي وحصد المزيد من النجاح.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

108 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-08 16:34:44
الف الف الف مبروك يا ندى الزواج بس أهم شيء الكلام الكلام الكلام !! خلى الفلوس تجي وتروح . لكن نرجع ونقول الكلام الكلام 👌👌
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107 - عاشق وطن
2017-09-08 16:31:27
تعليق مخالف
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106 - عكروشان
2017-09-08 16:28:24
والله حلوة مشالله. عشان كذا أنجحت. وصارت كويسة وتزوجها واحد عندة فلوس.***
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105 -
2017-09-08 16:25:06
ان شاء الله اموت ولا اشوف اهل بيتي بهذه الحضاره
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104 -
2017-09-08 16:19:13
بنت باعشن تمثل ال*** خير تمثيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - منقاش
2017-09-08 16:15:58
استغفر الله .. استغفر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - المتيم
2017-09-08 16:15:40
هل يجبرون سيدات الاعمال على التعري والتفسخ
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101 -
2017-09-08 16:14:48
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: يا بن آدم ، لا يزال دينك متمزقاً ما دام القلب بحب الدنيا متعلقاً.
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100 - كذا صح
2017-09-08 16:14:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
99 -
2017-09-08 16:14:01
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: يا بن آدم ، لا يزال دينك متمزقاً ما دام القلب بحب الدنيا متعلقاً.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - ابوفيصل
2017-09-08 16:12:06
*** مدري ش الاغراء؟والجماال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 -
2017-09-08 16:11:32
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق ، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق ، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك.
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96 -
2017-09-08 16:11:07
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق ، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق ، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - زائره
2017-09-08 16:10:10
ام نواف لاتتدخل بمعرف بنت الله يهديك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - ......
2017-09-08 16:09:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - ......
2017-09-08 16:08:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - عبدالله
2017-09-08 16:05:17
90 فارس 😂 ياخوك هذا النجاح اللي يبون ، واهم شيء ***ن هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - عبادي الهلالي
2017-09-08 16:00:34
فيه مثل شعبي قديم سمعته من شايب قبل كم يوم يقول( من جر ثوبه وطيت الناس فيه ) بمعنى من يطول ثوبه لازم تدعس على الناس وتطيحه .***
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90 - فارس
2017-09-08 15:59:44
والله ما ني شايف نجاح شايف استعراض ازياء ....
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89 - ام نواف
2017-09-08 15:57:15
ندى تمثلنا
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
88 - ررر
2017-09-08 15:56:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:55:16
وعلى قولة حد الاشخاص الحريه ... ليست دكان تاخذون منه اللي تبون وتتركوون الباقي ..... يا حريه مطلقه او سكوت مطلق فلا تنشرون شيئا ولاتريدون الناس تعلق الا بما تشتهون ...
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
86 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:51:42
نكمل نشر علاج البقع السوداء***
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85 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:50:18
اذا بغيتوها حريه فلنجعلها حريه كامله واقبلوا كل الكلام فمن ارتضت ظهور صورتها ومن ارتضى نشرها فليتحمل الكلام وحرية التعبير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
84 -
2017-09-08 15:49:02
نجاح اي نجاح ياعمي .. تفسخ وعري .. نجاح المراة لايكون الى في بيتها حين تصنع الرجال الذين يكون لهم اثر في امتهم ومجتمعهم وفي العالم كافة ..
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
83 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:48:42
ودعك المنطقة بطريقةٍ لطيفة كي لا تُصاب البشرة بالتهابٍ أو جفافٍ، ومن ثم غسل المنطقة بالماء الفاتر اهم شي ( الدعك)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:47:53
تقشير منطقة الركب باستمرارٍ لمنع تراكم خلايا الجلد الميّتة، ويُمكن عمل هذا التقشير باستخدام فرشاةٍ صغيرة ووضع القليل من الملح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
81 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:46:47
لتقليل من ظهور البقع الداكنة في الجسم ومنها الركب، يُنصح
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
80 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:45:58
نصائح للتقليل من ظهور البقع الداكنة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
79 -
2017-09-08 15:45:08
بنت المكلا أول مرة نسمع عنك وعلى فكرة أنا سعودية أصل وفصل وانت أبداً ماتمثلينا
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
78 - ......
2017-09-08 15:44:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
77 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:42:20
إنّ الاهتمام بالجمال لا يقتصر على العناية بالوجه والشعر، فهناك أمورٌ تُؤثّر سلبياً على جمال وشكل المرأة،***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
76 - قصيمي معتق
2017-09-08 15:40:20
الله يهديهم بنات ذا الجيل اذا بغت تنشهر***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
75 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:40:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - ابوسلطان - الرياض
2017-09-08 15:37:02
بالتوفيق لك اخت ندى انتي مثال يقتدى به ومشرف
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
73 -
2017-09-08 15:34:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - اسم
2017-09-08 15:34:39
الصوره الرابعه مكينه فراري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
71 -
2017-09-08 15:30:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:30:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - ودي افهم !!
