راصد جوي:درجات الحرارة ستصل إلى الـ50 مئوية بدءًا من اليوم في هذه المدن!

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صحيفة المرصد: حذر الراصد الجوي والمهتم بمستجدات الطقس “معاذ الأحمدي” من عودة هبوب رياح الصبا على مناطق المملكة وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق بدءًا من غد السبت 9 سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع حيث تصل درجة الحرارة بمشيئة الله إلى 50 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة ارتفعت هذا اليوم الجمعة 8 سبتمبر في منطقة مكة المكرمة إلى 49.8 درجة مئوية، وتكون في بداية الأسبوع من 45 درجة إلى 50 درجة مئوية وأعلى، وهذه هي بداية الموجة الحارة التي تتأثر بها بدءًا من منطقة مكة المكرمة وسواحلها جدة ورابغ وشرقها ومنطقة المدينة المنورة ومحافظة بدر وما حولها من قرى ومحافظات، وصولاً إلى مرتفعات الوجه وشرق السواحل الشمالية من مرتفعات وقد تتشكل السحب الممطرة الرعدية على المرتفعات وفقا لـ”سبق”.