مدير مستشفى يمنح نفسه شهادة تقدير ويعلق:لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه إن لم يجد من يكرمه-صورة
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشهادة تقدير أثارت استغراب العديد من المتابعين، حيث وجه خلالها مدير مستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل، الشكر لنفسه لمشاركته كمحاضر في ندوة طبية.
وضمت الشهادة المتداولة عبارة: “تتقدم إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالشكر والعرفان للدكتور محمد حمدان الشمري لمشاركته كمحاضر ومساهم بإنجاح ندوة السلامة الدوائية الأولى والمقامة بالمركز التعليمي بالمستشفى يوم الاثنين 15/11/1438 وذيلت الشهادة بتوقيع مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري”.
وحول صحة الشهادة، قال مدير المستشفى الدكتور محمد حمدان الشمري لموقع “عين اليوم” : ” كنت محاضرا في الندوة برفقة مجموعة من الزملاء في الصيدلة، وكان من المفترض أن يكون التكريم لجميع المحاضرين من قبل مدير عام صحة حائل، وإعتذار المدير العام قبل يوم فقط من إنعقاد الندوة، أضطرنا لتحويل راعي التكريم من مسمى المدير العام لمدير المستشفى”، مبينا أنه لم يستلم شهادة الشكر حتى الآن، وأضاف : ” لا مشكلة أن يكرم الشخص نفسه أن لم يجد من يكرمه، وما حدث ليس بالجريمة.
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التعليقات
هههه بيدي لا بيد عمرو سويتها يادكتور ( ولاتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن إتقى ) تعتبر نظاما ملغية على كل حال وزين إنك صورت جنبها قبل ماتلغى رسميا
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أقله حبني بغصب !!!! لا لا ما معي غير الصبر يرد عقله عليه ؟ بس أقله أيه لو شفت ذالك اللي يطرية ما معي غير الصبر❤️❤️ يرد عقله عليه .
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اعتقد ان الدكتور ليس لديه درايه في الامور الاداريه المفروض يكلف نائبه بالتوقيع علي الشهاده اذا كان هناك لديه نايب
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عادي وعادي جداً كرم نفسك ووسع صدرك التكريم في هالزمن صار بالواسطات والمحسوبيات واللي يستاهل يزرع بصل كرموا انفسكم كان شفتوا انفسكم تستحقون ودلعوها محد دافع من جيبه شي.
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تستاهل التكريم لو تجيب لنفسك هدية وتكون ذكرى ليوم تكريمك لو ترقي نفسك كمان وتعيش الدور وتسوي عشاء الترقية كله من حقك مافي أغلى للإنسان من نفسه
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استغلال صلأحيه لنفسه مالم يكن مخول من مدير عام الصحه بحايل بالتوقيع على الشهاده نيابة عن (مديرعامالشؤن الصحيه بحايل )وهذاتجاوزصلاحيه ومن خولك بالتوقيع هذاسؤال التكريم والشهادة يكون من المديرالعام لصحة
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مسكين والله انه صادق لانه عارف عندنا ما يكرمونهم الا اذا ما توا وندفنوا تحت التراب
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في صورة الشهادة ثلاث مرات مكتوب لقب الدكتور في مواضع مختلفة
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الشمري والعنزي مهبل قبلك واحد عنزي شكر نفسه لاكن تقبل احترامي وتقدري لك واشكرك المخلص دائما مهمل لماذا واللعاب يشكر ويكرم الظاهر انه زمن الرويبضه
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سؤال بسيط جدا جدا: هل كل طبيب أو صيدلي يستحق لقب دكتور؟؟ معظم هؤلاء حاصلين على MBBS وهي ليست درجة دكتوراه .. من لديه بكالوريوس او ماجستير في الطب فهو ليس بدكتور حتى وإن كان استشاري .. تثقفوا مجانا
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سؤال بسيط جدا جدا: هل كل طبيب أو صيلي يستحق لقب دكتور؟؟ معظم هؤلاء حاصلين على MBBS وهي ليست درجة دكتوراه .. من لديه بكالوريوس او ماجستير في الطب فهو ليس بدكتور حتى وإن كان استشاري .. تثقفوا مجانا
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لا يوجد مشكله ومن حقه ذلك وتصرفه سليم بس بعض المغردين يحبون الفلسفة والكلام الفاضي والهياط
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معاه حق يمنح لنفسه شهادة شكر وتقدير .. وهي شهادة معنوية وليست مادية يترقى بسببها .
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كفو كفو كفو 👏🏻 كثير منا يستحق التكريم ولكن 😕😔 التكريم الآن فقط للجين عمران ومريم حسين وحليمة بولند 😖🤐💔
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قد لايقصد فيها التكريم ولاكن توبيخ الطرف الاخر بشكل مؤدب بعد ان تعبت ادره مستشفى الولاده والاطفال بالمؤتمر ولم تجد مدير صحه حائل حاضرا فارد العتب عليه
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كلام سليم وفاله الفصل قريبا.
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زي اللي يجيب لنفسه هديه ، عيش كثير تشوف كثير
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صح لا مشكله في بلدي !!!! من ااااانتم بحق اااالسماء واااااه يابلد ...
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ولو قدمتها لأي جها لأي سبب كان // فسوف تسقط سقطة مدوية // مع إبتسامة سخرية رقيقة للحفاظ على مشاعرك//
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يستاهل وألف مبروك تصرف جميل جدا. ياكثر من يعملون بإخلاص ولا يجدون من يكرمهم أو يكافئهم معروف لدينا أن هذه الشهادات لأصحاب المصالح والمطبلين.
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لابد ان يكافئ الانسان نفسه لانها تعطية دافع للعمل وللعطاء
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والسبب أن التكريم نتيجة للتقييم // ومستحيل أي وسط علمي أو عملي يقبل أن يقيم المسؤول او الفرد نفسه//
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لامشكلة اذا كان يستحق ولم يجد من يكرمة
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اقول تولم للقشعة .
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انا بعد بكرم نفسي بونص 10,000ريال استاهل كل التقدير والاحترام لي ودرع تذكاري وشهادة تقدير على مجهودي استاهل
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وعلاوة إستثنائية على الخبالة//
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عادي أنت في بلد كل شيء حوسه .
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ههههه يبيلة علاج وتكريم من مستشفي شهار بالطائف
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وين راح خبر عمر السومه 😀
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متى نراه يعاقب نفسه؟؟وإلا بس عند التكريم وديكور الجدران وزيادة الأوراق فى الملف الشخصى يمدح نفسه.وعند الأخطاء تتوالى التبريرات؟؟هل الصحه عندنا مريضه؟؟إللى نعرفه أن فيها مرضى كثر.
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هزلت .
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ألف مبروك
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من حقه يكرم نفسه ويعطي نفسه اعلى الدرجات اذا لم يجد من يكرمه تصرف سليم ١٠٠٪
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إذا تحتاج توقيع كلمني..
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(((((((( وهل يعاقب هذا الانسان نفسه .... اذا لم يجد من يعاقبه ؟ )))))))
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نفس عقل يزيد الراجحي إلي اكرم نفسه ولي يهدي لنفسه
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من جماعة يزيد الراجحي ذا 😂😂😂
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