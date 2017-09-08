بالفيديو شاهد لحظة إلقاء ناصر القصبي في المسبح في حفل زواج ابن أخيه

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صحيفة المرصد : شهدت حفلة زواج ابن شقيق الفنان السعودي ناصر القصبي، مشهداً كوميدياً من الطراز الثقيل، حيث شارك القصبي في حفل الزفاف، وكان هو “نجم” الليلة.

ففي تغريدة نشرها القصبي على حسابه في “تويتر” مرفقة بفيديو، كتب أنه من العادات العجيبة في حفلات الزواج بعائلتهم يتم رمي العريس في المسبح، ولكنهم أمس تآمروا عليه ليكون هو الضحية، ويتم رميه بالمسبح بكامل أناقته.

وكتب القصبي : “البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح”.

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