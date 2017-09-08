عمار الحكيم : مهما كانت الخلافات بين إيران و السعودية فإنها لن تصمد أمام الفرصة العظيمة !
صحيفة المرصد : أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، أن تياره لا يمكنه الاستغناء عن نصائح وتوجيهات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وأن من يراهن على تعكير صفو هذه العلاقات واهم.
وقال الحكيم، في تصريحات لشبكة أخبار “إيران بالعربي”، إن خامنئي يولي اهتماما خاصا للعراق، بحكم علاقته المباشرة مع أغلب القيادات العراقية على مدى 40 عاما.
واعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي أن العراق قادر على تقريب العلاقة بين إيران والسعودية باعتباره الحيز الجغرافي الوحيد الذي يربط الجمهورية الإسلامية بالمملكة. وقال إن أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط، هي إيران والسعودية وتركيا، ويمثل العراق المساحة التي تربط هذه الدول، لذا فهو المؤهَّل الوحيد للقيام بتقريب وجهات النظر بينهم.
ورأى أن الخلافات بين إيران والسعودية لن تصمد أمام الفرصة العظيمة التي تنتظر البلدين في حال تم وضع قواعد للتعامل والعمل المشترك.
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🔴 #عمار_الحكيم لـ"إيران بالعربي" : #إيران عمقٌ إستراتيجي لنا، ولايمكن الإستغناء عن نصائح وتوجيهات الإمام #الخامنئي @Iran_Bel_Arabi pic.twitter.com/sgPy3unfPb
— إيران بالعربي (@Iran_Bel_Arabi) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
🔴 #الحكيم لـ"إيران بالعربي" ردا على محاولات إثارة الفتن بين قادة #إيران والعراق : واهم مَن يراهن على تعكير علاقتنا بقائد الثورة الإسلامية pic.twitter.com/izNRwMblnT
— إيران بالعربي (@Iran_Bel_Arabi) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
من اراد ان يستمر في الفشل عليه الابحار في التظليل والكذب والخداع كثير من اعداء الوطن يضن اننا سذج لانعلم خداعه وكذبه فاالجماعات الارهابيه لم تظهر من فراغ فهناك عملاء يسعونا جاهدين الى الطعن في الظهر
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تجد الأخونجي يسبح بحمد تركيا ليل نهار حتى اذا دخل مسجده الأخواني بدلآ من قول سبحان ربي العظيم قال سبحان أردوغان.رغم أن خليفته عدو استراتيجي لبلادنا وحكومتنا الرشيدة بتأييده للأخوان ولنظام قطر.
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قلم الخقيقة تعلم جزمة اَي سني مهما كان اشرف من رأس الخميني
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اقحامك الاخونج في كل خبر وخصوصآ اخبار الملالي دليل انك تخادع نفسك وتهرب من الحقيقه وهذا يدل على انك اجوف مفلس او *** تحياتي لك
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هؤلاء الأخونجية وقطيعهم من الأخوان علاقاتهم استراتيجية مع تركيا ومتحالفين معها تحالف استراتيجي للكيد لبلادنا ونظامنا الشرعي في المملكة رغم أن الأتراك متآمرين مع نظام الدوحة ضدنا لم نقطع علاقاتنا معهم.
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قلم الحقيقه قال الحقيقه. والاخوانجي الأعين *****
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ت85 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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هرب قلم الحقيقه احس بتواجدات امنيه هنا !!!!! انتبه يا قلم انتبه
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اتضحىان قلم الحقيقة لبناني حزب اللاتي صاحب تقيه
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شاهدو الاجنبي المأجور يدافع عن ملالي ايران وسرعان ماانكشف قناعه انهوا ***فسيده يحذره من ان يهاجم اسياده وحتى لو من باب التقيه فلقد تابعت اخبار الملالي وحسن نصر الشيطان وعصابات العواميه ولم اشاهده
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بعد مشاهدة تعليقات قلم الكذب وفرحه للايران سؤال لو قامت حرب بين ايران والخليج . قلم الكذب سيقف مع من؟ الاجابة واضحة من ردوده
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كان لدي رحلة في أحد المطارات. والله ياضحكت الاخوانجيه رامين الثياب الشامره وكاشخ بالافرانجي ويقصوان تذاكر الي تركيا ولحاهم تقول مكانس هم وجراوتهم.
