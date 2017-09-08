الرئيسية / إمام مسجد في القصيم يفاجئ المصلين: من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم!
إمام مسجد في القصيم يفاجئ المصلين: من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم!
صحيفة المرصد : تناول أحد خطباء الجوامع بمنطقة القصيم ، موضوع انتصار المنتخب السعودي على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم في روسيا ، ضمن خطبته .
حيث بدأ الشيخ محمد الحربي ، خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية ، بالإشادة خلال الخطبة بنجاح المملكة في موسم الحج، قبل أن يفاجئ المصلين بتناوله انتصار المنتخب السعودي ، وفقاً لموقع عاجل .
وتابع: “من النعم التي أنعم الله علينا، تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم” ، ليثير الجدل بين المصلين ، فمنهم من قابل الموضوع بصدر رحب وقال أن الشيخ تناول انتصار المنتخب من الجانب الوطني .
فيما رفض البعض تناول انتصار المنتخب ضمن خطبة الجمعة ، وقالوا أنها مخصصة للنصائح والوعظ.
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التعليقات
79 - زائر2017-09-08 21:10:43
انا اعرف المشايخ يقولون ان لعب الكوره لهوا عن ذكر الله ومتابعتها اضاعة الوقت .لان يوم القيامة يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه , وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه , وعن علمه
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78 - كاتب حر2017-09-08 21:07:08
اخاف بكرة اذا وصل الهلال العالمية يشغلون شيلات بالمسجد
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77 - الجنرال2017-09-08 21:06:09
اللهم انصر اخونا في بورما في كل مكان
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76 - الجنرال2017-09-08 21:05:21
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
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75 - مواطن صالح2017-09-08 21:01:24
*** و ماشي بالبركة
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74 - الداعيه المثالي2017-09-08 21:01:17
حدثني أحد اﻻخوان ان شخص رزق بوظيفه ووقع في المعاصي والسفريات خارج السعوديه *** في فصله من العمل احتساب اﻻجر والثواب
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73 - هو لازال2017-09-08 21:00:16
بعد وحتى لو كان بالشرقية او عنيزة فهو من حروب القصيم 🤗
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72 -2017-09-08 21:00:02
قلم الحقيقه ماعلقت على خبر المطعم المختلط في القطيف الي صار بوه الحفل ولاعلقة على خبر ايران تحمي داعش مختفي ياصعلوك الان تظهر ههههههه بكيفنا اهل السنه نسوي الي نبي وشمحرق دمك لو تضل للصبح تقول اخوان
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71 -2017-09-08 20:59:21
غالبية خطباء يدعون لأبنائنابالحدالجنوبي نقول انشاء الله كلهم وقبل نهايه الخطبه يشملهم بالدعاءواذا دعاء او فرح لمنتخبنا فشكرله وعلى وطنيته شكراياشبخ مامنك قصورحربي والطريق دربي يااحفادحرب القضاعيه
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70 - ●●●●●2017-09-08 20:58:55
بعيدً عن الخطبه ف انت ياقلم الحقيقه واضح انك مع الي يجاري هوى نفسك ماخبرتك تمدح المشائخ .. لكن هاذي نفسك الخبيثه وماتحتويه
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69 - الجنود المرابطين بالحد الجنوبي أولى بالذكر والدعاء والإشاده2017-09-08 20:57:30
فهم درع الوطن معاركهم حقيقية يدفعون بأرواحهم من أجل الوطن
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68 -2017-09-08 20:55:39
تعليق مخالف
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67 - منير2017-09-08 20:53:25
وستصل التجارو بالدين والاسترزاق باسم الوطنيه لابعد من ذلك للاسف!!!
