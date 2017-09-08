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تنظيم داعش يصدر بيانا ويعلن موقفه من الأزمة القطرية
صحيفة المرصد : أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الجمعة عن نصرة النظام القطري الداعم للإرهاب ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب .
جاء ذلك عبر بيان نشره التنظيم الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي ، قال فيه أنه يتضامن مع قطر ، وأسماها بالشقيقة .
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التعليقات
102 -2017-09-09 01:17:26
الاخونجيين الارهابيين تعرفهم بلادنا لكن إذا عملو بتحريضهم وتخطيطهم - هذا امر لاتجهله القوات السعوديه فلاتثاغين بالاخوان وتقصدين اهل السنه وتدافعين عن الروافض والجاميه فلا يوجد لدينا لاخوان ولاحزب لهم
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101 - تهامي من أرض الوطن2017-09-09 01:10:06
بانت الامور وانفظح المستور هذه ما ترفع..
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100 - جحا يحقق2017-09-09 01:06:52
من اجل ذالك انكشف المستور .. الشقيقة هااا .. من اجل هذا بدأت الامور تبان وبذالك سارع للتلافي الوضع الان نقول لإخواننا في قطر شفتو "صبرنا حتى عرف الصبر اننا صبرنا على شئ امر من الصبر" ..
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99 -2017-09-09 01:04:14
افلاس سياسي ماله معنى هم يبغون الفتنه لعنه الله عليكم انتم ومن صنعكم ياأعداء الله والرسول والمسلمين والانسانيه اجمع
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98 -2017-09-09 01:02:26
لقد انفضحت قطر على حقيقتها.
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97 -2017-09-09 01:01:25
نقول الدواعش فجرو في السعوديه في كم مدينه سعوديه. وقطر ولا مرة تفجير الان ظهر الحق قطر هي من يتامر على السعوديه ولكن المخزي بعض الدواعش سعودين مرتزقه لقطر باعو الوطن لأجل المال اللهم سلط عليهم
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96 -2017-09-09 00:57:24
الاخونجيين الارهابيين تعرفهم بلادنا لكن إذا عملو بتحريضهم وتخطيطهم -
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95 - عاجل غربال2017-09-09 00:53:14
الله اكبر الله اكبر الله اكبر فيل يصادم نمله
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94 - البشري الجنوبي2017-09-09 00:51:36
اكيد قطر هي الممول الرئيس لهم وبدر مليارات قطر وحكاية الروس لهم كيف يعيشون ويتنقلون من دوله لدوله
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93 -2017-09-09 00:49:30
الحمد لله تنظيم داعش يفضح خونة قطرائيل بسبب هم من انشاء الدواعش والاخونجيه و تسليطهم بالدرجة الاول على السعوديه و بعدها الحوثين ماهي أسباب حقد قطر على السعوديه أهي لكبر المساحة و تعداد السكان ام ماذا
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92 - واحد من الشعب2017-09-09 00:49:25
التم المتعوس على خايب الرجاء
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91 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:48:03
عاجل // أمير قطر يتصل بولي العهد السعوي ويبدي رغبته بالجلوس على طاولة الحوار
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90 - هنطش2017-09-09 00:47:03
دام داعش وصل انه يتدخل في قطر الاتستغربون يتدخل في من يحكم الدول العربية ولايام حوامل وكل يوم حامل بي توم مبروك لي إيران وبشار والعراق
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89 - بدر2017-09-09 00:44:08
بكل تاكيد دويلة قطر ألخائنه و إلحاقه هي من أساس منظمة الدواعش و دعمتهم بالمال و السلاح و السيارات كم تبنت الهاربين الاخونجيه ودعمها للحوثين بالمال و السلاح ضد السعوديه وتقربها من ايران ضدالسعوديه نذل
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88 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:43:59
أول سفارة للدولة الاسلامية في قطر !!
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87 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:43:12
سفارة داعش في قطر ؟! بجوار السفارتين الايرانية والتركية
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86 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:40:44
مبروك ؟ قطر أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع داعش !! القرضاوي سفير مقيم في قطر !!
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85 - مفسر أحلام2017-09-09 00:38:09
شق الله نحوركم يالخونه
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84 - انـــــــــــا2017-09-09 00:37:48
يا داعش على شحم يالله مناك
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83 - ابو محمد2017-09-09 00:37:37
بيانات داعش دائما على اليوتيوب غريبة هالمرة بالتواصل الاجتماعي !!!
