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شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!

شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!
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المرصد 63 3٬299 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحترف نادي الهلال، المهاجم السوري عمر خريبين، وهو يرد على موظف في مطار الرياض، قال له بأنه يتمنى خسارة الهلال أمام العين الإماراتي .
وأظهر مقطع الفيديو الموظف وهو يوجه حديثة لمحترف الهلال قائلاً: “إن شاء الله تخسرون قدام العين”، ليرد عليه اللاعب السوري قائلاً: “ترانا فريق سعودي وأنت سعودي مفروض تشجعنا”.
ومن المقرر أن يلتقى فريق الهلال والعين الإماراتي بالمباراة في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تلعب يوم الإثنين المقبل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - الشاعر📝
2017-09-08 23:18:27
هذه نتاج من رسخ التعصب والاحتقان في أذهان الجماهير الرياضية بكافة ميولها وأعمارها وقد أفرزت هذه التعصبات سلوكيات مذمومة لا تمت للعقل بشيء فهل يعقل أن تصل الأمنيات والدعوات لخسارة أحد أندية الوطن....)
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62 - ترياق
2017-09-08 23:16:09
كلام مريض لازالت عصبية الكورة مسيطرة على بعض الناس
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61 - مهند البلغاري
2017-09-08 23:12:06
ت50 ليش النصر لا يكون املاك خاصة😂😂 . وبعدين موظف المطار أساء إلى نفسه و فريقه لكن رد خربين مفحم بعدين دور له مخرج قال خليجنا واحد 😂😂😂 الفقر انواع ومن أنواعه فقر العقل ..
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60 - سعودي
2017-09-08 23:10:20
أنشأ الله ما تقوم للهلال قايمه و يخسر و نفتك منه ما دمر الكرة السعوديه إلا هو
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59 -
2017-09-08 23:09:39
الحين ممكن سؤال اذا الهلال كل سنه بطولات والنصر كل سنه خمسات والاهلي مكانه مراوح ٣ دوري وصفر اسيا زعلانين على لعب الهلال في اسيا ليش خلوكم مثل المونديالي ياخي واثق من نفسه ومحترم وجمهور تاج على الراس
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( عدد التعليقات 10,621 )
58 - العنيد
2017-09-08 23:05:40
ليش زعلانيين ،، شي راجع لنفسي وكل أنسان حر بنفسه ،، أنا اتمنا التوفيق لزعيم العيناوي الفوز ويارب تقبل دعاائي ،، مافي شي غصب ،، أجل انتم ودكم الهلال يفوز ،، شي راجعلكم ،، وبالنسبه فهد12 ع تراب ،،،،
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57 - المر
2017-09-08 23:03:44
هي كوره متعه لكن التعصب والحش في بعض هذا يزيد التنافر شجع فريقك بدون ماتوذي الاخرين كلنا فرق الوطن نشجعهم خارجيا مسافه واحده للكل اما ف الداخل كل يشجع فريقه بدون كلام يسبب ضغينه الله يخارجنا
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56 -
2017-09-08 23:03:40
عنوده انتبهي لا تطقعين
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55 - اتحادي مونديالي
2017-09-08 23:03:30
انا مشجع لفريق المونديالي وكلنا نساند فرق الوطن في المهمات الوطنية وهذا الواجب علينا
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54 - سعد
2017-09-08 22:54:21
للمعلومية العنيدة هي المعلق الفقراوي السحابة 9 الأصلي سابقاً
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53 - عبادي الهلالي
2017-09-08 22:53:51
كبير يالخربين وعلى قوله فارس عوض عمر خربين من المرمى قريبين .. وهذه استفزازت الفقروايه كماحصل مع المدرب الهلالي العالمي السابق الروماني كوزمين ... حركات فقروايه قديمه
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52 -
2017-09-08 22:52:06
فهد12 هو المستأنث اسمر عبر او فريدة شوقي حاقد على العنيد لأن العنيد رجل مسلم لديه غيرة على محارمة اما فهودة 12 فعلى النقيض من ذلك تماماً
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51 -
2017-09-08 22:51:45
ههههههههه العنيد ***
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50 -
2017-09-08 22:51:02
ت46 بـ الضبط نفس أخلاق بنو زعيق الـ ........... وكل شخص حر بالتشجيع والنصر مو محتاج واحد مثلك يشجعه ههههههههههههههههههههههههه
