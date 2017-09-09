شاهد: مريم حسين تشعل حفلة صديقتها برقصة خليجية مثيرة

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة الإماراتية المغربية مريم حسين وهي ترقص على موسيقى أغنية خليجية.

وأبان مقطع الفيديو الفنانة مريم حسين وهى تؤدي حركات الرقص بموهبة واضحة وذلك خلال حفل لإحدى صديقاتها.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو حيث حقق أكثر من 216 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

يشار إلى أن الفنانة نشرت في وقت سابق مقطع فيديو لها عبر “سناب شات” أثناء وقوفها على الميزان وتبين أن وزنها وصل إلى 55 كيلو ما يعني أنها خسرت وزنها الزائد بالكامل معربة عن فرحتها.