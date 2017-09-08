إمام مسجد في القصيم يفاجئ المصلين: من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم!

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صحيفة المرصد : تناول أحد خطباء الجوامع بمنطقة القصيم ، موضوع انتصار المنتخب السعودي على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم في روسيا ، ضمن خطبته .

حيث بدأ الشيخ محمد الحربي ، خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية ، بالإشادة خلال الخطبة بنجاح المملكة في موسم الحج، قبل أن يفاجئ المصلين بتناوله انتصار المنتخب السعودي ، وفقاً لموقع عاجل .

وتابع: “من النعم التي أنعم الله علينا، تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم” ، ليثير الجدل بين المصلين ، فمنهم من قابل الموضوع بصدر رحب وقال أن الشيخ تناول انتصار المنتخب من الجانب الوطني .

فيما رفض البعض تناول انتصار المنتخب ضمن خطبة الجمعة ، وقالوا أنها مخصصة للنصائح والوعظ.

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