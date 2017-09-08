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عمار الحكيم : مهما كانت الخلافات بين إيران و السعودية فإنها لن تصمد أمام الفرصة العظيمة !

عمار الحكيم : مهما كانت الخلافات بين إيران و السعودية فإنها لن تصمد أمام الفرصة العظيمة !
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المرصد 97 2٬372 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، أن تياره لا يمكنه الاستغناء عن نصائح وتوجيهات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وأن من يراهن على تعكير صفو هذه العلاقات واهم.
وقال الحكيم، في تصريحات لشبكة أخبار “إيران بالعربي”، إن خامنئي يولي اهتماما خاصا للعراق، بحكم علاقته المباشرة مع أغلب القيادات العراقية على مدى 40 عاما.
واعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي أن العراق قادر على تقريب العلاقة بين إيران والسعودية باعتباره الحيز الجغرافي الوحيد الذي يربط الجمهورية الإسلامية بالمملكة. وقال إن أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط، هي إيران والسعودية وتركيا، ويمثل العراق المساحة التي تربط هذه الدول، لذا فهو المؤهَّل الوحيد للقيام بتقريب وجهات النظر بينهم.
ورأى أن الخلافات بين إيران والسعودية لن تصمد أمام الفرصة العظيمة التي تنتظر البلدين في حال تم وضع قواعد للتعامل والعمل المشترك.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

97 - قلم قم
2017-09-08 18:59:44
من اراد ان يستمر في الفشل عليه الابحار في التظليل والكذب والخداع كثير من اعداء الوطن يضن اننا سذج لانعلم خداعه وكذبه فاالجماعات الارهابيه لم تظهر من فراغ فهناك عملاء يسعونا جاهدين الى الطعن في الظهر
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( عدد التعليقات 28,222 )
96 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:59:20
تجد الأخونجي يسبح بحمد تركيا ليل نهار حتى اذا دخل مسجده الأخواني بدلآ من قول سبحان ربي العظيم قال سبحان أردوغان.رغم أن خليفته عدو استراتيجي لبلادنا وحكومتنا الرشيدة بتأييده للأخوان ولنظام قطر.
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95 - الفارس
2017-09-08 18:59:12
قلم الخقيقة تعلم جزمة اَي سني مهما كان اشرف من رأس الخميني
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94 - 78
2017-09-08 18:56:15
اقحامك الاخونج في كل خبر وخصوصآ اخبار الملالي دليل انك تخادع نفسك وتهرب من الحقيقه وهذا يدل على انك اجوف مفلس او *** تحياتي لك
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( عدد التعليقات 28,222 )
93 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:55:51
هؤلاء الأخونجية وقطيعهم من الأخوان علاقاتهم استراتيجية مع تركيا ومتحالفين معها تحالف استراتيجي للكيد لبلادنا ونظامنا الشرعي في المملكة رغم أن الأتراك متآمرين مع نظام الدوحة ضدنا لم نقطع علاقاتنا معهم.
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92 -
2017-09-08 18:54:47
قلم الحقيقه قال الحقيقه. والاخوانجي الأعين *****
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91 - راصد
2017-09-08 18:52:40
ت85 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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90 - قلم قم
2017-09-08 18:50:50
تعليق مخالف
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89 - مواطن
2017-09-08 18:49:00
هرب قلم الحقيقه احس بتواجدات امنيه هنا !!!!! انتبه يا قلم انتبه
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88 - احذرو التقيه فهم اهلها
2017-09-08 18:48:39
اتضحىان قلم الحقيقة لبناني حزب اللاتي صاحب تقيه
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87 - قلم قم
2017-09-08 18:47:57
شاهدو الاجنبي المأجور يدافع عن ملالي ايران وسرعان ماانكشف قناعه انهوا ***فسيده يحذره من ان يهاجم اسياده وحتى لو من باب التقيه فلقد تابعت اخبار الملالي وحسن نصر الشيطان وعصابات العواميه ولم اشاهده
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86 - الصارم البتار
2017-09-08 18:47:51
بعد مشاهدة تعليقات قلم الكذب وفرحه للايران سؤال لو قامت حرب بين ايران والخليج . قلم الكذب سيقف مع من؟ الاجابة واضحة من ردوده
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85 -
2017-09-08 18:47:48
كان لدي رحلة في أحد المطارات. والله ياضحكت الاخوانجيه رامين الثياب الشامره وكاشخ بالافرانجي ويقصوان تذاكر الي تركيا ولحاهم تقول مكانس هم وجراوتهم.
