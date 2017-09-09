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القحطاني يشن هجوماً على أمير قطر : يا صغير كذاب مثل أبوك.. والله غلطة وبنحاسبهم!

القحطاني يشن هجوماً على أمير قطر : يا صغير كذاب مثل أبوك.. والله غلطة وبنحاسبهم!
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المرصد 38 3٬224 2 ساعتين

صحيفة المرصد : شن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ، هجوماً حاداً على أمير قطر تميم بن حمد ، وتنظيم الحمدين ، وذلك بعد فبركة وكالة الأنباء القطرية تفاصيل الاتصال الذي أجراه أمير قطر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ليطلب منه الجلوس إلى طاولة الحوار .

وقال القحطاني عبر حسابه في موقع «تويتر»: «عاق أبوه قذافي الخليج ظن أنه سيحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالبيان الكاذب ثم يتباكى بالهاتف «والله غلطة وبنحاسبهم» لا مكان لحسن النية مع الكاذبين».

وأضاف القحطاني: «خيال المآتة الدمية تميم مسكين ومستضعف ولا يملك من أمره شيئًا. تنظيم الحمدين وجهوه حيث يشاؤون ثم ورطوه ببيان وكالة الأنباء القطرية الكاذب».

وتابع : “هذا محمد وابوه سلمان وجده عبدالعزيز. ومن كذب معه بياخذ على راسه بيان ناري تبثه واس بعد الخبر الكاذب الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية”.

