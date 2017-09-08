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بالفيديو .. عمرو خالد : سبب كره الإخوان “ليّ” .. لأن زوج عمة والدتي قتل حسن البنا !

بالفيديو .. عمرو خالد : سبب كره الإخوان “ليّ” .. لأن زوج عمة والدتي قتل حسن البنا !
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المرصد 57 1٬990 3 ساعات

صحيفة المرصد: قال الداعية المصريّ عمرو خالد أن جده “إبراهيم عبد الهادي” رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، قتلته جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أنه ليس جده مباشرة، إنما زوج عمة والدته، لكنه هو من قام بتربيتهم لذا فهو بمثابة جده، مؤكدًا أنه كان يعيش معه في منزله بالمعادي.

وأضاف في لقاء خاص مع محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن الإخوان اتهموا جده إبراهيم عبد الهادي، بقتل حسن البنا، حيث كان وقتها رئيسًا للوزراء، لافتًا إلى أنه توفي عام 1978، وقبل وفاته كان يزوره الرئيس الراحل أنور السادات، بدون حراسة، حيث كانت الزيارات خاصة وبأوقات محددة، مستطردًا أن والدته هي من قصت عليه تلك الأمور مؤكدا أنه كان في منزل جده يوم وفاته.

وأضاف عمرو خالد أن إبراهيم عبد الهادي قد تعرض لمشاكل كبيرة في حياته بسبب الإخوان وحسن البنا، وحُكم عليه بالإعدام لكن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر رفع عنه الحكم، مؤكدًا أنه توقف عن ممارسة السياسة تمامًا ولزم منزله ورفض العودة للسياسة رغم زيارات أنور السادات الشخصية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - قلم الحق
2017-09-08 22:57:36
كيف داعيه ولاشنب ولا لحيه الداعيه قدوة بمظهره وافعاله والا فينطم احسن له من اللي،اصلا قال انك داعيه اللهم ثبتنا يارب على مايرضيك عنا
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56 - نهاش فتى البراري
2017-09-08 22:57:14
زوج عمة جدة بنت اختي خالتي يا بييييييييييه يا رجال روووووووووح طير تغطى ونام لكن سؤال مثل هذا الشخص المتعالم كيف يستطيع الحج كل عام ويحج أيضا VIP
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55 -
2017-09-08 22:54:14
والله ما عمري تابعتك ولا اعرفك ياعمرو ساشاهد اليوتيوب وبعد ذلك اقول رايي ههه على اساس رايي مهم - جميل ياعنوبه انك تعرفين ان رايك ليس له قيمه او اهميه لانك حاقده على بلادنا وعلى اهل السنه خصوصا
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54 -
2017-09-08 22:51:39
صراحه انا حاس ان ماعنده ذره من الرجوله
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53 - محب المرصد
2017-09-08 22:51:18
ي خال ابوي حك ظهري عذر اقبح من ذنب
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52 -
2017-09-08 22:51:16
عنوبه - لاتزال تثاغي بنفس الاسطوانه مع قطيع المجوس واذنابهم
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51 -
2017-09-08 22:48:54
الاخونجيين ارهابيين م اللي يحبهم وكذلك بقية الاحزاب والاذناب - اكيد تثاغين عن الاحزاب التي عندك بلحج وهذه صحيفه بالمملكه ولايوجد احزاب عندنا قولي ان قصدك اهل السنه بدون تقيه
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50 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 22:42:17
الاخونجيين ارهابيين م اللي يحبهم وكذلك بقية الاحزاب والاذناب""كذلك هذا وش دخله بزوج عمته اللي كما يقول الخبر قتل الاخونجي البنا مثل الروافض يقولون الثأر لقتلة الحسين وكذلك لم نقتل الحسين رضي الله عنه
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49 - احمد سعد
2017-09-08 22:39:09
مع من غلب .. بعدين على اي اساس كله سنه يحج واحنا اهل البلد كل 5 سنين
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48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-08 22:34:54
انا والله ما عمري تابعتك ولا اعرفك ياعمرو ساشاهد اليوتيوب وبعد ذلك اقول رايي ههه على اساس رايي مهم طبعا لكي اعرف وش اقول عنك /اما بخصوص دعائك للي بصفحتك المفروض بينك وبين نفسك مو لازم تسجل وتنشر
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47 - EbAdi
2017-09-08 22:33:06
A liar and hypocrite
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46 - راعي القلاده
2017-09-08 22:24:54
شفت الحلقات الي سجلها في الاردن في البتراء وهو يتبكبك ويقول هناعاش بني اسراييل هنا استوطن اليهود هناكانت حضارتهم هنا وهنا غريبه كيف سمحو له بذالك ..ناقصينك ي.غبي تقوم اليهود...
