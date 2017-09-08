تصريح جديد من وزير خارجية البحرين حول الأزمة القطرية

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صحيفة المرصد:أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الجمعة أن دولة قطر وضعت عراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب، وفتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير.

وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، مضيفا أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه.

وتابع بقوله: ولم تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه لتهديد أمن شعوبها و استقرارها.