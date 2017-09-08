الرئيسية / شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!
شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحترف نادي الهلال، المهاجم السوري عمر خريبين، وهو يرد على موظف في مطار الرياض، قال له بأنه يتمنى خسارة الهلال أمام العين الإماراتي .
وأظهر مقطع الفيديو الموظف وهو يوجه حديثة لمحترف الهلال قائلاً: “إن شاء الله تخسرون قدام العين”، ليرد عليه اللاعب السوري قائلاً: “ترانا فريق سعودي وأنت سعودي مفروض تشجعنا”.
ومن المقرر أن يلتقى فريق الهلال والعين الإماراتي بالمباراة في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تلعب يوم الإثنين المقبل.
التعليقات
63 - الشاعر📝2017-09-08 23:18:27
هذه نتاج من رسخ التعصب والاحتقان في أذهان الجماهير الرياضية بكافة ميولها وأعمارها وقد أفرزت هذه التعصبات سلوكيات مذمومة لا تمت للعقل بشيء فهل يعقل أن تصل الأمنيات والدعوات لخسارة أحد أندية الوطن....)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ترياق2017-09-08 23:16:09
كلام مريض لازالت عصبية الكورة مسيطرة على بعض الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - مهند البلغاري2017-09-08 23:12:06
ت50 ليش النصر لا يكون املاك خاصة😂😂 . وبعدين موظف المطار أساء إلى نفسه و فريقه لكن رد خربين مفحم بعدين دور له مخرج قال خليجنا واحد 😂😂😂 الفقر انواع ومن أنواعه فقر العقل ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - سعودي2017-09-08 23:10:20
أنشأ الله ما تقوم للهلال قايمه و يخسر و نفتك منه ما دمر الكرة السعوديه إلا هو
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
59 -2017-09-08 23:09:39
الحين ممكن سؤال اذا الهلال كل سنه بطولات والنصر كل سنه خمسات والاهلي مكانه مراوح ٣ دوري وصفر اسيا زعلانين على لعب الهلال في اسيا ليش خلوكم مثل المونديالي ياخي واثق من نفسه ومحترم وجمهور تاج على الراس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,621 )58 - العنيد
ليش زعلانيين ،، شي راجع لنفسي وكل أنسان حر بنفسه ،، أنا اتمنا التوفيق لزعيم العيناوي الفوز ويارب تقبل دعاائي ،، مافي شي غصب ،، أجل انتم ودكم الهلال يفوز ،، شي راجعلكم ،، وبالنسبه فهد12 ع تراب ،،،،
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
57 - المر2017-09-08 23:03:44
هي كوره متعه لكن التعصب والحش في بعض هذا يزيد التنافر شجع فريقك بدون ماتوذي الاخرين كلنا فرق الوطن نشجعهم خارجيا مسافه واحده للكل اما ف الداخل كل يشجع فريقه بدون كلام يسبب ضغينه الله يخارجنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 -2017-09-08 23:03:40
عنوده انتبهي لا تطقعين
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
55 - اتحادي مونديالي2017-09-08 23:03:30
انا مشجع لفريق المونديالي وكلنا نساند فرق الوطن في المهمات الوطنية وهذا الواجب علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
54 - سعد2017-09-08 22:54:21
للمعلومية العنيدة هي المعلق الفقراوي السحابة 9 الأصلي سابقاً
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
53 - عبادي الهلالي2017-09-08 22:53:51
كبير يالخربين وعلى قوله فارس عوض عمر خربين من المرمى قريبين .. وهذه استفزازت الفقروايه كماحصل مع المدرب الهلالي العالمي السابق الروماني كوزمين ... حركات فقروايه قديمه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
52 -2017-09-08 22:52:06
فهد12 هو المستأنث اسمر عبر او فريدة شوقي حاقد على العنيد لأن العنيد رجل مسلم لديه غيرة على محارمة اما فهودة 12 فعلى النقيض من ذلك تماماً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 -2017-09-08 22:51:45
ههههههههه العنيد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -2017-09-08 22:51:02
ت46 بـ الضبط نفس أخلاق بنو زعيق الـ ........... وكل شخص حر بالتشجيع والنصر مو محتاج واحد مثلك يشجعه ههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
49 -2017-09-08 22:49:58
رسالة الي العنيد الهلال يمثل جميع أندية الوطن والله يوفقه وانت ياصغير ماحد حسب لك وامثالك.