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تعليق 77 بارك الله فيك وجزيت خير الله يكثر امثالك
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منفلت خرم الخقيقة يتمدح في ايران صدق ان العلاقات بتزين في جميع النواحي قال خلاص عز الله بحج لكربلاء بكره
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اخرس يا قلم الكذب قطر قبل ان تستعين بما تدعوه الاخونجية غدرت بالخليج واعادة علاقتها بايران علنا مع اعادة السفراء ايران عدوة وستزول بإذن الله
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خنبوق خنابق خرم الحكيكه ترى الامور مبينه لاتزيد تكشف عمرك اكثر
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الإخواني القذر لايراء النور في الليل الدامس لن الله سبحانه طمس على قلبه وعينه.
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النظام القطري ومعه التركي عيونهم مفتوحة نحو قطيعهم الأخونجي في المملكة وهم يدركون ذلك تمامآ ويعتبرونهم مثل الخناجر المسمومة بيدهم على شكل طابور خامس تحت أمرتهم.فالحذر الحذر منهم يجب قطع رؤوسهم حالآ.
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يجب استمرار عزل وحصار ايران الى ان ترجع للعصور الوسطى فهم مجوس انجاس مناجيس قتلوا سنة ايران والعراق وسوريا واليمن واحرقوا سفاراتنا وقتلوا الحجاج 2015
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اخرس يا قلم الكذب قطر قبل ان تستعين بما تدعوه الاخونجية غدرت بالخليج واعادة علاقتها بايران علنا مع اعادة السفراء ايران عدوة وستزول بإذن الله
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يجب الفزعة والدعم لشعب السعودية خاصة اصحاب الضروف الصعبة ولكم في كلمة الملك فهدشهادة قال اتت بعض النساء قبل البترول تطلب الفزعة من الملك عبدالعزيزواعطاهابعض المال وووودعت الله ان يرزق الملك كنوزالارض
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قلم ***يستميت بالدفاع عن المجوس احبابه . انكشف امرك يالفارسي
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تعليق 70 هو نفس ***خرم الخقيقة
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خوش يا قلم قم خووووش
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عدونا الادود هو التنطيم الإخواني الاردغاني يجب محاربته بكل مانملك.
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اليوم اتضحت وجوه الأخونجية الأخوان وبانت مكائدهم ودسائسهم وحقدهم على بلادنا بوقوفهم السافر مع العدو النظام القطري ومن هنا لايجب التخندق خلف سياساتهم ولاينبغي أن تكون مصالحنا مربوطة بلحاهم لأنهم أعداء.
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تعليق 63 اصلا يا جاهل من ضمن خيانات قطر انها اعادة العلاقات مع ايران والسفراء اي ان ايران جزء من خيانة قطر والا مسوي ذكي هنا
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الله سبحانه يخلي صواريخ رياح الشرق اللي موجهة لطهران واغلب المدن الرئسية الإيرانية . لعلم اقسم بالله انها مرعبة طهران صدق . ولعلمك يوجد غيرها صواريخ حديثه فتاكه . لكن نتمنى ان تعود العلاقات وخلاص
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😙😙 لصنهات بيك.
