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عاجل: سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر
صحيفة المرصد: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأبدى سمو أمير دولة قطر – خلال الاتصال – رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع. وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
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التعليقات
287 -2017-09-09 03:08:20
عليق مخالف
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286 - متابع2017-09-09 03:03:47
تعليق مخالف
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285 - متابع2017-09-09 02:57:06
تعليق مخالف
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284 - حسـنين الاعـور2017-09-09 02:55:03
تعليق مخالف
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283 -2017-09-09 02:50:56
تعليق مخالف
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282 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:45:17
مع السلامه✋️✋️ تصبحون على ألف خير تحياتي لكم ولكل انسان شريف يبحث عن الحقيقه
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281 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:42:51
تصبحون على خير والله تعبت من التعليقات انتم استمورا بتعليقاتكم
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280 - ***2017-09-09 02:41:17
تعليق مخالف
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279 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:39:21
قولوا لهم نفذوا المطالب13 وافرضوا شروطكم عليهم وبعدين تعالوا نتناقش حتى لا يقولون نحن مستعدين للحوار والنقاش حول المطالب افرضوا عليهم تنفيذ المطالب وهم مدفوعون من المجوس من اجل تشتيت رأيكم
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278 - سمكري الصناعية الاولى2017-09-09 02:36:15
ضاقت الدائرة على اصحاب الرائ الخاطئ فكفى صراخ ***
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277 -2017-09-09 02:34:42
تعليق مخالف
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276 - الازدي2017-09-09 02:33:01
عجب وهم وتوتا توتا ودي نهاية الحدوثه مانكبنا إلا مصر والمسرحيه مخرجها نايم
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275 - ابو راكان2017-09-09 02:32:33
تعليق مخالف
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274 - متأمل2017-09-09 02:32:13
ذميم يتذاكأ ويتصل على ولي العهد بقصد أن يتصالح مع السعودية .. ولكن عندما قال له سنتحاور كلنا أي الدول الأربع ما عجبه الكلام .. قصده يعمل شرخ بين الدول .. ***
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273 - الخالدي2017-09-09 02:32:03
قطر نجحت بامتياز في تخطي الازمه
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272 - هكتور2017-09-09 02:31:53
يارب ان حكام قطر تراجعوا عن اعمالهم القذره وعقل عاقلهم ورجع لصوابه ويلتم الشمل من جديد .. الشعب (الشعب القطري) ما يستاهل الا كل خير...
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271 - عبيد2017-09-09 02:30:36
قلم الحقيقة السنترال المحول المكالمة
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270 - عبيد2017-09-09 02:29:53
251 قولي قسم عسى ما تكلفتي يعني رجعنا ٦٠ سنه ايّام الاشتراكية والقومية العربية ومصادرة الحريات باسم أعداء الثورة والتقدمية اصحي يابنت الناس كلمة الحق مثل الشمس للدتغطى بغربال
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269 -2017-09-09 02:29:46
تعليق مخالف
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268 - مارس2017-09-09 02:28:42
ت٥٥ ابينا نمدحك صدقت
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267 -2017-09-09 02:26:55
تعليق مخالف
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266 - متابع2017-09-09 02:25:34
تعليق مخالف
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265 - الحزن طاغي2017-09-09 02:25:17
تعليق مخالف
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264 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:23:53
لا تصدقون قطر لانهم مستمرين بدعم الارهاب ودعم الميليشيات ودعم الخونه في كل مكان انهم اذناب المجوس فلا يغركم كلامهم انهم مجربون بالكذب والخيانه تأكدوا من خبثهم ونفاقهم تحالفوا مع المجوس كرهاً لكم
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263 - معلوم2017-09-09 02:23:49
تعليق مخالف
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262 - الملخص بدون لطم وعويل ياخنبقه ..2017-09-09 02:23:39
ايران ***
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261 - معلوم2017-09-09 02:20:27
ت٢٥١ شوي شوي لا تتعبين كسوتي خاطري
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260 -2017-09-09 02:20:16
زنوبه \\\\\\ منو انتي عشان تتهمينا بوطنيتنا ***
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259 - التميمي2017-09-09 02:19:38
تعليق مخالف
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258 -2017-09-09 02:18:57
زنوبه \\\\\\\\\\\\ بدت تجاغرخخخخخ
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257 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:18:12
انا سمعت ان زوج 🍌موزة حمد عنده نرجسية مثل القذافي يغامر ولايهمه ماذا سيحصل ""خل تنفعه النرجسية عندما يدمر قطر اويسقط حكمه
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256 - كنكت2017-09-09 02:18:10
دق عليه يقول ياخي فكنا منك انت كفو احسن واحد بس فكنا منك طالع لخواله موذين اعوذ بالله
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255 -2017-09-09 02:17:36
اللي يمدح قطر وهي تقصفنا بإذن الله سيتم اعتقالك - اكثر من مدح اعداء وطنا انتي بتقيه خبيثه
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254 - تيمور2017-09-09 02:17:33
ريما لو يوظفونك في الامم المتحدة كان جلطتيهم بهاالمعلومات المخنبقة ونكبتي اهلهم لكن زين اللي عرفو من يوظفون مساكين اللي بيولون هيك تنابل على بشر
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253 -2017-09-09 02:16:12
تعليق مخالف
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252 - ساهر2017-09-09 02:16:09
ما أصدق !!!! حاكم بلد وطوال الأزمة وتعامله معها غاية في الأدب ، فهو لن يخالف الأصول ويتجاوز واسطة الخير أمير الكويت ويتصرف من تلقاء نفسه.
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251 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:14:17
اللي يمدح قطر وهي تقصفنا بإذن الله سيتم اعتقالك
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250 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:13:29
انصح كل من يكتب تعليق ان يتحلى بالصدق والشجاعه والجرأه والذي يخاف ارجوه ان يكرمنا بسكوته افضل له اكتبوا تعليقاتكم حتى تكون عين الصواب تشجعوا بالكتابه وقولوا الحق؟؟؟
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249 - عبيد2017-09-09 02:12:41
تعليق مخالف
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248 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:12:33
إذا كان فيه اتصال صار من قطر ووافقت السعودية لطلب قطر للحوار اكيد قطر كانت تنتظر من السعودية الرفض ليكون عذر لها امام العالم لذلك مافيه جدية بقبول قطر للحوار
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247 - هنطش2017-09-09 02:10:28
قالو عزم وصبر قلت /مين قالو فخر قلت علموني قالوأهلها وافين لي اميرهم والوطن يعني أطيب بشر 🤔يانإس من قالو وهل يخفى القمر قلت تعبت 😔قالو (قطر قطر قطر قطر قطر قطر قطر )
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( عدد التعليقات 28,259 )246 - قلم الحقيقه
عاااااااااااااااااجل \\\\\\\\\\ المملكة تم تحريف الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من أمير قطر بعد دقائق من اتمامه.