واختتم : ” #كذاب_مثل_ابوك #ياصغير_لاتكذب “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - العلم الاكيد
2017-09-09 04:52:00
اللهم انصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين واختار لهم البطانة الصالحة التى تدلهم علي الخير وتعينهم عليه لما فيه خير الجميع اللهم امين
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37 - كويتي وافتخر
2017-09-09 04:49:17
تعليق مخالف
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36 - كويتي وافتخر
2017-09-09 04:48:26
كل ما زانت ****
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35 - كويتي وافتخر
2017-09-09 04:47:51
تعليق مخالف
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34 - مواطن
2017-09-09 04:38:12
تعليق مخالف
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33 - قلم الحق
2017-09-09 04:33:46
تعليق مخالف
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32 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 04:25:47
نستفيد منها إيه كشعوب مسلمه من معايرت والنعرات الجاهلية الاولى الحل كل واحد يجلس على طاولات محاورات بدون تدخل اي طرف غربي كلمةٍ رجال لرجال وعفى الله عما سلف الجرح كل يوم يكبر ويكبرحرام وعيب والله
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31 - وطفه
2017-09-09 04:18:49
ت3- تتحدث ***** - كلمناه وكرمناه و وافقنا على مجيئه ومقابلة الدول الاربعة وتفاهم معها للحل -- وياتي اعلامهم بكذب ان من اتصل الامير محمد وطلب ارسال مبعوثين لرؤية مايراه القطريين-هزلت
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30 - ))صوت المواطن)))
2017-09-09 04:12:19
تعليق مخالف
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29 -
2017-09-09 04:10:52
من يحط الإخوان المتأسلمين له قدوه ضايع من باع خليجه وأهله من شان داعش والإخوان ضايع.قطر والإخوان يذكروني بالمثل الي يقول عمياء وتمشط له قرعه ومجنونه.
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28 - حازم
2017-09-09 04:05:35
أين شيم العرب لهذا الحد بلغ الكذب بمن يديرون حاكم قطر للأسف ليس لدى القوم مصداقية هم الخسرانيين وهم من اخطاء على جيرانهم ودام عزك يا بلادي وحفظ الله ولاة امرنا قادة المملكة العربية السعودية
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27 - الى عبدالله اليامي
2017-09-09 04:03:00
اذا دقت طبول الحرب الله لا يؤريك شرها وشفها في سوريا والعراق الله عزوجل يقول للمؤمنين كتبت عليكم الحرب وهي كره لكم صدق الله العظيم وانت تهايط على مسلمين زيك عار عليك إتق الله
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( عدد التعليقات 1,959 )
26 - نبرااس
2017-09-09 03:58:04
الى الآن لم يستوعب البعض ان تميم مجرد واجهه فقط ومن يحكم هم الحمدين ولا غرابه اذا شاهدنا هذا التخبط في الاعلام ووكالة الانباء لان الامور ليست بيده وهذا حال دوله يحكمها 4 اشخاص وربما اكثر.
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25 - أم فهد
2017-09-09 03:56:40
تعليق 3لافض فوك👍🏻
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24 - عبدالله اليامي
2017-09-09 03:54:00
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود ، بداية النهاية لحكومة قطر ، تصرف أرعن ينبئ عن سقوط قريب بتولي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني مقاليد الحكم ولا عزاء لخونة الشعب القطري ✋️.
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23 - Smile
2017-09-09 03:51:47
يقول فؤاد الهاشم لو انا مكان ولي العهد السعودي اذا اتصل عليه تميم مره ثانيه اقول جيب ولي امرك يكلمني اول او رئيس وزرائك السابق حمد بن جاسم يكلمني اول وبعدين اكلمك هههههه
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22 - محب لوطني
2017-09-09 03:46:06
للنصر معنا عهد .. عهد عهد دام قايدنا سلمان سلمان للولى الموقف شهد .. فعلنا دنيا ودينا .. الله الله ماعلينا .. لى زما العايل زمينا
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21 - محب لوطني
2017-09-09 03:44:42
الله الله ماعلينا .. لى زما العايل زمينا دقوا طبول الحرايب .. السيوف الها يدينا الله الله ما علينا .. والعزايم طبع فينا حربنا بالحيل كايد .. هللوا يا اهل العوايد مانبي قصر وزايد .. لى رضى الخالق رضين
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20 - الساري
2017-09-09 03:43:03
الزمن كشاف لكل مستور
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19 - محب لوطني
2017-09-09 03:42:37
عشتي يا دار العرب .. دين ما يفرق نسب يا بلادي يا أحلا بلد نفديك بالروح والولد نفديك وذا منا عهد
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18 - محب لوطني
2017-09-09 03:41:44
حبنا والحب فينا .. شي إلهي انكتب ومن تعدى يوم علينا .. حبنا يصبح غضب قوة يا أرض الحرم .. بسيفين والنخلة كرم من جبال مكة العظيمة .. اشرق النور المبجل خلا للإنسان قيمة .. عز من كبر وهلل
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17 - محب لوطني
2017-09-09 03:40:56
مملكتنا الغالية .. والملك فيها سلمان والبيارق عالية .. قوة المولى سند عدلها حق مبين .. ادخلوها آمنين ياوطن ذرة ترابك .. ياوطن تجلي النظر ياوطن ناظر شبابك .. وصلو بالعلم القمر
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16 - الاخضر
2017-09-09 03:40:24
قلت لكم هؤلاء لاينفع معهم الحوار أصحاب الحقد والغل الأعمى بطبعهم لاينفع معهم أي حوار أو شفقة أو رحمة بهم هؤلاء لاينفع معهم إلا العمل الجاد ضدهم بلا أي شفقة أو تنازل.
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15 - محب لوطني
2017-09-09 03:34:16
من هل التوحيد للقايد سلام .. ..وان دعانا شيخنا الشهم الإمام..للوعد ..حدنا الشرقي الوعد ..دارنا مثل العروس .. وكلنا خطابها من يبي شمس الشموس .. من يحب ترابها مهرها بذل النفوس .. سترها واحجابها
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14 -
2017-09-09 03:32:55
رقم 5 احسنت وهذا المفروض يعمل توك شو زي الحمد موسى وعكاشة اما انك تتكلم بهذا الأسلوب والطرح إنما يدل على تربيتك الطبيه
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13 - قطر الاخوان !! يكذبون كما يتنفسووووون !! ؟
2017-09-09 03:31:53
متلازمة الكذب !! داء انتقل من الاب للأبن
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12 - محب لوطني
2017-09-09 03:30:50
بارك الله غرسنا ربنا المعبود يظهر الله شمنا في الليلي السود والمعارك عرسنا وعطرنا البارود والخوي والا الصديق ما يخون عهود ارضنا ارض الوفاء هو جزاء الطيب الجفاء ياعدو الله كل صقر له حدود
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11 - همسات
2017-09-09 03:29:07
تعليق مخالف
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10 - قطر الاخوان !! يكذبون كما يتنفسووووون !! ؟
2017-09-09 03:28:24
متلازمة الكذب !! انتقلت من جماعة الاخوان إلى جماعة حمدي قطر !!
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9 - قطر الاخوان !! يكذبون كما يتنفسووووون !! ؟
2017-09-09 03:27:16
متلازمة الكذب والخيانة !! حلت في قطر
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8 - كااافشهم
2017-09-09 03:25:59
قلنا لكم هذا ذميم ورع ماعنده علم العلم كله عند الحمدين الخونه وطالما العلم عندهم فما راح يخلصون الين ينتفض عليهم شعب قطر الأصيل ويشيلهم من الحكم .كيف ترضون ياشعب قطر يحكمكم مثل هالكذابين الخونه .
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7 - محب لوطني
2017-09-09 03:23:43
فوق الف مليون يصلون في كل لليلة وكل يوم في وجهة بلادي تعيشي يابلادي تراثنا قيمّ وملوكنا قممّ إحنى أشهر من علمّ إحنى خدام الحررمّ
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6 - محب لوطني
2017-09-09 03:20:12
جند الرساله نحن يحملها منها الحفيد ويحمل الجد جند الرساله حسبنا شرفا منا لاكرم مبدا جند الرساله حرم يزهوا بخدمته ال سعود وعزه سلمان ويصون محمد رايته نعم الولي وحبذا العهدوطني هو المجد
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5 - فيصل
2017-09-09 03:18:12
هذا ورع كلامه واجد ***
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4 - عابر سبيل
2017-09-09 03:17:55
الله يجيب العواقب سليمة ...... فيه ناس مثل الوزغ الي كان ينفخ في ألنار الي اعدت لحرق سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام الركادة زينة .....
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3 - وين التحريف
2017-09-09 03:14:01
امير قطر وحسب الاخبار في جميع القنوات بانه ما عنده مشكلة في الحوار لحل القضية . خلاص ماتبون تحلون القضية نتمنى الترفع عن بعض الكلام اللي لايلق بأحد . شتم وسب وكلام غير مقبول ابدا .
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2 - محب لوطني
2017-09-09 03:10:37
لله درك يا سعود ولد عبدالله ال فهر القحطاني ونعم فيك نعم ابوك شيخ في سراه عبيده وانتا الان يا معالي الوزير اسكتت القطريين واخرجت علومهم شكرا خادم الحرمين لانه وظعك في المكان المناسب
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1 - من المريخ
2017-09-09 03:09:27
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آخر تعليق
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