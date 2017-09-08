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وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطر

وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطر
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CNN 37 2٬937 2 ساعتين

صحيفة المرصد – CNN : قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة، إن أحد أهم أسباب مقاطعة قطر هو “استهدافها” لمصر بـ”دعم الإرهاب فيها”، نافيا وجود أي تهديد عسكري من دول المقاطعة الأربع لقطر، بعد تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في واشنطن.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال وزير خارجية البحرين إن “أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة ويعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر”.

وأضاف: “ما أن انتهى أمير الكويت من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب”.

وتابع بالقول: “في حين أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، فتحت قطر أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير”.

وأكد وزير خارجية البحرين أنه “لم ولن تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها، وكما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف، كبر أو صغر شأنه، لتهديد أمن شعوبها واستقرارها”.

وقال إن “استهداف مصر وشعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض ومقاطعة دولنا لقطر”.

وأضاف: “مصر عمود الأمة ولن نقبل بالإضرار بسلامتها”.

واعتبر وزير خارجية البحرين أنه “لا يزال هناك من لا يرى أن الخليج بلد واحد وشعب واحد”.

وقال إنها “الحقيقة القادمة والمطلب الأول للشعوب”.

وأضاف: “هناك خط فاصل بين تحكيم العقل ومصلحة الأمة وبين المكابرة والإنكار، وهو خط لا يراه إلا عاقل رشيد”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - عبدالله اليامي
2017-09-09 00:56:38
إذا ما خاب ضني التغريدات ذي كتبها يوم كان في الكافيه الأوربي وذاك رايح جاي عليه بشيلة تميم .
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36 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 00:52:36
تعليق مخالف
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35 - االلقيمه
2017-09-09 00:50:06
ابناء المحروسه سادو الدنيا باسرها بحرآ وجوآ وبرآ تاريخ المحروسه حرسها الله من شر الأخونجيه كفاح متواصل وتعليم دؤوب افنو حياتهم في طلب العلم وعلمو الناس في مشارق الارض ومغاربها حضاره سبعه الآف سنه
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34 - عبدالله اليامي
2017-09-09 00:49:12
الله يصلحك يا وزير خارجية البحرين أجل مصر عمود الأمة ؟ نسيت فضل السعودية عليكم الي لولا الله ثم هي كانكم إحدى ولايات إيران وقمت تمجد مصر الي من بعد الثورة ما سيطرت على أمنها لو الكلام من غيرك مشيناها
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33 - ابو محمد
2017-09-09 00:48:45
عارفين ان الشغلة يبون فلوس من قطر كتعويض لمصر ويخفف على الدول الاربعة ... مفهومة من زمان
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32 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 00:38:20
ياعم في مصر اي واحد صنيعي مبهدل وحالة اومو حاله بعد مايخلص شغل يتنظف ويشيك ويجلس مع اتخن واحد في البلد ولا حد بيكلو والامور ماشيه بعدين هاجر عليها السلام مش مصريه قبطيه من مصر كيف بتتكلم انت وتالف من
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31 - أفكر بصناع التاريخ أمثال فيصل وعبدالعزيز//
2017-09-09 00:31:22
أسيادك يافقمة العبيد
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30 - إستشاري صح
2017-09-09 00:30:48
كلام وزير الخارجية البحرين يوضح إن الزعل كله بسبب مصر ، طيب مصر لن تزعل أحد بطلب منّا ومصر متهمة مدانة من منظمة حقوق الإنسان بإنتهاك حقوق الإنسان.
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29 - الفارس
2017-09-09 00:23:13
عمر بن العاص فأل عن مصر نسائها زينة ورجالها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصاء يعني جبناء
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28 - الفارس
2017-09-09 00:11:25
19 العلم خرج من جزيرة العرب الي حكمكم وعلمكم عمر بن العاص من جزيرة العرب .المعلنين موجودين في سوريا والأردن وفلسطين ولاكن بسبب فقركم دعمآ منا لكم استقدمنا معلمينكم ونعرف انهم الاسواء مصر مزمار ورقاصات
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27 - تبون الصدق الدول الاربع
2017-09-09 00:07:48
اوغلت في شتم حكومة قطر في الاعلام وفي كل مكان ولان تورطوا ما عاد يقدرون يرجعون . الشتم وصل حتى للنسب والتصرفات العمياء ( المفروض اذا تميم ما دفع الحصة اللي عليه يتم التصرف بحكمة ( يقولون العجلة شنه
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26 - ذنب اخونجي ؟!!
2017-09-09 00:06:50
18 - كل كم يوم يطرح هذا السؤال ..الموضوع صار له شهرين وتوك تفتكر// وحضرة جناب سعادتك بماذا تفكر ؟!