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245 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:09:34
الفتنة أشد من القتل وهذه افعال الاحزاب والاذناب وقطر وإيران دمرو بلدان كثيرة وقتلو وشردو وجوعو ونشرو الفقر والقتل والفتن
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244 - دباب اصفر2017-09-09 02:09:25
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,490 )243 - برق _ الحرم
((((((231 - Rima ريما🗨°•🙇.....شكرا على الخبر يابرق الحرم .....شكر لله الذي انعم علينا ((بملوك)) عز وفخر وحنكة وبصيرة (((ساسة _مخضرمين)) حفظ الله مملكتنا الغالية وجمع ووحد كلمة العرب والمسلمين )))))
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242 - متابع2017-09-09 02:08:58
مصدقين أنفسكم يا معلقين الواحد منكم ينظم الخيط وكأن بيده تدبير الامور والله من جد مادري عنكم أحد اللي يسب واللي يدافع تراكم مجرد تعليق على خبر لا اكثر
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241 -2017-09-09 02:08:54
عبدالمحسن البدري ونعم فيك مافيه شك جزيت خيرا - الشك فيك يام تقيه
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240 - ابوفهد2017-09-09 02:08:49
شكل تميم ماهو الى يحكم قطر فية غيرة يتحكم في سياسة البلد وذلك حسب بيان وكالة الانباء القطرية
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( عدد التعليقات 28,259 )239 - قلم الحقيقه
السلطات السعودية \\\\ تخبط السياسة القطرية لايعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.
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238 -2017-09-09 02:06:29
تعليق مخالف
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237 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:06:03
عبدالمحسن البدري ونعم فيك مافيه شك جزيت خيرا
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236 - متأمل2017-09-09 02:04:54
قطر ليس بها حكومة .. فيها عصابة ويجب التعامل معها على هذا الأساس وزعيم العصابة بن جاسم .. تميم لا يحل ولا يربط .. وكالة ألأنباء القطرية تقول كلام آخر ههههههه وينك يا عبدالله بن علي تحل هذي المهزلة
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235 - عبد المحسن البدري2017-09-09 02:03:54
تعليق195 هذه هي الحقيقيه لازم نقول الصدق بكل جرأه وشجاعه وانا لا اريد مدحاً ولا شكراً ولكن قلوبنا تحترق من الذي نراه بالعراق والخليج وسوريا وحرق المسلمين في بورما الله ينتقم لكل من اشعل الفتنه
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234 -2017-09-09 02:03:30
تعليق مخالف
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233 - دباب اصفر2017-09-09 02:03:20
واضحة زي الشمس وبعد سنة تسويلهم امريكا نكبة جديدة ويعيشون فلم من نوع اكشن وين اللي يتعلمون من الدروس
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232 -2017-09-09 02:02:24
مشاكل بالدول تحل بالاجتماعات وبرءسإء الدول لاءن ترامب اكبرثقل بالعالم متوقع باجندته يحط شرط جزءاي قاصف للجبهة مثل مثلااذاتبين أن قطرلاحقا تاوي إرهابيين وتدعم الإرهاب فالخيارالعسكري حاضروفوري ضدها
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231 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:02:01
شكرا على الخبر يابرق الحرم
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230 - ابوفهد2017-09-09 02:01:59
شكل تميم ماهو الى يحكم قطر فية غيرة يتحكم في سياسة البلد وذلك حسب بيان وكالة الانباء القطرية
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( عدد التعليقات 28,259 )229 - قلم الحقيقه
السلطات القطرية تحرف مضمون اتصال تميم على ولي العهد والسلطات السعودية توقف فورآ أي اتصال حتى تبين موقفها الحقيقي سلطات الدوحة.
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228 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 02:01:02
اللي مايبون يغردون ويدافعون عن السعودية اللحين تحكهم يديهم على الكتابه فرحانين لأن الدويلة تدعمهم لأجل الوصول للكرسي حلم إبليس بالجنة وراح يقولون نحن اشقاءومن هذا الكلام ليخفو ولائهم للدويله
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227 -2017-09-09 02:00:18
مشاكل بالدول تحل بالاجتماعات وبرءسإء الدول لاءن ترامب اكبرثقل بالعالم متوقع باجندته يحط شرط جزءاي قاصف للجبهة مثل مثلااذاتبين أن قطرلاحقا تاوي إرهابيين وتدعم الإرهاب فالخيارالعسكري حاضروفوري ضدها
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226 - عبيد2017-09-09 01:59:48
قلنالكم ابو فهد بعد الحج بينهي أزمة قطر وحرب اليمن الله يجزيك خيراً
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225 - الشاعر📝2017-09-09 01:59:06
هل تعلم قطر أن من يقف معها ويطبل لها في وضعها المزري هذا لايمكن أن يمد لها يد العون صادقاً ولايعينها بالمشورة العقلانية التي تقرب وجهات النظرلأنه يتمنى أن تظل مواقد العداوة مشتعلة بينها وبين شقيقاتها)
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( عدد التعليقات 28,490 )224 - برق _ الحرم
((((((المملكة _العربية _السعودية (((تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل))) مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني )))))
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223 -2017-09-09 01:59:01
يا فرحة الاخونجي والسروري يبون يشدون رحالهم للدول المنفتحة - كذبتي ياعنوبه فالمواطنين السعودين مع دولتهم وليسو خونه وليس بينهم لاخوان ولاعميل يالمروحه يام تقيه وانتي تثاغين ضد الوطن والمواطن
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222 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:58:27
تعليق195 نعم عراقي وطني وافتخر لنا قائد عربي اسمه سلمان والساكت عن الحق شيطان اخرس. وانصح كل من يعلق ان يكون تعليقه بصدق واحساس وبدون خوف وهذا اسمي الحقيقي وليس المستعار وبلا خوف او تردد
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221 - حفتر وفلتر2017-09-09 01:58:27
ياما فيه ناس وهم قله ولله الحمد لن يستطيعوا النوم هذه الليله ... وياما ناس بينقطع رزقهم بإنتهاء الازمه وعودة الاشقاء لاحضان بعضهم ... وياما ناس ستبقى عاطله ولاتستطيع التغريد
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220 - بندر2017-09-09 01:58:18
تعليق مخالف
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219 - صباح2017-09-09 01:58:09
تعليق مخالف
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218 - الهابطي باشا هوهنا خخخخخخخخ2017-09-09 01:58:03
#تميم_يرضخ_للدول_الاربع
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217 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:57:58
اي عز واي مجد وهو يدعم الارهابيين لقتلنا
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216 - فيصل2017-09-09 01:57:19
الله يلم الشمل ويصلح الشأن
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215 - أحمد2017-09-09 01:57:03
هههههههههههههههه ياشماتة ابله ظاظا فيك ***
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214 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:55:55
للحين مارجعت العلاقات يا الاحزاب استريحو فيه شروط 💃لأجل امننا 💃
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213 - تميم المجد والعز2017-09-09 01:54:40
كفو يا تميم.. خيركم من بدأ بالسلام
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212 -2017-09-09 01:54:22
ستكتب عن خطر قطر حتى نراها لبت جميع الشروط ورجعت العلاقات - لان هدفك بث الفتنه وشق الصف فلا نستغرب من امثالك بعد ان اتهمتي المواطنين بالاخوان يام تقيه ارجعي ديرتك لحج ومشاكلنا بنحلها من غيرك فتقلعي
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211 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:54:17
يا فرحة الاخونجي والسروري يبون يشدون رحالهم للدول المنفتحة لقطر وتركيا وكذلك اذناب إيران ودهم بعلاقات لكي يشدون رحالهم لإيران الله ينتقم منكم
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210 - الله أكبر2017-09-09 01:53:07
وين ***
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209 - ***2017-09-09 01:53:00
تعليق مخالف
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208 - إستشاري صح2017-09-09 01:51:59
قادة بلادنا أعزهم الله لايحتاجون إلى مستشارين في مثل هذا القضايا فلديهم من الحكمة والفطنة والدراية مايكفي ، عسى وراء هذا المكالمة صلح صالح .
