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مدير مستشفى يمنح نفسه شهادة تقدير ويعلق:لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه إن لم يجد من يكرمه-صورة

مدير مستشفى يمنح نفسه شهادة تقدير ويعلق:لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه إن لم يجد من يكرمه-صورة
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المرصد 37 1٬574 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشهادة تقدير أثارت استغراب العديد من المتابعين، حيث وجه خلالها مدير مستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل، الشكر لنفسه لمشاركته كمحاضر في ندوة طبية.

وضمت الشهادة المتداولة عبارة: “تتقدم إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالشكر والعرفان للدكتور محمد حمدان الشمري لمشاركته كمحاضر ومساهم بإنجاح ندوة السلامة الدوائية الأولى والمقامة بالمركز التعليمي بالمستشفى يوم الاثنين 15/11/1438 وذيلت الشهادة بتوقيع مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري”.

وحول صحة الشهادة، قال مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري لموقع “عين اليوم” : ” كنت محاضرا في الندوة برفقة مجموعة من الزملاء في الصيدلة، وكان من المفترض أن يكون التكريم لجميع المحاضرين من قبل مدير عام صحة حائل، وإعتذار المدير العام قبل يوم فقط من إنعقاد الندوة، أضطرنا لتحويل راعي التكريم من مسمى المدير العام لمدير المستشفى”، مبينا أنه لم يستلم شهادة الشكر حتى الآن، وأضاف : ” لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه أن لم يجد من يكرمه، وما حدث ليس بالجريمة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - الدوسسسسري
2017-09-08 16:33:55
هههه بيدي لا بيد عمرو سويتها يادكتور ( ولاتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى ) تعتبر نظاما ملغية على كل حال وزين إنك صورت جنبها قبل ماتلغى رسميا
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36 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-08 16:30:32
أقله حبني بغصب !!!! لا لا ما معي غير الصبر يرد عقله عليه ؟ بس أقله أيه لو شفت ذالك اللي يطرية ما معي غير الصبر❤️❤️ يرد عقله عليه .
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35 - متابعين جدد
2017-09-08 16:26:48
اعتقد ان الدكتور ليس لديه درايه في الامور الاداريه المفروض يكلف نائبه بالتوقيع علي الشهاده اذا كان هناك لديه نايب
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34 - حنين
2017-09-08 16:26:41
عادي وعادي جداً كرم نفسك ووسع صدرك التكريم في هالزمن صار بالواسطات والمحسوبيات واللي يستاهل يزرع بصل كرموا انفسكم كان شفتوا انفسكم تستحقون ودلعوها محد دافع من جيبه شي.
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33 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-08 16:25:11
تستاهل التكريم لو تجيب لنفسك هدية وتكون ذكرى ليوم تكريمك لو ترقي نفسك كمان وتعيش الدور وتسوي عشاء الترقية كله من حقك مافي أغلى للإنسان من نفسه
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32 -
2017-09-08 16:22:32
استغلال صلأحيه لنفسه مالم يكن مخول من مدير عام الصحه بحايل بالتوقيع على الشهاده نيابة عن (مديرعامالشؤن الصحيه بحايل )وهذاتجاوزصلاحيه ومن خولك بالتوقيع هذاسؤال التكريم والشهادة يكون من المديرالعام لصحة
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31 - المتيم
2017-09-08 16:19:48
مسكين والله انه صادق لانه عارف عندنا ما يكرمونهم الا اذا ما توا وندفنوا تحت التراب
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30 - منقاش
2017-09-08 16:19:34
في صورة الشهادة ثلاث مرات مكتوب لقب الدكتور في مواضع مختلفة
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29 - ##
2017-09-08 16:17:03
الشمري والعنزي مهبل قبلك واحد عنزي شكر نفسه لاكن تقبل احترامي وتقدري لك واشكرك المخلص دائما مهمل لماذا واللعاب يشكر ويكرم الظاهر انه زمن الرويبضه
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28 - منقاش
2017-09-08 16:14:22
سؤال بسيط جدا جدا: هل كل طبيب أو صيدلي يستحق لقب دكتور؟؟ معظم هؤلاء حاصلين على MBBS وهي ليست درجة دكتوراه .. من لديه بكالوريوس او ماجستير في الطب فهو ليس بدكتور حتى وإن كان استشاري .. تثقفوا مجانا
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27 - منقاش
2017-09-08 16:14:01
سؤال بسيط جدا جدا: هل كل طبيب أو صيلي يستحق لقب دكتور؟؟ معظم هؤلاء حاصلين على MBBS وهي ليست درجة دكتوراه .. من لديه بكالوريوس او ماجستير في الطب فهو ليس بدكتور حتى وإن كان استشاري .. تثقفوا مجانا
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26 - خالد
2017-09-08 16:13:15
لا يوجد مشكله ومن حقه ذلك وتصرفه سليم بس بعض المغردين يحبون الفلسفة والكلام الفاضي والهياط