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84 - الصارم البتار
2017-09-08 18:46:03
تعليق 77 بارك الله فيك وجزيت خير الله يكثر امثالك
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83 - اضكني المعمم قلم الكذب
2017-09-08 18:44:32
منفلت خرم الخقيقة يتمدح في ايران صدق ان العلاقات بتزين في جميع النواحي قال خلاص عز الله بحج لكربلاء بكره
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82 - الفارس
2017-09-08 18:43:25
تعليق مخالف
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81 - مسلم سني
2017-09-08 18:41:37
اخرس يا قلم الكذب قطر قبل ان تستعين بما تدعوه الاخونجية غدرت بالخليج واعادة علاقتها بايران علنا مع اعادة السفراء ايران عدوة وستزول بإذن الله
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80 - مرتضى عمر علي ابو بكر حسين
2017-09-08 18:40:43
خنبوق خنابق خرم الحكيكه ترى الامور مبينه لاتزيد تكشف عمرك اكثر
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79 -
2017-09-08 18:39:54
الإخواني القذر لايراء النور في الليل الدامس لن الله سبحانه طمس على قلبه وعينه.
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( عدد التعليقات 28,222 )
78 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:38:54
النظام القطري ومعه التركي عيونهم مفتوحة نحو قطيعهم الأخونجي في المملكة وهم يدركون ذلك تمامآ ويعتبرونهم مثل الخناجر المسمومة بيدهم على شكل طابور خامس تحت أمرتهم.فالحذر الحذر منهم يجب قطع رؤوسهم حالآ.
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77 - الفارس
2017-09-08 18:38:37
يجب استمرار عزل وحصار ايران الى ان ترجع للعصور الوسطى فهم مجوس انجاس مناجيس قتلوا سنة ايران والعراق وسوريا واليمن واحرقوا سفاراتنا وقتلوا الحجاج 2015
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76 - مسلم سني
2017-09-08 18:38:35
اخرس يا قلم الكذب قطر قبل ان تستعين بما تدعوه الاخونجية غدرت بالخليج واعادة علاقتها بايران علنا مع اعادة السفراء ايران عدوة وستزول بإذن الله
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75 - ابوصالح سكري
2017-09-08 18:37:37
يجب الفزعة والدعم لشعب السعودية خاصة اصحاب الضروف الصعبة ولكم في كلمة الملك فهدشهادة قال اتت بعض النساء قبل البترول تطلب الفزعة من الملك عبدالعزيزواعطاهابعض المال وووودعت الله ان يرزق الملك كنوزالارض
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74 - احمد
2017-09-08 18:37:09
قلم ***يستميت بالدفاع عن المجوس احبابه . انكشف امرك يالفارسي
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73 - مرتضى عمر علي ابو بكر حسين
2017-09-08 18:36:07
تعليق مخالف
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72 - الفارس
2017-09-08 18:35:41
تعليق 70 هو نفس ***خرم الخقيقة
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71 - مرتضى عمر علي ابو بكر حسين
2017-09-08 18:35:05
خوش يا قلم قم خووووش
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70 -
2017-09-08 18:33:18
عدونا الادود هو التنطيم الإخواني الاردغاني يجب محاربته بكل مانملك.
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( عدد التعليقات 28,222 )
69 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:32:39
اليوم اتضحت وجوه الأخونجية الأخوان وبانت مكائدهم ودسائسهم وحقدهم على بلادنا بوقوفهم السافر مع العدو النظام القطري ومن هنا لايجب التخندق خلف سياساتهم ولاينبغي أن تكون مصالحنا مربوطة بلحاهم لأنهم أعداء.
