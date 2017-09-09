غداً عودة المعلمين للمدارس .. وهذا ما طالبت به الوزارة بشأن تكليفهم بحصص اضافية!
صحيفة المرصد: يعود، غداً الأحد، أكثر من 700 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أكثر من 107 أيام إجازة متواصلة هي الأطول في تاريخ التعليم.
ورفعت وزارة التعليم طلباً لجهة الاختصاص، للموافقة على تكليف المعلمين بنظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر، واعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضح التعميم الصادر من وزارة التعليم آليات سد العجز ومعالجة الحاجة نتيجة حركات النقل الخارجي للعام 1437-1438هـ، أنه على قائد المدرسة تسديد عجز الصف المدرسي من المعلمين أثناء العام الدراسي بإكمال أنصبة المعلمين في المدرسة 24 حصة للتعليم العام، و18 حصة للتربية الخاصة بعد توزيع جميع حصص المدرسة عليهم، وتفعيل الخطة الدراسية المخفضة للمدرسة التي يقل طلابها عن 60 طالباً، والخطة المضمومة في المدرسة التي يقل طلابها عن 40 طالباً.
من جهة أخرى، أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميماً بسرعة فتح حسابات مصرفية لجميع المدارس في المملكة توضع فيها أموال المدرسة، ويتم منح قائدي وقائدات المدارس بطاقات مصرفية للسحب من الحساب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وفقًا لـ “الحياة”.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
إلى بنت الوطن .. رحم الله والدتك ووالدك ، ورحم الله والدينا جميعًا.بالنسبة للعودة للمدارس أهلا وسهلا بالحسنات وتكفير السيئات . وأما الحصص فلها أنظمة وقوانين لا يعرفها إلا من يعمل في التعليم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جزاء الله خير كل من ترحم على والدتي ووالدي وجميع موتى المسلمين ولا يحرمكم من يترحم عليكم بعد العمر الطويل وحفظكم الله وحفظ لكم أمهاتكم وآبائكم قادر يا كريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق ١٠ رجاء لا ترد تحت اسمي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الوزارة حين فرضت الحصص الإضافية وضحت الأسباب ومع ذلك لم تبخس حق المعلم ومايهم هو تقليص الاجازات المدرسية التي كانت تشكل للطالب والمعلم تشتتاً ذهنياً وفراغاً نفسياًبعد أن كانوا متوهجين بالنشاط والحماس)
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كل شي في يد الوزاره لا تحطونها في المدير اذا وفرت الاداره المدرسين كل شي تمام لكن كالعاده الوزاره هاربه من الشباك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يعني فيه عجز ! وليه المكابرة إن فيه فائض من المعلمين! وزارة التناقضات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اسمر عبر ههههههههههه احسن ويش عند المعلمين اجازه ثلث السنه ونوم وتمشيات ورواتب عاليه وليش الزعل على شان زود حصه واحده مافيه الا مشكله المعلمات اللي خارج المدن. لازم يخلص دوامهن الساعه 12 ظهرا
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
اسمر عبر ههههههههههه احسن ويش عند المعلمين اجازه ثلث السنه ونوم وتمشيات ورواتب عاليه وليش الزعل على شان زود حصه واحده مافيه الا مشكله المعلمات اللي خارج المدن. لازم يخلص دوامهن الساعه 12 ظهرا
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
معلمين ومعلمات أكفاء مازلتوا في ذاكرة كثير من طلابكم وطالباتكم بما بذلتموه من جهد وتعامل راقي نميتوا في نفوسناالطموح والتطلع إلى المعالي بنصحكم وتوجيهكم فلكل معلم ومعلمة دعوات من القلب في ظهرالغيب.
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
انتوا بس نظفوا قلوبكم وهي بتصير احلا واحلا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اجل ابشروا بتقاعد الاف المعلمين والمعلمات ذوي الخبره والاكفاء، كفايه عليهم بهذله واذلال
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
أيها المعلمين والمعلمات سيروا على بركة الله ورعاية الله تحفظكم من كل حاقد ومتطاول لئيم ، أنتم مربي الأجيال وقدوة لطلابكم لكم الأجر والثواب على تعليم جيل بعضه تربية الخادمات والمربيات للاسف .
