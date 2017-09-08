بالفيديو .. عمرو خالد : سبب كره الإخوان “ليّ” .. لأن زوج عمة والدتي قتل حسن البنا !
صحيفة المرصد: قال الداعية المصريّ عمرو خالد أن جده “إبراهيم عبد الهادي” رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، قتلته جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أنه ليس جده مباشرة، إنما زوج عمة والدته، لكنه هو من قام بتربيتهم لذا فهو بمثابة جده، مؤكدًا أنه كان يعيش معه في منزله بالمعادي.
وأضاف في لقاء خاص مع محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن الإخوان اتهموا جده إبراهيم عبد الهادي، بقتل حسن البنا، حيث كان وقتها رئيسًا للوزراء، لافتًا إلى أنه توفي عام 1978، وقبل وفاته كان يزوره الرئيس الراحل أنور السادات، بدون حراسة، حيث كانت الزيارات خاصة وبأوقات محددة، مستطردًا أن والدته هي من قصت عليه تلك الأمور مؤكدا أنه كان في منزل جده يوم وفاته.
وأضاف عمرو خالد أن إبراهيم عبد الهادي قد تعرض لمشاكل كبيرة في حياته بسبب الإخوان وحسن البنا، وحُكم عليه بالإعدام لكن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر رفع عنه الحكم، مؤكدًا أنه توقف عن ممارسة السياسة تمامًا ولزم منزله ورفض العودة للسياسة رغم زيارات أنور السادات الشخصية.
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التعليقات
كيف داعيه ولاشنب ولا لحيه الداعيه قدوة بمظهره وافعاله والا فينطم احسن له من اللي،اصلا قال انك داعيه اللهم ثبتنا يارب على مايرضيك عنا
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زوج عمة جدة بنت اختي خالتي يا بييييييييييه يا رجال روووووووووح طير تغطى ونام لكن سؤال مثل هذا الشخص المتعالم كيف يستطيع الحج كل عام ويحج أيضا VIP
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والله ما عمري تابعتك ولا اعرفك ياعمرو ساشاهد اليوتيوب وبعد ذلك اقول رايي ههه على اساس رايي مهم - جميل ياعنوبه انك تعرفين ان رايك ليس له قيمه او اهميه لانك حاقده على بلادنا وعلى اهل السنه خصوصا
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صراحه انا حاس ان ماعنده ذره من الرجوله
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ي خال ابوي حك ظهري عذر اقبح من ذنب
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عنوبه - لاتزال تثاغي بنفس الاسطوانه مع قطيع المجوس واذنابهم
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الاخونجيين ارهابيين م اللي يحبهم وكذلك بقية الاحزاب والاذناب - اكيد تثاغين عن الاحزاب التي عندك بلحج وهذه صحيفه بالمملكه ولايوجد احزاب عندنا قولي ان قصدك اهل السنه بدون تقيه
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الاخونجيين ارهابيين م اللي يحبهم وكذلك بقية الاحزاب والاذناب""كذلك هذا وش دخله بزوج عمته اللي كما يقول الخبر قتل الاخونجي البنا مثل الروافض يقولون الثأر لقتلة الحسين وكذلك لم نقتل الحسين رضي الله عنه
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مع من غلب .. بعدين على اي اساس كله سنه يحج واحنا اهل البلد كل 5 سنين
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انا والله ما عمري تابعتك ولا اعرفك ياعمرو ساشاهد اليوتيوب وبعد ذلك اقول رايي ههه على اساس رايي مهم طبعا لكي اعرف وش اقول عنك /اما بخصوص دعائك للي بصفحتك المفروض بينك وبين نفسك مو لازم تسجل وتنشر
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A liar and hypocrite
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شفت الحلقات الي سجلها في الاردن في البتراء وهو يتبكبك ويقول هناعاش بني اسراييل هنا استوطن اليهود هناكانت حضارتهم هنا وهنا غريبه كيف سمحو له بذالك ..ناقصينك ي.غبي تقوم اليهود...
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مصري من بعلبة بالكلام اصلا قاتل حسن البنا مو معروف لليوم كيف يقول زوج خالتي عمت ولد ابوي .. سلك ياعم
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عبيييييييييييط دققوا مزبوط تلاقون العباطه طالعه من عيونه ههههههههههههههههه على هامان يافرعون
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والله يالأفاق هذا يوم كان عند صالح كامل ياما حارب الشباب السعودي وصالح يعتبره نابغة زمانه الين حلب صالح صح ثم طار على مصر وسوى كذا شركه
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استغفر الله العظيم الشخص هذا غاسل وجهه بمرق وصوته ققط يوم اسمعه والله نفسي تلوع انسان اصولي 100%
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أشهد الله أن أكرهك في الله
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اؤل والله احلف ياراجل
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أول. والله احلف ياراجل
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لو كان بقلب عمرو خالد شيء بسيط من إجلال لرب العالمين والمشاعر لما تصرف كما تصرف
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عبيط يحكمه عبيط مثله بل اشد عباطه
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قول يا حنان يامنان على الله نصدق كذبك يا أفاق
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الإخوان أصبحت شماعة في هذا الزمان وصفوهم بالإرهاب وهم المطاردون في كل مكان وطردوهم من ديارهم وقتل منهم من قتل في مصر وسوريا ومعظمهم في السجون ومن بمارس القتل والإرهاب هي الحكومات .