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68 - المااااضي
2017-09-08 18:32:12
تعليق 63 اصلا يا جاهل من ضمن خيانات قطر انها اعادة العلاقات مع ايران والسفراء اي ان ايران جزء من خيانة قطر والا مسوي ذكي هنا
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67 - ت 46
2017-09-08 18:31:17
الله سبحانه يخلي صواريخ رياح الشرق اللي موجهة لطهران واغلب المدن الرئسية الإيرانية . لعلم اقسم بالله انها مرعبة طهران صدق . ولعلمك يوجد غيرها صواريخ حديثه فتاكه . لكن نتمنى ان تعود العلاقات وخلاص
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66 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 18:30:24
😙😙 لصنهات بيك.
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65 - المااااضي
2017-09-08 18:30:16
وش بلاك يا قلم قم مستغرب من المعرفات متغير عليك الردود تذكرك بردود بس منت عارف المعرف صححححححح ههههههههههه
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64 - المااااضي
2017-09-08 18:28:27
تعليق 60 احسنت اصلا الواضح كذلك واتوقع انو يكتب من خارج السعودية من دولة عميلة او اجنبية
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( عدد التعليقات 28,222 )
63 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:27:36
اليوم السياسة ليس فيها صديق بل بناء مصالح وعلاقات استراتيجية.ماذا يفيدني مذهبك سواء كنت سني أوشيطاني طالما أنك تغدر فيني وتطعنني في ظهري من الخلف كما فعلها النظام القطري والتركي من خلفه بتأييد الأخوان
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62 - المااااضي
2017-09-08 18:27:21
اقول يا قلم قم ما اعادة النضر ايران في العلاقات الا بعد الخرش خرشوهم خرش لين عضو الارض غير تلايط
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61 - صنهات بيك
2017-09-08 18:26:03
قلم قم كم انت ضحل الفكر هش المشاعر فراشه تطير فوق فانوس مظلم لتسقط وتحترق في جمر مرمد ههههههه
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60 - الفارس
2017-09-08 18:23:28
خرم الخقيقة كتاباتك تقول ولاءك لإيران وليسا للملكة احذر تتمادا كثيرآ
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( عدد التعليقات 28,222 )
59 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:23:15
المشي خلف سياسة الأخونجية الأخوان وارضائهم على حساب بلادنا وأمنها الاستراتيجي خطأ فادح نتمنى أن يتم تغيير سياساته خصوصآ بعد ماتبين لنا عدائهم السافر على بلادنا ووقوفهم بجانب قطر ونظامها الارهابي.
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58 - صنهات بيك
2017-09-08 18:23:03
تعليق 52 ما اعادتها الا بعد دق خشمها ودس انفها بالتراب وتمريغه فوجدت انها من الافضل ان تصادق االاقوى او تخسر سمعتها ووجودها وستخسر
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57 - الفارس
2017-09-08 18:22:10
خرم الخقيقة ايران تعرف لو عملت اَي اعتداء لمسحناها من الخارطة هي واذنابها واحذر من تأييد دولة المجوس ضد المملكة فكل الكتابات متابعة
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56 - زائر
2017-09-08 18:22:08
هذا ايراني شيعي ****
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55 -
2017-09-08 18:22:02
الاخوانجيه وقطقيعهم يريدون خليفتهم اخردوغان وتميمهم لحاهم الرخوم مسكوت بغضب الله لأنهم خانو وطنهم
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54 - صنهات بيك
2017-09-08 18:21:27
قلم قم قل بعاااااااء بصوت عااالي هههههههه
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53 - صنهات بيك
2017-09-08 18:20:38
قلم قم تبي اربيك هنا كالعاده ههههههه
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( عدد التعليقات 28,222 )
52 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:19:49
لذلك اعادة العلاقات بين السعودية ودول الخليج العربي التي معها في صالح الجميع واولها وقف الحرب اليمنية على حدودنا الجنوبية.وعزل الأخونجية الأخوان ودولهم قطر وتركيا ومعهم مخططاتهم وتآمرهم واضعافهم .