2017-09-08 15:29:11
فعلا ودي افهم كل خمسه سته ايام تجيبةن لنا اخبار من هالنوعيه مع الصور ... يعني تبون بناتنا كذا .. تكلموا صريح قولو يالمجتمع طاعة بناتكم خلوهم كذا .. يالمجتمع انتم مخطين علمو بناتكم الاختلاط والحرية بس
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
( عدد التعليقات 28,468 )
68 - برق _ الحرم
2017-09-08 15:25:16
((((((أجدادها كانوا ينقلون الاسلام في الماضي ........وعرفنا امهتهن كن أشد احياء ...........ولكنها عادة عارية بثقافة الغرب ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
67 - ودي افهم !!
2017-09-08 15:24:28
يوم اشوف عبارة تعليق مخالف افرح كثير ... اعرف اننا بخير .. وان المجتمع مايرضى بمثل هذا التصرف .. مخالف لهم ولكن رسائلكم وصلت اي نحن نختلف هذا الإتجاه هذا الفكر هذا الخروج عن الدين والقيم والعرف شكراا
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
66 - غاليه
2017-09-08 15:24:17
فيحان ، خالد القحطاني ، بنت الرياض . ترى تعليق واحد يكفيك مايحتاج تكثرر معرفات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
65 - الدعرمي
2017-09-08 15:23:24
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28)
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
64 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:20:42
اريد ان اعرف ((((( الهدف الحقيقي من نشر هذا الموضوع ))))) يعني تبغون البقيه يسون مثبها ولاكيف يعني هذا الاعلام العربي ما يهمه فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
63 - زرهان
2017-09-08 15:19:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ودي افهم !!
2017-09-08 15:19:23
رد ٢٥ خالد القحطاني تضحك على نفسك ولا علينا ولا اسم مستعار .. سعوديه فخرنا رافعه روسنا ..اللي يسمعك يقول كل بنات الشايب يسون كذا.. هذي الكلمات تليق بقلم الخنبقه وهيما .. اصح لنفسك.. واحسب حساب ربك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
61 - بنت الرياض
2017-09-08 15:18:15
هذه بنت الوطن نفتخر فيها جميعا 🌷
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
60 - ودي افهم !!
2017-09-08 15:17:23
رد القحطاني ... عبر عن نفسك لا تقحم اسم القبيله ... إن كنت انت راضي فقحطان العريبه نعرفها تمام .. مايرضونها ابد عوامل الشايب... لا يفرط قلم الخنبقه واللي معه .. هذولا ناعم نافعينك اليوم ولا يوم القيا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
59 - رفعه
2017-09-08 15:15:16
يوم الله رزقك واكرمك وعافاك شكرتيه بالتعري ؟؟ ماتخافين من غضب الله عليك ما ادري هالبشر كيف تفكر وكأن الرزق هم خالقوه
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
58 - أشكر بجدارة جميع من علق // تعليقاتكم تعني أن القيم هي القيمة //
2017-09-08 15:14:54
وإن تم حجبها مازالت معبره عن أرائكم // وبدون القيم لاقيمة للفرد مهما تجمل أو مهما أنجز// شكراً ياوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(17)
57 - بدر 66
2017-09-08 15:14:38
وش ذا النجاح ، ***هذا النجاح في نظركم ، النجاح والله هو تاسيس اسرة تقوم على المحبة والود والرحمة والدين والصلاة والعبادة ورحاء ماعند الله من نعيم مقيم
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
56 - عبادي الهلالي
2017-09-08 15:14:34
اهم شي شعار الجوده ((( ***))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-08 15:14:22
مثل قصة زواج أحلام تعرفت عليه في مقهى الله لا يبلانا .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
54 - ودي افهم !!
2017-09-08 15:13:07
رد ٢٥ خالد القحطاني تضحك على نفسك ولا علينا ولا اسم مستعار .. سعوديه فخرنا رافعه روسنا ..اللي يسمعك يقول كل بنات الشايب يسون كذا.. هذي الكلمات تليق بقلم الخنبقه وهيما .. اصح لنفسك.. واحسب حساب ربك
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 28,468 )
53 - برق _ الحرم
2017-09-08 15:12:02
(((((ماشي _لخم ..... ارجع _لحولك ...تذكرة فتاة شقير )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
52 -
2017-09-08 15:10:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - sasa1974
2017-09-08 15:10:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - مواطن
2017-09-08 15:10:13
واينكككك من الحد الجونوبييييييييييي ولا المنتخب تهايطي بالكويتييييي يا باعششششن ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
49 -
2017-09-08 15:10:01
قلم الحقيقة لو ***سوت كذا عادي؟؟؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
48 - مجرة التبانة
2017-09-08 15:08:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 - sasa1974
2017-09-08 15:06:51
صابنى دوار البحر ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - منتحي
2017-09-08 15:03:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - أم فهد
2017-09-08 15:02:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - سركيس بااااريس
2017-09-08 15:01:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ..
2017-09-08 14:59:37
اذا مالهم رادع والله غير يتكاثرون!