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49 -
2017-09-08 22:49:58
رسالة الي العنيد الهلال يمثل جميع أندية الوطن والله يوفقه وانت ياصغير ماحد حسب لك وامثالك.
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48 - مانع القحطاني
2017-09-08 22:49:58
انا سعودي والهلال فريق سعودي بس أن شاء الله ما تقوم له قائمه!! اللوبي الهلالي هو سبب كراهية الناس للزعيق
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47 -
2017-09-08 22:47:55
رسالة الي العنيد الهلال يمثل جميع أندية الوطن والله يوفقه وانت ياصغير ماحد حسب لك وامثالك.
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46 - مهند البلغاري
2017-09-08 22:44:48
شدوا حيلكم يا فقرواية ديسلايكات 😂😂😂 وآلله لو لعب النصر مع فريق غير سعودي اشجعه واتمنى له الفوز.. لكن شكلكم فقرواي مال و اخلاق 😂😂😂😂
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45 -
2017-09-08 22:43:47
ت35 قبل علم بنو زعيق الثقافه اللي تقول عنها ؟
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44 -
2017-09-08 22:42:41
ت10 التعصب جاي من بنو زعيق قلبهم اسود مليان ...........
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43 -
2017-09-08 22:41:28
العنيد عيب عليك الهلال نادي وطن
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42 - ....
2017-09-08 22:39:40
34- العنيد رجل بمعنى الكلمة لوجود الغيرة الدينية على اهل بيته والغيرة على محارم المسلمين وماذ عنك يالرخو
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41 - ابو الليل
2017-09-08 22:39:09
لن ينتهي التعصب الرياضي مادام هناك عينه تستفز الله ياخذ كل متعصب ايا كان
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40 - ابو زهره
2017-09-08 22:38:45
هذه الأشكال ودك تسحب دمها لين تموت ولو الفريق المقابل سعودي معليش لاكن غير سعودي والله لأشجع فريق بلدي مهما يكون بشر حرام تحسب فيهم الرجوله
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39 -
2017-09-08 22:31:38
العنيد شكلك تبي أسمر عبر ***
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38 - ابو الأمجاد
2017-09-08 22:31:00
ومن الغباء والحقد الفقراوي البربري والطحلبي الكلثومي ماقتل : رد الكابتن خريبين كاف لعطي هذا الكائن البغيض درس ولكنهم لايفقهون تلك عقليات البرابر لن تتبدل ولن تتغير : قافلة الزعيم تسير وهم هو هو دائماً
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37 - عزيز
2017-09-08 22:30:49
ياحظ الهلاليين فيك ياخربين لاعب من طراز خطير هداف بالفطرة وان شاء الله الاتحاد يتعاقد مع لاعب بنفس مواصفاتك
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36 - الناقد
2017-09-08 22:29:53
ما كنت أعتقد أن مواطن يتمنى خسارة فريق بلده في مواجهة فريق بلد آخر . . والله عيب !!
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35 - مخجل ان يقوم محترف اجنبي بتدريس الوطنية لفقراوي
2017-09-08 22:28:17
ومن التعليقات يظهر بأن بنو فقر جميعهم بحاحة لمن يثقفهم بالتربية الوطنية كما جاء هذا المقيم المحترم وعلمهم.
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34 - فهد12
2017-09-08 22:27:53
العنيد ترى العناد ليس من صفات الرجال ولكن من صفات النساء المدللات فارتقي بنفسك وكن رجل محب لوطنك ووفيا لقيادتك حتى لا تهلك
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33 - المر
2017-09-08 22:27:47
كل واحد يشجع اللي وده هي كوره متعه نبغي فريق ديرتنا يواصل طريقه كل رفع لاسم المملكه لو النصر اللي يلعب شجعناه وتمنينا له الفوز
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32 - بنو فقر وهذه اخلاقهم
2017-09-08 22:26:38
لذلك لن يحلموا بأي بطولة يكفي انهم شوهوا سمعة الكرة السعودية في مصر ويكفي انهم تملطشوا في البطولة الآسيوية السابقة من اضعف الفرق ويمفي انهم كانوا سيخرجونا من كأس العالم. هؤلاء يجب ان يحجموا وبقوة.
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31 - البلدوزر الازرق
2017-09-08 22:25:40
