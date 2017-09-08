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بعد 6 سنوات .. إطلاق سراح المفحط الشهير بلقب “الكنق” من السجن .. وهذا أول تعليق له!
صحيفة المرصد : أُطلِقَ سراح المفحط بدر عوض المطيري الملقب بـ”الكنق” اليوم ؛ وذلك بعد قضاء 6 سنوات مسجوناً في قضيته التي اتُّهم فيها بإزهاق نفس شاب وهو يمارس التفحيط بالخرج قبل أعوام.
ووفقًا لمصادر ، فقد حُكم على “الكنق” بالسجن 10 سنوات، وتم تخفيضها لــ 7 سنوات، قضى منها 6 سنوات.
وقال المفحط بدر المطيري الملقب بالكنق وفقاً لـ “سبق”: “الحمد لله على كل حال. وكلٌّ يعترف بالذنب والخطأ، وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون”. مضيفًا: “ما حصل لي نزوة شباب، وقضاء الله وقدره، ولله الحمد تائب وعائد إلى الله”.
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التعليقات
( عدد التعليقات 28,243 )58 - قلم الحقيقه
تراك ياللحية الغانمة شفت السجن اللي خرجت منه مردك ترجع له خذ العلم الوكاد اللي ماهو يجمد على شارب بل على شاربين ولحيتين.الجماعة الأخونجية اللي حذرناك منهم لهم قائمة سوداء عند القحطاني بتخرج قريب.
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( عدد التعليقات 28,243 )57 - قلم الحقيقه
ثم بعدين يودونك مدرستهم المسماة المدرسة الأخونجية الغير نموذجية . بعدها تطلع من عندهم متخرج بشهادة غير حسن السيرة والسلوك تاخذ الدين عندك تجارة وليس عبادة.ثم قضبوك أحد مساجدهم تحت رئآسة داعية أخواني.
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( عدد التعليقات 28,243 )56 - قلم الحقيقه
أأأأأأأأألف مبروك اطلاق سراحك وعسى سجنك تكفير ذنوب عنك. لكن لاأوصيك وصاة من محب لك يقال له قلم الحقيقه اياك ثم اياك ثم اياك واحذر ثم احذر ثم احذر يلبسونك الأخونجية ثوبهم مكشوف الساقين ويزرعون لك لحية.
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55 - ↩ابو شدا↪2017-09-08 23:04:44
🖒 تعليق 54
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54 - محمد2017-09-08 22:59:49
عطوا سداح فرصة . بكره تلاقونه يفحط على خط الرياض الخرج ويمكن المرة هذه يموت اثنين بدل واحد .
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53 -2017-09-08 22:55:19
والله تستغرب علئ بعض الاحكام قتل نفس ويعتبر قتل عمد وست سنوات سجن وتجيك مهاوشه بسيطه ويموت فيها احد اعدام
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52 - أدعو لشبابنا بالخير والصلاح . اسأل الله أن يصلحهم ويردهم رداً جميلاً2017-09-08 22:55:16
لاتتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفسك وأبناءك
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51 - مرسال غامد2017-09-08 22:53:32
قتل اعتبره عمد واخرتها 6 سنوات يا بلاش !!!!!!!!!!!!!!!!!
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50 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-08 22:49:23
بعضهم يتوب ثم يرجع مره ثانية لافعاله وبعضهم يثبت على التوبه مثل بعض المدخنين والمدمنين
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49 - 🌴🇸🇦🌴2017-09-08 22:47:34
الحمدلله الذي ردك يابدر لجادة الصواب والحمدلله على خروجك من السجن وأتمنى أن تكون داعية للدرباويه والمفحطين
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48 - ابو زهره2017-09-08 22:44:39
وأبو كاب وش علومه
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47 - فيصل2017-09-08 22:43:20
تهنينينا لك يابو عوض اذا فعلا تبت من التفحيط وازعاج الناس وازهاق الارواح..نرحب بك والله يثبتك وكفر عن خطايك..
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46 - الخالدي2017-09-08 22:37:54
بكره بنشوفه با الساحه
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45 - القصيبي2017-09-08 22:35:34
الحقيقه ان العقوبات المطبقه على المفحطين تحتاج اعاده نظر لماذا تخاطر بحياه ابرياء لاذنب لهم لتشبع نزواتك ثم تودي بهم للقتل هل من العدل ان يبقى هذا المفسد حيا في حين ان المتوفى رحمه الله البرئ ميت
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44 - الناقد2017-09-08 22:34:12
والنفس التي أزهقت بسبب التفحيط راحت هباءً منثورا . . حسبي الله وهو نعم الوكيل !!