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
42 - مهند البلغاري
2017-09-08 14:57:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - نوره
2017-09-08 14:55:47
مادلها الزين حنا حريم ونعرف بعض
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
40 - سي السيد
2017-09-08 14:55:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ******
2017-09-08 14:55:41
*** و يمكن يكون لي نصيب فيها بالحلال هي ذات جمال و حسب و نسب و مال و دين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
38 - حابس العبرات
2017-09-08 14:53:06
سيدة اعمال ... اكيد حاولت ايجاد حل للركبة السوداء ... لكن هذة من نعم اللة التى من بها على بنات وطني الحبيب ... وعلامة التميز والاصالة ... والمشكلة يحرصون على الكشف عنها في دول اوربا ...
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
37 - النمس
2017-09-08 14:48:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - إستشاري صح
2017-09-08 14:46:59
ليست هذا المرأة قدوة للمرأة المسلمة ولا للمرأة السعودية .
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
35 - شايب بروح الشباب
2017-09-08 14:45:46
اجمل مافى الموضوع كله..هو أنها متحجبه جدا ((((بقبعه))))..أظن هذا هو الحجاب الذى تروج له وتسوق له..والأجمل أنها تعرفت على الملياردير فى حفلة عشاء وسقطت فى الحب...كذا التربيه وإلا فلا.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
34 - محمد العلي
2017-09-08 14:45:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - الشاهين
2017-09-08 14:43:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - منجل
2017-09-08 14:43:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 6,467 )
31 - بلادي زوينا
2017-09-08 14:39:36
بنت السعودية التي ترفع رؤسنا محتشمة ومضفية على جسدها جلبابها و متمسكه بدينها ....
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
( عدد التعليقات 28,207 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-08 14:38:31
واجهة مشرفة للمرأة السعودية على كافة الصعد .الله يسعدها ويوفقها نفس ماذهبنا اليه وتحدثنا عنه من أن المرأة لم تخلق للزواج والانجاب فقط وأن هذا الأمر هو كل أمنياتها بل عليها بناء ذاتها واستقلالها المادي
لا يعجبني(30) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 6,467 )
29 - بلادي زوينا
2017-09-08 14:36:38
لم أرى في حياتي ***ذات جمال !! لماذا البعض **** سؤال محيرني ؟؟
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
28 -
2017-09-08 14:34:48
ولست أرى السعادة جمع مال *** ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا *** وعند الله للأتقى مزيد
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
27 - الحياة حلوة
2017-09-08 14:32:14
ما. أذكر. اننا. درسنا. كيمياءالحب. في المدرسة او الجامعة. كلها. كيمياءعضويةوكيمياءغيرعضويةوكيمياء تحليلية وكيمياء فيزيائية وكيمياء حيوية من فين جابو كيمياء للحب !!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
26 - خالد القحطاني
2017-09-08 14:30:37
هذه بنت السعوديه رمز الفخر ورافعه رؤوسنا
لا يعجبني(28) اعجبني(2)
25 - ابو محمد
2017-09-08 14:27:13
لاتستغرب من ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ابوحرب
2017-09-08 14:24:26
أساس تجارتكم *؟***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 -
2017-09-08 14:23:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - وبالله المستعان
2017-09-08 14:20:52
*** حفظ الله اعراضناا واعراض المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
21 - ساري
2017-09-08 14:18:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - سامبادوريا
2017-09-08 14:18:22
تفتخر انها من *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - رؤية 2060
2017-09-08 14:17:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - بولا
2017-09-08 14:17:05
وايش اللبس الي لابسته لبس ****😂🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - فيحان
2017-09-08 14:16:25
مثال حي للمرأة السعودية الناجحة يدعو للفخر اما الجمال جمال عدني فاخر
لا يعجبني(22) اعجبني(1)
16 - بولا
2017-09-08 14:15:43
والله الستر زين وربي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
15 - الدين النصيحة
2017-09-08 14:15:20
( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
14 -
2017-09-08 14:15:15
يازين ***اللهم ارزقنا بالحلال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - فنزولي
2017-09-08 14:15:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 -
2017-09-08 14:15:04
وش قدمت للبلد
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
11 - محمد
2017-09-08 14:14:48
اش دخلك في المراة السعودية ****
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
10 - شابورة
2017-09-08 14:14:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - رور
2017-09-08 14:14:01
هذا باعشن صافي !
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8 - علي ابو تميم
2017-09-08 14:12:57
غطي ذا الركب السود الله يصلحك
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7 - ابو تميم
2017-09-08 14:11:11
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6 - مشعل العتيبي
2017-09-08 14:10:54
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5 - باب الشمال
2017-09-08 14:10:41
ماذا تريدون من المرأة السعودية ... ****
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4 - سبحان الله وبحمده
2017-09-08 14:09:15
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3 - نيدو
2017-09-08 14:07:48
***. الله يستر وش بلا العالم هذي
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2 - محمد الجعيد
2017-09-08 14:07:29
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1 - عبد الرحمن
2017-09-08 14:04:35
اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور والاختلاط، لا حول ولا قوة إلا بالله .
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