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
احسد شعب على بعضه بالعالم كله يحسدون المعلم ويحسدون الموظف ويحسدون الوزير ويأكلون ببعضهم بسبب الحسد لذلك تجد اكبر بطالة بالعالم عندنا اللهم نظف قلوب مرضانا من الحسد يارب ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(19)
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تطاول على المعلم والمعلمة بسوء وعمم على الجميع بدون أستثناء ظلمتواانفسكم وظلمتوامعلمين ومعلمات أكفاءياحاقدين ياحاسدين. الله يمهل ولايهمل ترون عقابه في الدنياإن شاءالله
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
ت 7 الله يعينك ع الاكتئاب لكن مشكله بعض المعلمات اي رجل يتقدم لها توافق عليه بسرعه وتخسر سعادتها وهي ليس ناقصنا شي من قبل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
غداً ستبدأ الزحمة في الطرق
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
ماشاءالله تبارك الله على المعلمين والمعلمات/ الهي اذهب عنهم كل نفس حاسده واكرمهم وهون عليهم وارزقهم من حيث لايحتسبون
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
يارب اقلع وزير التعليم عاجلا غير اجل
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
700الف معلم ومعلمه نفسيتهم زفت اليوم 😂😂 الله يكون بعونهم
لا يعجبني(4) اعجبني(15)
هههههههههههههههههههههههه 60 طالب و40 طالب ومعلم *** 42 حصة ويريدون تقدم وتطور للتعليم.
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
اجازات وفغلوس بلهبل,المدرسين.
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
ياليت تزود معالي الوزير حصص اضافيه تدرس في المساء او اضافه للدوام المدرسي لنه الفترة غير كافيه للطلاب الطلبه يحتاجون مزيد من الوقت ومدرسين هذولي ماعندهم شغل ورواتب عاليه جدا وياليت يتم عليهم المزيد
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
لكل من حسدنا وحرض علينا واتهمنا بهتانا وظلما حسبنا الله ونعم الوكييييل عليه وكفى
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
يا أسمر غبر أو مغبر اللي يعجبك روح علق على مواضيع تخص فريقك فريق الزعايقية المحلي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أسمر غبر // يعلق باسم بنت الوطن ،، ويرجع ويعلق بمعرف ههههههه ،، الله يشفيك يارب العالمين ،،، ويكرم بنت الوطن عن الاشكااال الي مثلك اجل مسوي ذكي ،، لاحول الله ،، يارب اني ماضحك منك ،،
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
العنيد ،، تعليق 12 -- الله يسعدكم وجزاكم الله خير ،، وبالنسبه لتعليق 10 ،، حسبي الله عليك حسبي الله عليك ،، يوم تكلم بمعرفي ،، حسبي الله عليك حسبي الله عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هناك حرب إعلامية على المعلمين والمعلمات هدفها الإضرار بالوطن فالحذر من المساس بمهنة الانبياء واصحاب العقول الكبيرة المثقفة التي هي اساس الصلاح في البلد.
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
9 // أسمرغبر // من كثر مايقولون لك الزباين اكرف الكفرات اجل عرفت الكلمه ،، أجل تمدح المدارس الاجنبيه ،، أقسم بالله ان المعلمين والمعلمات تاااج ع راسك ،، لاتدخل في بلادنا ،، انقلع لاثيوبيا ***؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
بنت الوطن رحم الله والدتك وجميع موتى المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عنوده تجحفلت من بنت الوطن هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 / انت وش دخلك بوضعي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اكرفوهم كرف ٤ شهور متبطحين والرواتب ماشية والمفروض تكون مدارسنا مثل المدارس الأجنبية ينتهي اليوم الدراسي بعد الساعة الثالثة مساءً . وبالعطل خلوهم يبصمون يومياً حضور وانصراف بصراحة هدر مالي كبير للمدرس
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
3 - بنت الوطن// الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النار وان يهون حسابها . اللهم امين. اللهم اغفر لها ...ورحم امواتنا واموات المسلمين يارب العالمين ؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
تقاعدت من سننتين وافتقدت المدرسه.. ياليتني من المعلمات العائدات لمدارسهن.. أيام جميله نشاط وحركة وإحساس بقيمتي بين تلميذاتي وزميلاتي .. والآن صفر ع الشمال في بيتي مع زوج يجيب الكآبه آه يامدرستي😔😔
لا يعجبني(7) اعجبني(13)
الله يرحم أمك وأمي وأموات المسلمين،،، وهل فيه مثل الأم توفيت أمي من ٢٨ عام ومازالت أفتقدها وأشتاق إليها كثيراً .. اللهم اجعل قبور أمهاتنا روضه من رياض الجنه
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
عين حسد صابة المدرسين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
عين حسد صابة المدرسين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عودا حميدا بأذن الله ولكن هذه الإجازة كانت الأسوء في حياتي في هذه الإجازة ودعت أمي الى مثواه الأخير جعل مثواه الجنة هي ووالدي وكل موتى المسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
تعليم متقدم ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
احسن خبر وعقبال الطلاب والطالبات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أضف تعليق