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( عدد التعليقات 11,972 )207 - اللامي
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
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206 - ابو سليمان - الرياض2017-09-09 01:51:43
شلة موزه رضخوا لحكام السعوديه 😎
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205 - محمد2017-09-09 01:51:37
136 اللامي أخطر من أتباع قطر هو وحزبه في الداخل وقفوا مع قطر ضد دولتهم علانية من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي. وهم طابور خامس كشفتهم أزمة قطر .
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204 -2017-09-09 01:51:32
الحمدلله الشدايد تعرفك من صديقك ومن عدوك - عرفناك عدوه لاهل السنه
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203 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:51:26
سواها سلمان الحزم وهاي النتيجه يابنت حبيل هسه عرفتي من هو سيدك وانت ياعزمي بشاره وانتم يالاخوان. عمي انصحكم اسمعوا زين هذا سلمان الحزم وهذا محمد بن سلمان العزم اذا قال سلمان قال الخليج
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202 - جسر المحبه ؟؟؟2017-09-09 01:50:31
هههههههههههههههههه يافرخه ماتمت لمدوري الفتن
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201 -2017-09-09 01:50:18
الحمدلله الشدايد تعرفك من صديقك ومن عدوك - عرفناك عدوه لاهل السنه
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200 - زائر2017-09-09 01:50:07
171 احسنت النشر اخي الفاضل نعم دول الخليج وشعوبها اخوة وابناء عمومه و يجب ان لايتدخل بينهما اي طرف من دولة اخرى ك الدولة الذي ذكرتها فهي من يضع الماء على الزيت
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199 -2017-09-09 01:49:41
لأنهم عارفين هدف إيران من قبل ومستحيل المجوس يوقفون معاهم الحق دايم ينتصر الله يوحد صفوف المسلمين ويلم شمل الخليج ويرد كيد أمريكا وإيران بنحرهم لأنهم هم يبون زعزعة أمن الخليج يبونا نحارب بعض
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198 - ابومحمد2017-09-09 01:49:14
هذي شجاعه من تميم لأنه كظم الغيظ وتعوذ من الشيطان وعرف إن آل سعود كرماء وأهل نخوه وشهامه فأتى البيت من بابه ووالله اهل قطر اهلنا ودمهم عربي خليجي أهل دين وشهامه
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197 - خيال الغضبا2017-09-09 01:49:13
لطمه عنيفه وجهها ابو سلمان لشبابة النار ... ولاعزاء لمشعلي النيران والفتن ...
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196 -2017-09-09 01:49:05
المؤمن لايلدغ مرتين الحذر يابلادنا💚 - والله الحذر من امثالك يام تقيه
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195 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:48:35
عبدالمحسن البدري عراقي وقلبه على السعودية وكلامه واقعي جزاك الله كل خير
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194 -2017-09-09 01:48:11
ريما وخنبقه ههههههه - نفس التوجه***
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193 - بندر2017-09-09 01:48:11
ريموة هههههههه صبحي صبحي ياحجة بجنية
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192 - قلم الحقيقه المره2017-09-09 01:47:33
ليه حاطينه عاجل... ماشفتم تهديد داعش للسعوديه ووقوفها مع قطر... هذا الخبر العاجل الذي يستحق ان يكون عاجل
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191 - رؤية وتحول2017-09-09 01:47:29
كنت اعرف ان قادتنا حكماء وقلت سيكتشفون من هو عدوهم ومن هو الذي يسعى لتوريطنا في الازمات واعتقد انكم تعرفون من اقصد ...
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( عدد التعليقات 28,490 )190 - برق _ الحرم
(((((( التحزب في الدين وصناعة الفتنة والتفريق منهي عنه في الاسلام و ليست من شيم الكرام ... الحزمة لاتكسر ..... والمنفرد يسهل كسره )))))))
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189 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:46:49
الحمدلله الشدايد تعرفك من صديقك ومن عدوك
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188 -2017-09-09 01:46:26
تعليق مخالف
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187 -2017-09-09 01:46:09
المؤمن لايلدغ مرتين الحذر يابلادنا💚 - والله الحذر من امثالك يام تقيه
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( عدد التعليقات 28,259 )186 - قلم الحقيقه
دماء شهدائنا العساكر السعوديين والاماراتيين في الحد الجنوبي في ذمة ولد موزة لن تذهب هباء منثورآ.وهو وعصابته من غدرو بهم الأمر الذي سقطت فيه أعداد كبيرة منهم بسبب الاحداثيات التي عطاها للحوثي.
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185 - إستشاري صح2017-09-09 01:46:04
ترمب عرف إن مصر لها دور فيما حدث بين الأشقاء فقام بقطع المساعدات عن مصر لأن سجلها أسود في حقوق الإنسان ولسعيها في خلخلة البيت الخليجي .