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
48 - مانع القحطاني2017-09-08 22:49:58
انا سعودي والهلال فريق سعودي بس أن شاء الله ما تقوم له قائمه!! اللوبي الهلالي هو سبب كراهية الناس للزعيق
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
47 -2017-09-08 22:47:55
رسالة الي العنيد الهلال يمثل جميع أندية الوطن والله يوفقه وانت ياصغير ماحد حسب لك وامثالك.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
46 - مهند البلغاري2017-09-08 22:44:48
شدوا حيلكم يا فقرواية ديسلايكات 😂😂😂 وآلله لو لعب النصر مع فريق غير سعودي اشجعه واتمنى له الفوز.. لكن شكلكم فقرواي مال و اخلاق 😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
45 -2017-09-08 22:43:47
ت35 قبل علم بنو زعيق الثقافه اللي تقول عنها ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 -2017-09-08 22:42:41
ت10 التعصب جاي من بنو زعيق قلبهم اسود مليان ...........
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
43 -2017-09-08 22:41:28
العنيد عيب عليك الهلال نادي وطن
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
42 - ....2017-09-08 22:39:40
34- العنيد رجل بمعنى الكلمة لوجود الغيرة الدينية على اهل بيته والغيرة على محارم المسلمين وماذ عنك يالرخو
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
41 - ابو الليل2017-09-08 22:39:09
لن ينتهي التعصب الرياضي مادام هناك عينه تستفز الله ياخذ كل متعصب ايا كان
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
40 - ابو زهره2017-09-08 22:38:45
هذه الأشكال ودك تسحب دمها لين تموت ولو الفريق المقابل سعودي معليش لاكن غير سعودي والله لأشجع فريق بلدي مهما يكون بشر حرام تحسب فيهم الرجوله
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
39 -2017-09-08 22:31:38
العنيد شكلك تبي أسمر عبر ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
38 - ابو الأمجاد2017-09-08 22:31:00
ومن الغباء والحقد الفقراوي البربري والطحلبي الكلثومي ماقتل : رد الكابتن خريبين كاف لعطي هذا الكائن البغيض درس ولكنهم لايفقهون تلك عقليات البرابر لن تتبدل ولن تتغير : قافلة الزعيم تسير وهم هو هو دائماً
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
37 - عزيز2017-09-08 22:30:49
ياحظ الهلاليين فيك ياخربين لاعب من طراز خطير هداف بالفطرة وان شاء الله الاتحاد يتعاقد مع لاعب بنفس مواصفاتك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
36 - الناقد2017-09-08 22:29:53
ما كنت أعتقد أن مواطن يتمنى خسارة فريق بلده في مواجهة فريق بلد آخر . . والله عيب !!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
35 - مخجل ان يقوم محترف اجنبي بتدريس الوطنية لفقراوي2017-09-08 22:28:17
ومن التعليقات يظهر بأن بنو فقر جميعهم بحاحة لمن يثقفهم بالتربية الوطنية كما جاء هذا المقيم المحترم وعلمهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
34 - فهد122017-09-08 22:27:53
العنيد ترى العناد ليس من صفات الرجال ولكن من صفات النساء المدللات فارتقي بنفسك وكن رجل محب لوطنك ووفيا لقيادتك حتى لا تهلك
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
33 - المر2017-09-08 22:27:47
كل واحد يشجع اللي وده هي كوره متعه نبغي فريق ديرتنا يواصل طريقه كل رفع لاسم المملكه لو النصر اللي يلعب شجعناه وتمنينا له الفوز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - بنو فقر وهذه اخلاقهم2017-09-08 22:26:38
لذلك لن يحلموا بأي بطولة يكفي انهم شوهوا سمعة الكرة السعودية في مصر ويكفي انهم تملطشوا في البطولة الآسيوية السابقة من اضعف الفرق ويمفي انهم كانوا سيخرجونا من كأس العالم. هؤلاء يجب ان يحجموا وبقوة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - البلدوزر الازرق2017-09-08 22:25:40
والله انا أشره على الهلاليين اللي يردون على السقماء مطايا الفرق الخارجيه اتركوهم يبربرون وانتبهوا لفريقكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - فهد122017-09-08 22:25:15
22 العنيدة الوطنية ليست كلام فاظي الفاظي عقلك وقلبك من الدين الصحيح وحب الوطن فمن يساند الاخون مجرم يحمل فكرهم
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
29 - المونديالي2017-09-08 22:25:11