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45 - باب الشمال
2017-09-08 22:16:24
مصري من بعلبة بالكلام اصلا قاتل حسن البنا مو معروف لليوم كيف يقول زوج خالتي عمت ولد ابوي .. سلك ياعم
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44 - النمس
2017-09-08 22:12:12
عبيييييييييييط دققوا مزبوط تلاقون العباطه طالعه من عيونه ههههههههههههههههه على هامان يافرعون
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43 - النمس
2017-09-08 22:10:33
والله يالأفاق هذا يوم كان عند صالح كامل ياما حارب الشباب السعودي وصالح يعتبره نابغة زمانه الين حلب صالح صح ثم طار على مصر وسوى كذا شركه
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42 - النمس
2017-09-08 22:08:00
استغفر الله العظيم الشخص هذا غاسل وجهه بمرق وصوته ققط يوم اسمعه والله نفسي تلوع انسان اصولي 100%
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( عدد التعليقات 1,124 )
41 - رعد الشمال
2017-09-08 22:07:10
أشهد الله أن أكرهك في الله
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40 - الشمري
2017-09-08 21:58:52
اؤل والله احلف ياراجل
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39 - الشمري
2017-09-08 21:58:26
أول. والله احلف ياراجل
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38 - أسوء شي جالس يقسم على رب العالمين على مواضيع لاتستحق
2017-09-08 21:48:18
لو كان بقلب عمرو خالد شيء بسيط من إجلال لرب العالمين والمشاعر لما تصرف كما تصرف
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37 - نبيل العبادله
2017-09-08 21:47:23
عبيط يحكمه عبيط مثله بل اشد عباطه
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36 - جلو
2017-09-08 21:45:37
قول يا حنان يامنان على الله نصدق كذبك يا أفاق
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35 -
2017-09-08 21:44:39
الإخوان أصبحت شماعة في هذا الزمان وصفوهم بالإرهاب وهم المطاردون في كل مكان وطردوهم من ديارهم وقتل منهم من قتل في مصر وسوريا ومعظمهم في السجون ومن بمارس القتل والإرهاب هي الحكومات .
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34 - سدني
2017-09-08 21:44:18
ليش أكثرنا مستشيط منه ومن أسلوبه وحارق رزه .. معظم دعاة هذا الزمان هذا ستايلهم .. عندنا وعندهم خير .
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33 - نبيل العبادله
2017-09-08 21:43:03
أكرهه مو لاني اخواني ولا انتمي لهم. أكرهه لانه ***ومخادع
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32 -
2017-09-08 21:37:04
كل الشهود ماتوا تبحبح براحتك الشهرة توارت وعليك الاكثار من هذه الخبطات لكي يعود بصيص منها وعحبي
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31 - تأبط شراَ
2017-09-08 21:36:13
شكلة من الي يطلعون لك في المول فجأة ويقول لك ..يا اباشا ليك وللمدام قايزة حضرتك فزت معانا ما حبيته ..كذوب متشكل ما له مبداء مرة اخوان ومرة مع حسني ..هذا محترف صيد الخبلان الذين يسمعون ولا يقرؤون
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30 - تأبط شراَ
2017-09-08 21:28:46
زوج عمة امي ويصير جدي ...........وشلووووووووووووووووووووون!!!!!!
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29 - مزاجي كذا
2017-09-08 21:19:05
لم أكرة داعية مثل مكرهتك من اول ظهورك في قنوات نحن نعرفها جيدا طبعا خليجية ف صوتك وانت تتكلم.لاترتاح لة النفس ابدا ولايطمئن لة القلب........
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28 - محمد
2017-09-08 21:15:13
افضل شيخ سمعت له محاضرات لكن الجهل عند الكثير يجلبهم للمتشددين.
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27 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 21:13:45
لقاء مصبط في مكة المكرمة بعد الحج المهم جبت للمزيع ايه سجادة ومسبحت أستغفر معاك ههههههههههههههههههه وجهك منور و***
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26 - هذا الشخص خارج التغطيه
2017-09-08 21:10:38
افضل من يجيد التمثيل والبكاء والإدعاء.
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25 - مسمار
2017-09-08 21:10:31
هههههههههه يرقع يعني اللي رفع اشارة رابعه جنبي اصلا يكرهوني وعايزين يحرجوني حلوه منك ع قد سنك!!
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24 - تقريباً بنت خالة أخت عمة أم جدة جارتهم بالرضاعة ....
2017-09-08 21:10:22
كيف جمعت 30 مليون مغفل بالدعاء والذبح