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184 -2017-09-09 01:45:42
- Rima ريما🗨°•🙇 2017-09-09 01:31:55 بعد بيان داعش ودعمها لقطر كيف وضح ياخنبقه
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183 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:45:27
هذا هو الاخونجي والسروري لاتجدهم يدافعون عن بلادهم بل يدافعون عن عدو بلادهم خونه خونه ارهابيين متلبسين بالدين
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( عدد التعليقات 11,972 )182 - اللامي
التركيز على الخبر المفرح لا على اللطميات
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181 - هنا تتجلاء الحكمة والراي السديد2017-09-09 01:45:25
قطر بلد والشعب القطري منا وفينا . وتمنينا من الله اصلاح الشأن والله سبحانه استجاب الدعاء . واصدقوني ترجع العلاقات بيننا وبين قطر ممتازه . لكن بشرط تغيير توجه قناة الجزيرة وابعاد المحمدين من قطر
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180 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:45:00
حمد بن جاسم تآمر على البحرين مع الخونه وحمد الاب تآمر على السعوديه مع المحروگ الصفحه القذافي وتميم تعهد على نفسه امام مجلس التعاون ونكث العهد فماذا تترجون منهم والله كذابين ولا تتهاونوا معهم
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179 -2017-09-09 01:44:40
تعليق مخالف
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178 - صلحب2017-09-09 01:44:38
#تميم_يرضخ_لعمه هذا شيء طبيعي ... و اللي مارباه الزمان يربيه سلماااان
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177 - ترامب2017-09-09 01:44:37
سواها ترامب على طول امر امريكي بانهاء المسرحية
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176 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:44:04
الاخونج والسرورية مانشوف الدفاع وكتابة الآيات إلا إذا صار فيه خبر عن قطر يفرحهم ومن صالحهم واما بلادهم ولا فكرو فيها والصواريخ والتفجيرات وصلت الاماكن المقدسة
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175 -2017-09-09 01:43:43
تعليق مخالف
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174 - محمد2017-09-09 01:43:22
ريما وخنبقه ههههههه
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173 - ترامب2017-09-09 01:42:13
إن ما يحاك للخليج أكبر من مشكلة قطر فقط فهو يراد له أولاً تفتيت الخليج ثانياً استنزاف موارده..وثالثاً تشتيت الشعوب فهل يعون ذلك؟ 🤔
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172 - إستشاري صح2017-09-09 01:42:07
أخرجوا مصر من قضايا دول الخليج وتزين الأمور .
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171 -2017-09-09 01:41:01
{الحمدلله عرفنا من عدونا وولائهم ليس لحكومتهم}ماشفناهم دافعو عن المواليد بالجنوب سقطو بسبب الحوثي المدعوم من قطر - ياعنوبه حتى انتي مثلهم والفرق انك بتقيه وهم بدون
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170 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:40:45
المؤمن لايلدغ مرتين الحذر يابلادنا💚
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( عدد التعليقات 11,972 )169 - اللامي
لا عزاء لأصحاب الفتن واذناب المجوس
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168 - ابوسالم2017-09-09 01:40:19
لا للصلح، لا للوساطة ،لا لعودة العلاقات مع قطر ، نعم للمقاطعه نعم نعم نعم... النفس طابت خلاص
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167 - صلحب2017-09-09 01:40:15
#تميم_يرضخ_لعمه هذا شيء طبيعي جدا ... ابو سلمان شغشغ اللِّجامَ في فمِ الدّابّة "تميم" ثم حرّكه ليشكمها به ... عاش ابو سلمان و عاشت السعودية
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166 - بندر2017-09-09 01:40:03
تعليق مخالف
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165 -2017-09-09 01:40:03
إنشاءالله بوجود ترامب قطرتطردالاءخوان ويرقاتهم السروريه وقائمة الإرهابيين لديهاحسب إعلان أسماءهم من دول المقاطعه (ويؤخذعلى مسؤولي قطرتعهد مغلظ بعدم ايواء الارهاب اودعمه الخ وبتوقع الريس ترامب كضامن )
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164 - كلوز2017-09-09 01:39:49
اخيرا قرر ترامب ينهي اللعبه
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163 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:39:30
اكيد اتصال تميم بولي العهد ازعج ابتسام الحبيل وازعج القرضاوي وازعج بشاره عزمي لاتتهاون ولا تجامل قولوا لتميم وحمد اجلسوا ونفذوا المطالب13 وإلا لا تصالح لا تثقوا بهم
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162 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:39:22
ستكتب عن خطر قطر حتى نراها لبت جميع الشروط ورجعت العلاقات
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161 - ترامب2017-09-09 01:39:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,490 )160 - برق _ الحرم
(((((((( لم يطلب من حكومة قطر الا مافيه خير ....للامة ............ وان نفذت كامل الشروط فهي بالفعل دولة تواقة للسلام ))))))
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159 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:37:34
{الحمدلله عرفنا من عدونا وولائهم ليس لحكومتهم}ماشفناهم دافعو عن المواليد بالجنوب سقطو بسبب الحوثي المدعوم من قطر
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158 - بندر2017-09-09 01:37:13
هههههه يانا قعدت اضحك ضحك على قلم الطعمية
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157 - إستشاري صح2017-09-09 01:36:55
أهل الشر والدخلاء على السياسة ازعجهم إتصال أمير قطر بالأمير محمد بن سلمان وليتهم أدركوا قيمتهم الآن فلقد إصطلح القادة ولم يسأل أحد عنهم .
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156 -2017-09-09 01:36:33
تعليق مخالف
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155 - الخالدي2017-09-09 01:36:02
تعليق مخالف
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154 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:35:09
اكيد فيه ضغط أمريكي على قطر لصالحنا فخافو لذلك تغير كلامهم وكذلك خافو لايكون فيه تدخل عسكري🤔 خلو يجي رئيس مثل اوباما سيكشرون عن انيابهم ضد السعودية
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153 - 1342017-09-09 01:35:04
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,259 )152 - قلم الحقيقه
لازم يضع خيوط عقاله أمام وجهه ولد موزة وليس خلفه دلالة على تغيير سياسته الأخونجية الأخوانية في حال قدومه الى أرض المملكة . ويجيب معه وزير خارجية له ثاني غير اللي ملتوي فمه تقول فم سمكه لنعرف كلامه.