والله انا أشره على الهلاليين اللي يردون على السقماء مطايا الفرق الخارجيه اتركوهم يبربرون وانتبهوا لفريقكم
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30 - فهد12
2017-09-08 22:25:15
22 العنيدة الوطنية ليست كلام فاظي الفاظي عقلك وقلبك من الدين الصحيح وحب الوطن فمن يساند الاخون مجرم يحمل فكرهم
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29 - المونديالي
2017-09-08 22:25:11
مبروك للمنتخب السعودي التأهل إلى روسيا الاهداف الحاسمه للتاريخ احمد جميل 94 حمزة إدريس98 محمد نور 2006 فهد المولد 2017 لتذكير وليس لتعصب
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28 - أبو فارس
2017-09-08 22:24:06
انا هلالي وعادي يفوز الهلال او العين ... لكن فيه ناس ***مدري اش دخلهم في المباراة ... جمهور .**.(جمع الحروف)
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27 -
2017-09-08 22:23:43
20- العنيد انا احبك في الله لطيب كلماتك وردك على بعض من يسئ لدين الله ولكوني هلالي احترمني وابتعد عن هذه الكلمات الذي لاتجلب الخير لا لجماهير الهلال ولا لجماهير النصر ف كلنا ابناء وطن عزيز وغالي
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26 - ماجد
2017-09-08 22:22:28
ابو علوص والله ماحصل لو احلام فلوس لك من السعوديه السعوديه
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25 -
2017-09-08 22:22:17
الله يوفق اللي في بالي وفالهم الفوز إن شاء الله
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24 - فهد12
2017-09-08 22:22:09
درس في الاخلاق لمن يتنكرون لاوطانهم وهذا الموظف يمثل من يتنعم بخيرات الوطن وولائهم لمرجعيات الاجرام انهم الاخونج لا دين لهم ولا عهد
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23 -
2017-09-08 22:20:30
لو كان زعقيقي محد قال عاقبوه ياما جمهور بنو زعيق آذوا الحكام تهديد وتكسير بيوت وهذا يوم قال كلام عادي قاموا عليه فكونا من مثاليتكم الزايده جمهور ما عنده ........... وافهم يا فهيم
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( عدد التعليقات 10,621 )
22 - العنيد
2017-09-08 22:19:24
من حقه يقول الي يبي وبلاش مزايده ع الوطنيه و الكلام الفاضي ..(( أنا والله ألعظيم أتمنا فوز العين الاماراتي )) بكفي كل أنسان يبغاء الي وده ،،،
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21 -
2017-09-08 22:17:49
ومن الغباء والحقد الفقراوي البربري والطحلبي الكلثومي ماقتل : رد الكابتن خريبين كاف لعطي هذا الكائن البغيض درس ولكنهم لايفقهون تلك عقليات البرابر لن تتبدل ولن تتغير : قافلة الزعيم تسير وهم هو هو دائماً
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,621 )
20 - العنيد
2017-09-08 22:17:14
بالتوفيق للزعيم شقيقنا نادي العين وفالك الفوز بإذن الله على ***
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19 - الهاشمي
2017-09-08 22:15:06
للاسف موظف يبيلة تربية في الوطنية
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( عدد التعليقات 10,621 )
18 - العنيد
2017-09-08 22:14:45
لم يستفزه ولا شي .. مجرد مزاح والعالم تضحك .. وبالتوفيق للعين (((( خليجنا واحد ))
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17 - مهند البلغاري
2017-09-08 22:13:49
فقرواي شكله موظف المطار😂😂 هذي عاداتهم ياخي فريق سعودي يواجهه فريق اجنبي اوقف مع فريق بلدك شوية..
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16 -
2017-09-08 22:12:54
بنو زعيق ما تصير الأخلاق عندهم في القمه إلا لما يسمعون رأي ما يعجبهم كل إنسان حر برأيه
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15 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-08 22:12:10
ما قاله هذا الموظف خطأ 🏳هذا ما تعلمه من 《الطواقي》 🏳وأراد أن يوصله إلى 《السنافر》 للأسف👌
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
14 - تباً لهذه الأشكال الهمجيهـ المتخلفهـ السخيفهـ التافههـ
2017-09-08 22:11:18
مثل هذه الأشكال التي تريد وتتمنى هزيمة نادي من نوادي بلادهم تجعلك تبغض وتكره التشجيع والكورة عامة
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
13 -
2017-09-08 22:10:21