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ليش أكثرنا مستشيط منه ومن أسلوبه وحارق رزه .. معظم دعاة هذا الزمان هذا ستايلهم .. عندنا وعندهم خير .
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أكرهه مو لاني اخواني ولا انتمي لهم. أكرهه لانه ***ومخادع
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كل الشهود ماتوا تبحبح براحتك الشهرة توارت وعليك الاكثار من هذه الخبطات لكي يعود بصيص منها وعحبي
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شكلة من الي يطلعون لك في المول فجأة ويقول لك ..يا اباشا ليك وللمدام قايزة حضرتك فزت معانا ما حبيته ..كذوب متشكل ما له مبداء مرة اخوان ومرة مع حسني ..هذا محترف صيد الخبلان الذين يسمعون ولا يقرؤون
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زوج عمة امي ويصير جدي ...........وشلووووووووووووووووووووون!!!!!!
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لم أكرة داعية مثل مكرهتك من اول ظهورك في قنوات نحن نعرفها جيدا طبعا خليجية ف صوتك وانت تتكلم.لاترتاح لة النفس ابدا ولايطمئن لة القلب........
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افضل شيخ سمعت له محاضرات لكن الجهل عند الكثير يجلبهم للمتشددين.
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لقاء مصبط في مكة المكرمة بعد الحج المهم جبت للمزيع ايه سجادة ومسبحت أستغفر معاك ههههههههههههههههههه وجهك منور و***
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افضل من يجيد التمثيل والبكاء والإدعاء.
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هههههههههه يرقع يعني اللي رفع اشارة رابعه جنبي اصلا يكرهوني وعايزين يحرجوني حلوه منك ع قد سنك!!
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كيف جمعت 30 مليون مغفل بالدعاء والذبح
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هههه ياخال ابوي حك ظهري زوج عمه والدتي 😂😂😂 ياخذون ويحطون في الاخوان والله لو انهم دوله مستكبرة اراقت دماء الشعوب ماتكلمو فيهم كذا
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لا بالله قول قسم
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غير مفيد
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مكروه
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لاحول ولاقوة الابالله خال جدت ام بنت عم خالتي زوج عمتي بيرقع موضوع السلفي بمكه ولاهو عارف اجل داعيه وله متابعين يغلط ويمثل تلك التمثليه مشهد السلفي البايخ والمستهجن من متابعيه مريض الله يشفيه
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خبيل
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مشوارك بدا معهم وانقلبت عليهم كما انقلبوا عليك
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9 لا يوجد في السماء الا اله واحد
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انت صح وبس
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زوج عمة والدته !! قرابة بعيدة
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زوج عمة خالة جدة جدة والدتي قتل البنا هههههههههههههههههههههههههههه هذا المخلوق قمه في المجاغه والتفاهه ما ادري وشلون متابعينه يستحملون ثقالة دم هذا الكائن
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امضي الى الامام استاذي الكريم ولاترد على الإخوان المحرضين . لانهم لايحبون التقدم ولا رفعة الامه
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اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك من مرضك وأن ... أسأل الله الرحيم الرحمن الشافي أن يشفيك ويعافيك ويكشف الضر عنك ...
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لايعتبر لنا قدوة هذا يعمل لمصلحته الشخصية وجاءت له الاموال من بعض السذج من كل حدب وصوب الراجل لعب لعبته
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لقد قمت بدعوة جميع الالهة التي بالسماء الم تكتفي بعد ؟
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مراجعة العيادات النفسية
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مافيه شئ يضحك كلها بص وقدي وقد قدي
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الله يرفع عنا ولايبلانا
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الان وضحت الرؤيه من هو سبب الإستهزاء بلاستاذ خالد وجر الناس للطعن فيه إنهم الإخوان ومن شايعهم .لإن في قلوبهم حقد.دفين لايزيله على زعمهم الا الثأر .فكل من استهزاء بلاستاذ في الحج وقبل الحج انفضحوا
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يعني افهموها اللي يكرهه يعتبر من الاخوان هههه
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احبك في الله ياشيخ.
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انت من كرهت الناس فيك بعد ان كانت بداياتك صافية النوايا و بعد ان اغواك المال اخذت مسار آخر و اصبحت شئ يختلف عما بدأت به ولماذا تقحم نفسك في شأن ليس لك فيه شأن وهو اغتيال من ادعيت انه جدك الا لمجرد شئ
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عبيط ...... عبيط
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