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151 - ادهم2017-09-09 01:34:44
شئنا ام ابينا...الايام القادمه راح تكون صادمه لنا ويجب الاستعداد ..الرهان خاسر مع الانقلابين ..انشاء الله تنصلح الامور قبل مايحصل ما لايحمد عقباه.. جارك وانا جار عليك
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( عدد التعليقات 11,972 )150 - اللامي
{ والصلح خير }
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149 - ابو فهد القحطاني2017-09-09 01:33:29
ونعم في ال سعود ركعوا تميم ودويلته
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148 -2017-09-09 01:32:48
يعني القائمة السوداء برد وسلام علي الاخوانج
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147 - إستشاري صح2017-09-09 01:32:45
حكومة مصر الحالية غير مرحب بها في الداخل المصري وعلى الصعيد الدولي وخاصة فيما ادينت به أخيراً من قبل منظمة حقوق الإنسان اتمنى أن لايعطى رأيها أي إهتمام في أي أمر يخص وحدة دول الخليج.
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146 - هنطش2017-09-09 01:32:42
أحبك ياترامب/ لو أنك كذاب /وعلينا نصاب جاكم خبر/ قبل الفجر/ وهذا أمر /والبارحه يوم العباد رقود/ انا نوم دور مافيه معلوم وين روح/ اوبريت هنطش2018
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145 - بندر2017-09-09 01:32:41
الطم ياقلم هههه لا عزالله مايجيك نوم لو تخلص كرتون فول المدمس والطعميه الي انت شايلها في حظيرتك
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144 - متابع2017-09-09 01:32:19
الدعاء الدعاء الدعاء ان تزول هذه الغمة عن الخليج ونرجع يداً واحده كما كنا على رغم أنف الحاقدين والمأجورين وان يبارك في جهود سمو ولي العهد اطال الله في عمره ويقبل انهاء هذه الأزمه وتفتح الحدود
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( عدد التعليقات 11,972 )143 - اللامي
( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين )
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142 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:31:55
بعد بيان داعش ودعمها لقطر
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141 -2017-09-09 01:31:39
تعليق مخالف
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140 - ونعم في كل طيب .2017-09-09 01:31:11
تعليق 116 قلم الحقيقه ♡ ههههههههههه حلوه علبة الكبريت 🖐
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( عدد التعليقات 28,259 )139 - قلم الحقيقه
عطنا فيصل القاسم تتسلمه بلادنا والقرضاوي وبقية العصابة الأخوانية معه لاسائتهم للمملكة وحكومتها .
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138 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:30:56
احذر من عدوك مره واللي يسمى بصديق 1000 مره
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137 - سعد2017-09-09 01:30:08
الصلح خير
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136 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-09 01:30:06
اللامي مانشوفه يدافع عن بلادنا من بداية الازمة ودعم قطر للحوثي !!!
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135 -2017-09-09 01:29:11
الريس الأمريكي بحجمه وثقله الكبيرلأسبماء والدول الكبرى امريكاءروسيا الصين الخ لهاحلفاء وتتدخل هذه الدول لحل اي شي لحلفائها مع الغيروهذاطبيعي فالدنيا تبادل مصالح وأحلاف لاستقرارالمنطقه ومصالح متبادله
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( عدد التعليقات 28,259 )134 - قلم الحقيقه
لانريده ولانشوف رقعة وجهه الأخواني الأخونجي ولاتطأ رجلينه أرض المملكة ينجسها الخبيث حتى يطرد جميع الأخونجية الأخوان في دويلته الارهابية وعلى رأسهم القرضاوي وعصابته ويغلق جزيرته بوق الثعبان وفحيحه.
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133 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:28:58
انشاء الله سحابة صيف وتنتهي بس انا اسأل المزيونه ابتسام آلحبيل وين راح تصير وانت ياأبوها شلون مصيرك من كنت تدافع عن بنتك. وانا أسألها الان من هو سيدك. اتعلمين من هو سيدك الحقيقي هو سلمان الحزم
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132 - ترامب2017-09-09 01:28:06
جميل جداً التفاهم المباشر من صالح الجميع ، الكل لديه اخطاء والاخوان يتصالحون ولا عزاء لـ اصحاب المسلسلات المكسيكية وصلنا الحلقة رقم ٦ المبار دائماً كبار الى الامام ياولي العهد وفقك الله 👋
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131 - هنطش2017-09-09 01:27:54
قطر قطر يا احلا بشر☎☎☎☎☎انتم كفو والله كفو
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( عدد التعليقات 11,972 )130 - اللامي
{ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }
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129 - صادق النيه2017-09-09 01:26:32
من منطلق دم الأخوه القطر يين اخواننا ونفرح لعودة الاخو. في بيت اخوه
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128 - إستشاري صح2017-09-09 01:26:32
اتمنى لاينظر في رأي مصر في أزمة قطر بالذات لأن حكومة مصر الحالية مدانة من منظمة حقوق الإنسان ولها مطالب لا تهم دول الخليج .
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127 -2017-09-09 01:24:37
ياليت اﻻمير محمد بن سلمان يصطاد مثيرين الفتنه من الروافض والليبراليين في هشتاق تميم يرضخ لسعوديه ﻻنهم يدسو السم في العسل
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( عدد التعليقات 28,259 )126 - قلم الحقيقه
أطلق سراح المري ياملعون الصلايب اللي اعتقلته قواتك واستخباراتك وهو راجع من الحج واتهمت السعودية فيه.ترى عيال آل مرة عند أبواب قصرك والله ليحرقونك وأنت فيه اخلص يالأخواني الأخونجي.
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( عدد التعليقات 11,972 )125 - اللامي
شئ لايسر الاعداء
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124 - رايق2017-09-09 01:24:09
إبحث عن ترامب
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123 -2017-09-09 01:23:50
تعليق مخالف
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122 - متابع2017-09-09 01:23:46
الحمد لله على زوال الغمة ونرجع اخوان ومتحابين كما كنا ومافيه داعي للهياط والمزايدة والكلام البذئ هذي حرب الكل فيها خسران ومافاز فيها غير ايران المجوس يارب تطول بعمر ملكنا سلمان وولي عهده يارب
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121 - برق الشمال2017-09-09 01:23:41
الله يجمع شمل الامه والله اننا نحب بعض ولا نريد التفرقه ونحب الخير لك البلدان العربيه. والأخوه يزعلو مع بعض ويتصالحو. ولا تهيجو الامور ولاتصدقو المحللين في الاخبار الله يحفظ خليجنا
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120 - عصامي2017-09-09 01:23:21
اللهم وفّقهم.وأصلح ذات بينهم.وأجمع شملهم على ماتُحب وينفعهم.. وجزى الله خيراً سمو الأمير الحكيم الشيخ/صباح الأحمد الصباح.
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119 - إستشاري صح2017-09-09 01:23:18
الحمد لله إنتهت الأزمة ولم يكن هناك إتصال من أمير قطر بولي العهد محمد بن سلمان إلا يعني إن المشكلة إنحلت .