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66 - عمران 😂2017-09-08 20:48:49
😂😂 علشانه شيخ بالقصيم لو هو بالشرقيه او جده عادي ولا جابوا طاري
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65 -2017-09-08 20:47:26
قلم الحقيقة شكله توه ما خذ الجنسية مبروك الان صرت سعودي
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64 -2017-09-08 20:45:07
معناته ... جميع النعم التي نعيشها ومن ضمنها تأهل المنتخب من فضل الله خصوصا أننا شعب رياضي بامتياز
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63 - برميل2017-09-08 20:43:47
ترويج ودعاية ****
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62 -2017-09-08 20:42:35
خير. ... ترا الشيخ م قال شي حتى أن البعض في التعليقات يقول افصلوه من الإمامة ...و م ادري ايش الشيخ ذكر نعم الله ونجاح الحج وتأهل المنتخب الوطني بفضل الله ومن نعم الله تراه نسبها إلى الله
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61 -2017-09-08 20:42:12
كم اكرة قلم الخقيقة
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60 -2017-09-08 20:42:05
صادقه48 ي فاطمه حسبي الله عليهم
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59 -2017-09-08 20:40:41
رب كلمة قالت لصاحبها دعني * والله ياشيخ لن يسالك الله عن المنتخب
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58 - الهنووف2017-09-08 20:40:29
عادي حتى انا قلت لأمي تدعو لمنتخبنا الاخضر يتأهب لكأس العالم وحصل والانسان يفرح لحاجات بالدنيا والاخره واما جنودنا في الحدود دائما بالقلب
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57 - القحطاني2017-09-08 20:38:30
خير الكلام ماقل ودل والله ثم والله ثم والله ثم والله لو واحد تكلم اوغلط اوسوى شي في مجلس احد سويت وقومت الدنيا فما بالك ببيت رب العالمين اصبحت تنتهك واصبحت زي الحراجات نسال الله العفو والعافيه
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( عدد التعليقات 28,235 )56 - قلم الحقيقه
الأخونجية الأخوان اذا سمعو أي خطبة في جامع أو مسجد من شيخ لاينتمي لقطيعهم يصبح الواحد تقول ماسكه ثعبان في رقبته ولحيته وملتوي عليها.طيب يالأخونجي ياعدو الوطن والحكومة اللدود وشـ فيها اذا مدح منتخبنا.
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55 -2017-09-08 20:38:04
كلامه حلو ما فيها شي الشيخ يشجع المنتخب وهو وطني رياضي مع شباب الوطن والكل شكرا وبارك الله فيك يا احفاد الحاف ابن قضاعه بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك
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54 -2017-09-08 20:36:58
هههههههه اكيد ومن النعم التي انعم الله بها العطاله ﻻن الشخص قد ياتي معه المال ويقع والعياذ بالله في المحرمات
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( عدد التعليقات 2,147 )53 - ابونواف...
اللهم ثبت ابطالنا بالحد الجنوبي وسدد رميهم واشف مصابهم وارحم شهيدهم ..مبروووك للمنتخب السعودي الانتصار الذي اسعد اغلب الشباب السعودي الذي شد انتباهم الامام للخطبة بمخاطبتهم بما يحبون جزاة الله خيراً
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( عدد التعليقات 28,235 )52 - قلم الحقيقه
يجب أن تكون جميع خطبنا تمجيد للوطن ولقيادتنا الرشيدة قيادة آل سعود ومهاجمة تركيا وقطر والأخوان والدواعش وكل أخونجي معترض يمسك مع لحيته وعلى الجيب الأسود يجلد على ظهره حتى يتم سلخه والوصول اليه لاركابه
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51 - زائر من كوكب المريخ2017-09-08 20:30:05
تعليق مخالف
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50 - واضح2017-09-08 20:29:31
جماعة حدثني احدهم للحين يجوبون الارض 🤗
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49 - فطوم2017-09-08 20:29:29
مطوع فري __ تبون الحق انتم يابنو ليبرال عقدتو مشايخنا قال ايش لاتتزمتون وواكبوا العصر واركبوا التطور والحضاره ركبكم جني
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48 - كاتب حر2017-09-08 20:26:47
تحويل منابر الجمعة التهريج أمر مرفوض بالمسجد مكان للعبادة ويجب احترام الزمان والمكان
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47 - نعم كلامه صح2017-09-08 20:26:34
كل خير ونفع يقع على انسان فهو نعمه من نعم الله . ان كان دنيوي او ديني . ربي زدنا واغدق علينا من النعم الحسيه والمعنويه . وارجو الله ان ينعم علينا بنعمة التسامح وحسن الظن التي نفتقدها
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( عدد التعليقات 28,235 )46 - قلم الحقيقه
الله يوفقك ياشيخ محمد الحربي وبيض الله وجهك وهذا اذا دل على شيء يدل على حبك واخلاصك لوطنك ولحكومتنا الذي يمثلها منتخبنا السعودي المنتصر.وليس مثل قطيع الأخونجية الأخوان أغلقو حساباتهم بسبب أمهاتهم.
