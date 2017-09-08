وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطر

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صحيفة المرصد – CNN : قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة، إن أحد أهم أسباب مقاطعة قطر هو “استهدافها” لمصر بـ”دعم الإرهاب فيها”، نافيا وجود أي تهديد عسكري من دول المقاطعة الأربع لقطر، بعد تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في واشنطن.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال وزير خارجية البحرين إن “أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة ويعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر”.

وأضاف: “ما أن انتهى أمير الكويت من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب”.

وتابع بالقول: “في حين أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، فتحت قطر أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير”.

وأكد وزير خارجية البحرين أنه “لم ولن تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها، وكما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف، كبر أو صغر شأنه، لتهديد أمن شعوبها واستقرارها”.

وقال إن “استهداف مصر وشعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض ومقاطعة دولنا لقطر”.

وأضاف: “مصر عمود الأمة ولن نقبل بالإضرار بسلامتها”.

واعتبر وزير خارجية البحرين أنه “لا يزال هناك من لا يرى أن الخليج بلد واحد وشعب واحد”.

وقال إنها “الحقيقة القادمة والمطلب الأول للشعوب”.

وأضاف: “هناك خط فاصل بين تحكيم العقل ومصلحة الأمة وبين المكابرة والإنكار، وهو خط لا يراه إلا عاقل رشيد”.

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ان استهداف #مصر و شعب مصر بدعم الارهاب فيها هو احد اهم أسباب اتفاقي الرياض و مقاطعة دولنا لقطر . مصر عمود الأمة و لن نقبل بالأضرار بسلامتها — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

هناك خط فاصل بين تحكيم العقل و مصلحة الأمة و بين المكابرة و الإنكار ، و هو خط لا يراه الا عاقل رشيد — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

لا زال هناك من لا يرى ان الخليج بلد واحد و شعب واحد .انها الحقيقة القادمة و المطلب الاول للشعوب . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