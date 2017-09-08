بالصور: الأمير خالد بن سلمان يتفقد مقاتلات “F15″الجديدة في واشنطن قبل وصولها للمملكة!

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صحيفة المرصد: قام سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، بزيارة شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، ليختبر بنفسه بعض المقاتلات التي تعتزم شركة بوينج تزويد القوات الجوية السعودية بها.

وتفقد الأمير خالد خلال زيارته لمقر الشركة في ولاية ميسوري، مراحل تصنيع 84 مقاتلة من طراز (إف-15 إس آي) التي سيتم تزويد المملكة بها، والتقى القيادات في الشركة التي ترتبط مع المملكة بشراكة عمرها 70 عاماً، والتقى كذلك عدداً من الشباب السعودي المشاركين في برنامج تصنيع الطائرات.

واستمع الأمير خالد الذي كان يعمل طياراً بالقوات الجوية السعودية قبل تعيينه سفيراً للمملكة بواشنطن، لشرح حول الخصائص التي أضيفت للمقاتلات الجديدة، كما اختبر بنفسه بعض التجهيزات الداخلية لقمرة القيادة.

وأكدت السفارة أن صفقة الـ84 مقاتلة الجديدة، تعد من أكبر وأهم الصفقات التي أبرمت بين الجانبين. وتشمل الصفقة الدفاعية الجديدة نموذجًا سعوديًّا يحاكي الطائرات الجديدة لاستخدامه في التدريبات.

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