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51 - صنهات بيك
2017-09-08 18:19:28
تعليق 46 ههههههههههههااااي ما هددت ما حرقت سفارة كاملة ايران طول وقتها تهدد الخليج والاسلام والحوثي والعوامية اكبر دليل لخياناتهم
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50 - الفارس
2017-09-08 18:18:51
خرم الخقيقة ايران قريبآ انهيارها سود الله وجيه المجوس واذنابهم ياعداء الاسلام والصحابة عبدة القبور
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49 - صنهات بيك
2017-09-08 18:17:45
تعليق 39 ايران فعلت اكثر يا ***نحن لسنا بصدد مقارنة بين اعمال الاعداء وايهم اخف عدائه هو صديق لاتدار الامور هكذا يا ***** لاتفرح كثير ايران عدوة وستظل عدوة وتاريخها سيء
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48 - الفارس
2017-09-08 18:16:49
قلم الخقيقة مين قالك ايران قوة ايران اضعف مما تتصور وضع اقتصادي متدهور ومعدات عسكرية من السبعينات لو دخلت حرب مع اصغر دولة خليجية انهزمت خلال ربع ساعة. إنتا تحلم ايران عليها حصار من جميع دول العالم
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47 - متابع٣٦
2017-09-08 18:16:38
استشهاد ابطالنا فالحد الجنوبي يمنع اي تقارب بيننا للأبد وأي تقارب يعتبر خيانه لدم الشهداء
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( عدد التعليقات 28,222 )
46 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:16:31
لا لم يفعلها الايرانيين أبدآ طوال قطع علاقات بلادنا معهم رغم أنهم يشاهدون منصات البترول السعودية عائمة على مياه الخاليج العربي مشاهدة العين لكنهم لم يهددون ويحقدون ويتوعدون كما هم حال الأخوان في قطر.
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45 - سامبادوريا
2017-09-08 18:16:25
عبد للمجوس للنجوس تاخذ توجيهات والمشكله انك تتفاخر بذلك قبحك الله ياعمار انت والي من نفس الطينه القذره
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44 - ابو عمر
2017-09-08 18:15:46
بانت حقيقتك ياقلم الحقيقه
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43 - صنهات بيك
2017-09-08 18:14:59
تعليق 36 يا قلم قم مابقي الا تفضح مذهبك اصبر هد شوي هههههههه ايران احرقت السفارة السعودية اعتدت على حجاج بيت الله في مكة مولت العوامية وش اعد وش اخلي يا قم قمي هههههههه
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42 - ابو ابراهيم
2017-09-08 18:14:02
لعنك الله ياب**
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41 - ابوصالح سكري
2017-09-08 18:13:18
يجب الحذرمن اصحاب الفتن والخيانة لشعب السعودية والكويت والعراق وايران واليمن وسورياوالامارت وقطروالبحرين وتركياومصرولبنان الحياة نوروسعادة من الله لكل الناس فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعد الناس بحياتك
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40 - صنهات بيك
2017-09-08 18:12:37
تعليق 28 قلم قم سلامات نشوفك ماحسبت على الفرصة لتمتدح ايران . ولائك لإيران فضحك دولة قوية استراتيجية وبربربربربر هههههههه ايران حدها مخلب في يد روسيا لا تضخم منها
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( عدد التعليقات 28,222 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:12:19
اليوم الحكومة والنظام القطري يهددون المنطقة الشرقية في بلادنا بضرب آبار البترول بصواريخهم كما غرد أحد كلابهم في الدوحة.انه الحقد الأخونجي الأخواني التركي الذي تتبناه قطر نيابة عنهم.هل فعلها الايرانيين
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38 - مهند البلغاري
2017-09-08 18:10:38
قلنا لكم العراق هو إيران انتم تلعبون بالعروبة وهم يرون أن المذاهبية أقوى.. بعد كم شهر سيتم إعمار العراق على حساب 😂😂 تعيش العروبة تعيش تعيش تعيش..
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37 - قلم الكوفيرة تاخذ الاخوان شماعة لكي تتطاول على الدعاة والملتزميين من اهل السنة
2017-09-08 18:10:23
قلم الكوافيرة ***
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( عدد التعليقات 28,222 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:09:38
لمدة ثلاثة شهور فقط مدة قطع علاقة بلادنا من النظام القطري حتى الآن شاهدو ماذا فعل الى هذا الوقت.مكائد ودسائس وتهديدات ضد بلادنا وحشود عسكرية تركية جلبها اليه واعلام حاقد هل الايرانيين فعلو مثله ؟؟؟.
