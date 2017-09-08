بعد التصريحات الأخيرة..أول تعليق من الكويت على بيان الدول المقاطعة لقطر
صحيفة المرصد:بادرت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة (8 سبتمبر 2017)، إلى التعقيب على البيان الصادر عن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تعبيرًا عن موقفها تجاه ما أثير على هامش الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى واشنطن.
وقالت الخارجية الكويتية إنها “تنظر بتقدير إلى البيان الذي أصدرته الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) مساء الخميس حول أزمة قطر، وإنه يؤكد الحرص على وضع حد للخلاف مع الدوحة”.
وشددت الخارجية الكويتية حسبما نشره موقع “العريبة.نت” على موقفها المبدئي للتهدئة بين الدول الأربع وقطر، مؤكدة أنها ستواصل المساعي لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الحاصل، بحسب ما أوردت وكالة “كونا” الرسمية نقلاً عن مصدر في الخارجية.
وقد جاء في الرد الكويتي ما يلي:
“أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة فإنها تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان ، الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود. وفي هذا الصدد فإنها تؤكد على موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة.
كما أكد المصدر بأن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.”
واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.
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التعليقات
يا ناس الكلام ماهو بيديهم الكلام عند الإيرانية وعزمي فشاره اميرهم لايحل ولا يربط عزمي معطية دور على قده حجمه الباقي مخليهم ينبحون في القناة الخنازيرة
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الكويت مع من يدق الخمسة..
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خيبتي الظنون فيك ياكويت
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الكويت تلعب على الحبلين يالربع ومعروف هي مع مين مكشوفة اللعبة ياكويت
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عندي سؤال محيرني 🏳هل ***أكثر خُبثآ من قطر ⁉️ 🏳الجواب: كلهم في الهوى سواء👌👀
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الله الغني عن بعض الفزعات، كلمة (غزو) سواء كانت مقصوده أو غير مقصوده أججت الموقف بين مواطني الدول المعنيه في وقت يتطلب منا التهدئه وعدم الأنسياق وراء الإشاعات المغرضة للنيل من الوحده الخليجيه
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هههههههه اعطاء ادوار لدول هشة غير مستقره خطاء تكون هذه نتيجته .. الله يستر على الكويت
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والله الأمير أبو ناصر مأقصر لكن ناس مالهم كلمة عن بلدهم الكلمة عند عزمي بشارة هو لي يحل ويربط في قطر أم البقية مثل حمد المعتوه مريض مايدري عن هواء دارة وموزه عايشة على الكذب مثل الغبي ذمميم
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ليت يكون فيه تدخل عسكري بقطر بعد تجييش العالم ضد حكومة قطر حتى شعب قطر يكره حكومته الغير شرعيه حكومة الانقلابات والارهاب والتعذيب والخيانة
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الحاكم إذا صار ضعيف ويطيع الاخونجي وذنب إيران فهذا حكم على نفسه بالإعدام
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مدام وصل لامننا سنصعد ونصعد ونصعد كذلك ماسمعتو وشفتو الصواريخ الحوثية اللي اطلقت اتجاه مكة المكرمة والرياض والطائف.. والحوثي مدعوم من قطر وإيران
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للاسف الشديد ميول الكويت واضح مع قطر في بعض النقاط ومع ذلك لم تعتذر عن كلامها عن التدخل العسكري !!
