مصدر مسؤول في وزارة الخارجية : ما نُشر في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق
صحيفة المرصد : صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.
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التعليقات
النظام القطري وبعد اتصال ترامب عليهم أرادو أن يظهرو موقف المملكة بالموقف الضعيف فزعمت وكالة الأنباء القطرية أن المملكة هي من اتصلت على قطر والحقيقة هي العكس تمامآ.فتميم من باد بالاتصال على ولي العهد.
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107 - النصية اول يشترونها بالمال والذهب // الخيانة لا سبيل للنصية فيها !!
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تعليق 103 / بدون إسم ، يمدي ؟ دامك مجهول ؟
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87 - من التميمي إلى تعليق(٧٦) /// لم تفهم أن الخائن !! الكل يتبرأ منه أيا كان نسبه !! اذا فهمت ذلك لكل قول مقال
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بيض الله وجهك ياقلم الوطن قلم الحقيقه جلد بني اخوانج
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ولان مجانية ( نتمنى من الجميع حل المشكلة وعدم تعريض حياة الناس وامنهم واموالهم للخطر . الموضوع خطير جدا ويجب ان يحل . ***
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68 - ... والله لو أنا قطري والله لن أقوم ضد دولتي // الاخونجية يفعلون ذلك مع دولهم ويعادون أوطانهم أما من ولاؤهم لأوطانهم لن يخونوا كما يخون اخونجية قطر ومن سار في فلكهم !!
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عسى المعلق عبدالله القحطاني اقتنع بعد تعليقاته السابقه وعرف ان قطر يديرها ورعان وارهابيين
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عبدالله اليامي صدقنك يالحجي
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خذو العلم مني موضوع قطر والسعوديه في يد ايفانكا وابوها غير كذا ماراح يكون حل
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شبه جزيرة قطر ، 👊 واحد وتغرق في مياه الخليج العربي ، إلعنوا إبليس وعينوا من الله خير ، يقول المثل - إتق شر الحليم إذا غضب وفي رواية ً أخرى إحترم الي أكبر منك يا صغير .
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وأذناب الخونة جن جنونهم !!! أن أيد اليوم انتكس بكره ؟! درب الخيانة وعر
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خلاص من حبكم يازين عزلنا ....معاد لي في هواكم شف أو رادة اللي شبكتنا معك يا حلو يخلصنا ..يكفينا اللي حصل ما استحمل زيادة
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النوم عبادة لبوتميم ولبومن جابه اشغلونا الله يشغلهم بأنفسهم
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68 الخاين يتبع الخونه .... انت اذا ما تتبع وليك الفقيه والخونه .والا مانت على مذهبك .. الخيانه تجري في العروق ..... لا تحلف
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المفروض إنه تم تسجيل المكالمة ، حكومة قطر ما تبعد عن علوم الورعان ***
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الحزم مافيه اجمل منه ✊
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تخبط للسياسة القطريه هؤلاء لايعرفون شي بالسياسة او القانون الدولي لو ياتون ب *** يعرفون بالسياسة أكثر منهم كما منتخبهم ههههه
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قطر تجري جري الوحوش لانها الوضع الراهن في بلادهم مع دول المقاطعه وتدلس على شعبها بان دول المقاطعه هي من تسعى لذلك لانها على غلط .انتم انفضحتم على الملاء وباقي الاوراق لم تعلن و80•/•من خيانتكم مااعلنت
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وأذناب الخونة يرثى لهم رأي الصبح ينقض في الليل !! والليل ابو الاسرار ؟!
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لن يكون الا ماشاء رب العالمين // حتى شربة الماء التي تنوي ان تضعها في فمك لن تصل حتى يشاء رب العالمين // فلا تبربر واجد
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ولا يعلم أذناب الخونة على أي رأي يصبحون ويمسون ؟!
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تميمنا هذا خطأ كبير لأن بني تميم لا ينتسبون لأحد هذا أول شي وثاني شي مالذي يثبت كلامك هل أحد من كبار بني تميم قال ذلك أمام الإعلام طبعاً أنا أتكلم عن خارج أسرة آل الشيخ طبعاً لا يوجد
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لا يعلم الخونة ماذا يريدون ؟!
