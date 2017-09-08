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إمام مسجد في القصيم يفاجئ المصلين: من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم!

إمام مسجد في القصيم يفاجئ المصلين: من النعم التي أنعم الله علينا تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم!
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المرصد 79 2٬384 1 ساعة

صحيفة المرصد : تناول أحد خطباء الجوامع بمنطقة القصيم ، موضوع انتصار المنتخب السعودي على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم في روسيا ، ضمن خطبته .

حيث بدأ الشيخ محمد الحربي ، خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية ، بالإشادة خلال الخطبة بنجاح المملكة في موسم الحج، قبل أن يفاجئ المصلين بتناوله انتصار المنتخب السعودي ، وفقاً لموقع عاجل .

وتابع: “من النعم التي أنعم الله علينا، تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم” ، ليثير الجدل بين المصلين ، فمنهم من قابل الموضوع بصدر رحب وقال أن الشيخ تناول انتصار المنتخب من الجانب الوطني .

فيما رفض البعض تناول انتصار المنتخب ضمن خطبة الجمعة ، وقالوا أنها مخصصة للنصائح والوعظ.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

79 - زائر
2017-09-08 21:10:43
انا اعرف المشايخ يقولون ان لعب الكوره لهوا عن ذكر الله ومتابعتها اضاعة الوقت .لان يوم القيامة يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه , وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه , وعن علمه
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78 - كاتب حر
2017-09-08 21:07:08
اخاف بكرة اذا وصل الهلال العالمية يشغلون شيلات بالمسجد
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77 - الجنرال
2017-09-08 21:06:09
اللهم انصر اخونا في بورما في كل مكان
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76 - الجنرال
2017-09-08 21:05:21
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
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75 - مواطن صالح
2017-09-08 21:01:24
*** و ماشي بالبركة
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74 - الداعيه المثالي
2017-09-08 21:01:17
حدثني أحد اﻻخوان ان شخص رزق بوظيفه ووقع في المعاصي والسفريات خارج السعوديه *** في فصله من العمل احتساب اﻻجر والثواب
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73 - هو لازال
2017-09-08 21:00:16
بعد وحتى لو كان بالشرقية او عنيزة فهو من حروب القصيم 🤗
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72 -
2017-09-08 21:00:02
قلم الحقيقه ماعلقت على خبر المطعم المختلط في القطيف الي صار بوه الحفل ولاعلقة على خبر ايران تحمي داعش مختفي ياصعلوك الان تظهر ههههههه بكيفنا اهل السنه نسوي الي نبي وشمحرق دمك لو تضل للصبح تقول اخوان
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71 -
2017-09-08 20:59:21
غالبية خطباء يدعون لأبنائنابالحدالجنوبي نقول انشاء الله كلهم وقبل نهايه الخطبه يشملهم بالدعاءواذا دعاء او فرح لمنتخبنا فشكرله وعلى وطنيته شكراياشبخ مامنك قصورحربي والطريق دربي يااحفادحرب القضاعيه
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70 - ●●●●●
2017-09-08 20:58:55
بعيدً عن الخطبه ف انت ياقلم الحقيقه واضح انك مع الي يجاري هوى نفسك ماخبرتك تمدح المشائخ .. لكن هاذي نفسك الخبيثه وماتحتويه
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69 - الجنود المرابطين بالحد الجنوبي أولى بالذكر والدعاء والإشاده
2017-09-08 20:57:30
فهم درع الوطن معاركهم حقيقية يدفعون بأرواحهم من أجل الوطن
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68 -
2017-09-08 20:55:39
تعليق مخالف
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67 - منير
2017-09-08 20:53:25
وستصل التجارو بالدين والاسترزاق باسم الوطنيه لابعد من ذلك للاسف!!!
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66 - عمران 😂
2017-09-08 20:48:49
😂😂 علشانه شيخ بالقصيم لو هو بالشرقيه او جده عادي ولا جابوا طاري
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65 -
2017-09-08 20:47:26
قلم الحقيقة شكله توه ما خذ الجنسية مبروك الان صرت سعودي