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وش بلاك يا قلم قم مستغرب من المعرفات متغير عليك الردود تذكرك بردود بس منت عارف المعرف صححححححح ههههههههههه
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تعليق 60 احسنت اصلا الواضح كذلك واتوقع انو يكتب من خارج السعودية من دولة عميلة او اجنبية
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اليوم السياسة ليس فيها صديق بل بناء مصالح وعلاقات استراتيجية.ماذا يفيدني مذهبك سواء كنت سني أوشيطاني طالما أنك تغدر فيني وتطعنني في ظهري من الخلف كما فعلها النظام القطري والتركي من خلفه بتأييد الأخوان
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اقول يا قلم قم ما اعادة النضر ايران في العلاقات الا بعد الخرش خرشوهم خرش لين عضو الارض غير تلايط
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قلم قم كم انت ضحل الفكر هش المشاعر فراشه تطير فوق فانوس مظلم لتسقط وتحترق في جمر مرمد ههههههه
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خرم الخقيقة كتاباتك تقول ولاءك لإيران وليسا للملكة احذر تتمادا كثيرآ
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المشي خلف سياسة الأخونجية الأخوان وارضائهم على حساب بلادنا وأمنها الاستراتيجي خطأ فادح نتمنى أن يتم تغيير سياساته خصوصآ بعد ماتبين لنا عدائهم السافر على بلادنا ووقوفهم بجانب قطر ونظامها الارهابي.
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تعليق 52 ما اعادتها الا بعد دق خشمها ودس انفها بالتراب وتمريغه فوجدت انها من الافضل ان تصادق االاقوى او تخسر سمعتها ووجودها وستخسر
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خرم الخقيقة ايران تعرف لو عملت اَي اعتداء لمسحناها من الخارطة هي واذنابها واحذر من تأييد دولة المجوس ضد المملكة فكل الكتابات متابعة
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هذا ايراني شيعي ****
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الاخوانجيه وقطقيعهم يريدون خليفتهم اخردوغان وتميمهم لحاهم الرخوم مسكوت بغضب الله لأنهم خانو وطنهم
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قلم قم قل بعاااااااء بصوت عااالي هههههههه
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قلم قم تبي اربيك هنا كالعاده ههههههه
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لذلك اعادة العلاقات بين السعودية ودول الخليج العربي التي معها في صالح الجميع واولها وقف الحرب اليمنية على حدودنا الجنوبية.وعزل الأخونجية الأخوان ودولهم قطر وتركيا ومعهم مخططاتهم وتآمرهم واضعافهم .
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تعليق 46 ههههههههههههااااي ما هددت ما حرقت سفارة كاملة ايران طول وقتها تهدد الخليج والاسلام والحوثي والعوامية اكبر دليل لخياناتهم
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خرم الخقيقة ايران قريبآ انهيارها سود الله وجيه المجوس واذنابهم ياعداء الاسلام والصحابة عبدة القبور
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تعليق 39 ايران فعلت اكثر يا ***نحن لسنا بصدد مقارنة بين اعمال الاعداء وايهم اخف عدائه هو صديق لاتدار الامور هكذا يا ***** لاتفرح كثير ايران عدوة وستظل عدوة وتاريخها سيء
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قلم الخقيقة مين قالك ايران قوة ايران اضعف مما تتصور وضع اقتصادي متدهور ومعدات عسكرية من السبعينات لو دخلت حرب مع اصغر دولة خليجية انهزمت خلال ربع ساعة. إنتا تحلم ايران عليها حصار من جميع دول العالم
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استشهاد ابطالنا فالحد الجنوبي يمنع اي تقارب بيننا للأبد وأي تقارب يعتبر خيانه لدم الشهداء
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لا لم يفعلها الايرانيين أبدآ طوال قطع علاقات بلادنا معهم رغم أنهم يشاهدون منصات البترول السعودية عائمة على مياه الخاليج العربي مشاهدة العين لكنهم لم يهددون ويحقدون ويتوعدون كما هم حال الأخوان في قطر.
