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شاهد: مريم حسين تشعل حفلة صديقتها برقصة خليجية مثيرة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة الإماراتية المغربية مريم حسين وهي ترقص على موسيقى أغنية خليجية.
وأبان مقطع الفيديو الفنانة مريم حسين وهى تؤدي حركات الرقص بموهبة واضحة وذلك خلال حفل لإحدى صديقاتها.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو حيث حقق أكثر من 216 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة.
يشار إلى أن الفنانة نشرت في وقت سابق مقطع فيديو لها عبر “سناب شات” أثناء وقوفها على الميزان وتبين أن وزنها وصل إلى 55 كيلو ما يعني أنها خسرت وزنها الزائد بالكامل معربة عن فرحتها.
التعليقات
13 - منقاش2017-09-09 01:06:33
قال تشعل !!!! عسى ما أحد احترق ؟
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12 -2017-09-09 01:04:14
وين المخنبق وفرخته فهد 12 والرخال لأن هذه أخلاقهم الغيرة الدينية عندهم زيرو ودي اتقهوى عندهم
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11 -2017-09-09 01:02:55
وين المخنبق وفرخته فهد 12 والرخال لأن هذه أخلاقهم الغيرة الدينية عندهم زيرو ودي اتقهوى عندهم
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10 - انور2017-09-09 00:54:52
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9 - ali2017-09-09 00:53:13
والله ياناس ان العقل نعمة
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8 -2017-09-09 00:47:11
كل بلد فيها نور بضم النون والواو وتسكين الراء فشيمتهم الغنج والتمايل والغناء للي يدفع مراهم
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7 - زمن أغبر2017-09-09 00:41:44
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو حيث حقق أكثر من 216 ألف مشاهدة😳
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6 - ؟؟؟2017-09-09 00:37:38
هي من اب عراقي وام مغربية ومولودة في الامارات وابو بنتها سعودي ! طيب والدرة المصونة الحلاوة المغلفة من ياخذها🤔
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5 -2017-09-09 00:36:49
الله يهديها ولا يبلينا يارب
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4 - عبدالله اليامي2017-09-09 00:21:59
مريم حسين من أصول عراقية ولا علاقة لها بالمغرب .
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3 - مقيم بالسعودية2017-09-09 00:18:31
كلو تمام بس المكان واضح انو ****يا عسل
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2 - عبدالله اليامي2017-09-09 00:17:51
مريم حسين من أصول عراقية ولا علاقة لها بالمغرب . الله يهديها هي وغيرها لما يحب ويرضى والعاقبة للمتقين .
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1 - sasa19742017-09-09 00:16:13
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بواسطة : فتى نجد
هذا موقف يحترم للامير تميم ورد يحترم للامير محمد...
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