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64 -
2017-09-08 20:45:07
معناته ... جميع النعم التي نعيشها ومن ضمنها تأهل المنتخب من فضل الله خصوصا أننا شعب رياضي بامتياز
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63 - برميل
2017-09-08 20:43:47
ترويج ودعاية ****
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62 -
2017-09-08 20:42:35
خير. ... ترا الشيخ م قال شي حتى أن البعض في التعليقات يقول افصلوه من الإمامة ...و م ادري ايش الشيخ ذكر نعم الله ونجاح الحج وتأهل المنتخب الوطني بفضل الله ومن نعم الله تراه نسبها إلى الله
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61 -
2017-09-08 20:42:12
كم اكرة قلم الخقيقة
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60 -
2017-09-08 20:42:05
صادقه48 ي فاطمه حسبي الله عليهم
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59 -
2017-09-08 20:40:41
رب كلمة قالت لصاحبها دعني * والله ياشيخ لن يسالك الله عن المنتخب
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58 - الهنووف
2017-09-08 20:40:29
عادي حتى انا قلت لأمي تدعو لمنتخبنا الاخضر يتأهب لكأس العالم وحصل والانسان يفرح لحاجات بالدنيا والاخره واما جنودنا في الحدود دائما بالقلب
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57 - القحطاني
2017-09-08 20:38:30
خير الكلام ماقل ودل والله ثم والله ثم والله ثم والله لو واحد تكلم اوغلط اوسوى شي في مجلس احد سويت وقومت الدنيا فما بالك ببيت رب العالمين اصبحت تنتهك واصبحت زي الحراجات نسال الله العفو والعافيه
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( عدد التعليقات 28,235 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-08 20:38:24
الأخونجية الأخوان اذا سمعو أي خطبة في جامع أو مسجد من شيخ لاينتمي لقطيعهم يصبح الواحد تقول ماسكه ثعبان في رقبته ولحيته وملتوي عليها.طيب يالأخونجي ياعدو الوطن والحكومة اللدود وشـ فيها اذا مدح منتخبنا.
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55 -
2017-09-08 20:38:04
كلامه حلو ما فيها شي الشيخ يشجع المنتخب وهو وطني رياضي مع شباب الوطن والكل شكرا وبارك الله فيك يا احفاد الحاف ابن قضاعه بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك
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54 -
2017-09-08 20:36:58
هههههههه اكيد ومن النعم التي انعم الله بها العطاله ﻻن الشخص قد ياتي معه المال ويقع والعياذ بالله في المحرمات
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( عدد التعليقات 2,147 )
53 - ابونواف...
2017-09-08 20:32:57
اللهم ثبت ابطالنا بالحد الجنوبي وسدد رميهم واشف مصابهم وارحم شهيدهم ..مبروووك للمنتخب السعودي الانتصار الذي اسعد اغلب الشباب السعودي الذي شد انتباهم الامام للخطبة بمخاطبتهم بما يحبون جزاة الله خيراً
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( عدد التعليقات 28,235 )
52 - قلم الحقيقه
2017-09-08 20:32:02
يجب أن تكون جميع خطبنا تمجيد للوطن ولقيادتنا الرشيدة قيادة آل سعود ومهاجمة تركيا وقطر والأخوان والدواعش وكل أخونجي معترض يمسك مع لحيته وعلى الجيب الأسود يجلد على ظهره حتى يتم سلخه والوصول اليه لاركابه
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51 - زائر من كوكب المريخ
2017-09-08 20:30:05
تعليق مخالف
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50 - واضح
2017-09-08 20:29:31
جماعة حدثني احدهم للحين يجوبون الارض 🤗
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49 - فطوم
2017-09-08 20:29:29
مطوع فري __ تبون الحق انتم يابنو ليبرال عقدتو مشايخنا قال ايش لاتتزمتون وواكبوا العصر واركبوا التطور والحضاره ركبكم جني
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48 - كاتب حر
2017-09-08 20:26:47
تحويل منابر الجمعة التهريج أمر مرفوض بالمسجد مكان للعبادة ويجب احترام الزمان والمكان
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47 - نعم كلامه صح
2017-09-08 20:26:34
كل خير ونفع يقع على انسان فهو نعمه من نعم الله . ان كان دنيوي او ديني . ربي زدنا واغدق علينا من النعم الحسيه والمعنويه . وارجو الله ان ينعم علينا بنعمة التسامح وحسن الظن التي نفتقدها
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( عدد التعليقات 28,235 )
