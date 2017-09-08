عمار الحكيم : مهما كانت الخلافات بين إيران و السعودية فإنها لن تصمد أمام الفرصة العظيمة !

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صحيفة المرصد : أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، أن تياره لا يمكنه الاستغناء عن نصائح وتوجيهات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وأن من يراهن على تعكير صفو هذه العلاقات واهم.

وقال الحكيم، في تصريحات لشبكة أخبار “إيران بالعربي”، إن خامنئي يولي اهتماما خاصا للعراق، بحكم علاقته المباشرة مع أغلب القيادات العراقية على مدى 40 عاما.

واعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي أن العراق قادر على تقريب العلاقة بين إيران والسعودية باعتباره الحيز الجغرافي الوحيد الذي يربط الجمهورية الإسلامية بالمملكة. وقال إن أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط، هي إيران والسعودية وتركيا، ويمثل العراق المساحة التي تربط هذه الدول، لذا فهو المؤهَّل الوحيد للقيام بتقريب وجهات النظر بينهم.

ورأى أن الخلافات بين إيران والسعودية لن تصمد أمام الفرصة العظيمة التي تنتظر البلدين في حال تم وضع قواعد للتعامل والعمل المشترك.

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