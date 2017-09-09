أول تعليق للشيخ عبدالله آل ثاني بعد فبركة وكالة الأنباء القطرية لاتصال أمير قطر بولي العهد

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صحيفة المرصد : عبر الشيخ عبدالله آل ثاني عن حزنه لما آلت إليه الأمور، بعد إعلان المملكة وقف التواصل مع قطر، عقب تحريف وكالة الأنباء القطرية ما دار في اتصال تميم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ ”تويتر” : :سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور.”

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