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25 - الفارس
2017-09-09 00:06:05
مصر لديهم نهر النيل جاري. وزراعة. وبلد سياحي اثار من الاف السنين وبحار وعيبها شعبها كسول وفاشل وأصبحت عالة على العرب ودوّل المنطقة
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24 - ذنب اخونجي ؟!!
2017-09-09 00:04:21
ولماذا الاذناب تسيئ للإمارات ومصر ؟!
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23 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-09 00:03:20
لماذا الخونة الاخونجية يكرهون الامارات ومصر ؟!
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22 - الفيصل
2017-09-09 00:02:45
19 مصر جميع حروبها خسرتها مصر البلد الوحيد الي مااختير من شعبها لانبي ولارسول. مصر انهزمت واحتلت من اصغر دولة في العالم اسرائيل. مصر عايشة عالة على الدول العربية. نحن ندعم مصر بتشغيل شعبها بسبب فقر
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21 - النمس
2017-09-09 00:00:04
عائله انقلابيه من بدايىة تأسيس قطر ليومنا هذا وش نتوقع من هذه العائله غير الخيانه والمصائب لكن نسأل الله ان يزيل الغمه عن الخليج وشعب قطر من هذه الشجره الفاسده بأجتثاثها من عروقها ..
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20 - ت 18 " مصر المفروض تتجه ليها الانظار وتدفع الاموال"
2017-09-08 23:44:02
دفعنا حتى فلسنا //
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19 - أمي وام البشريه
2017-09-08 23:34:56
مصر ام الدنيا مصر لولاها لما عرفت حرف من حروف الهجاء مصر النيل مصر احمد شوقي مصر خاضت الحروب نيابة عن العرب مصر المفروض تتجه ليها الانظار وتدفع الاموال لتبقى الام في عزه وكرامه فيه حد ما بيحب امه
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18 - كل كم يوم يطرح هذا السؤال " أهم أحد أسباب مقاطعة دول الأربع لقطر"
2017-09-08 23:29:04
مع الأسف وكأنكم من البداية غير متأكدين ليش قاطعتم قطر // الموضوع صار له شهرين وتوك تفتكر//
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17 - آآآآآي
2017-09-08 23:24:08
تعليق مخالف
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16 - القصيبي
2017-09-08 23:22:27
تعليق مخالف
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15 - مقيم بالسعودية
2017-09-08 23:19:05
السيسي الله محرك إحساسي الله بنحبك قد ماقلبي اشتكى من نار حبك قد ماليلي اشتكى من نار بعدك قد الحروف اللي في اسامي البشر بنحبك يجرى ايه لو سبتنا وفارقتنا عشان برضو بنحبك ههههههههههه
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14 - ماجد
2017-09-08 23:17:04
يا الطيب كل هذا دفاع عن مصر مافي المصري ****
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13 - ترياق
2017-09-08 23:14:09
كلامك على متمة فهمنا انه خليجي وش جاب مصر في الخلاف الخليجي
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12 - عبادي الهلالي
2017-09-08 23:13:16
يقال ... سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك !
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11 - عبادي الهلالي
2017-09-08 23:11:31
* لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا .. لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس !!
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10 -
2017-09-08 23:10:49
يشرع القاونين الكبرى
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9 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-09-08 23:10:42
طيب ننسى قطر إعلاميآ وجتماعيآ وخلي أبواقها مفتوحه نحقرهم المثل يقول الحقرآن يقطع المصران🌴
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8 - محب الخير
2017-09-08 23:09:20
مصر عزبه
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7 -
2017-09-08 23:09:07
رجل محنك
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6 - الخلاصه
2017-09-08 23:07:10
تحيا السعوديه والامارات والبحرين ومصر وجميع الدول العربيه ماعدا دويلة الارهاب والمرتزقه غطر المجوسيه
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5 - مثل
2017-09-08 23:03:02
يقال الي كلامه كثير ماينخاف منه
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4 - لاري كنق
2017-09-08 23:02:16
بدري هالخبريه يامعالي الوزير .. وش معجلك تقول هالسبب الخطير ... ماهو إحنا عارفين من زمان إن سبب الأزمه هو الحفاظ على كرسي السيسي اللي يترجرج من تحته .. قال يهمنا مصر .. ياخوي خلك في حالك وهل مصر أبخص
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3 -
2017-09-08 23:02:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - الفارس
2017-09-08 23:01:23
ياكثر تصريحاتك في الآونة الاخيرة
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
1 - ماجد
2017-09-08 22:58:54
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آخر تعليق
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