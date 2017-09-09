غداً عودة المعلمين للمدارس .. وهذا ما طالبت به الوزارة بشأن تكليفهم بحصص اضافية!

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صحيفة المرصد: يعود، غداً الأحد، أكثر من 700 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أكثر من 107 أيام إجازة متواصلة هي الأطول في تاريخ التعليم.

ورفعت وزارة التعليم طلباً لجهة الاختصاص، للموافقة على تكليف المعلمين بنظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر، واعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضح التعميم الصادر من وزارة التعليم آليات سد العجز ومعالجة الحاجة نتيجة حركات النقل الخارجي للعام 1437-1438هـ، أنه على قائد المدرسة تسديد عجز الصف المدرسي من المعلمين أثناء العام الدراسي بإكمال أنصبة المعلمين في المدرسة 24 حصة للتعليم العام، و18 حصة للتربية الخاصة بعد توزيع جميع حصص المدرسة عليهم، وتفعيل الخطة الدراسية المخفضة للمدرسة التي يقل طلابها عن 60 طالباً، والخطة المضمومة في المدرسة التي يقل طلابها عن 40 طالباً.

من جهة أخرى، أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميماً بسرعة فتح حسابات مصرفية لجميع المدارس في المملكة توضع فيها أموال المدرسة، ويتم منح قائدي وقائدات المدارس بطاقات مصرفية للسحب من الحساب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وفقًا لـ “الحياة”.

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