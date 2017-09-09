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الرئيسية / هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!

هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!

هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد ترد : لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة!
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المرصد 31 3٬212 2 ساعتين

صحيفة المرصد: هنَّأت منشطة برنامج “ET بالعربي” على قناة MBC، المغربية مريم سعيد، المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الياباني، وتأهُّله إلى مونديال 2018.
ونشرت المنشطة، عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، صورة للعَلم السعودي، وكتبت في تعليق عليها: “ألف مليون مبروك لـ(الأخضر) التأهل إلى كأس العالم.. أول منتخب عربي متأهل، وعقبال باقي المنتخبات العربية”.

وتلقت مريم سعيد انتقادات كثيرة على الصورة من طرف المغاربة، الذين هاجموها معتبرين أنها تتودَّد للسعوديين على حساب المغاربة.

ورأى بعض المعلقين أن مريم اختارت تهنئة المنتخب السعودي في حين لم يسبق لها أن هنَّأت منتخب بلدها الذي فاز بمباراتين في الأيام القليلة الماضية.

وردَّت مريم سعيد على منتقديها، قائلةً: ” نتحمل الكثير ونسكت عن الإهانات؛ لأنها لا تمسنا، فنحن نعلم قيمتنا جيداً، لكن لن أسكت عن العنصرية والتطاول على دول شقيقة أو شعب عربي آخر، على الأقل في صفحاتي”.

وقالت منشطة برنامج “أخبار الفن” “كلنا واحد، لا يفرقنا عرق ولا لون ولا مذهب ولا جنسية”.