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56 - ... تشاورنا مع عيال زايد /// عيال زايد منا وفينا ،، لك أن تشاور مرشد الجماعة القرضاوي ليفتيكم
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بل اللي يحكم هو حمد ابو تميم وكلهم مثل بعض ارهابيين
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اشغلتنا قطر الله يشغلها بنفسها حتى المسلمين ماقدرنا نضع لهم وقت كافي لنصرتهم لأنهم اشغلونا ومع هذا نحاول نصرة المسلمين
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تميم حاكم قطر ليس له من الامر من شيئ (( الوالد المرشد هو الولي الفقيه لقطر )) هل تعرف جماعة الاخوان والصفوية وآلية الولي الفقيه عندهم ؟!
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حكومة قطر يحرفون النسب وكل شيء يحرفونه والآن يحرفون الكلام !!!
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تميم ليس له في الامر شي قلت لكم مئه مره الحل ليس عند ال ثاني الأمور كلها عند سيدهم اوردغان الطيور طارت ونتم لسه قطر وتميم الدولة محكومه من من القائد اوردغان القطرين ليس لهم اللي اللطم ههههههههههههههه
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35 - التميمي ههههه ما ادري..// تميمنا لا تفخر بذميمك !!
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وقبلة المسلمين ، والحقيقة يعجبني في الامير محمد بن سلمان ورغم الملفات الداخلية والخارجية والضغوط الهائله لم يتزحزح ، ونتمنى من الحكومة القطرية ان تتصرف بعقلانية ووضوح ،
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الحل تجييش العالم ضد حكومة قطر وسيسقطون. شعب قطر يعاني من حكومته الارهابية وأكثر الدول تعاني من ارهاب قطر
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تشربكت من جديد
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تميم يتصل للمصالحه وحمد *** يخرب اي اتفاق .... حمد حاكم قطر الفعلي وتميم واجهه لافعاله ***... تحاول قطر ان تخرج من مازقها وتصالح بس بشرط تخرج منتصره وتبين للعالم انها مظلومه
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استغفر الله العظيم بعد خبر تمتم يتصل بولي العهد فرحان الان الفرحة ساعه واحد و على طول نفو الخبر بأسباب عزمي خسارة و ايران و القرضاوي وقناة الخنزيرة الي هذا أوله تاليه ينعاف شطبو عليهم النذل نذل خائن
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61 - ... قطر تميم كما يجب أن تكون // هل أخرجناك من مرقدك في الجبل ؟ تعرف جبال ...؟
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والله لو أنا قطري والله لن أقوم ضد دولتي وسياسة دولتي حتى ولو أكل في اليوم قطعة تمره مع لبن ومويه المهم الكرامه
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57 - مقيم بالسعودية ... مرسي لكن لو حسنه وقف في وش التمدد الإيراني (( ومسجد الحسين في مصر أصبح حسينية لنجاد مرسي )) اقامتك هنا لم تجعلك تعش خيانات مرسي !!
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كلهم ***
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57 - مقيم بالسعودية ... مرسي لكن لو حسنه وقف في وش التمدد الإيراني (( كتميم قطر نفس العجينة الاخونجية ))
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شكل الأخ ***وفكت وندم على فعلته 🤣🤣🤣
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35 - التميمي ههههه ما ادري..// لأن ذميم قطر ليس له من الأمر من شيء !!!
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قطر تميم كما يجب أن تكون لأن قطر وتميم مركب تركيب مزجي فتميم هو مصدر عزها
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والله اني ناسي ياولد 🤣🤣🤣
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35 - التميمي ههههه ما ادري..// لأنك لم تستوعب بعد تصرفات خونة قطر !!!
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انا ضد مرسي لكن لو حسنه واحدة والجميع لاينكرها وقف في وش التمدد الإيراني ولو انت مصري عارف عملو ايه في من نشر الفكر الإيراني المتطرف وعملوا ايه في بيتهم اهل القرية ايام مرسي العياط
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35 - التميمي ههههه ما ادري..بالبدايه رحب ولي العهد بالحوار وفي النهايه السعوديه لا تريده // لأن الخونة لم يدركوا بعد خيانة ذميمهم !!!