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118 - صادق النيه2017-09-09 01:22:21
اخوان جميعاً اسأل الله ان يطفي نار الفتنة ولا يشمة فينا أعداءنا
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117 - زائر2017-09-09 01:22:10
الى اصحاب بث الفتنة بين الاخوة والمسلمين اولا الركوع لله سبحانه هذا مجرد خلاف اخوي وباذن الله سوف ينتهي وتعود المياه الى مجاريها والخلاف يحصل بين الاخوة في البيت الواحد فقل خيرا او اصمت
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( عدد التعليقات 28,259 )116 - قلم الحقيقه
شكل المكالمة التحذيرية التي بمثابة الانذار من قبل الرئيس الأمريكي لولد موزة جابت نتيجة معه.مؤكد قال له روح سلم على أسيادك آل سعود واتصل عليهم خلال 24 ساعة ولا سجناك في علبة الكبريت دويلتك الأخوانية.
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115 - ابو محمد2017-09-09 01:21:07
عاجل اتصال بين أمير #قطر وولي العهد السعودي بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي
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114 -2017-09-09 01:20:01
وجودترامب وحضوره للكويت دليل ثقل امريكاء وحلفاءؤهاالخليجيين توقعت توقع ولازلت أتوقع أن المشكله ستحل بوجودالريس ترامب كأضامن نهاءي لمسؤلي قطروستحل المشكله بتواقيع ترامب قطرودول المقاطعه بالقريب العاجل
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113 - ابو محمد2017-09-09 01:19:52
عاجل : المبعوثون سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول
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( عدد التعليقات 11,972 )112 - اللامي
الغيظ والحقد الان في صدور اذناب المجوس الفرس
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111 - صلحب2017-09-09 01:19:20
#تميم_يرضخ_لعمه هذا شيء طبيعي جدا ... ابو سلمان شغشغ اللِّجامَ في فمِ الدّابّة تميم ثم حرّكه ليشكمها به .
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110 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:18:42
قلناها لكم سابقاً لن ينفعكم ياتميم وياحمد بس اخوانكم في مجلس التعاون الخليجي ولن تنفعك ايران ولا تركيا. وتذكروا من الذي وقف في محنة الكويت ومحنة البحرين بس السعوديه وأهلها صدگوني لن ينفعكم احد
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109 -2017-09-09 01:18:38
اليله ليلة قلم الخبث الله يستر ﻻتصيبه جلطه
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108 - القحطاني2017-09-09 01:18:34
الله يصلح الشان
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107 - فتى نجد2017-09-09 01:18:34
هذا موقف يحترم للامير تميم ورد يحترم للامير محمد
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106 - صديق عمري2017-09-09 01:18:18
اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه اللهم ألف بين قلوبنا وأنزع العداوة والبغضاء من بيننا اللهم انصر الحق واهله وأزهق الباطل واهله اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا أتباعه.
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105 - فتى نجد2017-09-09 01:18:05
هذا موقف يحترم للامير تميم ورد يحترم للامير محمد
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104 -2017-09-09 01:17:38
لا تقترب وأصلح من حولك والي ترامب في المرصد
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103 - هنطش2017-09-09 01:17:34
اخواني في قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أن شالله طيبين بعد رجوع العلاقات أي خدمه تبون سلف توصيل طلبات خاصة وعامه)انا خادمكم رقمي عندكم اتصل نصل
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102 - ترياق2017-09-09 01:17:29
جعلها عودا حميدا الاخوان مالهم الا بعض .وش وضع كتاب الشرهات ياخنبوقة .ماخذ وضع الميت
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101 - ونعم في كل طيب .2017-09-09 01:17:01
الحمدلله .اللهم اجعل امرنا خير ومآلنا الى خير، اللهم اصلح ذات بين اللمسلمين جميعا واهدنا سبل السلام اللهم آمين اللهم وفق سيدي خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده لمافيه خير البلاد والعباد. اللهم امين
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( عدد التعليقات 28,490 )100 - برق _ الحرم
((((((لدينا وثيقة موقعة منذ سنوات ....تنتظر_ التنفيذ.....فقط ))))))
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( عدد التعليقات 11,972 )99 - اللامي
73 - اركع ياولد موزة الأخونجي الأخواني وأنت صاغر ذليل // الركوع والسجود لله سبحانه عليكي من الله ماتستحقينه
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98 -2017-09-09 01:16:02
مهو معجب الروافض خضوع تميم ومصر مهي موافقه *** قال نجلس ونتحاور واﻻمير محمد بن سلمان رحب بالحوار المهم قلنا لكم اﻻمور بتزين
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( عدد التعليقات 28,259 )97 - قلم الحقيقه
كفو حكامنا آل سعود أخرجتم الثعبان من جحره لكن لاتستأمنون له سمه في جوفه الله يكفي بلادنا وحكامنا شر الأخونجية الأخوان.
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96 - البلشتي2017-09-09 01:15:36
تعليق مخالف
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95 -2017-09-09 01:15:33
تشربكت
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( عدد التعليقات 28,490 )94 - برق _ الحرم
((((((راح فيها ....القرضاوي وجماعته )))))
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93 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:15:08
انا اقولها صراحة قطر لن تتخلى عن ايران ومستعدين ان يضحوا بحكام الخليج وشعوبها من اجل ارضاء ايران الحذر الحذر الحذر وهل من المعقول قطر تبتعد عن ايران او تغلق قناة الجزيره ولكن المقاطعه اثمرت
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92 - الخالدي2017-09-09 01:13:41
والشيخ عبدالله ال ثاني وش وضعه
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91 -2017-09-09 01:13:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,972 )90 - اللامي
ان شاء الله سحابة صيف وتعدي وترجع الامور الا مجرها الطببعي
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89 - ابو محمد2017-09-09 01:12:44
اما من ناحية مصر فهي الخاسرة في هذه المشكلة فلن تدفع قطر لها اي تعويض وسيستمر الهجوم علىيها من قبل الجزيرة
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88 - ابوسلطان2017-09-09 01:12:23
وباذن الله تنحل الأمور ونرجع زي قبل وأحسن وأفضل.
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87 - هنطش2017-09-09 01:11:51
[بسم الله الرحمن الرحيم ] من هنطش الي قطر انتم اخوننا انتم أهلنا انتم اأصدقاء لنا انتم انتم ونحن نحن خلونا انتم وانتم نحن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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86 - نأمل من أصحاب القوائم البيضاء والسوداء2017-09-09 01:11:17
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,490 )85 - برق _ الحرم
(((((( لن يكون هناك اطلاق ((رصاصة واحدة ))............والتنفيذ دليل حسن النوايا ))))))
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( عدد التعليقات 28,259 )84 - قلم الحقيقه
اركع ياولد موزة الأخونجي الأخواني وأنت صاغر ذليل وعليك اغلاق الجزيرة الأخونجية بيت العقارب والثعابين الأخوانية فورآ وطرد القوات الغازية *** من قطر .
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83 - خليجي2017-09-09 01:10:28
الحمد لله
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82 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:10:02
نعم اجلسوا وتحاورا معهم ولكن بشروط قاسيه تفرضها عليهم دول المقاطعه لانهم سبق وان تعهدوا على انفسهم بخط يدهم وانكثوا العهد الحمد الله لقد فضحتهم اعمالهم وفضحتهم امواله يارب لقد ضهرت الحقيقه
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81 - خليجي2017-09-09 01:09:40
خيركم من بدا بالسلام كفانا الله الفتن واهلها
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80 -2017-09-09 01:09:21
تعليق مخالف
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79 -2017-09-09 01:09:00
تعليق مخالف
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78 - ابو محمد2017-09-09 01:08:57
تعليق مخالف
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77 -2017-09-09 01:08:33
اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد لااله الاأنت
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76 - عبدالله الناصر / /حائل2017-09-09 01:08:20
الحكام والسلاطين يتجاوزون الظروف يراعون مصالح شعوبهم التي لها الأولويه الأمير والشيخ فتيان يدركون مهامهم الجسيمه في احلك الظروف الشيخ قدر الظروف والتبعات المتوقعه والمصلحه العليا والأمير مجاله واسع
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75 - المعلم2017-09-09 01:08:20
اتمناء من جميع المنافقين الحاقدين على خليجنا العربي عدم التعليق والدخول لأنهم مكشوفين
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74 -2017-09-09 01:08:14
تعليق مخالف
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73 - محمد الشيخ2017-09-09 01:08:11
ألله العالم أنه مصر مايعجبها كلمه الصلح خير وتذكروا كلامي
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72 - كااافشهم2017-09-09 01:07:49
عندك إياه يابوسلمان ترى ولد موزه ماله أمان وخاين ومن خانك مره لاتأمن خيانته في الجايات والي ماله خير في أهل قطر ماله خير في الناس.
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71 - زائر2017-09-09 01:07:22
تعليق مخالف
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70 -2017-09-09 01:07:19
تعليق مخالف
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69 - الكايدي2017-09-09 01:07:10
تعليق مخالف
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68 -2017-09-09 01:06:57
بشرط ان تتخلا قطر عن الدواعش و الحوثين و تسلم السعودين الهاربين من قطر لسعوديه و عدم دعم القرد سعد الفقيه و ***غانم الدوسري وعدم دعم اي منظمة على السعوديه نريد تائهخي و حسن جوار الله الموفق
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67 - سنونو2017-09-09 01:06:07
الله يصلح الشأن
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66 -2017-09-09 01:05:20
الحمدالله هذا شيء يفرحنا كشعوب خليجيه
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65 - احمد الغامدي2017-09-09 01:05:13
ربنا يصلح الحال ويهدي الأنفس .
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64 - " صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر"2017-09-09 01:05:06
أتذكروها تراها مفيدة -- وحتشوفها واجد --
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63 - ابو محمد2017-09-09 01:04:42
سيكون هناك اجتماع بين مندوبين من الدول في الكويت وبرعاية الكويت
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62 - المسافر2017-09-09 01:04:38
لنتوحد جميعا امام العدو المشترك ايران وحزب الشيطان. جا وقت الحساب ياملالي طهران
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61 - زائر2017-09-09 01:04:18
نخ المأخوذ
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60 - قلم الحقيقه2017-09-09 01:03:41
تعليق مخالف
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59 - ابوسلطان2017-09-09 01:03:23
هاذي السعودية يابابا خلك عاقل واعرف طريقكك صح الله يحفظ السعودية وحكامها.
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58 -2017-09-09 01:02:57
تعليق مخالف
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57 - سعودي2017-09-09 01:02:45
هذه المواقف تحتاج شجاعه تحيه لكم
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56 - ابو محمد2017-09-09 01:02:44
تعليق مخالف
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55 - سعودي2017-09-09 01:02:23
هذه المواقف تحتاج شجاعه تحيه لكم
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54 - عاشق الوطن2017-09-09 01:01:57
الله يصلح الحال ويرجع خليجنا واحد وشعبنا واحد ...
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53 - غرابان من غرابيب2017-09-09 01:01:46
فهد12 سلمولي عالغالي كثير
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52 - قطر كما نحب أن تعووووود ؟!2017-09-09 01:01:16
السعودية وقطر والامارات ومصر والكويت وعمان وكل البلدان العربية (( شركاء لنا )) في كل ما فيه خير لبلداننا فكلنا (( كل لا يتجزأ ))
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51 - كفو يبوسلمان2017-09-09 01:00:59
دق خشووووووم لله درك اباسلمان
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50 - فهد122017-09-09 01:00:27
من الخطأ ان نقول ان امير قطر ركع او استسلم وانما نقول نسأل الله ان يرده الى اهله ردا جميلا وان يصلحه ففي صلاحه صلاح لشعبه وان تقون الخطوة الاولى اخراج الاخونج من قطر واولهم القرضاوي
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49 - عبد المحسن البدري2017-09-09 01:00:15
المجرب لا يجرب رغم خضوعهم بس لا تثقوا بهم تميم تعهد على نفسه وبخط يده ونكث العهد فماذا تترجون منهم. الحذر منهم
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48 - زائر على الطاير2017-09-09 01:00:08
بعد اتصال ترانب أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار
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47 - زائر2017-09-09 00:59:39
الحمد لله الله يصلح الحال
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46 - قطر كما نحب أن تعووووود ؟!2017-09-09 00:58:53
لنفتح صفحة جديدة صادقة واضحة نقية خالية من الشوائب ملؤها الحب والصدق والاخلاص والوفاء
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45 - ضايع2017-09-09 00:58:49
البيت الواحد تحدث فيه مشاكل ثم يرجعون لبعض القطريين اخوان لنا مهما حدث
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44 - ضايع2017-09-09 00:58:46
البيت الواحد تحدث فيه مشاكل ثم يرجعون لبعض القطريين اخوان لنا مهما حدث
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43 - العنزي2017-09-09 00:58:04
شفتوا يالعلاميين بترجع العلاقات وتبقون انتم مكروهين ومنبوذين قايلين لكم هدو الموضوع.
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42 -2017-09-09 00:57:57
يامنقاش ترجع العلاقات ومالنا شغل بسيادة الدول كل واحد حر ببلده المارات اكبر مستورد ومصدر لإيران في دول مجلس التعاون خلاص اهم شي ترجع رابطه اعلاقات الجيدة
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41 - المعلم2017-09-09 00:57:57
الله يكتب مافيه الخير ويوحدكلامت المسلمين ودول الخليج يارب
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40 - الفاهم2017-09-09 00:57:41
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ م
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39 - انـــــــــــا2017-09-09 00:57:39
حتى لو صار الصلح هل تعتقدون ان قطر ستغير سياسة ومنهج له اكثر من عشرين سنة في يوم وليلة من دعم وتمويل الارهاب و احتواء جماعة ارهابية وعلاقات مشبوهه في كل مكان ووووووووووووو ولكن بنشوف الايام القادمة
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38 - الخالدي2017-09-09 00:57:24
الحمدالله
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37 -2017-09-09 00:57:13
بنشوف تعليقات من المغرضين الكارهين للخليج عبارات تشفي وكره وجعل قطر كأنها خاضعه ودون اي سياده الهدف من المقاطعة تصحيح المسار وليس تشفي او اذلال في النهاية قطر اخواننا فالحذر من خفافيش الاعلام
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36 - الفاهم2017-09-09 00:56:54
لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
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35 - قطر كما نحب أن تعووووود ؟!2017-09-09 00:56:32
قطر واهلها لن يقبلوا الا أن يكونوا ضمن منظومة عقدنا الخليجي والعربي والاسلامي على منهج أهل السنة والجماعة
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34 - نيدو2017-09-09 00:56:28
الله يكتب مافيه الخير ...
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33 - فهد122017-09-09 00:56:05
هذه الخطوة الصحيحةوان تأخرت وبصراحة هذه الخطوة تجعلني اعلن احترامي المؤقت لامير قطر فالهروب من المشكلةالى تركيا اوغيرها ليس هوالحل سائلا الله ان يوفقهما الى مافيه خير الخليج ومصر يارب
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32 - عبد المحسن البدري2017-09-09 00:55:40
يارب اجمع قلوب المسلمين على رحمتك وانشاء الله نسمع خبر اذابة الجليد اللهم احفظ عبادك
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31 - ابوفهد /مكة2017-09-09 00:55:34
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أجمع قلوبهم على الخير لما فيه عز الإسلام والمسلمين
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30 - عبد المحسن البدري2017-09-09 00:55:04
يارب اجمع قلوب المسلمين على رحمتك وانشاء الله نسمع خبر اذابة الجليد اللهم احفظ عبادك
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29 - المنارة2017-09-09 00:54:42
اللهم أصلح الحال في كل الاحوال
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28 - رايق2017-09-09 00:54:39
ماقصر ترامب سهل الأمور وأرسل إشارات
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27 - ليلى2017-09-09 00:54:39
تعليق مخالف
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26 - قطر كما نحب أن تعووووود ؟!2017-09-09 00:54:36
ليس بينا خاسر وفائز بين الوفاء والصدق والمحبة
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25 - المنارة2017-09-09 00:54:33
اللهم أصلح الحال في كل الاحوال
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24 - منقاش2017-09-09 00:54:03
الله يكتب الخير .. لكن ها الحين قاعدة تركية في قطر وعلاقات دبلوماسية مع إيران فكيف يرجع ما مضى ؟
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23 - سلمان البقمي2017-09-09 00:53:54
ما اتصل وأظهر تجاوب إلا وهو في موقف ضعف وبعدما عجز عن تغطية الخسائر الاقتصادية لبلده.. عموماً تعلمنا من المواقف من يعارض بلاد الحرمين مصيره يرضخ ويعتذر صاغرا..
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22 - قطر كما نحب أن تعووووود ؟!2017-09-09 00:53:23
قطر أهلنا هي لنا ونحن لها ،،، صدقا ووفاء عهودا ومواثيق (( مصير مشترك ))
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21 -2017-09-09 00:53:19
المسكين من قوة الجلد ماعاد يتحمل😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨
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20 - حامد العلياني2017-09-09 00:53:05
اخوان نوره من يعاديهم غلطان والله يجيبونه على وجهه
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19 - جنب الحيط2017-09-09 00:52:46
جزى الله أمير الكويت ... و جمع شملنا على خير .
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18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-09 00:52:40
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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17 - محمد2017-09-09 00:52:26
خطوة ايجابية للامام .
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( عدد التعليقات 2,149 )16 - ابونواف...
يارب تنتهي هذه الأزمة ويبدو ان قطر ملت من تصنع الممانعة ورضخت للحق والآن تعرف قطر ان الرياض عاصمة القرار اللتي حاولت بأبواقها المسترزقة أصهار غير ذالك وليس لقطر الامحيطهارالخليجي خصوصاً السعودية
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15 - Moha2017-09-09 00:51:30
يالله ياكريم تزيح الغمة عن الأمة
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14 - هذا وعشرة نياق جاهزين للنحر حال إعلان إعادة العلاقات//2017-09-09 00:50:59
والفديو على اليوتيوب//
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13 - الغامدي2017-09-09 00:50:46
اللهم ازل الغمة بين الاشقاء
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12 - َ2017-09-09 00:50:18
يالله تصلح الأمور
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11 - ابو عبدالله2017-09-09 00:50:14
اللهم اجمع كلمتهم علی الحق
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10 - ابن الصبيخي2017-09-09 00:50:03
الله يصلح احوال جميع المسلمين حفظ الله بلادي
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9 - صقر العروبه2017-09-09 00:49:36
خطوه ممتازه الله يجب الخير
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8 - ابووائل2017-09-09 00:49:27
كان من البدايه بدون مزايده على عمانك
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7 - تاره2017-09-09 00:49:20
لله الأمر من قبل ومن بعد.
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6 -2017-09-09 00:49:11
اللهم رد قطر إلى الطريق الصحيح
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5 -2017-09-09 00:48:54
الله اكبر طيب العشاء بكرة على حساب من😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨
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4 - العبيدي2017-09-09 00:48:51
الله يسمعنا خير ويلم الشمل.
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3 - العبيدي2017-09-09 00:48:24
الله
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2 - رزقي على الله2017-09-09 00:48:04
ماشاء الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر
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1 - شقآإإآوي2017-09-09 00:47:46
ان شاء الله خير
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آخر تعليق
بواسطة : من المريخ
تعليق مخالف...
بواسطة : قلم الحقيقه
النظام القطري وبعد اتصال ترامب عليهم أرادو أن يظهرو موقف المملكة بالموقف الضعيف...
بواسطة : قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
107 - النصية اول يشترونها بالمال والذهب // الخيانة لا سبيل للنصية فيها !!...
بواسطة :
عليق مخالف...
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