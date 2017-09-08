مدير مستشفى يمنح نفسه شهادة تقدير ويعلق:لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه إن لم يجد من يكرمه-صورة

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشهادة تقدير أثارت استغراب العديد من المتابعين، حيث وجه خلالها مدير مستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل، الشكر لنفسه لمشاركته كمحاضر في ندوة طبية.

وضمت الشهادة المتداولة عبارة: “تتقدم إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالشكر والعرفان للدكتور محمد حمدان الشمري لمشاركته كمحاضر ومساهم بإنجاح ندوة السلامة الدوائية الأولى والمقامة بالمركز التعليمي بالمستشفى يوم الاثنين 15/11/1438 وذيلت الشهادة بتوقيع مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري”.

وحول صحة الشهادة، قال مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري لموقع “عين اليوم” : ” كنت محاضرا في الندوة برفقة مجموعة من الزملاء في الصيدلة، وكان من المفترض أن يكون التكريم لجميع المحاضرين من قبل مدير عام صحة حائل، وإعتذار المدير العام قبل يوم فقط من إنعقاد الندوة، أضطرنا لتحويل راعي التكريم من مسمى المدير العام لمدير المستشفى”، مبينا أنه لم يستلم شهادة الشكر حتى الآن، وأضاف : ” لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه أن لم يجد من يكرمه، وما حدث ليس بالجريمة.

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