معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو

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صحيفة المردصد : كشف مصدر مسؤول في نادي الهلال ، عن معاقبة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأحد موظفيها؛ بعد استفزازاه للاعب الهلال الدولي السوري عمر خربين، عند وصوله للرياض أمس الأول، وتصوير لفيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعية ، بحسب “عين اليوم” .

وعبر الموظف في المقطع المتداول عن أمنياته بخسارة الهلال أمام العين الإماراتي الاثنين المقبل في اياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، فيما طالب خربين في رده عليه باستشعار الوطنية كون الهلال فريق سعودي ويواجه فريق إماراتي .

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