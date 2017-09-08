شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!

حجم الخط A A A المرصد 63 3٬299 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحترف نادي الهلال، المهاجم السوري عمر خريبين، وهو يرد على موظف في مطار الرياض، قال له بأنه يتمنى خسارة الهلال أمام العين الإماراتي .

وأظهر مقطع الفيديو الموظف وهو يوجه حديثة لمحترف الهلال قائلاً: “إن شاء الله تخسرون قدام العين”، ليرد عليه اللاعب السوري قائلاً: “ترانا فريق سعودي وأنت سعودي مفروض تشجعنا”.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الهلال والعين الإماراتي بالمباراة في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تلعب يوم الإثنين المقبل.