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تشاورنا مع عيال زايد وقالو كلمتهم معلوم صديق
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طيب انا تو مادح قطر وإغاني على أوبريت قطر وقطر حصل خير نقلب على الوجه الثاني (قطر قطر كلهم خطر)(امنعو عنهم حليب البقر)(قطر قطر بتروحون سباحة عبر البحر) جهازين طال عمرك حسابي عندكم حطو المعلوم
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يعني طلع الموضوع***
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ياعالم الخيانه و توغلت في عظامه لا يستطيع تركها ابو طبيع لان يغير طبعه ايران هي سبب نفي الخبر عليه اتركوا قطر و شانها الى ان تفيق من غيها وبعد ذلك لكل حادثه حديث
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ياعالم الخيانه و توغلت في عظامه لا يستطيع تركها ابو طبيع لان يغير طبعه ايران هي سبب نفي الخبر عليه اتركوا قطر و شانها الى ان تفيق من غيها وبعد ذلك لكل حادثه حديث
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من يوم تمت مراقبة الأموال القطرية وبداية الأزمة مع قطر اشوف داعش بداء في الأختفاء والتقهقر وما عاد يوصله الدعم زي أول اجل عرفنا وين المشكلة ومن الداعم لهولاء الإرهابيين حسبنا الله ونعم الوكيل 👍
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كيف تدار قطر ؟! سؤال محير !!؟
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وانت الصادق نحرر المسلمين وبلاد العرب من امثالكم ***
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اذا كانت قطر تفبرك وتراوغ وتناور اخسروها الله لايردها اعملو بمقولةالاولين الاجداد الخسسسسسسران يقطع المصران وبس اومقولة ضاحي خلفان اما ان تكوني معنا ياقطروتنفذي الشروط او مع السلامه للاءبد وبس----
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وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.
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اقول .. والله يبغالها دبابه و دوريتين و نظم قطر ..
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يبدوا ان الأمور تتجه للحضيض بسب السياسات العمياء والمكابرة . الحين الخبر انتشر حتى في الصحف العالمية والقنوات . بان امير قطر اتصل بالأمير محمد بن سلمان يريد الصلح . ولان يصدر بيان ينفي ويرفض الصلح ؟1
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أظن أن تميم كمرسي الاخوان ؟! ليس له من الأمر شيء (( يسمع ويطيع وينفذ !!))
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أيام حكم مرسي الاخوان في مصر كان يتفق مع المعارضة المصرية على شيئ وفي الغد ينقض المرشد الاخواني ما تم الاتفاق عليه ؟! الحاله شبيهة مع تميم !!
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لاحول ولا قوة إلا بالله شقاعد يصير!!!
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اكيد بعد الاتصال جاء له اتصالات من الفرس وارغان وهددوه وتم تغيير لغة الحوار علاميا عن طريق قناة *** العميلة لان القائمين عليها ابواق ماجورة ولا تمثل الشعب القطري الشقيق
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اكاد أجزم يقيناً ؟! أن قطر خارج سيطرة تميم تحديداً !!
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يجب على قطر الدوله الصغيره ان تخضع خضوع كامل الى ال سعود 😎
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تذكرت حكم الاخوان في مصر أيام مرسي ؟! يقول كلام وتخالفه الجماعة فيما قال ؟!
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ههههه ما ادري اضحك على تصرفات الصبيان أو استغبي بالبدايه رحب ولي العهد بالحوار وفي النهايه لا تريد السعوديه الحوار لعل ريما توضح لنا
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هذا اللي يكذب الكذبه ويصدقها حكومة قطر لايثق بها ولايصدقها شخص عاقل
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برنامج الكاميرا الخفية
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أصبحنا لا نعلم من يدير قطر ؟ ! ولا مع من نتعامل ؟!