مبروك للمنتخب السعودي التأهل إلى روسيا الاهداف الحاسمه للتاريخ احمد جميل 94 حمزة إدريس98 محمد نور 2006 فهد المولد 2017 لتذكير وليس لتعصب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - أبو فارس2017-09-08 22:24:06
انا هلالي وعادي يفوز الهلال او العين ... لكن فيه ناس ***مدري اش دخلهم في المباراة ... جمهور .**.(جمع الحروف)
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
27 -2017-09-08 22:23:43
20- العنيد انا احبك في الله لطيب كلماتك وردك على بعض من يسئ لدين الله ولكوني هلالي احترمني وابتعد عن هذه الكلمات الذي لاتجلب الخير لا لجماهير الهلال ولا لجماهير النصر ف كلنا ابناء وطن عزيز وغالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ماجد2017-09-08 22:22:28
ابو علوص والله ماحصل لو احلام فلوس لك من السعوديه السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
25 -2017-09-08 22:22:17
الله يوفق اللي في بالي وفالهم الفوز إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 - فهد122017-09-08 22:22:09
درس في الاخلاق لمن يتنكرون لاوطانهم وهذا الموظف يمثل من يتنعم بخيرات الوطن وولائهم لمرجعيات الاجرام انهم الاخونج لا دين لهم ولا عهد
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
23 -2017-09-08 22:20:30
لو كان زعقيقي محد قال عاقبوه ياما جمهور بنو زعيق آذوا الحكام تهديد وتكسير بيوت وهذا يوم قال كلام عادي قاموا عليه فكونا من مثاليتكم الزايده جمهور ما عنده ........... وافهم يا فهيم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,621 )22 - العنيد
من حقه يقول الي يبي وبلاش مزايده ع الوطنيه و الكلام الفاضي ..(( أنا والله ألعظيم أتمنا فوز العين الاماراتي )) بكفي كل أنسان يبغاء الي وده ،،،
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
21 -2017-09-08 22:17:49
ومن الغباء والحقد الفقراوي البربري والطحلبي الكلثومي ماقتل : رد الكابتن خريبين كاف لعطي هذا الكائن البغيض درس ولكنهم لايفقهون تلك عقليات البرابر لن تتبدل ولن تتغير : قافلة الزعيم تسير وهم هو هو دائماً
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,621 )20 - العنيد
بالتوفيق للزعيم شقيقنا نادي العين وفالك الفوز بإذن الله على ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
19 - الهاشمي2017-09-08 22:15:06
للاسف موظف يبيلة تربية في الوطنية
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,621 )18 - العنيد
لم يستفزه ولا شي .. مجرد مزاح والعالم تضحك .. وبالتوفيق للعين (((( خليجنا واحد ))
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
17 - مهند البلغاري2017-09-08 22:13:49
فقرواي شكله موظف المطار😂😂 هذي عاداتهم ياخي فريق سعودي يواجهه فريق اجنبي اوقف مع فريق بلدك شوية..
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
16 -2017-09-08 22:12:54
بنو زعيق ما تصير الأخلاق عندهم في القمه إلا لما يسمعون رأي ما يعجبهم كل إنسان حر برأيه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
15 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-08 22:12:10
ما قاله هذا الموظف خطأ 🏳هذا ما تعلمه من 《الطواقي》 🏳وأراد أن يوصله إلى 《السنافر》 للأسف👌
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
14 - تباً لهذه الأشكال الهمجيهـ المتخلفهـ السخيفهـ التافههـ2017-09-08 22:11:18
مثل هذه الأشكال التي تريد وتتمنى هزيمة نادي من نوادي بلادهم تجعلك تبغض وتكره التشجيع والكورة عامة
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
13 -2017-09-08 22:10:21
ت11 واضح أخلاقكم توب ههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
12 - المر2017-09-08 22:02:54
هذا خارج العمل يقول ميوله لكن رد عليه رد معناه ماعندك وطنيه الهلال يفوز ان شاء الله ويكيد العزال
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
11 - هنا يظهر الفرق بين فريق الزعامة وفريق الفقر2017-09-08 21:58:23
اخلاق الزعيم تظهر على لاعبيه وجمهوره واخلاق الحالمي تظهر على جمهوره ولاعبيه. ورد عمر خريبين درس لهذا الموظف بالوطنية والدور على الخطوط السعودية وما ستقوم به لتأديب هذا الموظف.
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
10 - اتحادي صريح2017-09-08 21:58:16
الفقراوية سبب التعصب الرياضي .. جمهور مريض لا يهمه المنتخب ولا الوطن .. همه فقط نادي الفقر والغش. بكرة يزيفون التاريخ وينسبون هدف المولد في اليابان للاعبهم السهالي.