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43 - ضروري2017-09-08 22:29:03
يارب تقبل توبته وتثبته وتهدي شبابنا وترحمنا برحمتك
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42 -2017-09-08 22:21:10
الله يثبته
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41 - منصور2017-09-08 22:17:10
طيب والنفس اللتي ازهقت بسبب هذاالمفحط المستهتربارواح الناس هل جزاءإزهاق النفس سجن ست سنوات فقط إذاابشروابإنتشارالشرالمستطير.طيب والأسلحة اللتي كانت برفقتهم ماهي عقوبتها
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40 - فنزولي2017-09-08 22:11:24
نزوة شباب ! ليش ماجت هالنزوه كل الشباب اقبح عذر
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39 -2017-09-08 22:08:18
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه انا مطلع على قضاياه عن قرب
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38 - حبر السنيين2017-09-08 22:01:47
بصير داعية وإمام مسجد وموظف في الهيئة تذكروا كلامي زين
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37 -2017-09-08 22:01:24
ايش التفحيط هذا
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36 - قلم الحقيقه2017-09-08 21:52:53
الله يتقبل منك
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35 - بندر السبيعي2017-09-08 21:50:22
وش استفاد الحين ؟ ضيع 6 سنوات من عمره في السجن من دون فائده
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34 - غازي بن شبيب2017-09-08 21:49:55
ههههه بصير داعيه شيخ كنج التفحيط وخذ يا لخبطه للشباب
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( عدد التعليقات 887 )33 - أبوخالد السعودي / الدمام
مبروك الافراج ورحم الله المتوفى وان شاء الله تكون لك درس وعبرة
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32 - كوكا2017-09-08 21:33:13
مفسد في الارض ويرهب الناس ويقتل نفس بريئة ويحكم عليه سجن ٦ سنوات !!!! اين العدالة يا مسلمين ؟؟؟ الظلم ظلمات .. بشر القاتل بالقتل .. قريباً
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31 - ابوررريان2017-09-08 21:33:01
الله يثبته ولايعود لما كان. وان عاد لاقدر الله يحب مضاعفة العقوبه ولايشمله اي عفو ولاتخفض.
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30 - احمد2017-09-08 21:30:24
اتقوا الله بتعليقاتكم ..من تاب وصدق مع الله بتوبته تاب الله عليه وكلنايعرف الحديث وفيه قصة الرجل القاتل لمائة نفس وقبلت توبته اهم شي يتوب توبه نصوح ويبحث عن رفقه صالحه خاصه من تاب من لتفحيط
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29 - زاااااير وماشي2017-09-08 21:27:31
هذا يتوب في اليوم ١٠ مرات سبق وأن تاب وانتكس
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28 - مزاجي كذا2017-09-08 21:25:58
الصياد يصيد والاسماك تتكاثر المرور شاد حيلة لاكنها توريث في ثوريث وناس يقبض عليها وتتوب وناس تلقي حتفها ومراهقين تحمل الراية ونصبح في دوامة ونعيد كلمتنا المعتادة متى تنتهي ظاهرة التفحيط ...لن تنتهي
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27 - الحق2017-09-08 21:23:49
الحمد لله على الهدايه !!! بس يرحم والديك تبلشنا مثل ا***
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26 - متوازن2017-09-08 21:22:32
المفروض هذا المفروض يقتل هو اشكاله من المفحطين لان هذا قتل و ازهاق ارواح دعوتي عليه الله يشغلهم بنفسهم يارب ويخلص الامنين شرهم و اجرامه .
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25 - الي يقول تاب 152017-09-08 21:21:02
تاب التوبه له وبين العبد وربه لكن مايعفيه ان قتل نفساً بريئه , حلوووه تاب خلاص ننسى انه قتل اجل تعال ابقتلك انا ثم ابقول خلاص انا تبت طلعوني من السجن ؟؟؟ كلم العاقل بما يعقل
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24 - loving liberal2017-09-08 21:19:24
قال تائب وعائد لله ولعلمك ان الله غني عنك وامثالك التي لايرجاء منهااي خير وياصبر الارض على البلاوي
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23 - هاشم2017-09-08 21:13:21
يستاهلون المفحطين 20 سنه سجن كم واحد مات وانشل بسببهم الله لايبلانا ولا يبلى ذرياتنا
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( عدد التعليقات 10,621 )22 - العنيد
تعليق 13 /// كيف مايتوب لايكون مفاتيح التوبه بيدك..
