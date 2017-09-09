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غداً عودة المعلمين للمدارس .. وهذا ما طالبت به الوزارة بشأن تكليفهم بحصص اضافية!

غداً عودة المعلمين للمدارس .. وهذا ما طالبت به الوزارة بشأن تكليفهم بحصص اضافية!
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المرصد 41 3٬231 4 ساعات

صحيفة المرصد: يعود، غداً الأحد، أكثر من 700 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أكثر من 107 أيام إجازة متواصلة هي الأطول في تاريخ التعليم.
ورفعت وزارة التعليم طلباً لجهة الاختصاص، للموافقة على تكليف المعلمين بنظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر، واعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضح التعميم الصادر من وزارة التعليم آليات سد العجز ومعالجة الحاجة نتيجة حركات النقل الخارجي للعام 1437-1438هـ، أنه على قائد المدرسة تسديد عجز الصف المدرسي من المعلمين أثناء العام الدراسي بإكمال أنصبة المعلمين في المدرسة 24 حصة للتعليم العام، و18 حصة للتربية الخاصة بعد توزيع جميع حصص المدرسة عليهم، وتفعيل الخطة الدراسية المخفضة للمدرسة التي يقل طلابها عن 60 طالباً، والخطة المضمومة في المدرسة التي يقل طلابها عن 40 طالباً.
من جهة أخرى، أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميماً بسرعة فتح حسابات مصرفية لجميع المدارس في المملكة توضع فيها أموال المدرسة، ويتم منح قائدي وقائدات المدارس بطاقات مصرفية للسحب من الحساب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وفقًا لـ “الحياة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-09 10:32:43
إلى بنت الوطن .. رحم الله والدتك ووالدك ، ورحم الله والدينا جميعًا.بالنسبة للعودة للمدارس أهلا وسهلا بالحسنات وتكفير السيئات . وأما الحصص فلها أنظمة وقوانين لا يعرفها إلا من يعمل في التعليم ..
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40 - بنت الوطن
2017-09-09 10:05:42
جزاء الله خير كل من ترحم على والدتي ووالدي وجميع موتى المسلمين ولا يحرمكم من يترحم عليكم بعد العمر الطويل وحفظكم الله وحفظ لكم أمهاتكم وآبائكم قادر يا كريم
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39 - بنت الوطن
2017-09-09 10:02:06
تعليق ١٠ رجاء لا ترد تحت اسمي
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38 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-09 09:20:25
هههههههههه
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37 - الشاعر📝
2017-09-09 09:09:41
الوزارة حين فرضت الحصص الإضافية وضحت الأسباب ومع ذلك لم تبخس حق المعلم ومايهم هو تقليص الاجازات المدرسية التي كانت تشكل للطالب والمعلم تشتتاً ذهنياً وفراغاً نفسياًبعد أن كانوا متوهجين بالنشاط والحماس)
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36 - المتيم
2017-09-09 08:41:04
كل شي في يد الوزاره لا تحطونها في المدير اذا وفرت الاداره المدرسين كل شي تمام لكن كالعاده الوزاره هاربه من الشباك
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35 -
2017-09-09 08:35:08
يعني فيه عجز ! وليه المكابرة إن فيه فائض من المعلمين! وزارة التناقضات
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34 - .///محمد
2017-09-09 08:24:14
اسمر عبر ههههههههههه احسن ويش عند المعلمين اجازه ثلث السنه ونوم وتمشيات ورواتب عاليه وليش الزعل على شان زود حصه واحده مافيه الا مشكله المعلمات اللي خارج المدن. لازم يخلص دوامهن الساعه 12 ظهرا
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33 - .///محمد
2017-09-09 08:23:48
اسمر عبر ههههههههههه احسن ويش عند المعلمين اجازه ثلث السنه ونوم وتمشيات ورواتب عاليه وليش الزعل على شان زود حصه واحده مافيه الا مشكله المعلمات اللي خارج المدن. لازم يخلص دوامهن الساعه 12 ظهرا
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32 - حنين
2017-09-09 08:13:40
معلمين ومعلمات أكفاء مازلتوا في ذاكرة كثير من طلابكم وطالباتكم بما بذلتموه من جهد وتعامل راقي نميتوا في نفوسناالطموح والتطلع إلى المعالي بنصحكم وتوجيهكم فلكل معلم ومعلمة دعوات من القلب في ظهرالغيب.
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31 -
2017-09-09 08:12:41
انتوا بس نظفوا قلوبكم وهي بتصير احلا واحلا
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30 - الهنووف
2017-09-09 08:12:29
اجل ابشروا بتقاعد الاف المعلمين والمعلمات ذوي الخبره والاكفاء، كفايه عليهم بهذله واذلال
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29 - حنين
2017-09-09 08:08:16
أيها المعلمين والمعلمات سيروا على بركة الله ورعاية الله تحفظكم من كل حاقد ومتطاول لئيم ، أنتم مربي الأجيال وقدوة لطلابكم لكم الأجر والثواب على تعليم جيل بعضه تربية الخادمات والمربيات للاسف .
