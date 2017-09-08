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تصريح جديد من وزير خارجية البحرين حول الأزمة القطرية

تصريح جديد من وزير خارجية البحرين حول الأزمة القطرية
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المرصد 14 1٬271 47 دقيقة

صحيفة المرصد:أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الجمعة أن دولة قطر وضعت عراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب، وفتحت أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير.

وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أوصدت أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، مضيفا أن أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه.

وتابع بقوله: ولم تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها لن تسمح لأي طرف كبر أو صغر شأنه لتهديد أمن شعوبها و استقرارها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - الى 6
2017-09-08 16:24:26
تمام 👍🏽 !! وأنت بشرنا عنك ؟؟
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13 - أمريكا ضغطت على قطر بمافيه الكفاية وشكل الدور عليكم
2017-09-08 16:24:19
ربما لحفظ ماء الوجه على جميع الاطراف التحلي بالحكمة ووضع نصب عينيها المصلحة الأشمل للوطن الخليج العربي//
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12 - المفتش كورمبوو
2017-09-08 16:23:05
قطر فتحت مينائها الجديد لقربه من ايران ..والذكي يعرف
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11 - سامبادوريا
2017-09-08 16:22:49
تعليق مخالف
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10 - هنطش
2017-09-08 16:21:30
مشالله عليه وعلى كلامه عندي يقين هذا الوزير لو يروح لي وحده لي قطر هجو القطريون من قطر عبر البحر سباحة من الرعب والخوف الجبناء الارهابيون
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9 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-08 16:14:03
يعجبني فيصل قاسم ...
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8 - السح الدح مبو
2017-09-08 16:13:16
شلونك
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7 - ابراهيم
2017-09-08 16:12:11
غيرصحيح انكشف كل شي ابعدوامصروفكواالمنافذورايح توافق قطر
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6 - زائر من الكواكب
2017-09-08 16:07:02
شكله خايف من ترامب والثلأجة ما فيها إلا نص ليمونة...
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5 -
2017-09-08 16:06:23
تعجبني
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4 - ع الشمري
2017-09-08 15:57:26
قطر لاتريد المصالحه وأنما تحاول أثارت الفتنه.
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3 - ع الشمري
2017-09-08 15:57:25
قطر لاتريد المصالحه وأنما تحاول أثارت الفتنه.
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2 - سركيس بااااريس
2017-09-08 15:56:36
ياسلام عليك هذا الكلام والا فلا . تعجبني ياشيخ.
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1 - واحد من الشعب
2017-09-08 15:51:58
تصريح من الآخر ،،،وهذه هي الحقيقة الذي يود تجاهلها البعض
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