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82 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:36:57
تصحيح علمو بكسر الام وليس عملو
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81 - كااافشهم2017-09-09 00:35:56
وأقول ليه قناة الخنزيره تطلق عليهم الدوله الإسلاميه وماتقول داعش طلعت غطر هي الداعم المالي والإعلامي لهؤلا الخوارج وماكذب اللواء حفتر لما قال الخطوط القطريه هي من تنقل الدواعش من تركيا الى ليبيا.
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80 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:32:10
ما عاد فيه فلوس قطرية !! داعش في انهيار وتحتاج تمويل من قطر !! رسالة مبطنة لقطر (( أغيثونا !!! ))
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79 - البلشتي2017-09-09 00:30:22
وشهد شاهد من أذنابها .ليس بمستغرب على داعش الوقوف مع قطرائيل فهي الأم لجميع التنظيمات الإرهابيه وبعد المقاطعه قل دعم قطر لداعش في ليبيا وسوريا والعراق ورأيناها تنهزم فلا غرابه أن تقف معها .
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78 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:30:06
هل عرفت الآن ؟! لماذا تسمي قناة الجزيرة خوارج عصرنا الدواعش وقبلهم القاعدة (( الدولة الاسلامية ؟!! ))
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77 -2017-09-09 00:29:23
الاخونجيين الارهابيين تعرفهم بلادنا لكن إذا عملو بتحريضهم وتخطيطهم -
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76 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:28:56
تابع اللي عن المركز لمحاربة الارهاب خالد السبيعي واضح انه عنده معلومات عن الاخونج لأنه انشق عنهم وسيفيد بلادنا بمحاربة الارهاب
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75 - شوعي2017-09-09 00:27:50
تعليق مخالف
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74 - عبدالله اليامي2017-09-09 00:27:35
لا غرابة في أن تتضامن داعش مع قطر ، فهي أحد المنضمات الإرهابية التي تتبناها .
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73 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:26:49
الاخوانج مناصرون لقطر تبعتهم ايران ثم الحوثي وتلاهم خوارج اخوان قطب الدواعش المارقون وننتظر قاعدة الظواهري وابن لادن (( حلقة الارهاب القطري ))
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72 -2017-09-09 00:26:09
لله الحمد هذا يدل ان فيه متابعه وعيون ساهره لكل من يريد الشر ببلادنا - ياللحجيه بلادنا محميه باذن الله وسبك لاهل السنه بتقية الاخوان ماتمشي علينا
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71 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:24:40
من ستناصر اليوم ؟! من ناصرتهم داعش وإيران ؟! أم من كفرتهم داعش وايران؟! الجواب للأخونجية الخونة خونة الأوطان ؟!!!
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70 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:23:56
الاخونجيين الارهابيين تعرفهم بلادنا لكن إذا عملو بتحريضهم وتخطيطهم..الخ سيقبض عليهم مثل اذناب إيران نعلم انهم ارهابيين لكن إذا ثبت افعالهم كاطلاق نار..الخ سيقبض عليهم
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69 -2017-09-09 00:23:51
المركز اللي انشىء لمحاربة الإرهاب ليت لو يحط من ضمن العاملين المنشق عن الاخونج خالد السبيعي لانه ضد افعال الاخونج الارهابية
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68 - متابع2017-09-09 00:22:34
نفهم من كلامك يا ريما انكم اكثر غيرة واهتمام وحرص من وزارة الداخليه
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67 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:22:05
الاخونجية ناصروا قطر ؟! ايران ناصرت قطر ؟! داعش ناصرت قطر ؟!
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66 - صقر العروبه2017-09-09 00:21:49
داعش وضعت نفسها مؤسسه وهي مجرد عصابه
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65 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:20:31
قرضاوي اخوان قطر يستنجد بخوارجه !!
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64 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:20:21
المركز اللي انشىء لمحاربة الإرهاب ليت لو يحط من ضمن العاملين المنشق عن الاخونج خالد السبيعي لانه ضد افعال الاخونج الارهابية
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63 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:19:53
الأجنة الخارجة تدافع عن الرحم الأخونجي الحاضن لها؟!!
