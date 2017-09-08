وزير خارجية البحرين يكشف أحد أهم أسباب مقاطعة دول الأربع لقطر
صحيفة المرصد – CNN : قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعة، إن أحد أهم أسباب مقاطعة قطر هو “استهدافها” لمصر بـ”دعم الإرهاب فيها”، نافيا وجود أي تهديد عسكري من دول المقاطعة الأربع لقطر، بعد تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في واشنطن.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال وزير خارجية البحرين إن “أمير الكويت تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة ويعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر”.
وأضاف: “ما أن انتهى أمير الكويت من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب”.
وتابع بالقول: “في حين أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المستطير والأذى الآتي من قطر، فتحت قطر أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير”.
وأكد وزير خارجية البحرين أنه “لم ولن تسعى دولنا لأي تهديد عسكري إلا أنها، وكما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف، كبر أو صغر شأنه، لتهديد أمن شعوبها واستقرارها”.
وقال إن “استهداف مصر وشعب مصر بدعم الإرهاب فيها هو أحد أهم أسباب اتفاقي الرياض ومقاطعة دولنا لقطر”.
وأضاف: “مصر عمود الأمة ولن نقبل بالإضرار بسلامتها”.
واعتبر وزير خارجية البحرين أنه “لا يزال هناك من لا يرى أن الخليج بلد واحد وشعب واحد”.
وقال إنها “الحقيقة القادمة والمطلب الأول للشعوب”.
وأضاف: “هناك خط فاصل بين تحكيم العقل ومصلحة الأمة وبين المكابرة والإنكار، وهو خط لا يراه إلا عاقل رشيد”.
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ان استهداف #مصر و شعب مصر بدعم الارهاب فيها هو احد اهم أسباب اتفاقي الرياض و مقاطعة دولنا لقطر . مصر عمود الأمة و لن نقبل بالأضرار بسلامتها
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
هناك خط فاصل بين تحكيم العقل و مصلحة الأمة و بين المكابرة و الإنكار ، و هو خط لا يراه الا عاقل رشيد
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
لا زال هناك من لا يرى ان الخليج بلد واحد و شعب واحد .انها الحقيقة القادمة و المطلب الاول للشعوب .
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
لم و لن تسعى دولنا لأي تهديد عسكري الا انها ، و كما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف ، كبر او صغر شأنه ، لتهديد أمن شعوبها و استقرارها
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
إذا ما خاب ضني التغريدات ذي كتبها يوم كان في الكافيه الأوربي وذاك رايح جاي عليه بشيلة تميم .
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ابناء المحروسه سادو الدنيا باسرها بحرآ وجوآ وبرآ تاريخ المحروسه حرسها الله من شر الأخونجيه كفاح متواصل وتعليم دؤوب افنو حياتهم في طلب العلم وعلمو الناس في مشارق الارض ومغاربها حضاره سبعه الآف سنه
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الله يصلحك يا وزير خارجية البحرين أجل مصر عمود الأمة ؟ نسيت فضل السعودية عليكم الي لولا الله ثم هي كانكم إحدى ولايات إيران وقمت تمجد مصر الي من بعد الثورة ما سيطرت على أمنها لو الكلام من غيرك مشيناها
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عارفين ان الشغلة يبون فلوس من قطر كتعويض لمصر ويخفف على الدول الاربعة ... مفهومة من زمان
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ياعم في مصر اي واحد صنيعي مبهدل وحالة اومو حاله بعد مايخلص شغل يتنظف ويشيك ويجلس مع اتخن واحد في البلد ولا حد بيكلو والامور ماشيه بعدين هاجر عليها السلام مش مصريه قبطيه من مصر كيف بتتكلم انت وتالف من
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أسيادك يافقمة العبيد
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كلام وزير الخارجية البحرين يوضح إن الزعل كله بسبب مصر ، طيب مصر لن تزعل أحد بطلب منّا ومصر متهمة مدانة من منظمة حقوق الإنسان بإنتهاك حقوق الإنسان.