46 - قلم الحقيقه
2017-09-08 20:25:36
الله يوفقك ياشيخ محمد الحربي وبيض الله وجهك وهذا اذا دل على شيء يدل على حبك واخلاصك لوطنك ولحكومتنا الذي يمثلها منتخبنا السعودي المنتصر.وليس مثل قطيع الأخونجية الأخوان أغلقو حساباتهم بسبب أمهاتهم.
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45 -
2017-09-08 20:25:34
تعليق مخالف
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44 - العنزي
2017-09-08 20:23:44
تعليق مخالف
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43 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-08 20:23:26
الله يكثر من أمثالك..
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42 -
2017-09-08 20:22:11
ياخي انت في ملعب ولا في مسجد؟؟ كلنا فرحنا بفوز منتخبنا ولكن لكل مقام مقال ولا داعي لتزلف
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41 -
2017-09-08 20:21:48
يبي الشهره ****
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40 - غازي بن شبيب
2017-09-08 20:21:13
هههههه باركو للمنتخب واقم الصلاة احسن خطبه
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39 - مع الخيل
2017-09-08 20:20:09
**** الله المستعان
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38 -
2017-09-08 20:20:06
كان دعيت للابطال على الحد الجنوبي
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37 - عزيز
2017-09-08 20:19:18
كان علق على هدف المولد لانه كان احد اسباب التأهل ههههههههه شيخ رياضي بحت
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36 - إذا تعد ملاحقة دمية 90 دقيقة بملابس لا تستر كامل العورة نعمة //
2017-09-08 20:18:44
ربما عليك أن تعلم أن إضاعة الوقت نقمة // لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن عُمُرِه فيما أفناهُ
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35 - مراقب
2017-09-08 20:18:22
تعليق ٢٦جبتها 👍
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34 - القحطاني
2017-09-08 20:17:57
نسال الله حسن الخاتمه ويكفينا شر هذا الزمن كثر كل شي نفاق ربا زنا سرق اختيالات شوفة نفس حب الظاط وحب النفس فيقو فيقو فيقو ياخلق الله ياخلق الله ياخلق شبعان من زمن القهر والنفاق
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33 - مراقب
2017-09-08 20:17:30
المفروض يخطب بالحج وكيف كان موسم الحج لهذه السنة قال تأهيل المنتخب قال والله حالة
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32 - زرهان
2017-09-08 20:17:21
انا اشوف ها نعمة وفرحة أحرم منها الكثير من الدول وربى فرحت بالهدف ورتحت وتونس بالعادة بس فرحة وقتية وتروح
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31 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-08 20:16:36
عِش رجبًا ، ترى عجبًا .
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30 - مراقب
2017-09-08 20:15:09
هههههههههه خطبة تأهيل المنتخب 😂😂😂مشايخة أخر الزمان
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( عدد التعليقات 28,235 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-08 20:14:12
هذا الخطيب جزاه الله خير يستحق أن يعطى مثل لاعبين المنتخب السعودي اللي رفعو رؤوسنا ورأس بلادنا وحكومتنا خمسة ملايين ريال وفي المقابل يعطى للأخونجية الأخوان المعترضين خمسة ملايين جلدة حتى تسلخ جلودهم.
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28 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-08 20:12:49
اكيد تعلم على يد الشيخ جمعه .. خلوه يدعي كل ما يكتبه الله لنا ويظهرنا بين الأمم ويعرف بنا فهو نعم .. اللهم لك الحمد..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - وشك وشك
2017-09-08 20:12:37
ههههه شر البليه مايضحك...امام غير مؤهل للامامه يفترض يسقط من امامه المسجد
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26 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-08 20:11:47
أنا اشوف إن المطاوعه يحشرون انوفهم في كل شيء في السياسه والرياضه والإقتصاد المفروض دين فقط .
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25 - برميل
2017-09-08 20:10:59
رجال يدور فضل الله ... إلا على فكره وش حكاية بعض المساجد اليوم الجمعه رحنا نبي نصلي لقيناها مقفله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 20:07:55