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
9 - بذمتكم فيه اخقر من كذا اخلاق2017-09-08 21:56:13
طبعا الجميع يعرف من هم تلك النوعية من المشجعين ولمن ينتمون لذلك لا نشره عليهم فالحقد يملأ قلوبهم
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
8 - سوسسسسو2017-09-08 21:54:10
ليش هيك
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
7 - خليلوو2017-09-08 21:53:41
طلع عاشق طلع مهتم 🎵
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
6 -2017-09-08 21:52:56
على إدارة المطار محاسبة هذا الموظف ليكون عبرة لغيره ماتلفظ به خارج مهمة وظيفته
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
5 -2017-09-08 21:52:31
مشكلة بعض مشجعي الفقر اما ****يعني الوطنية لك عليه عندهم
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
4 -2017-09-08 21:50:40
اعوذبالله من الحقد الفقراوي ياهمج هذا نادي يمثل وطن وما يحيق السوء إلا بأهله
لا يعجبني(10) اعجبني(4)
3 -2017-09-08 21:48:29
ماعليك مهم ياكبتن فقراويه وطحالب مايعرفون حاه اسمه رياضه عندهم اذا هلالي فانت عدوي ليش مادري يعني المشكله انهم كل سنه يتأهلون لاسيا ويلعبون نهائيات وبطولاتهم القاريه اكثر مدري ليش مقهورين 🚫
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 887 )2 - أبوخالد السعودي / الدمام
والله عيب كلام الموظف ولاله لزوم ابداً والمفروض يحاسب
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
1 - ماجد2017-09-08 21:45:00
يا خربين من تعلم هذا ناقص عقل
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : بلادي زوينا
أقطع دراعي اذا ماكان المنتصر له يد في الموضوع ... هزا طفل لم يتربى بل تربية شوار...
بواسطة : ترياق
ماقصرتم يالنشامى تبقون غالين علينا...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطرCNN 13 883 28 دقيقة
وزير خارجية قطر: مطالب الدول الأربع أصبحت من الماضي!المرصد 166 13٬842 18 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد :كيف رد اللاعب السوري عمر ” خريبين” على موظف في مطار الرياض دعا بخسارة الهلال أمام العين!المرصد 63 3٬299 2 ساعتين
فيديو: الجعيلان يتهم “النصر” بضرب اللحمة الوطنية..وإدارة النادي تتوعد بالردالمرصد 61 4٬090 12 ساعة
بعد تعيينه رئيساً للرياضة .. علاقة “تركي آل الشيخ” بـ” النصر” تشعل “تويتر”.. وهكذا علقالمرصد 78 6٬546 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو: الممثلة “شيلاء سبت” تصدم جمهورها بتصريحات عن الحجابالمرصد 185 12٬633 يومين
ما سر انجذاب المغنية العالمية ريهانا إلى الرجال العرب ؟المرصد 72 7٬660 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو شاهد لحظة إلقاء ناصر القصبي في المسبح في حفل زواج ابن أخيهالمرصد 60 8٬426 5 ساعات
بالصور .. تعرفوا على مذيعة برنامج ” The Voice ” الجديدةالمرصد 49 11٬150 21 ساعة
إعلامية إماراتية تشن هجومًا على “لجين عمران” وتشببها بـ”القرضاوي”.. وهكذا رد المغردون!-فيديوالمرصد 128 10٬483 يوم واحد
صورة «ابتسامة وصحة مبارك»تثير الجدل بين الكويتية «فجر السعيد» و«خديجة بن قنة»على مواقع التواصل!المرصد 48 7٬548 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. سائق دباب يفشل في نشل حقيبة مواطن من يده أمام بنك بالرياضالمرصد 54 8٬397 21 ساعة
بالفيديو : شاهد طريقة غريبة لحظة وداع حجاج آسيويون للكعبة !المرصد 36 4٬955 22 ساعة
شاهد كيف تمكنت فتاة من فك قيودها والهروب بسيارة شرطة أمام رجال الأمنالمرصد 34 10٬176 يوم واحد
شاهد..كاميرا مراقبة تفضح “سيدة ” داخل متجر غافلت أخرى وسرقت حقيبتها بطريقة مباغتةوكالات 18 4٬682 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 4٬868 يوم واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬347 6 أيام
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬347 أسبوع واحد
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬299 أسبوعين
اخبار صحية
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 40 7٬456 6 ساعات
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬669 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬193 3 أسابيع
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬680 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“فايننشال تايمز”: السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني بإضافة مبادرات جديدة وإلغاء مبادرات كانت مطروحةوكالات 61 9٬049 يوم واحد
خبير اقتصادي يكشف عن صناعة هامة وغائبة عن أذهان المستثمرين مخاطرها قليلة وأرباحها بالمليارات سنويا!المرصد 65 11٬116 يوم واحد
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬286 أسبوعين
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬214 أسبوعين
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 3٬518 18 ساعة
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬422 5 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬415 6 أيام
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬573 أسبوع واحد
الاخيرة
بالصور.. تعرف على أجمل كهوف السعودية التي يجب زيارتهاالعربية 16 5٬775 21 ساعة
قريبا “واتس آب ” بفلوس!المرصد 28 12٬353 يومين
فيديو: الوليد بن طلال يزور رئيس جمهورية الشيشانالمرصد 47 8٬342 3 أيام
استشهد والده وعمره 9 أشهر.. الجندي “شراحيلي” يلحق بوالده شهيدا بعد فراق 24 عاماًالمرصد 33 5٬180 4 أيام
كاريكاتير