من جهة أخرى، نشرت مريم سعيد، عبر حسابها، قبل أيام، صورة لها رفقة أختها من حفل توديع العزوبية الذي أقامته قبل زفافها على رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والذي أُلغي قبل يومين من تاريخه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - راصد
2017-09-09 06:40:42
ت سعودي مطنوخ ذكر غير سعودي
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30 -
2017-09-09 06:36:32
اصبحنا واصبح الملك لله . والله مادرينا عنها
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29 - ضب
2017-09-09 06:36:16
ت 27.وطفه .عفواً. انا اتكلم عن الشريفات فقط.
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28 -
2017-09-09 06:31:41
منشطة 🤔🙁 تو ادري انها بقناتهم كل يوم لها جنسية 😑 تقوول تعرف قيمة نفسها 😐🙄 وانخرب بيت اختها قبل الموعد بيومين 😂
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27 - وطفه
2017-09-09 06:28:49
ت24 - معنى تعليقك ؟ نجدها افضل منك ***- عفوآ للبعض ندما تهين المرأة لولاها بعد امره تعالى ماوجدت باللحياة , اسرتك واولهم من ربتك لاقيمة لها عندك فكيف! بالاخريات -- تعلم من القرآن والسنة احترامها
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26 - منصف
2017-09-09 06:24:09
شف التعليقات في هذه الصفحة وتعرف سبب الموقف السلبي من المغاربة ضدنا .. مشكورة اخت مريم كفيتي ووفيتي
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25 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 06:23:52
16سعودي مطنوخ على قولت ناصر القصبي ها فين تشتغل انت هاه ههههههههههه ههههههههههه
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24 - ضب
2017-09-09 06:18:10
مجرد حرمه. لاغير. مع احترامي للشريفات. وشكراً
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23 -
2017-09-09 06:17:40
مريم سعيد حالها حال مريم حسين ***
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( عدد التعليقات 10,630 )
22 - العنيد
2017-09-09 06:10:40
سبحان الله (( ياكثر ***عندنا )) لاحد يفهم غلط النيه طيبه ))
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21 -
2017-09-09 06:07:56
المغاربة يكرهوا السعوديين وهم يساندون قطر في ازمة الخليج بكل قوتهم لاكن عند الفلووووس تتغيير النفووووووس
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20 - مواطن
2017-09-09 06:06:08
مريم سعيد انسانه رائعة دائماً
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,630 )
19 - العنيد
2017-09-09 06:04:15
2017-09-09 06:01:31 ياالله صباح خير ؟؟ الحمدالله على نعمه العقل (( يارب زدني كرهاً في مريم سعيد وشكالها)) اللهم أستربناتنا وبنات المسلمين العفيفات الشرفيات ؟؟
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18 - الوحش
2017-09-09 06:01:43
***لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 10,630 )
17 - العنيد
2017-09-09 06:01:31
ياالله صباح خير ؟؟ الحمدالله على نعمه العقل (( يارب زدني كرهاً في مريم حسين وشكالها)) اللهم أستربناتنا وبنات المسلمين العفيفات الشرفيات ؟؟
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16 - سعودي مطنوخ
2017-09-09 05:49:06
كفو يابنت سعيد وانا مستعد اتزوجك بمهر لايقل عن مليون دولار لما ظهر لي من حبك للشعب السعودي
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15 -
2017-09-09 05:33:52
يحلون
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14 -
2017-09-09 05:31:35
الجنس اللطيf
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13 - محد قال لي
2017-09-09 05:28:14
في حين لم يسبق لها أن هنَّأت منتخب بلدها الذي فاز بمباراتين في الأيام القليلة الماضية.😳🤔
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12 - يلدرم
2017-09-09 05:25:33
فإن التحفت به فإنك عاري !
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11 -
2017-09-09 05:23:01
عنصريه قذره
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10 - راصد
2017-09-09 05:20:51
ت 1_2 ذكر غير سعودي
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9 - زمن
2017-09-09 05:17:05
**************
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 -
2017-09-09 05:12:53
***ولا هي جميلة جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً
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7 - ابوفهد
2017-09-09 05:10:35
والله انا اتسأل لماذا هذا الحقد على السعوديه ومن ناس دعمتهم المملكه وقفت معهم ياترى الخلال فيهم والا فينا
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6 - شايب بروح الشباب
2017-09-09 05:06:31
هالبنات اللى غثونا كل يوم واحده متكشفه تتفلسف وتقول كلام كأنها أحد دارى عنها وعن خرابيطها إلا من هم مثلها.منتخبنا عزه وفخره بقيادته وبرجاله,وليس فى حاجة إلى الباحثين عن جماهيريه عن طريقه.!
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5 - مقيم بالسعودية
2017-09-09 05:00:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة القراء على الجميع مرعاة وقت الصلاة وبعدها نرجع عشان مش عاوزين متبطحين وبعدها يجي يعمل فيها امام الحرم ههههههه يالله ادن قوم اتوضا
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4 -
2017-09-09 04:58:12
رزقها من قناة الام بي سي ورئيس القناة سعودي يعني لازم هالحركات
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 -
2017-09-09 04:57:41
الحين يجون المتناقضين عشان يقدسونها و يوصلونها للسماء من المدح والتمجيد والثناء ولو انها بنت بلدهم كان قالوا وش دخلك بالكورة استتري يامره واحتشمي!! حيلهم على بنت بلدهم فقط
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
2 - 555
2017-09-09 04:50:47
تبغى ياخذها اسباني من حقين انتي درة مصونة حلاوة مغلفة ثم يسحب عليها ويروح ياخذ الحلاوة الكاشفة
لا يعجبني(15) اعجبني(8)
1 - •••
2017-09-09 04:46:34
كلهن كذا يتوددون للخليجين ومعروف ليش تبي زوج سعودي ثري
لا يعجبني(1) اعجبني(9)

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آخر تعليق
بواسطة : الى 47

بطل يابو قحط عطه عشان يعرف يتكلم ثاني مره مزعجنا هالمصري.فطمته فطم هههههم....
بواسطة : راصد

ت سعودي مطنوخ ذكر غير سعودي...
بواسطة :

احسن خبر وعقبال الطلاب والطالبات...
بواسطة : مقيم بالسعودية

تعالي في جدة واهلا ومرحب فيك اقوم معاك باحلى واجب كرم الضيافة برضو تعلمنا منكم ا...
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