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45 -2017-09-08 20:25:34
تعليق مخالف
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44 - العنزي2017-09-08 20:23:44
تعليق مخالف
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43 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-08 20:23:26
الله يكثر من أمثالك..
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42 -2017-09-08 20:22:11
ياخي انت في ملعب ولا في مسجد؟؟ كلنا فرحنا بفوز منتخبنا ولكن لكل مقام مقال ولا داعي لتزلف
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41 -2017-09-08 20:21:48
يبي الشهره ****
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40 - غازي بن شبيب2017-09-08 20:21:13
هههههه باركو للمنتخب واقم الصلاة احسن خطبه
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39 - مع الخيل2017-09-08 20:20:09
**** الله المستعان
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38 -2017-09-08 20:20:06
كان دعيت للابطال على الحد الجنوبي
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37 - عزيز2017-09-08 20:19:18
كان علق على هدف المولد لانه كان احد اسباب التأهل ههههههههه شيخ رياضي بحت
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36 - إذا تعد ملاحقة دمية 90 دقيقة بملابس لا تستر كامل العورة نعمة //2017-09-08 20:18:44
ربما عليك أن تعلم أن إضاعة الوقت نقمة // لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن عُمُرِه فيما أفناهُ
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35 - مراقب2017-09-08 20:18:22
تعليق ٢٦جبتها 👍
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34 - القحطاني2017-09-08 20:17:57
نسال الله حسن الخاتمه ويكفينا شر هذا الزمن كثر كل شي نفاق ربا زنا سرق اختيالات شوفة نفس حب الظاط وحب النفس فيقو فيقو فيقو ياخلق الله ياخلق الله ياخلق شبعان من زمن القهر والنفاق
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33 - مراقب2017-09-08 20:17:30
المفروض يخطب بالحج وكيف كان موسم الحج لهذه السنة قال تأهيل المنتخب قال والله حالة
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32 - زرهان2017-09-08 20:17:21
انا اشوف ها نعمة وفرحة أحرم منها الكثير من الدول وربى فرحت بالهدف ورتحت وتونس بالعادة بس فرحة وقتية وتروح
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31 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-08 20:16:36
عِش رجبًا ، ترى عجبًا .
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30 - مراقب2017-09-08 20:15:09
هههههههههه خطبة تأهيل المنتخب 😂😂😂مشايخة أخر الزمان
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( عدد التعليقات 28,235 )29 - قلم الحقيقه
هذا الخطيب جزاه الله خير يستحق أن يعطى مثل لاعبين المنتخب السعودي اللي رفعو رؤوسنا ورأس بلادنا وحكومتنا خمسة ملايين ريال وفي المقابل يعطى للأخونجية الأخوان المعترضين خمسة ملايين جلدة حتى تسلخ جلودهم.
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28 - تهامي من أرض الوطن2017-09-08 20:12:49
اكيد تعلم على يد الشيخ جمعه .. خلوه يدعي كل ما يكتبه الله لنا ويظهرنا بين الأمم ويعرف بنا فهو نعم .. اللهم لك الحمد..
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27 - وشك وشك2017-09-08 20:12:37
ههههه شر البليه مايضحك...امام غير مؤهل للامامه يفترض يسقط من امامه المسجد
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26 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-08 20:11:47
أنا اشوف إن المطاوعه يحشرون انوفهم في كل شيء في السياسه والرياضه والإقتصاد المفروض دين فقط .