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عمر بن العاص فأل عن مصر نسائها زينة ورجالها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصاء يعني جبناء
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19 العلم خرج من جزيرة العرب الي حكمكم وعلمكم عمر بن العاص من جزيرة العرب .المعلنين موجودين في سوريا والأردن وفلسطين ولاكن بسبب فقركم دعمآ منا لكم استقدمنا معلمينكم ونعرف انهم الاسواء مصر مزمار ورقاصات
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اوغلت في شتم حكومة قطر في الاعلام وفي كل مكان ولان تورطوا ما عاد يقدرون يرجعون . الشتم وصل حتى للنسب والتصرفات العمياء ( المفروض اذا تميم ما دفع الحصة اللي عليه يتم التصرف بحكمة ( يقولون العجلة شنه
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18 - كل كم يوم يطرح هذا السؤال ..الموضوع صار له شهرين وتوك تفتكر// وحضرة جناب سعادتك بماذا تفكر ؟!
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مصر لديهم نهر النيل جاري. وزراعة. وبلد سياحي اثار من الاف السنين وبحار وعيبها شعبها كسول وفاشل وأصبحت عالة على العرب ودوّل المنطقة
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ولماذا الاذناب تسيئ للإمارات ومصر ؟!
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لماذا الخونة الاخونجية يكرهون الامارات ومصر ؟!
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19 مصر جميع حروبها خسرتها مصر البلد الوحيد الي مااختير من شعبها لانبي ولارسول. مصر انهزمت واحتلت من اصغر دولة في العالم اسرائيل. مصر عايشة عالة على الدول العربية. نحن ندعم مصر بتشغيل شعبها بسبب فقر
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عائله انقلابيه من بدايىة تأسيس قطر ليومنا هذا وش نتوقع من هذه العائله غير الخيانه والمصائب لكن نسأل الله ان يزيل الغمه عن الخليج وشعب قطر من هذه الشجره الفاسده بأجتثاثها من عروقها ..
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دفعنا حتى فلسنا //
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مصر ام الدنيا مصر لولاها لما عرفت حرف من حروف الهجاء مصر النيل مصر احمد شوقي مصر خاضت الحروب نيابة عن العرب مصر المفروض تتجه ليها الانظار وتدفع الاموال لتبقى الام في عزه وكرامه فيه حد ما بيحب امه
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مع الأسف وكأنكم من البداية غير متأكدين ليش قاطعتم قطر // الموضوع صار له شهرين وتوك تفتكر//
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السيسي الله محرك إحساسي الله بنحبك قد ماقلبي اشتكى من نار حبك قد ماليلي اشتكى من نار بعدك قد الحروف اللي في اسامي البشر بنحبك يجرى ايه لو سبتنا وفارقتنا عشان برضو بنحبك ههههههههههه
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يا الطيب كل هذا دفاع عن مصر مافي المصري ****
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كلامك على متمة فهمنا انه خليجي وش جاب مصر في الخلاف الخليجي
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يقال ... سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك !
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* لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا .. لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس !!
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يشرع القاونين الكبرى
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طيب ننسى قطر إعلاميآ وجتماعيآ وخلي أبواقها مفتوحه نحقرهم المثل يقول الحقرآن يقطع المصران🌴
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مصر عزبه
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رجل محنك
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تحيا السعوديه والامارات والبحرين ومصر وجميع الدول العربيه ماعدا دويلة الارهاب والمرتزقه غطر المجوسيه
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يقال الي كلامه كثير ماينخاف منه
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بدري هالخبريه يامعالي الوزير .. وش معجلك تقول هالسبب الخطير ... ماهو إحنا عارفين من زمان إن سبب الأزمه هو الحفاظ على كرسي السيسي اللي يترجرج من تحته .. قال يهمنا مصر .. ياخوي خلك في حالك وهل مصر أبخص
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ياكثر تصريحاتك في الآونة الاخيرة
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