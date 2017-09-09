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معاقبة موظف بمطار الملك خالد بالرياض لاستفزازه لاعب الهلال “عمر خربين” – فيديو
صحيفة المردصد : كشف مصدر مسؤول في نادي الهلال ، عن معاقبة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لأحد موظفيها؛ بعد استفزازاه للاعب الهلال الدولي السوري عمر خربين، عند وصوله للرياض أمس الأول، وتصوير لفيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعية ، بحسب “عين اليوم” .
وعبر الموظف في المقطع المتداول عن أمنياته بخسارة الهلال أمام العين الإماراتي الاثنين المقبل في اياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، فيما طالب خربين في رده عليه باستشعار الوطنية كون الهلال فريق سعودي ويواجه فريق إماراتي .
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التعليقات
26 - بدر 662017-09-09 02:55:10
كان عاقبوا اللي كسروا شناط المسافرين على السير هذي اهم من الكورة .
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25 -2017-09-09 02:30:58
ابوووووه ضااابط الموووطف بررتبه عااليه لديه وااسطه لن يتعاااقب النجمااات فوووق النظاااام
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24 - ماجد عبدالله عصمان بربري2017-09-09 02:28:45
فقراوي موسس ناديهم بربري وش تتوقعون منه
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23 - الخمسه طارت فقراوي😆😆😆😆2017-09-09 02:26:54
كله منك جحفلي هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
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22 - 56yr🕵2017-09-09 02:25:49
طبيعي فقراوي جمهورمسياااار😆😆😆😆م س ي ا ر😆😆😆😆😆😆😆😆
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21 - عبادي الهلالي2017-09-09 02:18:08
انقلوه ***
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20 - عبادي الهلالي2017-09-09 02:17:17
الا الزعيم الملكي .... تطير مناصب وامكان ووظائف على كل واحد يتطرق للزعيم ... اما غيره فلا يهمنا ...الا الهلال الزعيم الملكي الاسيوي
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19 - كنكت2017-09-09 02:16:16
التعصب أنتشر في كل مكان وسببه الفراغ والصحه : تعصب رياضي تعصب قبلي تعصب ديني تعصب لكل شي وأي شي وشيلات وتفاخر وعنصريه ووو...إلخ ، اللهم لا تشغلنا بغير طاعتك يارب العالمين .
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18 - زائر2017-09-09 02:12:00
لساك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك ف تحمل مايجيك انت من جنيت على نفسك
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17 - رطب2017-09-09 02:11:35
متى***
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16 - واحد من الناس2017-09-09 02:10:52
المشكلة دائماً تجدها عند طبقة تسمى اقلية ( من حيث العدد والادب ) والتعصب الرياضي ناتج عن مثل هذه الشريحة من المجتمع والمصيبة تجد من يغذيها وينقلها الرد الوحيد الله يشافيكم مما ابتلاكم فيه
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15 - محمد الغامدي2017-09-09 02:08:15
المشكلة حصلت في جدة مع عمر السومة قبل ذلك من رجل امن . البعض من الموظفين الحكوميين ينصب نفسه مسؤول من الطراز الاول عبر التلفظ على السعوديين قبل الاجانب من المراجعين وماحدث غير مقبول . قم بعملك فقط
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14 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-09 02:02:56
وخريبين هذا وش عليه قال استفزاز قال والله ماهتم ولادرى عنكم خايفين على مشاعره 😂 هذا همه يخطف الدرااهم وبس
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13 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-09 02:00:39
الله يهديك هذا طاقية كل اللي عليك ادع عليهم بسرّك وسوي نفسك فرحان وقول بالتوفيق واذا راح قول الله لايوفقكم 😝😂هذولا الطواااقي 😈👹☠️
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12 - واقعي2017-09-09 01:58:12
يا هذا الازرق الذي يخرج للققراوية والطحلوبية في جميع احوالهم
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11 - مهند البلغاري2017-09-09 01:56:52
ينقل للقسم تحميل العفش 😂😂.. عقاباً لعدم وطنيته..
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10 - همر 2222017-09-09 01:48:30
يجب توعية الجاليه الفقراويه وتعريفهم بالوطنيه.
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9 - العالمى2017-09-09 01:45:27
اي شخص يتعرض لأي لاعب طاقية يتم معاقبته اما بقية اللاعبيين من الأندية الأخرى ماعليكم منهم .
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8 - شبكشي2017-09-09 01:39:20
الله ..... وتعاقبونه ليه ؟؟؟ من حقه يعبر عن رايه ... وش هالتكميم والتحكم في السنة البشر وكأن هؤلاء اللعيبه آلهه !!!!
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7 - متأمل2017-09-09 01:38:12
لقافة وقلة معرفة وعدم إحترام وتصوير بعد .. يستأهل ما يجيه وليكن عبره لغيره
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6 - الصريح جدا2017-09-09 01:34:53
يستاهل هالعنصري الفقراوي الي ماخرب الرياضه الاهم
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5 - ابو فيصل2017-09-09 01:33:27
هذا الموظف وأمثاله هم من يزرعون التعصب الرياضي والتفرقة.. وفوق هذا خان وظيفته الأساسية وتفرغ لأستفزاز المسافرين.. ليتهم ينقلونه عرعر أو نجران.. خله ينفعه التعصب والاستهتار
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4 - مهند البلغاري2017-09-09 01:30:46
كفو مرة ثانية خلى عندك وطنية ، واحفظ لسانك..
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3 - سعد2017-09-09 01:29:19
يجب نقل مثل هذه العينات من المطارات.
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2 - ابو صقر2017-09-09 01:28:28
اقل شي نقل الى شروره ودوام 12ساعه لمده عام بدون عطله اسبوعيه علشان يحفظ للسانه
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1 - ترامب2017-09-09 01:25:16
جميل جداً اعطى الموظف درس رائع في الوطنية وكيف يجب على المواطن ان يحترم ابناء بلدة قبل أي ميول شخصية ... 👍🏻👍🏻
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آخر تعليق
بواسطة : من المريخ
تعليق مخالف...
بواسطة : قلم الحقيقه
النظام القطري وبعد اتصال ترامب عليهم أرادو أن يظهرو موقف المملكة بالموقف الضعيف...
بواسطة : قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
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