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35 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 18:08:07
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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34 - بندر
2017-09-08 18:06:17
نعم فرصة لشفط المليارات بحجة اعمار العراق
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33 - من دونه
2017-09-08 18:06:11
انتي واهمه ياطقاقة قلم
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32 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 18:05:22
مفلس ثرثار المرصد ...... تباً لك ولا إيران.
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31 - الزهراني
2017-09-08 18:04:20
الروافض نجوس ولنا معهم تاريخ في مكه والمدينه والقطيف ولانساء تفجير اسكان الخبر وقطر الحمدالله فكنا الله منهم كان يموت لنا عسكري بالحدةالجنوبي كل يوم بسبب اعطاء احدثيات الجيش السعودي الله يحفظ السعودي
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30 - الفارس
2017-09-08 18:04:02
ماشفنا الراحة الا بعد قطع العلاقات مع المجوس ومطلوب بقائها مقطوعة الى قيام الساعة
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29 - عمائم الشر
2017-09-08 18:03:08
لاتفرحين كثيراّ يالكوافيرة قلم بحديث معممك الحكيم فهو لايرى ابعد من ارنبة انفه مثلك تماما ***
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( عدد التعليقات 28,222 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-08 18:02:40
نحن هنا نتكلم عن دول لاعن جماعات ارهابية سواء كانو سنة أم شيعة . سياسة العزل نهائيآ خصوصآ مع دولة قوية واستراتيجية كايران لاتخدم بلادنا وانما سياسة بناء علاقات مع مراقبتها ودفعها للأفضل هي المجدية .
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27 - قلم الحق
2017-09-08 18:02:39
العراق اخطر علينا من اي دوله في المنطقه فحكومته عميله لنزام خامنئي،فليتنبه المسئولين لهذا الامر الروافض ولاءهم للفقيه المزعوم فقط
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26 - الفارس
2017-09-08 18:02:30
قلم الخقيقة أزاح التقية وظهر على حقيقته لعن الله الروافض واذنابهم
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25 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-08 18:01:57
ومن انت ايها السنجاب حتى تبرز نفسك كوسيط انت مطيه للفرس ولن ينسى التاريخ مافعله ابوك الهالك بالعراقين من عام 2003 ايران ومطاياها عدونا اللدود حتى نهلكهم او تقوم الساعه
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24 -
2017-09-08 17:59:53
عمار الحكيم عربي المنشأ مجوسي المذهب ينفذ أجندة المجوس في العراق فالعراق كما يقول تأخذ تعليماتها من المجوس المسيطرين على العراق فلا غرابة أن يتوسط بين السعودية وأسياده المجوس .
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( عدد التعليقات 28,222 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-08 17:59:30
اليوم النظام القطري يستقوي على بلادنا بتركيا وبقطيع الأخوان الذي معهم ويحاولون استمالة الايرانيين الى جانبهم نحو هذا الحلف.علينا عزل الايرانيين عنهم تمامآ بعودة العلاقات معها وهنا سيتم اسقاط قوة لهم.
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22 - ↩ابو شدا↪
2017-09-08 17:58:57
كذبت كما يكذب ثرثار المرصد.وهذا التصريح يأتي بعد قتل اخواننا السنه على ايدكم ليكم غضب الله مطايا المجوس.
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21 - التقارب مع إيران خطر // نزع الفتيل هو التعبير الأصح//
2017-09-08 17:58:51
نزع الفتيل لمصلحة دول الخليج // التقارب لايخدم إلا ايران وأحزابها //
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20 - ابوصالح سكري
2017-09-08 17:58:39
يجب احترام الشعب السعودي وعدم الخيانة والفتنة لشعب السعودية الشعب السعودي احفاد اصحاب رسول الله والشعب السعودي كنزوتاج وفدا لخدمة بيت الله والحرمين الشرفين في مكة والمدينة المنورة وووو لاشريك مع الله
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19 - الفارس
2017-09-08 17:58:25
9 قلم الخقيقة لاتفرح الروافض لا أمان لهم ولن نضع أيدينا مع روافض أعداء الدين والصحابة فلا تفرح سود الله وجيه المجوس واتباعهم
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18 - سنونو
2017-09-08 17:56:16
السياسة لا عداء دايم ولا صداقة دائمة وإنما مصالح مشتركة ونرى ايران كبلد جار لنا
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( عدد التعليقات 28,222 )
17 - قلم الحقيقه
2017-09-08 17:56:00
خصوصآ وأن المملكة والدول الشقيقة المتحالفة كالامارات والبحرين قد اكتشفو غدر كل من النظام القطري والتركي وقطيع الأخوان العصابة التي ترعاها هذه الدول ومدى الحقد والعداء السافر في قلوبهم لدولنا الخليجية.
