ملاكم جزائري سابق : أنا هزمت بطل العالم “مايويذر” قبل احترافه .. هو أصبح أغنى رياضي وأنا فقير بلا مأوى

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صحيفة المرصد-د ب أ : يستحضر الملاكم الجزائري السابق، نور الدين مجهود، بكثير من الحسرة والألم، الذكريات التي جمعته ببطل العالم الأمريكي فلويد مايويدر، أغنى رياضي في العالم.

وتغلب مجهود على مايويدر في دور الثمانية ببطولة العالم للملاكمة عام 1995، ليكون بذلك الملاكم الثاني الذي يهزم اللاعب الأمريكي قبل انتقاله للاحتراف.

وقال مجهود، في مقابلة مع محطة «الهداف» التليفزيونية أمس الخميس: «عندما أشاهد ما يفعله مايويدر على حلبات الملاكمة أكاد أنفجر، هو بات أغنى رياضي في العالم، أما أنا فمازلت أواصل رحلة البحث عن وظيفة أقتات منها، ومسكن أرتاح فيه مع زوجتي وأولادي الأربعة».

وأضاف: «واجهت مايويدر ببطولة العالم التي جرت بألمانيا قبل 22 عاما وفزت عليه بالنقاط، ثم واصلت السير بنجاح حتى الدور النهائي، حيث خسرت أمام البلغاري سيرافيم تودروف بالنقاط بعد تحيز فاضح للقضاة».

وأوضح: «مايويدر صرح للإعلام في نهاية المنازلة التي جمعتني به، بأنها المرة الثانية التي ينهزم فيها بمشواره. لم أواجهه مرة ثانية لأنه انتقل إلى عالم الاحتراف في العام التالي».

وأكد مجهود، الذي كان يحمل بين يديه صورة تجمعه بمايويدر، أن الاستمرارية والإمكانيات هي التي صنعت الفارق بينه وبين بطل العالم، مستغربا التهميش والإهمال الذي يعاني منه.

وناشد مجهود وزارة الشباب والرياضة الجزائرة منحه وظيفة يسترزق منها، كما طلب من السلطات المختصة بمدينة معسكر غربي الجزائر، تمكينه من مسكن يأويه هو وزوجته وأولاده الأربعة. إضافة لمنحه صالة للملاكمة بغية نقل خبرته الثرية إلى الشباب والمساهمة في صناعة أبطال المستقبل في هذه الرياضة.

يشار إلى أن «مجهود» حائز على العديد من الألقاب والميداليات في مختلف البطولات والمسابقات الأفريقية والعربية، وألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكنه يعترف بأن تتويجه بالميدالية الفضية في بطولة العالم ببرلين، يبقى أغلى ذكرى في مشواره الرياضي.

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