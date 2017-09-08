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بالفيديو شاهد لحظة إلقاء ناصر القصبي في المسبح في حفل زواج ابن أخيه

بالفيديو شاهد لحظة إلقاء ناصر القصبي في المسبح في حفل زواج ابن أخيه
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المرصد 47 6٬098 3 ساعات

صحيفة المرصد : شهدت حفلة زواج ابن شقيق الفنان السعودي ناصر القصبي، مشهداً كوميدياً من الطراز الثقيل، حيث شارك القصبي في حفل الزفاف، وكان هو “نجم” الليلة.

ففي تغريدة نشرها القصبي على حسابه في “تويتر” مرفقة بفيديو، كتب أنه من العادات العجيبة في حفلات الزواج بعائلتهم يتم رمي العريس في المسبح، ولكنهم أمس تآمروا عليه ليكون هو الضحية، ويتم رميه بالمسبح بكامل أناقته.

وكتب القصبي : “البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 -
2017-09-08 20:54:45
45- اكلام جميل وحسنت النشر يالشقردي
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46 - مراقب
2017-09-08 20:53:19
كفو أبوراكان عساك للقوة💪🏻
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45 - الشقردي
2017-09-08 20:53:09
الله يهدي قلبه لسبيل الرشاد وان يجعل الهداية طريقه
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44 -
2017-09-08 20:48:26
تقاااس الرجولة بغيرة الانسان على اهل بيته وغيرته على محارم المسلمين فحدد انت من اين تكون اليك المايك
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43 -
2017-09-08 20:44:44
42- اللي عندك وحولك وحواليك فقط لا للتعميم ............
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42 -
2017-09-08 20:34:00
ت33 على اساس الي عندنا مايتركون زوجاتهم في البيوت ويسافرون للبحرين والمغرب وإندونيسيا
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41 - زائر
2017-09-08 20:28:45
هذه العاده العجيبة لدى ****
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40 - مراقب
2017-09-08 20:27:35
وربي أني أحبك يالقصبي 👍أستمر في المرح ولايهمك أحد
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39 - مراقب
2017-09-08 20:26:18
صح بعض الأحيان يجيب العيد في مسلسلاته لكنه حبيب
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38 - مراقب
2017-09-08 20:24:35
مسكين يحاول يقنعهم هههههههه لكن قسم بالله أنه حبيب وطيب 😂😂
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37 - مراقب
2017-09-08 20:21:40
والله يالقصبي مين قدك شهرة وناسة فلها ياشيخ أخس
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( عدد التعليقات 1,957 )
36 - نبرااس
2017-09-08 20:20:55
اتمنى ان يكافأ ابو راكان بوزارة الاعلام نظير اعماله القيمه في محاربة التطرف والتطرق للمشاكل الاجتماعيه في البلد فهو من اوائل من كشف الستار عن اكاذيب الاخونجيه وخياناتهم وتصدى لهم بالفن.
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35 - مراقب
2017-09-08 20:20:23
عساه يعرف يسبح أبوركان😂😂😂
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34 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-08 20:18:28
تعليق ٢٤/ صح لسانك .. انا احب الفنان ناصر ولكن الهياط وهو ينتقد الناس في بعض الامور ويهايط .. غير جيدة منه.
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33 - *****
2017-09-08 20:18:17
31- يتركك في ابراج دبي ويسافر لبنان بين الحبايب
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32 - خبير
2017-09-08 20:18:02
التغطيس في الماء من عادات الصابئة في العراق وأيضا من عادات النصارى عند التعميد وليست من عادات الجزيرة العربية التي يشح فيها الماء .
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31 -
2017-09-08 20:15:24
ياحظ زوجتك ياناصر ودي أكون الثانية لانك رجل طيب ومرح وتحترم المراه
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30 - نجر تركستاني
2017-09-08 20:11:28
الله يسعده زي ما اسعد الشعب ، طاش ما طاش تراث شعبي عالج كثير من مشاكل المجتمع والادارات الحكومية
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29 - *****
2017-09-08 20:05:57
مايضحك الناس ويرسم عليهم الابتسامه الا بالدينار والدرهم ياسطل
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28 - عزيز
2017-09-08 20:04:35
وطني قدم للبلد وللمواطنين اجمل اعمال فديت قلبه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 -
2017-09-08 20:04:21
لو كان مطاوعه كان قالو يووو شوفو كيف مزحهم عنيف
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26 -
2017-09-08 20:02:43
في نظر البعض ان من انكر المنكر وامر بالمعروف وعنده غيره ع اهل بيته وعلى محارم المسلمين هو اخونجي هكذا هو راي قلم الحقيقة وفرخ قلم الحقيقة عبد الرضا12
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25 - حامد
2017-09-08 19:57:28
خابر العاده هاذي عند العراقيين