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21 - عموري2017-09-08 21:12:18
تفحيط وقتل نزوة حارب الله التخلف ويخفظ السجن الى ٦سنوات مهزلة
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( عدد التعليقات 10,621 )20 - العنيد
الله يثبتك على التوبة يا بدر ويهدي ضال شبابنا وشباب المسلمين في كل مكان اللهم أمين يارب العالمين
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19 - حرام2017-09-08 21:08:50
يكون مثل هذا الشاب ضحية المجتمع والبيئة التي يعيشها لم ينصحة احد او يوقفه عن هذا العمل. ست سنوات من عمره بالسجن. وينكم يا اباء وامهات عن عيالكم. السجن ليس الحل وربما ام يحاسب الابوين معه لانها ظاهرة🤔
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18 - مسمار2017-09-08 21:06:34
ت14 ***تختلف من شاب لفتاه مو زي بعض عشان كدا الشاب عادي نزوه!!
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17 - 13-2017-09-08 21:05:19
البنت ليست مثل الولد و الولد ليس مثل البنت و البنت ليست مثل الولد و الولد ليس مثل البنت , حتى قيل ليته سكت
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16 - مسمار2017-09-08 21:05:12
ت12الطبله تختلف من شاب لفتاه مو زي بعض عشان كدا الشاب عادي نزوه!!
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15 - إلى المعلق 42017-09-08 21:03:03
لا زودتها تعال أشتغال بدال قضاتنا الرجال تاب تعرف وش يعني تاب لو ارتكب ابشع جريمه وتاب قبل مايموت يغفر له
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14 -2017-09-08 21:01:10
الشاب يخطيء يقولون نزوه ! البنت تخطيء يسلّون سيوفهم عليها !
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13 - @@@@@2017-09-08 21:00:24
هالاشكال هذي ما تتوب و تذكروا كلامي
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12 - غانم2017-09-08 21:00:18
ابو طبيع لن يجوز عن طبعه , أليس كذالك
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11 - فطوم2017-09-08 20:59:51
تعليق4 وأزيدك من الشعر بيرجع يفحط ويقتل نفسه مثل كنق النظيم هذا ادمان وشروع بالانتحار لكن الله يهديه ويحفظه ويخليه لأمه تقر عينها فيه ونسأل الله العافيه والسلامه
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10 - مراقب2017-09-08 20:58:53
أقول خل عنك التفحيط
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9 - مراقب2017-09-08 20:58:05
الله المستعان الله يهدي شبابنا للأحسن
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8 -2017-09-08 20:56:33
ﻻتصلح مثل صاحبك اﻻول تاب وصار داعيه ورفعو له المطاوعه و توفى وهو يفحط وكشف الله ستره
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7 - حمد2017-09-08 20:56:31
اهم شي لاتجي الحكومه و كل شي سهلات
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6 - مراقب2017-09-08 20:56:10
مات بحادث
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5 - مراقب2017-09-08 20:55:39
بِسْم الله الرحمن الرحيم كانو يقولون أنه مات وش صحاه هالحين😅
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4 - طيب وبالنسبة للشاب الي مات ؟2017-09-08 20:49:43
وش صاير بالبلد احد يفهمني ؟؟؟؟ شخص يقتل ويزهق روحه , ويسجن 6 سنوات ويطلع ويقول تبت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اوكي باب التوبه مفتوحه لكن حق الأبرياء والي مات يروح كذااا ؟؟؟؟؟؟؟؟ سبحان الله
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3 - زائره2017-09-08 20:48:31
الله يعين على نصائحه اللي بيتناقلونها المدرعمين على الواتسب
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2 -2017-09-08 20:47:33
الأمنية ودوريات المرور، كما أن ممارستهم للتفحيط تمنع السيارات من العبور، ما يضطرهم للخروج عن المسار لتجاوز تهور هؤلاء المفحطين
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1 - صريح جداً2017-09-08 20:47:21
اللهم ثبته واحرسه من كيد الفجار
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