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تصريح جديد من وزير خارجية البحرين حول الأزمة القطرية
صحيفة المرصد:أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الجمعة أن دولة قطر وضعت عراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب، وفتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير.
وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، مضيفا أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه.
وتابع بقوله: ولم تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه لتهديد أمن شعوبها و استقرارها.
التعليقات
14 - الى 62017-09-08 16:24:26
تمام 👍🏽 !! وأنت بشرنا عنك ؟؟
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13 - أمريكا ضغطت على قطر بمافيه الكفاية وشكل الدور عليكم2017-09-08 16:24:19
ربما لحفظ ماء الوجه على جميع الاطراف التحلي بالحكمة ووضع نصب عينيها المصلحة الأشمل للوطن الخليج العربي//
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12 - المفتش كورمبوو2017-09-08 16:23:05
قطر فتحت مينائها الجديد لقربه من ايران ..والذكي يعرف
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11 - سامبادوريا2017-09-08 16:22:49
تعليق مخالف
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10 - هنطش2017-09-08 16:21:30
مشالله عليه وعلى كلامه عندي يقين هذا الوزير لو يروح لي وحده لي قطر هجو القطريون من قطر عبر البحر سباحة من الرعب والخوف الجبناء الارهابيون
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-08 16:14:03
يعجبني فيصل قاسم ...
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8 - السح الدح مبو2017-09-08 16:13:16
شلونك
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7 - ابراهيم2017-09-08 16:12:11
غيرصحيح انكشف كل شي ابعدوامصروفكواالمنافذورايح توافق قطر
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6 - زائر من الكواكب2017-09-08 16:07:02
شكله خايف من ترامب والثلأجة ما فيها إلا نص ليمونة...
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5 -2017-09-08 16:06:23
تعجبني
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4 - ع الشمري2017-09-08 15:57:26
قطر لاتريد المصالحه وأنما تحاول أثارت الفتنه.
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3 - ع الشمري2017-09-08 15:57:25
قطر لاتريد المصالحه وأنما تحاول أثارت الفتنه.
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2 - سركيس بااااريس2017-09-08 15:56:36
ياسلام عليك هذا الكلام والا فلا . تعجبني ياشيخ.
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1 - واحد من الشعب2017-09-08 15:51:58
تصريح من الآخر ،،،وهذه هي الحقيقة الذي يود تجاهلها البعض
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بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
الف الف الف مبروك يا ندى الزواج بس أهم شيء الكلام الكلام الكلام !! خلى الفلوس تج...
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