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24 - خبير
2017-09-08 19:54:56
يذكرني بجحا يقول من عاداتنا نرمي العريس في المسبح وهم ما كانوا يحصلون ماء يتروشون.
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23 -
2017-09-08 19:54:48
هذه النعمة تستاهل من الله الحمد والشكر وتستاهل ان تتقيه وتخافه في كل لحظه وفي كل حين
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( عدد التعليقات 1 )
22 - العنيد
2017-09-08 19:52:18
فهد12// أنا ودي أهديك *** هديه لك تستاهل يافهد هذاا قدرك ،،
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21 - ...........
2017-09-08 19:51:32
المره الجايه إن شاء الله يرمونك من برج ونرتاح من تهريجك
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20 - فطوم
2017-09-08 19:50:37
ت16 وحنا نتفرج مثل البؤساء
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19 - الهنووف
2017-09-08 19:49:39
علشان يصورون سناب خفيف ويوصل للترند قالوا نرمي القصبي المشهور ارجوز الشعب وحصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
18 - العنيد
2017-09-08 19:43:59
وراهم معطين هالقصبي أكبر من حجمه ترى مُهرج لا أقل ولا أكثر ؟؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
17 - @@@
2017-09-08 19:41:19
ت14 مسمار..يعني بدل ما تعلق على الموضوع بادب واحترام ماهمك الا مطاردة فلان وعلان..ياخي اترك الناس تعبر عن رآيها مالك ومال خنبوقه..كل شوي طالع علينا واحد يقولك هذا خنبوقه وهذا علان..ياخي ترى العقل نعمه
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-08 19:35:14
نفتك من سخافات لجين يجينا ناصر ننفك من ناصر تجينا أحلام ننفك احلام يجينا الراجحي .
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15 - باب الشمال
2017-09-08 19:29:40
هذة عادة عند الزبارة العراق ونعم بناصر بس الله يهدية ويتجنب الأمور الدينية ...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - مسمار
2017-09-08 19:27:44
خنبوقه لابسه طاقية الاخفاء في ت 10 خخخخخخخخخ كفشناااك خنبوقه شايفك ورا الباب يابيضه انتي 👀!!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
13 - فـاهـم الاعـيـبهـم
2017-09-08 19:25:57
عائله طالع منه فنان وش ترجون من وراهم ئلا الهستره والكلام الفاضي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,235 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-08 19:18:10
الله يخليكم لبعض . ومبروك للعريس مقدمآ ونهنىء عائلة القصبي في السعودية وأأأأأأأأألف مبروك. وليخسأ الأخونجية أعداء الفن وهذا الفنان والحب والحياة والفرح .
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
11 - سلمان البقمي
2017-09-08 19:05:13
هذا الفنان لم يمثل يوماً أو ينتقد إرهاب روافض العوامية والقطيف أو مؤامرات إيران الإرهابية أو خلايا حزب الشيطان والمخدرات.. كل تاريخه استهزاء بأهل الدين والعلم.. أتوقع ليس له قبول لدى 98% من المجتمع
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
10 - فهد12
2017-09-08 19:02:40
رجل يهدي الابتسامة في كل حين وفي كل موقف عكس من يهدون الالم والاحزان الاخونج المحرضين على القتل ومع ذلك يهاجمون ناصر المواطن الصالح
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
9 - الشاعر📝
2017-09-08 18:55:33
يحسد هذا القصبي على نقاء قلبه وسماحة سجيته وطباعه وهذا ما جعله محبوباًً من جميع شرائح المجتمع السعودي....)
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
8 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 18:53:09
دمهم خيف زي ناصر القصبي ههههههههههههه الفرح لازم يكون فيه لعب واستهبال مش كانو ميتم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - النبهان
2017-09-08 18:47:12
استهبال
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - نجر تركستاني
2017-09-08 18:45:53
متواضع متواصل عائلياً واجتماعياً شخصية واثقة من نفسها
لا يعجبني(12) اعجبني(12)
5 - اسماء
2017-09-08 18:44:41
لبى ناصر
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 -
2017-09-08 18:43:04
يقول من عادااتهم رمي العريس في المسبح وين هالعادات اللي زواجاتهم عند المسابح او في نادي رياضي
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
3 - تحيه لابو ركان
2017-09-08 18:42:53
الفنان القدير ناصر القصبي . نتمنى ان يعمل ناصر القصبي مسلسل يليق بالدراما والفن السعودي . ولا يمنع ان تكون الكوميديا الركيزة الأساسية للمسلسل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - جنب الحيط
2017-09-08 18:33:22
ليته غاص و سبح ، يوريهم مواهبه الرياضيه .. شكلهم عائلة متماسكة حبوبين ، ربي يديم الألفة و السعادة 😍
لا يعجبني(20) اعجبني(26)
1 - زائرة
2017-09-08 18:28:21
ياحظ اللي تاخذ من عَائِلة القصبي رجالهم اوفياء يحترمون المراة ويقدرونها والدليل ناصر القصبي يقدر المراة ويحترمها ويفتخر فيها
لا يعجبني(41) اعجبني(42)

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