القحطاني يشن هجوماً على أمير قطر : يا صغير كذاب مثل أبوك.. والله غلطة وبنحاسبهم!

حجم الخط A A A المرصد 38 3٬224 2 ساعتين

صحيفة المرصد : شن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ، هجوماً حاداً على أمير قطر تميم بن حمد ، وتنظيم الحمدين ، وذلك بعد فبركة وكالة الأنباء القطرية تفاصيل الاتصال الذي أجراه أمير قطر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ليطلب منه الجلوس إلى طاولة الحوار .

وقال القحطاني عبر حسابه في موقع «تويتر»: «عاق أبوه قذافي الخليج ظن أنه سيحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالبيان الكاذب ثم يتباكى بالهاتف «والله غلطة وبنحاسبهم» لا مكان لحسن النية مع الكاذبين».

وأضاف القحطاني: «خيال المآتة الدمية تميم مسكين ومستضعف ولا يملك من أمره شيئًا. تنظيم الحمدين وجهوه حيث يشاؤون ثم ورطوه ببيان وكالة الأنباء القطرية الكاذب».

وتابع : “هذا محمد وابوه سلمان وجده عبدالعزيز. ومن كذب معه بياخذ على راسه بيان ناري تبثه واس بعد الخبر الكاذب الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية”.

واختتم : ” #كذاب_مثل_ابوك #ياصغير_لاتكذب “.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

هذا محمد وابوه سلمان وجده عبدالعزيز.

ومن كذب معه بياخذ على راسه بيان ناري تبثه واس بعد الخبر الكاذب الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية: pic.twitter.com/2FVpTujsbW — سعود القحطاني (@saudq1978) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

عاق أبوه #قذافي_الخليج ظن أنه سيحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالبيان الكاذب ثم يتباكى بالهاتف "والله غلطة وبنحاسبهم" لامكان لحسن النية مع الكاذبين — سعود القحطاني (@saudq1978) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