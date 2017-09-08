بعد التصريحات الأخيرة..أول تعليق من الكويت على بيان الدول المقاطعة لقطر

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صحيفة المرصد:بادرت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة (8 سبتمبر 2017)، إلى التعقيب على البيان الصادر عن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تعبيرًا عن موقفها تجاه ما أثير على هامش الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى واشنطن.

وقالت الخارجية الكويتية إنها “تنظر بتقدير إلى البيان الذي أصدرته الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) مساء الخميس حول أزمة قطر، وإنه يؤكد الحرص على وضع حد للخلاف مع الدوحة”.

وشددت الخارجية الكويتية حسبما نشره موقع “العريبة.نت” على موقفها المبدئي للتهدئة بين الدول الأربع وقطر، مؤكدة أنها ستواصل المساعي لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الحاصل، بحسب ما أوردت وكالة “كونا” الرسمية نقلاً عن مصدر في الخارجية.

وقد جاء في الرد الكويتي ما يلي:

“أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن ‏دولة الكويت وقد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة فإنها تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان ، الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود. وفي هذا الصدد فإنها تؤكد على موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة.

كما أكد المصدر بأن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.”

واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.

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