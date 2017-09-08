بالصور: الأمير خالد بن سلمان يتفقد مقاتلات “F15″الجديدة في واشنطن قبل وصولها للمملكة!
صحيفة المرصد: قام سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، بزيارة شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، ليختبر بنفسه بعض المقاتلات التي تعتزم شركة بوينج تزويد القوات الجوية السعودية بها.
وتفقد الأمير خالد خلال زيارته لمقر الشركة في ولاية ميسوري، مراحل تصنيع 84 مقاتلة من طراز (إف-15 إس آي) التي سيتم تزويد المملكة بها، والتقى القيادات في الشركة التي ترتبط مع المملكة بشراكة عمرها 70 عاماً، والتقى كذلك عدداً من الشباب السعودي المشاركين في برنامج تصنيع الطائرات.
واستمع الأمير خالد الذي كان يعمل طياراً بالقوات الجوية السعودية قبل تعيينه سفيراً للمملكة بواشنطن، لشرح حول الخصائص التي أضيفت للمقاتلات الجديدة، كما اختبر بنفسه بعض التجهيزات الداخلية لقمرة القيادة.
وأكدت السفارة أن صفقة الـ84 مقاتلة الجديدة، تعد من أكبر وأهم الصفقات التي أبرمت بين الجانبين. وتشمل الصفقة الدفاعية الجديدة نموذجًا سعوديًّا يحاكي الطائرات الجديدة لاستخدامه في التدريبات.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
https://www.youtube.com/watch?v=HJN4WyqwZs4 ........ افضل النسخ F15 تمتلكها المملكة SA
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1/// عهود .....اعداد الحاقدين على هذا البلد كثيرين ....حتى الى كنا نحسبه اخو طلع عدو و يطعن بالظهر ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله .....اليوم فقط وحتى اللحظة (((55)) غارة نوعية شملت صعدة وحجة وصنعاء ومأرب وتعز )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياليت نركز على تمويل التعليم والصناعة في البلد ليكون رصيد قوي أجدى من شراء الاسلحة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
(((7- عهود ....مابشع نقض العهود وخيانة الجار الحقود ... نحمي حمى ((قبلة _ المسلمين)) واطهر بقاع الارض ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ..واهل الشام يحمون حمى القدس الشريف لكنهم خانوا)))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا أخي ليش اسمها اف _15 ليش اف فية احسن من اف حروف واجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تكثيف الطائرات F15 وكذالك الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واستمع الأمير خالد الذي كان يعمل طياراً بالقوات الجوية السعودية قبل تعيينه سفيراً للمملكة بواشنطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بسم الله وعلى بركة الله . انطلق إلى إسرائيل وهيا لنحرر الأقصى 👏🏻 يـارب نصلي في الأقصى 🙌🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
https://www.youtube.com/watch?v=w1Kd5zI_SoI
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((( تاريخ اف 15 مع المملكة ....ليس _جديد .... وأكبر صفقة ((300)) مقاتلة بالمواصفات السعودية ..... والمملكة أسهمت في ترويج هذا النوع من المقاتلات بفضل من الله ثم القيادة الحكيمة والصقور النوادر)))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ريما تعرفين تسكتين نقاتل اعدائنا فليكن من كان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو اغض الاعداء يابطل اغض الحوثيين اغض الايرانيين اغض الاخوانيين اغض حزب الات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مقاتلات لمقاتلة من ؟ 🤔 هل صدق الشيخ صباح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق