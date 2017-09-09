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معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو
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المرصد 26 2٬575 2 ساعتين

صحيفة المردصد : كشف مصدر مسؤول في نادي الهلال ، عن معاقبة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأحد موظفيها؛ بعد استفزازاه للاعب الهلال الدولي السوري عمر خربين، عند وصوله للرياض أمس الأول، وتصوير لفيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعية ، بحسب “عين اليوم” .

وعبر الموظف في المقطع المتداول عن أمنياته بخسارة الهلال أمام العين الإماراتي الاثنين المقبل في اياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، فيما طالب خربين في رده عليه باستشعار الوطنية كون الهلال فريق سعودي ويواجه فريق إماراتي .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - بدر 66
2017-09-09 02:55:10
كان عاقبوا اللي كسروا شناط المسافرين على السير هذي اهم من الكورة .
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25 -
2017-09-09 02:30:58
ابوووووه ضااابط الموووطف بررتبه عااليه لديه وااسطه لن يتعاااقب النجمااات فوووق النظاااام
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24 - ماجد عبدالله عصمان بربري
2017-09-09 02:28:45
فقراوي موسس ناديهم بربري وش تتوقعون منه
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23 - الخمسه طارت فقراوي😆😆😆😆
2017-09-09 02:26:54
كله منك جحفلي هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
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22 - 56yr🕵
2017-09-09 02:25:49
طبيعي فقراوي جمهورمسياااار😆😆😆😆م س ي ا ر😆😆😆😆😆😆😆😆
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21 - عبادي الهلالي
2017-09-09 02:18:08
انقلوه ***
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20 - عبادي الهلالي
2017-09-09 02:17:17
الا الزعيم الملكي .... تطير مناصب وامكان ووظائف على كل واحد يتطرق للزعيم ... اما غيره فلا يهمنا ...الا الهلال الزعيم الملكي الاسيوي
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19 - كنكت
2017-09-09 02:16:16
التعصب أنتشر في كل مكان وسببه الفراغ والصحه : تعصب رياضي تعصب قبلي تعصب ديني تعصب لكل شي وأي شي وشيلات وتفاخر وعنصريه ووو...إلخ ، اللهم لا تشغلنا بغير طاعتك يارب العالمين .
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18 - زائر
2017-09-09 02:12:00
لساك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك ف تحمل مايجيك انت من جنيت على نفسك
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17 - رطب
2017-09-09 02:11:35
متى***
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16 - واحد من الناس
2017-09-09 02:10:52
المشكلة دائماً تجدها عند طبقة تسمى اقلية ( من حيث العدد والادب ) والتعصب الرياضي ناتج عن مثل هذه الشريحة من المجتمع والمصيبة تجد من يغذيها وينقلها الرد الوحيد الله يشافيكم مما ابتلاكم فيه
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15 - محمد الغامدي
2017-09-09 02:08:15
المشكلة حصلت في جدة مع عمر السومة قبل ذلك من رجل امن . البعض من الموظفين الحكوميين ينصب نفسه مسؤول من الطراز الاول عبر التلفظ على السعوديين قبل الاجانب من المراجعين وماحدث غير مقبول . قم بعملك فقط
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14 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-09 02:02:56
وخريبين هذا وش عليه قال استفزاز قال والله ماهتم ولادرى عنكم خايفين على مشاعره 😂 هذا همه يخطف الدرااهم وبس
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13 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-09 02:00:39
الله يهديك هذا طاقية كل اللي عليك ادع عليهم بسرّك وسوي نفسك فرحان وقول بالتوفيق واذا راح قول الله لايوفقكم 😝😂هذولا الطواااقي 😈👹☠️
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12 - واقعي
2017-09-09 01:58:12
يا هذا الازرق الذي يخرج للققراوية والطحلوبية في جميع احوالهم
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11 - مهند البلغاري
2017-09-09 01:56:52
ينقل للقسم تحميل العفش 😂😂.. عقاباً لعدم وطنيته..
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10 - همر 222
2017-09-09 01:48:30
يجب توعية الجاليه الفقراويه وتعريفهم بالوطنيه.
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9 - العالمى
2017-09-09 01:45:27
اي شخص يتعرض لأي لاعب طاقية يتم معاقبته اما بقية اللاعبيين من الأندية الأخرى ماعليكم منهم .
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8 - شبكشي
2017-09-09 01:39:20
الله ..... وتعاقبونه ليه ؟؟؟ من حقه يعبر عن رايه ... وش هالتكميم والتحكم في السنة البشر وكأن هؤلاء اللعيبه آلهه !!!!
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7 - متأمل
2017-09-09 01:38:12
لقافة وقلة معرفة وعدم إحترام وتصوير بعد .. يستأهل ما يجيه وليكن عبره لغيره
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6 - الصريح جدا
2017-09-09 01:34:53
يستاهل هالعنصري الفقراوي الي ماخرب الرياضه الاهم
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5 - ابو فيصل
2017-09-09 01:33:27
هذا الموظف وأمثاله هم من يزرعون التعصب الرياضي والتفرقة.. وفوق هذا خان وظيفته الأساسية وتفرغ لأستفزاز المسافرين.. ليتهم ينقلونه عرعر أو نجران.. خله ينفعه التعصب والاستهتار
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4 - مهند البلغاري
2017-09-09 01:30:46
كفو مرة ثانية خلى عندك وطنية ، واحفظ لسانك..
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3 - سعد
2017-09-09 01:29:19
يجب نقل مثل هذه العينات من المطارات.
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2 - ابو صقر
2017-09-09 01:28:28
اقل شي نقل الى شروره ودوام 12ساعه لمده عام بدون عطله اسبوعيه علشان يحفظ للسانه
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1 - ترامب
2017-09-09 01:25:16
جميل جداً اعطى الموظف درس رائع في الوطنية وكيف يجب على المواطن ان يحترم ابناء بلدة قبل أي ميول شخصية ... 👍🏻👍🏻
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آخر تعليق
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