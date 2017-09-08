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الرئيسية / النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور
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المرصد 21 2٬388 1 ساعة

صحيفة المرصد : أكد أطباء في علم الأعشاب أنَّ نبتة الـ”وهيب” التي تُعرف باسم الحنكش، أثبتت فعاليتها في علاج البواسير في مدة قياسية، ومن دون تدخّل جراحي.
تنتشر نبتة الوهيب في محافظة أب اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، وهي تعدُّ من النباتات النادرة، حيث تُستخدم ثمارها في علاج البواسير، وتعطي نتائج مدهشة خلال أسبوع .
وبحسب مجلة سيدتي قال متخصصين في الطب البديل، فإنّ أربع حبات من ثمار هذه النبتة، تُغني عن العملية الجراحية.
وقال مزارعون: إنّ هذه الثمار توزع مجانًا ولا تباع ، وإنها من الأدوية المجرّبة والفعّالة في علاج البواسير، وتشفي المريض خلال أسبوع واحد فقط من استخدامها.
وحول كيفية استخدامها قال متخصصون في طب الاعشاب: “يتم طحن أربع حبات من ثمار هذه النبتة، ويُدهن بها موضع البواسير من الخارج والداخل، على مدار يومين إلى ثلاثة ايام”.
وأوضحوا أنّ عملية الدهن يصاحبها التهاب من خمس إلى عشر دقائق، ما يلبث أن يزول، وبعد أسبوع واحد تظهر النتائج بشكل فعّال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 -
2017-09-08 18:57:09
الحين من يأكدلي انا ابوي عاني من البواسير وقد سوى عمليه لاكن الان البواسير فيه داخليه هل البذور هذي مفيده استخدمها او لا من شاورك دخل ذمتك اتمنى الرد من مجرب فقط
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( عدد التعليقات 11,960 )
20 - اللامي
2017-09-08 18:53:27
سبحان الله
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19 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:45:26
هذه النباتات لاتعرف عنها شيء وقد تسبب مضاعفات فالأفضل التأكد منها قبل أستخدامها٠والحل تجده عندالدكتور
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18 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:42:18
البواسير هي تضخم الوريد في أسفل المستقيم فالأمساك والضغط حين أخراج وقضاء الحاجه تكون أحد أسبابها
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17 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:34:21
اذا حصل لك نزيف فأبتعد عن الاسبيرين والزنجبيل وأي شيء يزيد عليك النزف وعليك الذهاب للطبيب أو بحبوب الدافلون وديسينون وكستناء الحصان موجودات بالصيدليه وهن مقويات للأوعية الدمويه وتوقف النزيف بعد يومين
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16 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:26:46
البعض ينحرج من الذهاب للطبيب وهذا غلط بل يجب الذهاب لطبيب جراحي مختص حتى لاتزيد عليك مشاكلها
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15 - 6 قل الحمدلله الذي عافاني وأدعو للمرضى بالشفاء فقد تأتيك وتحس بمعاناتها
2017-09-08 18:22:18
أقول لمن يستهبل ويستخف دمه بالتعليق لاتأمن أن تصيبك انت مستقبلاً وهي أصبحت شائعه هي والناسور وقولون
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14 - فلتر 2
2017-09-08 18:15:23
البصر افضل علاج للبواسير ومتوفر بكثره,,,,, اسأل مجرب ولا تسأل طبيب
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13 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:15:01
تجنب الامساك والوقوف والجلوس الكثير والعصبيه والشطه فهي تأتي من ذلك أو تكون من وراثه أو من بعد ولاده
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12 - دعاية جديدة
2017-09-08 18:13:30
للقات ( الحذر طيب
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11 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-08 18:11:33
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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10 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:10:21
تجنب الفلفل والشطه والتوابل الحاره ويوجد بالصيدليه حبوب دافلون و ديسنون و هورس شيستنت(كستناء الحصان)
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9 - ماجد
2017-09-08 18:09:02
2 نجر الايه منها خلقناكم و فيها نعيدكم
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8 -
2017-09-08 18:07:01
والي عنده **
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7 - 🍀💚🍀
2017-09-08 18:05:09
أكثرمن الورقيات كالخس والكراث والملوخيه والفواكه كالتفاح والموز والتين المجفف واشرب أن أستطعت فنجال زيت زيتون وعليك بخبز البر وتوست البر وأستخدم منقوع المره شرب قليلاً وغسل المنطقه بها ان وجد ألتهاب👈
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6 -
2017-09-08 18:04:05
شكل كل الي هنا عندهم بواسير
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5 - 🍀💚🍀
2017-09-08 17:58:45
يمكن تفيد اللي عنده بواسير من الدرجة الأولى والثانيه لكن الدرجة الثالثه والرابعه ما أعتقد فهي تحتاج لعملية رباط أوتدبيس أوعملية بجهاز الدوبلر على كل حال عليك يامن يوجد لديك بواسير بالخضار والورقيات 👈
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4 - ام شوشه منفوشه
2017-09-08 17:55:28
ما يجلس ما ي
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3 - ام شوشه منفوشه
2017-09-08 17:55:12
تعليق مخالف
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2 - نجر تركستاني
2017-09-08 17:53:55
منها خلقناكم واليها نعيدكم ، سبحانه الخالق خلق ابن آدم وسخر له الحيوان ، النبات و العقل ، يصنع المصنع المنتج اي كان سيارة أو غيره ويصنع له قطع الغيار والمستلزمات
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1 - صقر العروبه
2017-09-08 17:40:45
ياليت هناك عيادات طب اعشاب مرخصه وموثوقه للعلاج دون الرجوع للعطارين الغير موثوقين لان بعض الاعشاب تسبب فشل كلوي وفشل وظائف الكبد
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آخر تعليق
بواسطة : قلم قم

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