لاوالله هههههههههههههههه طيب ياعمي الف مبروك للمنتخب السعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - شغموم
2017-09-08 20:07:24
النعمة والله حل مشكلة الاسكان وتوفروظائف لأبنائنا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
22 - الحقباني
2017-09-08 20:06:47
علم 1 - راجعو حساباتكم 2017-09-08 19:49:08  ***وهياط الخطبة للوعظ والاشاد صحيح
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21 - ابو عادل
2017-09-08 20:04:11
لو كملها وحط اغنيه للمتخب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الراصد
2017-09-08 20:03:18
لاتعليق!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مانع القحطاني
2017-09-08 20:03:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - أبن المدينة
2017-09-08 20:02:34
الشيخ يقصد مانتهى الحج الا وبدا الخيرات تتوالى على وطنا فعلم الوطن عندما يرفع مع جميع الدول في سما روسيا ..لااله الاالله محمد رسول الله.. شي عظيم نتفاخر فيه وهذا قصده
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17 - سعد القحطاني
2017-09-08 20:01:33
فاطس ضحك هههههههههههههههههه
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16 - ابواحمد
2017-09-08 20:01:13
انا لله وانا اليه راجعون هذا المفروض يفصل من امامة المسجد وانا متاكد لوقالها امام احدابناء الملك عبدالعزيز رحمه الله لاصدر قراربطرد الخطيب من المسجد لان الدين مافيه مجاملة
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15 - ابو عادل
2017-09-08 20:00:39
شي مضحك لاحول ولا قوة الا بالله
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14 - ابواحمد
2017-09-08 19:59:05
انا لله وانا اليه راجعون هذا المفروض يفصل من امامة المسجد *************
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13 - بخيت الزهراني
2017-09-08 19:59:05
ههههههههههههههههههههههه هذا الشيخ وطني ورياضي مئه في المئه ،وشيخ فللي،بارك الله فيك،
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12 - ضب
2017-09-08 19:58:43
خطبة الوداع في حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم. في العاشر من الهجره. ابحثو عنها بالنت واقراوها حتى ترجعون لصوابكم.
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11 - ليبرالي
2017-09-08 19:58:29
خطوه الى الامام
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10 - 😆😆😆😆😆😆😆😆..
2017-09-08 19:57:52
اللهم نعوذ بك من الشاطحين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-08 19:57:15
كذلك من النعم التي انعم الله علينا 🏳أن كان هداف العالم سعودي 🏳كبيررررر يا سهلاوي💙💛
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8 - ليبتون
2017-09-08 19:56:25
مطاوعة اخر الزمان وس دخل الكورة في خطبة الجمعة
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
7 - ضب
2017-09-08 19:55:03
وبكره . نبارك لنادي التعاون. وبعده نبارك ل سعيد عويطه ونوال المتوكل. ههه
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6 - الحياة حلوة
2017-09-08 19:54:49
سينجذب. الشباب. إلى. خطب. الجمعة. 😳
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5 - البترول ما خلص
2017-09-08 19:54:49
نحن في اخر الزمان نتوقع اي شي من علماء الصحوة
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
4 - حامد
2017-09-08 19:53:40
ههههههههههههههه شي مضحك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,235 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-08 19:50:58
جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك ويجب على وزارة الشؤون الاسلامية استدعائه وشكره واكرامه.مؤكد أنه لايتبع قطيع الأخونجية لادواعش ولاأخوان ولاسروريين.من هنا يجب التعرف على من اعترض عليه لسجنه وسلخ جلده.
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2 - عاشق سراب
2017-09-08 19:49:33
نفاق في نفاق
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
1 - راجعو حساباتكم
2017-09-08 19:49:08
***وهياط الخطبة للوعظ والاشاد
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آخر تعليق
بواسطة : زائر

انا اعرف المشايخ يقولون ان لعب الكوره لهوا عن ذكر الله ومتابعتها اضاعة الوقت .لا...
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