ت11 واضح أخلاقكم توب ههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
12 - المر
2017-09-08 22:02:54
هذا خارج العمل يقول ميوله لكن رد عليه رد معناه ماعندك وطنيه الهلال يفوز ان شاء الله ويكيد العزال
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11 - هنا يظهر الفرق بين فريق الزعامة وفريق الفقر
2017-09-08 21:58:23
اخلاق الزعيم تظهر على لاعبيه وجمهوره واخلاق الحالمي تظهر على جمهوره ولاعبيه. ورد عمر خريبين درس لهذا الموظف بالوطنية والدور على الخطوط السعودية وما ستقوم به لتأديب هذا الموظف.
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10 - اتحادي صريح
2017-09-08 21:58:16
الفقراوية سبب التعصب الرياضي .. جمهور مريض لا يهمه المنتخب ولا الوطن .. همه فقط نادي الفقر والغش. بكرة يزيفون التاريخ وينسبون هدف المولد في اليابان للاعبهم السهالي.
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9 - بذمتكم فيه اخقر من كذا اخلاق
2017-09-08 21:56:13
طبعا الجميع يعرف من هم تلك النوعية من المشجعين ولمن ينتمون لذلك لا نشره عليهم فالحقد يملأ قلوبهم
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8 - سوسسسسو
2017-09-08 21:54:10
ليش هيك
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7 - خليلوو
2017-09-08 21:53:41
طلع عاشق طلع مهتم 🎵
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6 -
2017-09-08 21:52:56
على إدارة المطار محاسبة هذا الموظف ليكون عبرة لغيره ماتلفظ به خارج مهمة وظيفته
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5 -
2017-09-08 21:52:31
مشكلة بعض مشجعي الفقر اما ****يعني الوطنية لك عليه عندهم
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
4 -
2017-09-08 21:50:40
اعوذبالله من الحقد الفقراوي ياهمج هذا نادي يمثل وطن وما يحيق السوء إلا بأهله
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3 -
2017-09-08 21:48:29
ماعليك مهم ياكبتن فقراويه وطحالب مايعرفون حاه اسمه رياضه عندهم اذا هلالي فانت عدوي ليش مادري يعني المشكله انهم كل سنه يتأهلون لاسيا ويلعبون نهائيات وبطولاتهم القاريه اكثر مدري ليش مقهورين 🚫
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( عدد التعليقات 887 )
2 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-08 21:46:30
والله عيب كلام الموظف ولاله لزوم ابداً والمفروض يحاسب
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1 - ماجد
2017-09-08 21:45:00
يا خربين من تعلم هذا ناقص عقل
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هذه نتاج من رسخ التعصب والاحتقان في أذهان الجماهير الرياضية بكافة ميولها وأعماره...
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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 4٬868 يوم واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬347 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬347 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬299 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 40 7٬456 6 ساعات
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬669 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬193 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬680 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحة

 وكالات 61 9٬049 يوم واحد
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!

 المرصد 65 11٬116 يوم واحد
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 7٬286 أسبوعين
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتها

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قريبا “واتس آب ” بفلوس!

قريبا “واتس آب ” بفلوس!

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فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشان

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استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماً

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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