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عبد للمجوس للنجوس تاخذ توجيهات والمشكله انك تتفاخر بذلك قبحك الله ياعمار انت والي من نفس الطينه القذره
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بانت حقيقتك ياقلم الحقيقه
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تعليق 36 يا قلم قم مابقي الا تفضح مذهبك اصبر هد شوي هههههههه ايران احرقت السفارة السعودية اعتدت على حجاج بيت الله في مكة مولت العوامية وش اعد وش اخلي يا قم قمي هههههههه
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لعنك الله ياب**
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يجب الحذرمن اصحاب الفتن والخيانة لشعب السعودية والكويت والعراق وايران واليمن وسورياوالامارت وقطروالبحرين وتركياومصرولبنان الحياة نوروسعادة من الله لكل الناس فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعد الناس بحياتك
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تعليق 28 قلم قم سلامات نشوفك ماحسبت على الفرصة لتمتدح ايران . ولائك لإيران فضحك دولة قوية استراتيجية وبربربربربر هههههههه ايران حدها مخلب في يد روسيا لا تضخم منها
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اليوم الحكومة والنظام القطري يهددون المنطقة الشرقية في بلادنا بضرب آبار البترول بصواريخهم كما غرد أحد كلابهم في الدوحة.انه الحقد الأخونجي الأخواني التركي الذي تتبناه قطر نيابة عنهم.هل فعلها الايرانيين
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قلنا لكم العراق هو إيران انتم تلعبون بالعروبة وهم يرون أن المذاهبية أقوى.. بعد كم شهر سيتم إعمار العراق على حساب 😂😂 تعيش العروبة تعيش تعيش تعيش..
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قلم الكوافيرة ***
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لمدة ثلاثة شهور فقط مدة قطع علاقة بلادنا من النظام القطري حتى الآن شاهدو ماذا فعل الى هذا الوقت.مكائد ودسائس وتهديدات ضد بلادنا وحشود عسكرية تركية جلبها اليه واعلام حاقد هل الايرانيين فعلو مثله ؟؟؟.
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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نعم فرصة لشفط المليارات بحجة اعمار العراق
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انتي واهمه ياطقاقة قلم
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مفلس ثرثار المرصد ...... تباً لك ولا إيران.
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الروافض نجوس ولنا معهم تاريخ في مكه والمدينه والقطيف ولانساء تفجير اسكان الخبر وقطر الحمدالله فكنا الله منهم كان يموت لنا عسكري بالحدةالجنوبي كل يوم بسبب اعطاء احدثيات الجيش السعودي الله يحفظ السعودي
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ماشفنا الراحة الا بعد قطع العلاقات مع المجوس ومطلوب بقائها مقطوعة الى قيام الساعة
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لاتفرحين كثيراّ يالكوافيرة قلم بحديث معممك الحكيم فهو لايرى ابعد من ارنبة انفه مثلك تماما ***
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نحن هنا نتكلم عن دول لاعن جماعات ارهابية سواء كانو سنة أم شيعة . سياسة العزل نهائيآ خصوصآ مع دولة قوية واستراتيجية كايران لاتخدم بلادنا وانما سياسة بناء علاقات مع مراقبتها ودفعها للأفضل هي المجدية .
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العراق اخطر علينا من اي دوله في المنطقه فحكومته عميله لنزام خامنئي،فليتنبه المسئولين لهذا الامر الروافض ولاءهم للفقيه المزعوم فقط
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قلم الخقيقة أزاح التقية وظهر على حقيقته لعن الله الروافض واذنابهم
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ومن انت ايها السنجاب حتى تبرز نفسك كوسيط انت مطيه للفرس ولن ينسى التاريخ مافعله ابوك الهالك بالعراقين من عام 2003 ايران ومطاياها عدونا اللدود حتى نهلكهم او تقوم الساعه
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عمار الحكيم عربي المنشأ مجوسي المذهب ينفذ أجندة المجوس في العراق فالعراق كما يقول تأخذ تعليماتها من المجوس المسيطرين على العراق فلا غرابة أن يتوسط بين السعودية وأسياده المجوس .
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اليوم النظام القطري يستقوي على بلادنا بتركيا وبقطيع الأخوان الذي معهم ويحاولون استمالة الايرانيين الى جانبهم نحو هذا الحلف.علينا عزل الايرانيين عنهم تمامآ بعودة العلاقات معها وهنا سيتم اسقاط قوة لهم.
