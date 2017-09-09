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أول تعليق للشيخ عبدالله آل ثاني بعد فبركة وكالة الأنباء القطرية لاتصال أمير قطر بولي العهد
صحيفة المرصد : عبر الشيخ عبدالله آل ثاني عن حزنه لما آلت إليه الأمور، بعد إعلان المملكة وقف التواصل مع قطر، عقب تحريف وكالة الأنباء القطرية ما دار في اتصال تميم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال في تغريدة عبر حسابه بـ ”تويتر” : :سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور.”
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سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور.
— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
13 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-09 04:22:28
عنتالله عليهم من اكبرهم لاصغرهم ذولا ما ينفع معهم إلا الـf15
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12 - ابوخالد2017-09-09 04:04:28
صدقت يافهد بصمتتتتتت
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11 - ابو نايف2017-09-09 04:04:03
الله يجمع شملهم
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10 - ابوخالد2017-09-09 04:02:47
صدقت يا فهد بصمت حتى لا ننزل الى مستوياتهم الهابطة
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( عدد التعليقات 28,495 )9 - برق _ الحرم
(((تميم تبرأ من فعولك ياتميم .... تكرم قطر واللي فعلته في قطر ... دام الخيانة لك وراثة من قديم ...للبيت شطر وانت قبل في شطر ..... من دار _رده تعرفونه في الصميم ...دار السعود أهل المواقف والسطر)))
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8 - كااافشهم2017-09-09 03:45:14
تعليق مخالف
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7 - عبدالله اليامي2017-09-09 03:41:33
يا شيخ عبدالله بن علي آل ثاني ، لا تحزن فإن الله معكم ولا عزاء للخونة ، بعون الله ستستلم سدة الحكم وستستعيده قريبا ً فأنتم من حكم قطر بعد الإستقلال بعد إنقلاب خليفة جد تميم عليكم .
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6 -2017-09-09 03:40:00
وانتم يامعلقين وش دخلكم وين شايفين حالكم باوروبا الدمغراطية لاصار مالكم من الامر شي ليش ماتسكر على لسانك
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( عدد التعليقات 628 )5 - فهد
اقولها للمرة الاخيرة القيادة القطرية تعبث معنا ولن تقبل المطالب لذا لا نضيع وقتنا معها والتحرك بدعم المقاطعة بان تكون اشد تأثير على هذه القيادة الغير مسؤوله. واكرر بان تكون مقاطعة بصمت.
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( عدد التعليقات 28,495 )4 - برق _ الحرم
((((قطر يحكمها لوبي .....من الخونة ....وهم من يسيطرون على الامور فيها .....وتميم مثله مثل اي ارهابي ..... مجرد أداة وألعوبة ... لاتعي ولاتفقه )))))
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3 - كااافشهم2017-09-09 03:30:15
عاق أبوه كيف تصدقونه الي ماله خير في أبوه ماله خير بالناس .المويه ماتروب و..... ماتتوب.
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2 - اول 12017-09-09 03:25:28
حركات مراهقين، الحل ازاحة الحكومة القطرية بانقلاب او بمواصلة المقاطعة وفرض عقوبات اقسى من سابقتها.
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1 - الشيخ2017-09-09 03:17:02
ما قلت لكم شرب الماء هو السبب***
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