بعد 6 سنوات .. إطلاق سراح المفحط الشهير بلقب “الكنق” من السجن .. وهذا أول تعليق له!

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صحيفة المرصد : أُطلِقَ سراح المفحط بدر عوض المطيري الملقب بـ”الكنق” اليوم ؛ وذلك بعد قضاء 6 سنوات مسجوناً في قضيته التي اتُّهم فيها بإزهاق نفس شاب وهو يمارس التفحيط بالخرج قبل أعوام.

ووفقًا لمصادر ، فقد حُكم على “الكنق” بالسجن 10 سنوات، وتم تخفيضها لــ 7 سنوات، قضى منها 6 سنوات.

وقال المفحط بدر المطيري الملقب بالكنق وفقاً لـ “سبق”: “الحمد لله على كل حال. وكلٌّ يعترف بالذنب والخطأ، وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون”. مضيفًا: “ما حصل لي نزوة شباب، وقضاء الله وقدره، ولله الحمد تائب وعائد إلى الله”.

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