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يمكن القرار في قطر مختطف طموحات الإخوان الشياطين أكبر من قطر واكبر من الخليج
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اظن أن تميم ؟ مغلوب على أمره ؟ ! هو يريد شيء والحمدين لهما رأي آخر !!!
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يجب تحرير قطر من *** فقطر تحت احتلال تركيا وهو مايفسر تراجع السلطات القطرية عن موقفها الأخير تحت ضغط الأتراك .
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قلنا من عشرين سنة .. قطر يحكمها عصابة إستولت على السلطة بإنقلاب .. ولديها أموال الغاز وظفتها وبددتها لتحطيم الدول الأخرى والأن عند\ما حوصرت أصبحت كالقط تلاطم برأسها في أي إتجاه ، لا حل إلا بتغييرها
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اخربها اعلام الفتنة في قطر وهذا دليل ان الاعلام ليس بيد تميم ككثير من الامور في قطر
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ايه هذا الكلام الصح الي ودنا نسمعه قبل ماننام اولاً على قطر ان ترضع للمطالب بل هي حقوق مشروعه -حسب القوانين والانظمه الدوليه-للدول المقاطعه ومن الخطاء تسميتها مطالب ثانياً نراقب تطبيقهم وبعدين صلح
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بسم الله الرحمن الرحيم /قطر جبانة قطر عميلة قطر تشتري السلاح من إيران وتبيعه عادل إسرائيل /حنا جهازين طال عمرك
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لماذا اتصلت ؟ وأنت تعلم أنك ستكذب ؟!!
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وكالة الأنباء القطرية بل كل مفاصل دولة قطر لايحكمها تميم ولا الحمدين هي تحت الاحتلال التركي وهو من يملي أوامره عليهم الأمر الذي جعل من تميم دمية والنظام القطري في يد أردوغان.
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قبل شوي فيه تصريح اتصال تلفوني والآن الخارجيه ترد على قطروشعلامكم ياقطرتضحكونا علانا اعقبواذن فعلا قطر مثل مإقالو تتخبط الله يزيل المتخبطين المفبركين من هذه الدويله القطريه ومسؤلييها القطريه كذوبين
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تميم !! لست في حاجة الى أن تكذب ؟
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في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان ويمتلك رجل الاعمال مال قارون ويمتلك الشعب صبر ايوب
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اتفق العرب الا يتفقواااااا ابداً
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يتضح من البيان انقسام السلطة في قطر بين الاستجابة غير المشروطة وبين المكابرة وهذا ما سيزيد الأمور تعقيدا متى يدرك مراهقو السياسة القطريون ان الأمور لا تحل بهذه الصورة وأن وحدة المصالح والمصير اهم ؟
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قلعتهم
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الثقه معدومه عند دويلة قطيره المقطوره
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قائل لكم لا تطيرون في العجه هذي الدويله راضعه *** راضعه العماله صح أغلقوا جميع المنافذ وخلوها تعيش مع نفسها
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مثل هذه الامور يجب ان تجون بيد حكماء وكبار واصحاب خبرة في الحياة من نفس جيل امير الكويت .اما جيل الشباب فالحمية والتعصب للرأي وكل يوم كلمة وادافع عن نفسي وعن قراري ماينفع .
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صاروخ ***
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طيب اخر كلام نبي ننام
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يبدو إن المكالمة لم تقشع الغمامة ولكن تعتبر بادرة صلح قريباً سيظهر للجميع.
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هالدويله قطر والله ماوراها الا الف والدوران قطر دويلة مرتزقه
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((((((حكومة قطر .............تستطيع ان تحـــــــــــــيد نفسها ....وترتمي في احضان من تريد .....لكنها لاتستطيع تحييد الاخرين ))))))
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الامووووور بغبسة نسأل الله السلامة والعافية وان يرد المسلمين اليه ردا جميلا.
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قلم الحقيقه الرجل مارضخ ههههه وش نقول
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لا حول ولا قوة الا بالله ايش اللي صار ؟
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كانهم طلاب فصل
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اقول .. والله يبغالها دبابه و دوريتين و نظم قطر ..
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(((((نعم .......(((المملكة العربية السعودية))) ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق )))))
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