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25 - انا بصفك
2017-09-08 16:08:29
معاه حق يمنح لنفسه شهادة شكر وتقدير .. وهي شهادة معنوية وليست مادية يترقى بسببها .
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24 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-08 16:05:45
كفو كفو كفو 👏🏻 كثير منا يستحق التكريم ولكن 😕😔 التكريم الآن فقط للجين عمران ومريم حسين وحليمة بولند 😖🤐💔
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23 - ضايع
2017-09-08 16:05:32
قد لايقصد فيها التكريم ولاكن توبيخ الطرف الاخر بشكل مؤدب بعد ان تعبت ادره مستشفى الولاده والاطفال بالمؤتمر ولم تجد مدير صحه حائل حاضرا فارد العتب عليه
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22 - مصري وبعشق السعوديه
2017-09-08 16:04:20
كلام سليم وفاله الفصل قريبا.
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21 - بسكات
2017-09-08 15:58:57
زي اللي يجيب لنفسه هديه ، عيش كثير تشوف كثير
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20 - اه ياوطن !!
2017-09-08 15:58:27
صح لا مشكله في بلدي !!!! من ااااانتم بحق اااالسماء واااااه يابلد ...
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19 - مع الأسف وكل الأسف ياسعادة الطبيب هذه الشهادة لاقيمة لها إلا عندك//
2017-09-08 15:57:06
ولو قدمتها لأي جها لأي سبب كان // فسوف تسقط سقطة مدوية // مع إبتسامة سخرية رقيقة للحفاظ على مشاعرك//
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18 - نوااااااف
2017-09-08 15:51:47
يستاهل وألف مبروك تصرف جميل جدا. ياكثر من يعملون بإخلاص ولا يجدون من يكرمهم أو يكافئهم معروف لدينا أن هذه الشهادات لأصحاب المصالح والمطبلين.
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17 - صدق الكلمه
2017-09-08 15:46:58
لابد ان يكافئ الانسان نفسه لانها تعطية دافع للعمل وللعطاء
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16 - الذين يكرمون أنفسهم هم المصابون بهوس العظمة والأنا // يقربلك معمر
2017-09-08 15:45:11
والسبب أن التكريم نتيجة للتقييم // ومستحيل أي وسط علمي أو عملي يقبل أن يقيم المسؤول او الفرد نفسه//
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( عدد التعليقات 1 )
15 - اللامي
2017-09-08 15:44:56
لامشكلة اذا كان يستحق ولم يجد من يكرمة
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14 - سركيس بااااريس
2017-09-08 15:42:31
اقول تولم للقشعة .
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13 - رؤية 2060
2017-09-08 15:40:44
انا بعد بكرم نفسي بونص 10,000ريال استاهل كل التقدير والاحترام لي ودرع تذكاري وشهادة تقدير على مجهودي استاهل
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
12 - أيش رأيك تمنح نفسك ترقية //
2017-09-08 15:36:52
وعلاوة إستثنائية على الخبالة//
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
11 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-08 15:36:13
عادي أنت في بلد كل شيء حوسه .
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10 - الساري
2017-09-08 15:35:38
ههههه يبيلة علاج وتكريم من مستشفي شهار بالطائف
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9 - ولوو
2017-09-08 15:35:26
وين راح خبر عمر السومه 😀
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8 - شايب بروح الشباب
2017-09-08 15:35:14
متى نراه يعاقب نفسه؟؟وإلا بس عند التكريم وديكور الجدران وزيادة الأوراق فى الملف الشخصى يمدح نفسه.وعند الأخطاء تتوالى التبريرات؟؟هل الصحه عندنا مريضه؟؟إللى نعرفه أن فيها مرضى كثر.
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7 - سركيس بااااريس
2017-09-08 15:33:08
هزلت .
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6 - ولوو
2017-09-08 15:32:00
ألف مبروك
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5 -
2017-09-08 15:31:02
من حقه يكرم نفسه ويعطي نفسه اعلى الدرجات اذا لم يجد من يكرمه تصرف سليم ١٠٠٪‏
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-08 15:29:33
إذا تحتاج توقيع كلمني..
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( عدد التعليقات 28,468 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-08 15:28:57
(((((((( وهل يعاقب هذا الانسان نفسه .... اذا لم يجد من يعاقبه ؟ )))))))
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2 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-08 15:26:43
نفس عقل يزيد الراجحي إلي اكرم نفسه ولي يهدي لنفسه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - ١١١
2017-09-08 15:26:43
من جماعة يزيد الراجحي ذا 😂😂😂
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