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25 - برميل2017-09-08 20:10:59
رجال يدور فضل الله ... إلا على فكره وش حكاية بعض المساجد اليوم الجمعه رحنا نبي نصلي لقيناها مقفله
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24 - مقيم بالسعودية2017-09-08 20:07:55
لاوالله هههههههههههههههه طيب ياعمي الف مبروك للمنتخب السعودي
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23 - شغموم2017-09-08 20:07:24
النعمة والله حل مشكلة الاسكان وتوفروظائف لأبنائنا
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22 - الحقباني2017-09-08 20:06:47
علم 1 - راجعو حساباتكم 2017-09-08 19:49:08 ***وهياط الخطبة للوعظ والاشاد صحيح
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21 - ابو عادل2017-09-08 20:04:11
لو كملها وحط اغنيه للمتخب
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20 - الراصد2017-09-08 20:03:18
لاتعليق!!!!!!
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19 - مانع القحطاني2017-09-08 20:03:13
تعليق مخالف
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18 - أبن المدينة2017-09-08 20:02:34
الشيخ يقصد مانتهى الحج الا وبدا الخيرات تتوالى على وطنا فعلم الوطن عندما يرفع مع جميع الدول في سما روسيا ..لااله الاالله محمد رسول الله.. شي عظيم نتفاخر فيه وهذا قصده
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17 - سعد القحطاني2017-09-08 20:01:33
فاطس ضحك هههههههههههههههههه
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16 - ابواحمد2017-09-08 20:01:13
انا لله وانا اليه راجعون هذا المفروض يفصل من امامة المسجد وانا متاكد لوقالها امام احدابناء الملك عبدالعزيز رحمه الله لاصدر قراربطرد الخطيب من المسجد لان الدين مافيه مجاملة
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15 - ابو عادل2017-09-08 20:00:39
شي مضحك لاحول ولا قوة الا بالله
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14 - ابواحمد2017-09-08 19:59:05
انا لله وانا اليه راجعون هذا المفروض يفصل من امامة المسجد *************
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13 - بخيت الزهراني2017-09-08 19:59:05
ههههههههههههههههههههههه هذا الشيخ وطني ورياضي مئه في المئه ،وشيخ فللي،بارك الله فيك،
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12 - ضب2017-09-08 19:58:43
خطبة الوداع في حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم. في العاشر من الهجره. ابحثو عنها بالنت واقراوها حتى ترجعون لصوابكم.
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11 - ليبرالي2017-09-08 19:58:29
خطوه الى الامام
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10 - 😆😆😆😆😆😆😆😆..2017-09-08 19:57:52
اللهم نعوذ بك من الشاطحين.
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9 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-08 19:57:15
كذلك من النعم التي انعم الله علينا 🏳أن كان هداف العالم سعودي 🏳كبيررررر يا سهلاوي💙💛
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8 - ليبتون2017-09-08 19:56:25
مطاوعة اخر الزمان وس دخل الكورة في خطبة الجمعة
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7 - ضب2017-09-08 19:55:03
وبكره . نبارك لنادي التعاون. وبعده نبارك ل سعيد عويطه ونوال المتوكل. ههه
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6 - الحياة حلوة2017-09-08 19:54:49
سينجذب. الشباب. إلى. خطب. الجمعة. 😳
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5 - البترول ما خلص2017-09-08 19:54:49
نحن في اخر الزمان نتوقع اي شي من علماء الصحوة
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4 - حامد2017-09-08 19:53:40
ههههههههههههههه شي مضحك
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( عدد التعليقات 28,235 )3 - قلم الحقيقه
جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك ويجب على وزارة الشؤون الاسلامية استدعائه وشكره واكرامه.مؤكد أنه لايتبع قطيع الأخونجية لادواعش ولاأخوان ولاسروريين.من هنا يجب التعرف على من اعترض عليه لسجنه وسلخ جلده.
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2 - عاشق سراب2017-09-08 19:49:33
نفاق في نفاق
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1 - راجعو حساباتكم2017-09-08 19:49:08
***وهياط الخطبة للوعظ والاشاد
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