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62 - صلحب2017-09-09 00:19:18
تعليق مخالف
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61 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:18:52
!!الخوارج خرجوا من الرحم الاخونجي !!! و الإخونجية تدعمهم قطرالرعاية والممولة لإرهابهم !!
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60 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:17:59
دولة الخلافة الاسلامية كما تسميها قناة الجزيرة !! تناصر دولة اخوان قطر القرضاوي !!
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59 - خوارج داعش ! في نصرة أخونجية قطر ؟!!!2017-09-09 00:16:38
دولة الخوارج ؟ تناصر دولة قطر الاخوان ! ؟! ؟؟ !!ا
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:16:06
لله الحمد هذا يدل ان فيه متابعه وعيون ساهره لكل من يريد الشر ببلادنا
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( عدد التعليقات 28,483 )57 - برق _ الحرم
(((( افضل الارهابين القطريين وعراب الارهاب كثيرة.... ساهمت في دعمهم بالعناصر ....ودعمة حزب اللات بملايين الدولارات لقاء اطلاق سراح سيدة داعش الاولى زوجة البغدادي والتي مالبثت ان عادت للعيش في بيروت)))
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56 - خالدي2017-09-09 00:14:02
كلما بدأنا نفهم كواليس (فلم داعش) طلعوا لنا بشغلة تشتت الامور اللي فهمناها
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55 - على داعش أن يستعد للمشهد الأخير فالتاريخ يصور والعالم يشهد//2017-09-09 00:13:57
نهاية غير مفاجئة لتنظيم مأساوي حاول أن يحول بالاسلام تاريخ مشرق للعرب الى مقابر جماعية وحياه فاشستيه // الى مزبلة التاريخ وبأس المصير
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54 - متابع2017-09-09 00:13:46
وانتي يا ريما ليش ما تخبرين وزارة الداخلية اذا انتي تعرفين المنتسبين للاخوان في السعودية
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53 - صنيدح2017-09-09 00:12:02
هههههه شئ مضحك طيب عارفين انكم مع نظام قطر وهل لديكم الاستعداد لمخالفه اسيادكم بطهران عليكم اللعنه
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52 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:11:40
المنشق عن الاخونج خالد السبيعي يقول استدعتني على ما اظن قال وزارة الداخليه ويقول قلت لهم عن الاخونج يقول وجدت المعلومات عندهم اللي عن الاخونج اكثر من المعلومات عندي ويقول كانو يعرفوني قبل انشق
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51 - متابع2017-09-09 00:10:11
اذا كان خالد السبيعي يعرف التنظيمات السرية ليش مايخبر وزارة الداخلية اذا كان صادق
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50 - فهد العرماني2017-09-09 00:09:53
الحمدين كانوا يخططون لاحتلال العالم العربي
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49 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:08:14
حفظ الله ولي العهد محمد بن سلمان يوم قال "الاخونج" لأنه يعرف خطرهم""
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48 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:05:18
فيه حديث عن الخوارج داعش بأن كل ما خرج لهم قرن قطع💃هههههه ينفقون اموالهم قطر وتكون عليهم حسره
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47 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 00:03:09
انا سمعت على مااضن من اللي انشق عن الاخونج وهو خالد السبيعي يقول بالسعودية 5 تنظيمات سرية فيجب تتبعهم والقبض على كل من يثبت بتخطيط او تحريض الناس..إلخ هم مع داعش الارهابية وهذا معروف
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46 - داعش يحتضر وموجات الإستغاثة تأخذ طابع النخوة المقيتة//2017-09-09 00:01:18
مع الأسف قشش النجاة ليست على سواحل قطر فقطر تبحث عن قارب نجاة//
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45 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-08 23:59:21
لاننسى كذلك السرورية واذناب إيران عملاء ارهابيين مثل داعش والاخونج
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44 - رهين الحياة2017-09-08 23:58:14
قطرهي موطن الأرهاب الحقيقي وهي من تغذي داعش وجماعة الفسق المتئسلمون تأوي المرتزقه والمتطرفين وضعاف الانفس في بعض الدول التي تعاني من الاضطربات والفوضى غير ذالك انها تنشرالفتن سوادينيه اوسياسيه اوفكريه
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43 -2017-09-08 23:57:59
هههههههههههههه اقول من جدهم هذول يحسبونا مصدقين مسرحية داعش
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42 - مهند البلغاري2017-09-08 23:57:50
هههههه هذا اللي ناقصنا دولة الخليفة الهارب ليكون خش سرداب 😂😂 خو اهل دولة اللي طلع منها يحبون السردايب..