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كذبت كما يكذب ثرثار المرصد.وهذا التصريح يأتي بعد قتل اخواننا السنه على ايدكم ليكم غضب الله مطايا المجوس.
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نزع الفتيل لمصلحة دول الخليج // التقارب لايخدم إلا ايران وأحزابها //
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يجب احترام الشعب السعودي وعدم الخيانة والفتنة لشعب السعودية الشعب السعودي احفاد اصحاب رسول الله والشعب السعودي كنزوتاج وفدا لخدمة بيت الله والحرمين الشرفين في مكة والمدينة المنورة وووو لاشريك مع الله
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9 قلم الخقيقة لاتفرح الروافض لا أمان لهم ولن نضع أيدينا مع روافض أعداء الدين والصحابة فلا تفرح سود الله وجيه المجوس واتباعهم
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السياسة لا عداء دايم ولا صداقة دائمة وإنما مصالح مشتركة ونرى ايران كبلد جار لنا
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خصوصآ وأن المملكة والدول الشقيقة المتحالفة كالامارات والبحرين قد اكتشفو غدر كل من النظام القطري والتركي وقطيع الأخوان العصابة التي ترعاها هذه الدول ومدى الحقد والعداء السافر في قلوبهم لدولنا الخليجية.
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نشتم تمهيد للتقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية وهذا أفضل
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عمار إنتا واهم ولا تعرف سياسات المملكة. اذا لم تكف ايران عن الاٍرهاب فلن يتم هناك اَي تقارب الى ان تقوم الساعة
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ارى ان الفوضى في السعودية انعدمت بعد اغلاق السفارة الايرانية والقطرية لم نعد نسمع بالدواعش وتفجيراتهم وتم تطهير الشرقية وحالنا افضل بدونهم
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التبعيه العمياء مشكله . لما الانسان يعطل عقله ويرضى يكون تابع ينقاد كالبهيمه بدون ينظر لمصلحته . استعباد بإسم الدين ( الدواعش وحزبولا والجحش الشعبي ) يلقي بنفسه للتهلكه وهو مغيب العقل . الاسلام برئ
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لعنة الله عليكم يااعداء الصحابة
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قلم الحقيقة ****
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من خلال هذه المحادثات العميقة والصريحة يمكن بناء أسس ومبادىء حول هذه العلاقة لما فيه صالح دول الخليج العربي خاصة الامارات والبحرين اضافة لبلادنا تكون هناك معاهدات واتفاقيات على حسن الجوار فيما بينهم.
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تقارب بلادنا وحكومتنا الرشيدة واعادة العلاقات الاستراتيجية مع ايران افضل مليون مرة من التقارب مع الدول التي ترعى وتؤيد قطيع الأخوان وعلى رأسها تركيا وقطر.بلادنا تحتاج الى محادثات مع الجانب الايراني.
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عجبا!.يتفاخر بالانبطاح .
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الله يلعنك انت وخرامنئي .. لانه سبب دمار شعوب العرب
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كأنه يقول راح نكون اصدقاء لا اظن ذلك اذا كان قتل الانسان في اي بقعه من بقاع الارض سهلا مهما كان لونه وجنسه وديانته فلن ينصلح العالم
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قاتل الله كل خائن لبني عروبته هؤلاء مجوس ايها الاحمق وانت منهم ولايمكن ان يثق بكم احد
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خونة لا عهد لكم
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تحسن العلاقات والتقارب مع إيران في هذا الوقت ضرورة قصوى يجب أن تتم بطريقة سريعة .
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لعنت الله عليك انت وايران طيب اسئل نفسك انت والشيعه ليش مافي حكومه ايران او البرلمان الايراني عربي سوا شيعي او سني . ايران لاتريد خير للعرب
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" أن تياره لا يمكنه الاستغناء عن نصائح وتوجيهات المرشد الإيراني"// يوم تيارك يتحرر من التبعية و يصبح سيادي تعال نناقش موضوع الحكمة//
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