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23 -
2017-09-08 21:07:43
هههه ياخال ابوي حك ظهري زوج عمه والدتي 😂😂😂 ياخذون ويحطون في الاخوان والله لو انهم دوله مستكبرة اراقت دماء الشعوب ماتكلمو فيهم كذا
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22 - عبادي الهلالي
2017-09-08 21:06:36
لا بالله قول قسم
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21 - رفيق الدرب
2017-09-08 21:05:25
غير مفيد
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20 - منتحي
2017-09-08 21:00:02
مكروه
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19 - Ana wbas
2017-09-08 20:59:59
لاحول ولاقوة الابالله خال جدت ام بنت عم خالتي زوج عمتي بيرقع موضوع السلفي بمكه ولاهو عارف اجل داعيه وله متابعين يغلط ويمثل تلك التمثليه مشهد السلفي البايخ والمستهجن من متابعيه مريض الله يشفيه
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18 -
2017-09-08 20:53:14
خبيل
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17 -
2017-09-08 20:51:59
مشوارك بدا معهم وانقلبت عليهم كما انقلبوا عليك
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16 -
2017-09-08 20:51:15
9 لا يوجد في السماء الا اله واحد
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15 -
2017-09-08 20:47:02
انت صح وبس
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14 - زائر واقعي
2017-09-08 20:43:56
زوج عمة والدته !! قرابة بعيدة
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13 - برميل
2017-09-08 20:42:57
زوج عمة خالة جدة جدة والدتي قتل البنا هههههههههههههههههههههههههههه هذا المخلوق قمه في المجاغه والتفاهه ما ادري وشلون متابعينه يستحملون ثقالة دم هذا الكائن
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12 - الى الامام استاذي خالد
2017-09-08 20:40:15
امضي الى الامام استاذي الكريم ولاترد على الإخوان المحرضين . لانهم لايحبون التقدم ولا رفعة الامه
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11 -
2017-09-08 20:38:58
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك من مرضك وأن ... أسأل الله الرحيم الرحمن الشافي أن يشفيك ويعافيك ويكشف الضر عنك ...
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10 - زائر
2017-09-08 20:38:07
لايعتبر لنا قدوة هذا يعمل لمصلحته الشخصية وجاءت له الاموال من بعض السذج من كل حدب وصوب الراجل لعب لعبته
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9 -
2017-09-08 20:37:51
لقد قمت بدعوة جميع الالهة التي بالسماء الم تكتفي بعد ؟
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8 - مختلة عقلية
2017-09-08 20:35:33
مراجعة العيادات النفسية
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7 - زائر
2017-09-08 20:35:21
مافيه شئ يضحك كلها بص وقدي وقد قدي
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6 - زائر من عطارد
2017-09-08 20:33:52
الله يرفع عنا ولايبلانا
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5 - ايوه فهمما الان يا استاذ خالد
2017-09-08 20:32:35
الان وضحت الرؤيه من هو سبب الإستهزاء بلاستاذ خالد وجر الناس للطعن فيه إنهم الإخوان ومن شايعهم .لإن في قلوبهم حقد.دفين لايزيله على زعمهم الا الثأر .فكل من استهزاء بلاستاذ في الحج وقبل الحج انفضحوا
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4 - ضب
2017-09-08 20:32:25
يعني افهموها اللي يكرهه يعتبر من الاخوان هههه
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3 - محمد
2017-09-08 20:31:36
احبك في الله ياشيخ.
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2 - والد ابراهيم
2017-09-08 20:30:59
انت من كرهت الناس فيك بعد ان كانت بداياتك صافية النوايا و بعد ان اغواك المال اخذت مسار آخر و اصبحت شئ يختلف عما بدأت به ولماذا تقحم نفسك في شأن ليس لك فيه شأن وهو اغتيال من ادعيت انه جدك الا لمجرد شئ
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1 - @@@@@
2017-09-08 20:28:35
عبيط ...... عبيط
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خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

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قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

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فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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