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41 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-08 23:57:39
يجب تشديد الحراسة لحدودنا بالذات الشمالية
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40 - عبدالعزيز2017-09-08 23:57:28
سقطت الأقنعة وسيتوارى قتلة داعش كلاب النار في سراديب المواخير والخمارات حيث كانو سابقاً اللهم اهلكم حيث كانوا
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39 - سنونو2017-09-08 23:56:47
داعش بنت الإخوان الشياطين وقطرتدعم داعش والاخوان الشياطين فما الغرابة في ذلك
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-08 23:56:33
يجب أن ماترجع العلاقات ابدا مع قطر لأن حكومتهم ارهابية تدعم كل ارهابي من اي دين حتى شعب قطر يعاني منهم سجون سرية وتضع حكومة قطر المعارضين عند سمك قرش ليلتهمهم "حكومة قطر فيها الخيانة تخونك بأي لحظه
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37 - مفكرفعلا2017-09-08 23:55:25
انا معاك اخرجو السورين علوية دروز صوفيه اخوان مثل ماقال العضو حق
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36 - محب لوطنه2017-09-08 23:53:34
هاالكائنات الدواعش باقي حيه أعوذ بالله منهم الطيور على اشكالها تقع وقعتوا في جهنم تاخذكم وتأخذ الي يئيدكم خنازير انتوا روحوا شوفوا البكيني رجع للعراق حق سهراتكم الفاجره يافجره
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35 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-08 23:53:25
اللهم اهلك داعش خرجت وتخرج من رحم الاخونج اللهم انتقم منهم ومن داعمينهم من قطر وإيران وتركيا اردوغان كان يشتري نفط من داعش بثمن قليل وهذا سمعته من ضيف على قناة الشاهد
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34 - الى المخنبق2017-09-08 23:53:20
والخنبوقه اش موقعه من الاعراب
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( عدد التعليقات 888 )33 - أبوخالد السعودي / الدمام
لاغرابة عصابة ارهابية تتضامن مع دويلة ارهابيه
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32 - اعوذ بالله من الشيطان الرجيم2017-09-08 23:51:05
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من ش
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31 - النمس2017-09-08 23:51:02
الله سبحانه ميز الأنسان عن الحيوان بالعقل !!! وفهم يافهيم
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30 - وتوكم أكتشفتم أشقائكم // يوم قربت النهاية2017-09-08 23:50:55
من جد تنظيمات عبثية منتهية الصلاحية//
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29 - ترياق2017-09-08 23:50:17
من صدق ولا تمزحون هذولا محد يضيع وقته يسمع ردهم كل شوي لهم موجة
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28 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-08 23:49:58
هههههه والله والخيبة في داعش وفي غطر وفي الاخونج ومن ناصرهم
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27 - ت 182017-09-08 23:49:50
وين التنظيم حتى يؤيد او ما يؤيد . فكر في الموضوع ( هل من المعقول ان تنظيم يحاربه 40 دولة يركبون في باصات بعوائلهم ويتجهون من العراق عبر لبنان لسوريا وما احد يقولهم شيء . ياخي كبر دماغك .