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16 - نجر تركستاني
2017-09-08 17:55:42
نشتم تمهيد للتقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية وهذا أفضل
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15 - الفارس
2017-09-08 17:55:28
عمار إنتا واهم ولا تعرف سياسات المملكة. اذا لم تكف ايران عن الاٍرهاب فلن يتم هناك اَي تقارب الى ان تقوم الساعة
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14 - حلحيل
2017-09-08 17:55:14
ارى ان الفوضى في السعودية انعدمت بعد اغلاق السفارة الايرانية والقطرية لم نعد نسمع بالدواعش وتفجيراتهم وتم تطهير الشرقية وحالنا افضل بدونهم
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13 - ميمي
2017-09-08 17:53:34
التبعيه العمياء مشكله . لما الانسان يعطل عقله ويرضى يكون تابع ينقاد كالبهيمه بدون ينظر لمصلحته . استعباد بإسم الدين ( الدواعش وحزبولا والجحش الشعبي ) يلقي بنفسه للتهلكه وهو مغيب العقل . الاسلام برئ
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12 - ناصر
2017-09-08 17:53:16
لعنة الله عليكم يااعداء الصحابة
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11 - ويليام
2017-09-08 17:53:12
قلم الحقيقة ****
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( عدد التعليقات 28,222 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-08 17:52:02
من خلال هذه المحادثات العميقة والصريحة يمكن بناء أسس ومبادىء حول هذه العلاقة لما فيه صالح دول الخليج العربي خاصة الامارات والبحرين اضافة لبلادنا تكون هناك معاهدات واتفاقيات على حسن الجوار فيما بينهم.
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( عدد التعليقات 28,222 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-08 17:47:24
تقارب بلادنا وحكومتنا الرشيدة واعادة العلاقات الاستراتيجية مع ايران افضل مليون مرة من التقارب مع الدول التي ترعى وتؤيد قطيع الأخوان وعلى رأسها تركيا وقطر.بلادنا تحتاج الى محادثات مع الجانب الايراني.
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8 - المدني
2017-09-08 17:47:04
عجبا!.يتفاخر بالانبطاح .
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7 - نيدو
2017-09-08 17:46:56
الله يلعنك انت وخرامنئي .. لانه سبب دمار شعوب العرب
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6 - صقر العروبه
2017-09-08 17:45:09
كأنه يقول راح نكون اصدقاء لا اظن ذلك اذا كان قتل الانسان في اي بقعه من بقاع الارض سهلا مهما كان لونه وجنسه وديانته فلن ينصلح العالم
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5 - صنيدح
2017-09-08 17:42:14
قاتل الله كل خائن لبني عروبته هؤلاء مجوس ايها الاحمق وانت منهم ولايمكن ان يثق بكم احد
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4 - مرسال غامد
2017-09-08 17:42:11
خونة لا عهد لكم
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3 - الاخضر
2017-09-08 17:39:57
تحسن العلاقات والتقارب مع إيران في هذا الوقت ضرورة قصوى يجب أن تتم بطريقة سريعة .
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2 - محمد الجعيد
2017-09-08 17:36:54
لعنت الله عليك انت وايران طيب اسئل نفسك انت والشيعه ليش مافي حكومه ايران او البرلمان الايراني عربي سوا شيعي او سني . ايران لاتريد خير للعرب
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1 - ياسيد عمار الحكيم // أنت في الشرق والحكمة في أقصى الارض
2017-09-08 17:35:26
" أن تياره لا يمكنه الاستغناء عن نصائح وتوجيهات المرشد الإيراني"// يوم تيارك يتحرر من التبعية و يصبح سيادي تعال نناقش موضوع الحكمة//
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آخر تعليق
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