النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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صحيفة المرصد : أكد أطباء في علم الأعشاب أنَّ نبتة الـ”وهيب” التي تُعرف باسم الحنكش، أثبتت فعاليتها في علاج البواسير في مدة قياسية، ومن دون تدخّل جراحي.

تنتشر نبتة الوهيب في محافظة أب اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، وهي تعدُّ من النباتات النادرة، حيث تُستخدم ثمارها في علاج البواسير، وتعطي نتائج مدهشة خلال أسبوع .

وبحسب مجلة سيدتي قال متخصصين في الطب البديل، فإنّ أربع حبات من ثمار هذه النبتة، تُغني عن العملية الجراحية.

وقال مزارعون: إنّ هذه الثمار توزع مجانًا ولا تباع ، وإنها من الأدوية المجرّبة والفعّالة في علاج البواسير، وتشفي المريض خلال أسبوع واحد فقط من استخدامها.

وحول كيفية استخدامها قال متخصصون في طب الاعشاب: “يتم طحن أربع حبات من ثمار هذه النبتة، ويُدهن بها موضع البواسير من الخارج والداخل، على مدار يومين إلى ثلاثة ايام”.

وأوضحوا أنّ عملية الدهن يصاحبها التهاب من خمس إلى عشر دقائق، ما يلبث أن يزول، وبعد أسبوع واحد تظهر النتائج بشكل فعّال.

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