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26 - سمنان2017-09-08 23:48:45
هذا التصريح ليس لداعش وانما من اعوان بشار للتفرقة لدول الخليج وعبر قنوات الفرس
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25 - تمارين2017-09-08 23:45:18
طيب ننتظر رد قطر هل ستقول لكم انها معكم ياداعش اوتشكركم على مشاعركم تجاهها واتحداها تقول ذلك .لكن من الطبيعي ان تكون بلد الحرمين اعداء للخوارج وسلالة مسيلمة
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24 - uf]hggi2017-09-08 23:44:39
هذا دليل جديد واعتراف صريح من داعش ان قطر تدعمه
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23 - حق2017-09-08 23:44:27
باذن الله ينداس على فم الدواعش بس في حل اخرجو السورين من الخليج والله سبب فتنه العالم والي بسال ليش يرجع الى الوراى قبل دخول الثورة بسوريا هذا هو لغز قديم
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22 - ابواحمد2017-09-08 23:44:17
هذه فتن اخرالزمن اللهم ثبت دولتنا وانصررجال امننا واصلح قادتنا وخذبنواصيهم للبر والتقوى
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21 - الصامت2017-09-08 23:44:12
تعليق7 معقول عقليتك الى الأن هكذا كل الدلائل والشواهد وتخطيطها لتقسيم المملكه وقتلها بليبيا وسوريا والعراق وتقول ننتظر سبحان الله البعض مازال في نوم عميق
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20 -2017-09-08 23:43:48
يولد هولي مابعد خلصو. الله يخلصنا منهم بني اخوانج
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19 - رايق2017-09-08 23:42:29
بغض النظر إن حنا نختلف مع قطر وأن عليها مآخذ كثيره، لكن ماأعتقد إن التنظيم الأرهابي يؤيد أي حكومه عربيه
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18 - الساري2017-09-08 23:42:21
تعليق مخالف
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17 -2017-09-08 23:41:42
والله صدق قلم الحقيقه فيما يقول
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16 - الصامت2017-09-08 23:41:40
ويش الغريب دوله دعمتهم سنين ودوله ربتهم وصرفت علهم لابد ان تقف معهم هذه هي حكومه قطر اللي يوم من الايام كسرتوا رؤسنا بها وستحركهم قطر ضدنا للقتل والفوضى بتعاون الاستخبارات التركيه
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15 - فهد الزهراني2017-09-08 23:41:38
مايشهد للعروس الا امها
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14 - الى داعش // إبحثوا عن أحد ينصركم قبل تنصروا "قطر الشقيقة"2017-09-08 23:39:33
فاقد الشيء لايعطيه //
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13 - محمد2017-09-08 23:38:57
قطر داعم أساسي لداعش وكل الأحزاب الدينية في العالم الإسلامي لتفتيت المجتمعات الإسلامية بحسب خطة الفوضى الخلاقة الأمريكية وقطر مكتب امريكي متقدم لتنفيذ الفوضى الخلاقة فى العالم العربي والإسلامي.
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12 - الحزن طاغي2017-09-08 23:37:59
الله يستررر
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11 - خالد2017-09-08 23:37:43
شقيقه اقول شق الله نحورهم الدواعش ونحور من يمولهم ومن يتامر بهم على المسلمين الموحدين
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10 - المهااااا2017-09-08 23:37:05
الحمد لله كل يوم تتكشف قطر وتزيد الادلة والبراهين على دعمها للإرهاب والارهابين .. فشي طبيعي تعلن فاحش تضامنها مع قطر لانه الداعمة لها
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9 - ابراهيم2017-09-08 23:35:39
طيب يقولون قضينا على داعش كيف يصرح صاركل شي كذب في كذب
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8 - صبحي2017-09-08 23:35:24
قطر ودول الخليج مصيرنا واحد ودربنا واحد يعيش يعيش فليعيش الله اكبر ياخليجنا.
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7 - مانع القحطاني2017-09-08 23:35:14
ننتظر رد حكومة قطر لأن ردها راح يبين إما أن تكون معنا وان اختلفنا أو مع الارهاب
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6 - زائر2017-09-08 23:35:00
طبعا لانه مموّل من ابران وحزب اللات فهذه صناعتهم
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5 - اسم2017-09-08 23:32:00
لاداعش ولا غيره اذا استمرت المقاطعة لقطير فلن تجد جماعات الاخوان المفلسين وتوابعها من جماعات(صغيره) مثل داعش والنصره وانصار المقدس وغيرها دعما بالمال والسلاح ونجد هذا واضحا من هدوء المنطقه
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4 - ظامي اليل2017-09-08 23:31:00
طاق..طاق..طاقيه.بانت ووضح تعامكم مع الارهاب والمجرمين.الدواعش.
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3 - بندر السبيعي2017-09-08 23:30:24
هذا هو طبع الأرهابيين ... اي شخص يقف ضد بلد الحرمين يتضامنون معه
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2 - انجاز2017-09-08 23:30:01
الله اكبر الله اكبر
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1 - سلمان البقمي2017-09-08 23:28:34
تنظيم أنشأته ودعمته إيران الإرهابية.. ومولته أموال حكومة الحمدين.. من الطبيعي يعلن تضامنه مع شركاؤه في عداوة بلاد الحرمين.. ولكن بإذن الله الحق والنصر مع أهل التوحيد والسنة والجماعة
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بواسطة : فتى نجد
هذا موقف يحترم للامير تميم ورد يحترم للامير محمد...
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