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والله لو تتعرضون يا اهل الكويت مثل اللي تعرضتله السعودية كان اعلامكم ماراح يسكت كان تصرخون وين الخليج وتصوير للاضرار واتصالات وبكاء وهذه حقيقة اللي رجله بالنار مو مثل اللي رجله بالماء
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قالو بدلا من التصعيد!!! سؤال للكويت حطو نفسكم بمكان السعودية قطر تدعم الحوثي بقصفكم واستشهاد منكم جنود ومواطنين وقتل حتى المواليد وجرحى وتضررت الأملاك والشوارع ودعم الارهابيين اخونج داعش اذناب ايران
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الحل بسيط قطر ترجع الي العقل والعقلاء مع إيقاف التدخل +الارهاب+الفكر المتطرف= حبايب
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لاتتعبوا انفسكم ياكويت وياوساطات العالم.لن تنتهي مشكلة قطير حتى يرضخ تميموه ويقبل الايادي والارجل ويطلب السماح من عمانه السعوديه ومصر والامارات والبحرين وينفذ الاوامر ال13 بعدها (نفكر) فالموضوع
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من اليوم ورايح ممنوع كلمة دويلة قطر :
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نقطة الاعتراض من الدول الأربع وهي الخيار العسكري المزعوم لم يتطرقوا لها!!! وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على بيان الخارجية الكويتية
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3 هههههه ياقطرائيلي الكويت نعرفها وشيخها والنعم فيه نعرفه . مايحتاج واحد خاين يعرفنا بشيوخ الكويت ... الله يجمل حالك ياشيخ الصباح وكفوووو والله يبعد عنك الخونه والانجاس
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والله المفروض يقطعون العلاقه فعلا مع قطر وقلعتها بكره تروح مراح العراق واليمن ويصيحون قلعتهم وركزوا بشيء افضل من هالموضوع
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ايام حرب العراق والكويت قناة الجزيره تدعم الغزو ضد العراق وتتقابل مع اعداء الكويت
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يبدو انك كويتي او قطري لذلك يصدر منك هذا التعليق الساذج والذي ينم على عدم معرفة أي شيء في مسألة الخلاف.
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الكويت تقول دعونا نجد حلا كفا تأجيج للصراع بين الأشقاء أما الحكومة القطرية ليس امامها الإ الانصياع والرجوع للبيت الخليجي ووقف أي دعم للجهات و المؤسسات المحظورة وفق البنود المطروحة
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بأن الوساطة الكويتيه لم تعد مجدية خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها الشيخ جابر في البيت الأبيض والتي هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة فلا حل عسكري ولا قبول قطري لذلك فالمقاطعة قائمة الى ان ترضخ قطر .
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أخيراً الحل بيد الأخر والكويت وسيط..
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للكويت مع التحية ان لم تكن معي فانت ضدي. ////////////////////////////////////////////////////////////// تعليق1/ مبروك ياجووووووجو
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((((((( الموقف الكويتي .....لم ينجح مع طاولة الخوار اليمني ....... ولن ينجح مع ارهابيين قطر )))))
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تعليق مخالف
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الشيخ صباح جمل الله حالك وشكر الله مساعيك،،،لو كان الامر بيد تميم لتم حل الخلاف في ساعات ولكن من يضع تميم في الواجهه هم اصحاب الحل والربط،،عموما كنا نتمنى ان تحل الامور والاهم تطبيق الشروط المعلنه.
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الله المستعان يالكويت !!
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المشكله ان الحكومات اختلفت والشعب قام يغلط في بعضه وذحين لو تصالحت الحكومات مدري هل بنتصالح مع اخواننا والا نستمر في نغلط في بعض
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لم ينكر او يعتذر على ما قاله في واشنطن وكانه مصر على موقفه وهذا من حقه
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قطرائيل الغدر قطرائيل الخيانه قطرائيل الخساسه يحكمها واحد ضعيف شخصيه يحتمي في مرتزقة قناة الجزيره الكذابه . أسمه / يتيم بن خاين أل غدر
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الكويت واثقه من مواقفها وتعرف ماتقول ... وهي تسعى لرأب الصدع .. ولن تؤثر على مساعيها أو تغير مواقفها الإستنكارات ... فهذا رئيس دوله ولايمكن أن يقول كلام هراء أو إفتراء
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تضل الكويت لاتملك قرارها ومصيرها. فلدى ايران وسائل ضغط عليها منها المعروف ومنها الغير معروف
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اول من شاهد الخبر ✌🏻
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