تنظيم داعش يصدر بيانا ويعلن موقفه من الأزمة القطرية

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صحيفة المرصد : أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الجمعة عن نصرة النظام القطري الداعم للإرهاب ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب .

جاء ذلك عبر بيان نشره التنظيم الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي ، قال فيه أنه يتضامن مع قطر ، وأسماها بالشقيقة .

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