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28 - ابو خالد
2017-09-09 08:07:26
احسد شعب على بعضه بالعالم كله يحسدون المعلم ويحسدون الموظف ويحسدون الوزير ويأكلون ببعضهم بسبب الحسد لذلك تجد اكبر بطالة بالعالم عندنا اللهم نظف قلوب مرضانا من الحسد يارب ولا حول ولا قوة الا بالله
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27 - حنين
2017-09-09 08:04:43
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تطاول على المعلم والمعلمة بسوء وعمم على الجميع بدون أستثناء ظلمتواانفسكم وظلمتوامعلمين ومعلمات أكفاءياحاقدين ياحاسدين. الله يمهل ولايهمل ترون عقابه في الدنياإن شاءالله
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26 - الدروب سالكة
2017-09-09 07:59:43
ت 7 الله يعينك ع الاكتئاب لكن مشكله بعض المعلمات اي رجل يتقدم لها توافق عليه بسرعه وتخسر سعادتها وهي ليس ناقصنا شي من قبل
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25 -
2017-09-09 07:45:40
غداً ستبدأ الزحمة في الطرق
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24 - هاشم
2017-09-09 07:43:32
ماشاءالله تبارك الله على المعلمين والمعلمات/ الهي اذهب عنهم كل نفس حاسده واكرمهم وهون عليهم وارزقهم من حيث لايحتسبون
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23 -
2017-09-09 07:41:06
يارب اقلع وزير التعليم عاجلا غير اجل
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22 - عمران 😂
2017-09-09 07:38:45
700الف معلم ومعلمه نفسيتهم زفت اليوم 😂😂 الله يكون بعونهم
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21 - loovivool
2017-09-09 07:38:44
هههههههههههههههههههههههه 60 طالب و40 طالب ومعلم *** 42 حصة ويريدون تقدم وتطور للتعليم.
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20 - hima
2017-09-09 07:38:34
اجازات وفغلوس بلهبل,المدرسين.
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
19 - محمد الجعيد
2017-09-09 07:33:09
ياليت تزود معالي الوزير حصص اضافيه تدرس في المساء او اضافه للدوام المدرسي لنه الفترة غير كافيه للطلاب الطلبه يحتاجون مزيد من الوقت ومدرسين هذولي ماعندهم شغل ورواتب عاليه جدا وياليت يتم عليهم المزيد
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
18 - معلمة
2017-09-09 07:31:19
لكل من حسدنا وحرض علينا واتهمنا بهتانا وظلما حسبنا الله ونعم الوكييييل عليه وكفى
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
17 -
2017-09-09 07:30:57
يا أسمر غبر أو مغبر اللي يعجبك روح علق على مواضيع تخص فريقك فريق الزعايقية المحلي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,633 )
16 - العنيد
2017-09-09 07:27:23
أسمر غبر // يعلق باسم بنت الوطن ،، ويرجع ويعلق بمعرف ههههههه ،، الله يشفيك يارب العالمين ،،، ويكرم بنت الوطن عن الاشكااال الي مثلك اجل مسوي ذكي ،، لاحول الله ،، يارب اني ماضحك منك ،،
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
15 - بنت الوطن
2017-09-09 07:20:06
العنيد ،، تعليق 12 -- الله يسعدكم وجزاكم الله خير ،، وبالنسبه لتعليق 10 ،، حسبي الله عليك حسبي الله عليك ،، يوم تكلم بمعرفي ،، حسبي الله عليك حسبي الله عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - فيصل المرشدي
2017-09-09 07:17:11
هناك حرب إعلامية على المعلمين والمعلمات هدفها الإضرار بالوطن فالحذر من المساس بمهنة الانبياء واصحاب العقول الكبيرة المثقفة التي هي اساس الصلاح في البلد.
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
( عدد التعليقات 10,633 )
13 - العنيد
2017-09-09 07:14:55
9 // أسمرغبر // من كثر مايقولون لك الزباين اكرف الكفرات اجل عرفت الكلمه ،، أجل تمدح المدارس الاجنبيه ،، أقسم بالله ان المعلمين والمعلمات تاااج ع راسك ،، لاتدخل في بلادنا ،، انقلع لاثيوبيا ***؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
12 -
2017-09-09 07:14:05
بنت الوطن رحم الله والدتك وجميع موتى المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - هههههههه
2017-09-09 07:13:15
عنوده تجحفلت من بنت الوطن هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - بنت الوطن
2017-09-09 07:11:49
8 / انت وش دخلك بوضعي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-09 07:09:24
اكرفوهم كرف ٤ شهور متبطحين والرواتب ماشية والمفروض تكون مدارسنا مثل المدارس الأجنبية ينتهي اليوم الدراسي بعد الساعة الثالثة مساءً . وبالعطل خلوهم يبصمون يومياً حضور وانصراف بصراحة هدر مالي كبير للمدرس
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 10,633 )
8 - العنيد
2017-09-09 06:59:57
3 - بنت الوطن// الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النار وان يهون حسابها . اللهم امين. اللهم اغفر لها ...ورحم امواتنا واموات المسلمين يارب العالمين ؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
7 - نورا
2017-09-09 06:55:32
تقاعدت من سننتين وافتقدت المدرسه.. ياليتني من المعلمات العائدات لمدارسهن.. أيام جميله نشاط وحركة وإحساس بقيمتي بين تلميذاتي وزميلاتي .. والآن صفر ع الشمال في بيتي مع زوج يجيب الكآبه آه يامدرستي😔😔
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6 - نورا
2017-09-09 06:51:50
الله يرحم أمك وأمي وأموات المسلمين،،، وهل فيه مثل الأم توفيت أمي من ٢٨ عام ومازالت أفتقدها وأشتاق إليها كثيراً .. اللهم اجعل قبور أمهاتنا روضه من رياض الجنه
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5 - ابو راكان
2017-09-09 06:51:27
عين حسد صابة المدرسين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - ابو راكان
2017-09-09 06:51:26
عين حسد صابة المدرسين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - بنت الوطن
2017-09-09 06:46:30
عودا حميدا بأذن الله ولكن هذه الإجازة كانت الأسوء في حياتي في هذه الإجازة ودعت أمي الى مثواه الأخير جعل مثواه الجنة هي ووالدي وكل موتى المسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
2 - ايه
2017-09-09 06:43:48
تعليم متقدم ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -
2017-09-09 06:40:42
احسن خبر وعقبال الطلاب والطالبات
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آخر تعليق
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